Дипмиссию в Вашингтоне возглавит Оксана Маркарова, руководившая Министерством финансов при двух президентах Украины - Петре Порошенко и Владимире Зеленском. У неё нет дипломатического опыта, но для достижения поставленных задач ей понадобятся другие знания

Выбор кандидатуры на этот один из ключевых постов оказался крайне необычным — на смену опытному карьерному дипломату Владимиру Ельченко приедет бывший министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Американская сторона выдала ей агреман 30 декабря, а указ о назначении новой главы дипмиссии в Вашингтоне президент Украины Владимир Зеленский подписал 25 февраля. По словам главы государства, ей предстоит сосредоточиться в первую очередь на налаживании эффективного диалога с администрацией нового президента США Джо Байдена и активно работать с Конгрессом США. Маркаровой также нужно постараться привлечь американскую сторону к урегулирования конфликта в Донбассе, добиться расширения санкций против строящегося газопровода «Северный поток — 2», заручиться поддержкой Вашингтоном в вопросе принятия решения НАТО о предоставлении Украине Плана действий по членству, способствовать продолжению поддержки со стороны Соединённых Штатов внутренней трансформации Украины для улучшения благосостояния её граждан. «Не только Крым с Донбассом». Быстряков сказал, какие еще территории потеряла Украина © rian.com.ua

«Я уверен, что Оксана Маркарова покажет пример в развитии экономической дипломатии: в привлечении прямых иностранных инвестиций в Украину, в продвижении украинского экспорта и отстаивании интересов украинского бизнеса, что является особенно важным вопросом для всех наших дипломатических представителей и чего я от них требую», — заявил Зеленский.

По его словам, кандидатура Маркаровой имеет 3 ключевых преимущества: патриотизм, высокий профессиональный уровень и очень позитивное восприятие в США.

«Идею (о выдвижении кандидатуры Маркаровой — ред.) внёс (глава Офиса президента Украины — ред.) Андрей Ермак. Необходимо решать вопрос с МВФ. Денег нет. А Маркарова там на хорошем счету», — объяснял источник издания «Зеркало недели» в Офисе президента Украины в конце 2020 года.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поспешил опровергнуть эту информацию. В частности, он заверил, что сам предложил кандидатуру Маркаровой, взвесив все аргументы. Вассерман рассказал, как Байден поступит с Украиной © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

«Нынешний посол Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко является классиком украинской дипломатии, претензий к его работе нет, но принцип ротации в дипломатии никто не отменял. В случае назначения Украина впервые будет иметь в Вашингтоне посла, которого хорошо знают и в Администрации США, в частности в Госдепе и Министерстве финансов, и в МВФ. О том, что Маркарову отправляют только выбивать деньги из МВФ, — это бред. Важная правда также в том, что Маркарова будет первая в истории госпожа посол Украины в США. Это безусловные плюсы», — писал он на своей странице в Facebook.

Однако есть здесь несколько нестыковок. Срок ротации послов составляет 4-5 лет, а бывает, что задерживаются и дольше, а Ельченко переведён в дипмиссию в Вашингтоне из постоянного представительства Украины при ООН в Нью-Йорке всего год назад — в декабре 2019-го. Его предшественник Валерий Чалый работал на этом посту 3,5 года, но его увольнение можно связать со сменой власти в Киеве и Украина-гейтом. Кроме того, у Маркаровой совсем нет дипломатического опыта, а в Вашингтоне ей предстоит не только общаться с различными финансовыми структурами, но и решать широкий спектр других вопросов и, главное, установить связи с командой Джо Байдена.

«Ельченко — дипломат высочайшего класса, который имеет наработанную репутацию в США, находится на своём месте и эффективно выполняет свою работу. Я предельно удивлён намерением его замены. Тот, кто это предлагал и принимал, явно не понимает, что такое работа в Вашингтоне и как там работают различные механизмы влияния. Назначать бухгалтера послом в Вашингтон — это плохая идея. Если этого не понимают, то у нас действительно серьёзные проблемы», — заявлял бывший глава МИД Украины и посол Украины в США Константин Грищенко.

А вот с другими тезисами Кулебы относительно Маркаровой не поспоришь — в Штатах её знают хорошо. После окончания Киево-Могилянской академии продолжила обучение в Индианском университете, расположенном в американском городе Блумингтон, а практику проходила не где-нибудь, а в Мировом банке в Вашингтоне, в группе банков и финансовых рынков региона Европы и Центральной Азии. Кроме того, с конца 1990-х годов она дружит с одной некогда видной сотрудницей Госдепартамента Наталией Яресько. Вместе они работали сначала в инвестиционных структурах, а затем и в Министерстве финансов Украины.

Любопытно, что Маркарова стала одним из двух министров времён Петра Порошенко, сохранивших свой пост после прихода Зеленского. Только в отличие от Арсена Авакова, который по-прежнему руководит МВД, была отправлена в отставку с правительством Алексея Гончарука. По официальной информации, Зеленский не был доволен работой главы Минфина, однако повлиять на его решение мог и скандал с её именем: журналисты проекта «Схемы: коррупция в деталях» утверждают, что Маркарова и её муж, глава правления «Ощадбанка» Даниил Волынец, перевели на баланс своей фирмы элитный дом из обанкротившегося «Актив-Банка» братьев Клюевых. Так почему же команда Зеленского вновь просит Маркарову о профессиональных услугах, а та соглашается, ведь после отставки правительства Гончарука она уволилась с госслужбы и заверяла, что никогда не вернётся на неё? Мина под Зеленского: экс-министр финансов вскрывает коррупционные схемы в президентской программе © скриншот видео "5 канал"

С началом глобального карантина, вызванного эпидемией коронавируса, у Украины вдобавок к финансовым проблемам ещё и усложнились отношения с МВФ. Для повышения шансов на получение траншей Зеленский потребовал от депутатов немедленно принять закон о банковском регулировании (запрещает возвращение «Приватбанка» его бывшим владельцам, поэтому получил название «антиколомойский») и запустить рынок земли. Одну часть транша Киев получил, но трудности в общении с фондом это до конца не решило, недовольство западных партнёров вызвало решение Конституционного суда Украины о сворачивании антикоррупционной реформы — замораживании части функций Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и признании неконституционным назначения директора Национального антикоррупционного бюро Артёма Сытника.

«На Банковой поспешили заверить, что реформе — быть. Но за несколько недель так и не предложили действенные способы выхода из кризиса. В МВФ это восприняли негативно, о чём сообщила директор-распорядитель Кристалина Георгиева президенту во время их разговора 18 ноября. Дабы построить эффективную коммуникацию с партнёрами, на Банковой решили вернуть в переговорный процесс Маркарову. Её назначение обсудили с МВФ, и там это восприняли положительно», — писал ранее журнал «Фокус» со ссылкой на источники в Офисе президента. Дробницкий: Байден не будет пытаться найти общий язык с Зеленским © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Подводя итог, нельзя однозначно сказать, как на Украине оценивают выбор кандидатуры нового посла в США. Например, первый глава украинской дипмиссии в РФ Владимир Крыжановский считает неправильным перевести ситуацию в экономическую сторону, на должности посла должен быть профессиональный дипломат, особенно при таком опытном в международных делах президенте, как Байден. А вот эксперт-международник Антон Кучухидзе призывает не преуменьшать назначение Маркаровой, поскольку работу всего посольства организует не один только посол, и, если весь остальной коллектив будет работать эффективно, прибытие некарьерного дипломата не создаст трудностей, а она сама благодаря сотрудничеству с международными организациями имеет определённую репутацию в финансовых кругах США и, вполне вероятно, сможет использовать свои лоббистские связи для продвижения интересов Украины в различных сферах.

Мировая история знает не один пример, когда посольством руководил некарьерный дипломат, причём достаточно успешно. Да и дипломатия за последние десятилетия серьёзно изменилось, поэтому знания её классических канонов уже недостаточно.