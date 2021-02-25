Украинская правящая партия «Слуга народа» подготовила два законопроекта, которые ограничат права всех несогласных с политикой властей. Делаться это будет под предлогом борьбы с коллаборантами

В среду, 24 февраля, заместитель главы фракции «Слуга народа» уроженка Тернополя Евгения Кравчук сообщила о подготовке украинской правящей партией двух законопроектов, направленных на борьбу с коллаборантами.

«Во время поездки на фронт в прошлом году много общалась с нашими военными о проблеме коллаборационизма (содействия отдельными гражданами или юридическими лицами государству-агрессору в совершении агрессивных действий, разворачивании вооружённого конфликта против Украины, включая поддержку вооружённых формирований и оккупационных администраций государства-агрессора и остальные действия, которые квалифицируются как коллаборационизм).

Обещала изучить вопрос и зарегистрировать законопроект. Благодарю общественные организации за помощь в подготовке проектов, которые мы с коллегами зарегистрировали», — написала Кравчук в Facebook.

Она указала номера документов: 5143 и 5144. На сайте украинского парламента есть лишь информация о том, что законопроекты поступили в Верховную Раду 24 февраля, а также список инициаторов документов. Последние — депутаты от «Слуги народа».

Самих текстов законопроектов на сайте украинского парламента нет. Однако Кравчук тезисно раскрыла суть документов.

Если верить этой уроженке Западной Украины, страну ожидает борьба с несогласными, а также очередная атака на каноническую православную церковь.

Ограничение всех прав

Описывая поданные «Слугой народа» законопроекты, Кравчук основное внимание уделила законопроекту № 5144. Документ называется «О внесении изменений в некоторые законодательные акты (касательно установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность)». Что происходит в Донбассе? А просто война © РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

Целей у законопроекта, если верить Кравчук, две: ограничить доступ «коллаборантов» к занятию должностей, связанных с исполнением функций государства или местного самоуправления сроком на 15 лет, а также ввести другие виды наказаний для «лиц, которые сотрудничали с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или её вооружёнными или военизированными формированиями».

Коллаборационной деятельностью, согласно документу, будет признаваться «публичное отрицание гражданином Украины вооружённой агрессии против Украины, установление и утверждение временной оккупации части территории Украины или публичные призывы гражданином Украины к:

1) поддержке решений и/или действий государства-агрессора, вооружённых формирований и/или оккупационной администрации государства-агрессора;

2) сотрудничеству с государством-агрессором, вооружёнными формированиями и/или оккупационной администрацией государства-агрессора;

3) непризнание распространения государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Украины».

Те, кто будет в этом уличён, будут лишены права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 10 до 15 лет.

Те граждане Украины, которые добровольно занимали должности, не связанные с выполнением организационно-распорядительских или административно-хозяйственных функций в «незаконных органах власти, созданных на временно оккупированной территории, в том числе в оккупационной администрации государства-агрессора», будут ограничены в правах занимать определённые должности или заниматься определёнными видами деятельности на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

Украинских граждан, которые совершали «пропаганду в учебных заведениях», а также совершали действия, направленные «на внедрение образовательных стандартов государства-агрессора», будут ожидать исправительные работы на срок до двух лет, или арест до шести месяцев, или лишение свободы сроком на три года с ограничением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком от 10 до 15 лет.

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Передача материальных ресурсов «незаконным вооружённым или военизированным формированиям, созданным на временно оккупированной территории и/или вооружённым или военизированным формированиям государства-агрессора, и/или ведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора» будет караться штрафом до 10 тысяч необлагаемых налогом минимумов или лишением свободы на срок от трёх до пяти лет с конфискацией имущества.

Иными словами, все бизнесмены, ведущие бизнес в Крыму или в ЛНР и ДНР, да и просто с Россией, автоматически становятся преступниками.

Добровольное занятие гражданином Украины должности, связанной с выполнением «организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, в незаконных органах власти или добровольное избрание в такие органы, а также участие в организации и проведении незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории, или публичные призывы к проведению таких незаконных выборов и/или референдумов на временно оккупированной территории» будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

В общем, преступниками становятся все представители местного самоуправления ДНР, ЛНР и Крыма.

Организация и проведение «мероприятий политического характера и/или осуществление информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и/или его оккупационной администрацией, направленных на поддержку государства-агрессора, его оккупационной администрации или вооруженных формирований и/или предотвращение его ответственности за вооруженную агрессию против Украины, активное участие в таких мероприятиях» будут караться лишением свободы на срок от 10 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Этот пассаж указывает на то, что страшнее, чем местные депутаты в Крыму и ЛНР и ДНР, для украинской власти являются в том числе и украинские журналисты или эксперты, участвующие в российских ток-шоу.

Страшнее этого есть лишь «добровольное занятие гражданином Украины должности в незаконных судебных или правоохранительных органах, а также добровольное участие гражданина Украины в незаконных вооруженных или военизированных формированиях, созданных на временно оккупированной территории, и/или в вооружённых формированиях государства-агрессора или предоставление таким формированиям помощи в ведении боевых действий против Вооружённых сил Украины и других военных формирований Украины».

Это карается лишением свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Законопроект № 5144 «создаёт правовые условия (путём установления уголовной ответственности за коллаборационную деятельность) для ликвидации юридических лиц, уполномоченные лица которых сотрудничали с государством-агрессором; распространяет на такое уголовное правонарушение возможность специального досудебного расследования (in absentia — при отсутствии обвиняемого)», — написала Кравчук. Смерть в конце тоннеля. Зеленский идёт на войну? © president.gov.ua

Таким образом, целый ряд украинских граждан, среди которых те, кто имеют отличную от государственной точку зрения на события в Донбассе и в Крыму, предприниматели, учителя, журналисты, и ряд других, по сути, будут поражены в правах, а судить их и, следовательно, объявлять в международный розыск, можно будет без их присутствия и даже ведома.

В ожидании религиозной войны

Ещё один законопроект — № 5143 — в случае его принятия может означать новую волну гонений на Украинскую православную церковь.

Он не только, как пишет Кравчук, «дополняет предыдущий (№ 5144. — Ред.) законопроект в части ограничения доступа к выполнению отдельных функций, связанных с проведением выборов всех уровней, а также доступа на воинскую службу и допуска к государственной тайне для лиц, которые сотрудничали с государством-агрессором, его оккупационной администрацией и/или его вооружёнными или военизированными формированиями».

Законопроект № 5143 «устанавливает дополнительные правовые основания для ликвидации политических партий, общественных, благотворительных или религиозных организаций, профессиональных союзов и гражданских формирований по охране общественного порядка и государственной границы, уполномоченные лица которых совершали такое сотрудничество».

С учётом весьма размытых формулировок законопроектов, а также того, что они фактически вводят ответственность за инакомыслие, признавая его коллаборационизмом, нельзя исключать волны уголовных дел против представителей УПЦ, в первую очередь на Западной Украине.

Указанные законопроекты ставят и крест на Минских соглашениях, в том числе и на его политической части.

Всё это демонстрирует, что правящая партия Украины сознательно обостряет и без того накалённую обстановку в Донбассе, а также сознательно осложняет отношения с РФ. На «острие атаки» — представители Западной Украины, что также должно быть замечено и оценено в России.

Принятие этих законов станет прологом к войне в Донбассе, а в отдалённой перспективе — и к войне Украины с Россией.