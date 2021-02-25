Проект «Большое строительство» – предмет гордости президента Украины Владимира Зеленского. При этом в 2020 году президентскую программу сопровождали многочисленные скандалы. Не исключено, что «Большое строительство» в 2021 году станет еще более скандальной и коррупционной историей

Главный проект Зеленского и всей исполнительной власти на 2020 год, так называемое «Большое строительство», рискует стать грандиозным провалом.

Госстат Украины отчитался об итогах работы строительной отрасли за прошлый год: общий рост объемов строительства по сравнению с 2019 годом — 4%, рост инженерно-дорожного строительства — 14,8%, падение жилищного строительства — 18,5%. При этом что за весь 2019 год на транспортное строительство (дороги, мосты и т.д.) было потрачено 33,5 млрд грн (88,3 млрд руб.).

По состоянию на начало декабря 2020 года «Укравтодор», по его данным, израсходовал свыше 81 млрд грн (213,5 млрд руб.). Таким образом, объем финансирования дорожного строительства на Украине вырос в 2,5 раза, а объемы работ — всего на 14,8%. "Вы даёте нереальные планы". Как и почему провалится «Большая стройка» на Украине © пресс-служба президента Украины | пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк

Но аппетиты украинских чиновников только растут. Государственная программа «Большое строительство» в 2021 году предусматривает строительство, ремонт и реконструкцию 500 объектов социальной инфраструктуры, среди которых 95 школ, 70 детских садов, 80 спортивных объектов и 200 амбулаторий.

«На 2021 год наши планы более амбициозные: 500 объектов в целом. Мы увеличиваем объем инвестиций в социальную сферу», — рассказал министр развития громад и территорий Алексей Чернышов, выступая на третьем Всеукраинском форуме «Украина 30. Инфраструктура объединяет».

Кроме того, на текущий год также запланированы 40 проектов, способствующих экономическому развитию. Среди них 19 проектов нового строительства, 18 — реконструкции, три проекта капитального ремонта. На их реализацию предусмотрено 1,2 млрд грн (3,2 млрд руб.).

«Реализация проектов экономического развития может привлечь в развитие региона по 5 грн на каждую инвестированную гривну. Все это даст необходимый толчок для исправления региональной диспропорции и развития украинских городов и сел», — уверен министр.

По словам заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, выступавшего на том же форуме, в 2021 году программа будет расширена еще на несколько направлений. Это доступное ипотечное кредитование и финансовый лизинг, развитие региональных авиахабов, создание государственного авиаперевозчика, развитие сети пригородных экспрессов и скоростных поездов, ремонт и развитие дорог и социальной инфраструктуры.

Также в этом году стартует проект «Большая реставрация» культурных памятников Украины. СБУ проводит обыски в рамках дела о «Большом строительстве» дорог © из открытых источников

«В этом году важно не только расходовать государственные средства либо средства Дорожного фонда, мы планируем привлекать зарубежные инвестиции — это и кредитные средства, и фондовые рынки. Хочу сделать акцент, что мы ищем пути, как увеличить инфраструктурные инвестиции на Украину — и это будет сделано уже в этом году», — подчеркнул Тимошенко.

Также в планах «Большого строительства» на 2021 год — выйти на очередной рекорд, построив и обновив 6500 км дорог и 245 искусственных сооружений.

Президент Владимир Зеленский в ходе Всеукраинского форума сообщил, что в стране в 2021 году будет построено и восстановлено 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местных дорог. Кроме того, по его словам, в Донбассе будет построен новый гражданский аэропорт, а в Одессе построят большую стоянку для яхт и новый порт для развития бизнеса и перевозок.

В госбюджете-2021 деньги на дорожные работы формально есть, но они прописаны в незащищенном «специальном» фонде. И еще один нюанс: нет списка объектов, на которые планируется эти средства потратить.

Еще в июле 2020 года президент Зеленский поставил Кабмину задачу к 1 сентября сформировать и озвучить полный перечень объектов, которые войдут в программу «Большое строительство» дорог на 2021 год. На официальном сайте Кабинета министров отсутствуют любые упоминания о том, что правительство выполнило поручение и к 1 сентября 2020 года сформировало и озвучило перечень объектов, которые войдут в «Большое строительство» в 2021 году, особенно — в части дорожных работ.

Таким образом, у проекта нет ни надежного бюджета, ни структурированного управления, ни четких целей.

Идеальная схема для «распила» бюджета

Все больше появляется фактов того, что строительство дорог становится идеальным способом для разворовывания огромных бюджетных средств.

Национальный проект «Большое строительство», распиаренный Зеленским, постепенно превратился в национальный проект по освоению бюджетных средств. Особенно в выгоде остаются те, кто допущен к строительству и ремонту дорог.

В частности, в 2020 году на дороги ушло столько же, сколько в период с 2016 по 2019 год включительно. При этом, как ни странно, километраж дорог, сданных в эксплуатацию, сократился в два раза. При этом цена за 1 метр асфальта выросла на 140%. Также примечательно, что завершение части объектов «Большого строительства» было перенесено на 2021 год с соответствующим увеличением финансирования.

На «Большое строительство» Зеленского из бюджета в прошлом году потрачено 120 млд грн (316,3 млрд руб.). При этом в качестве результатов для отчетности в него вписывали любой мало-мальский ремонт, не уточняя, что построено с нуля, а что отремонтировано. Кроме того, на «Большое строительство» потратили 26 млрд (68,5 млрд руб.) из «коронавирусного фонда», а это деньги, в которых остро нуждалась медицина.

Уже в 2021 году в издании Deutsche Welle вышел материал на тему «Большого строительства», где сравнивается дорожное строительство при Януковиче, Порошенко и Зеленском. На основании официальных ответов «Укравтодора» показано, в 2020 году речь зачастую шла не о строительстве новых или капитальной реконструкции дорог, а об обустройстве «верхнего слоя покрытия» на 3356,7 км дорог при бюджетных затратах в 120 млд грн.

«Верхний слой» — это лишь два слоя асфальта, в лучшем случае с усиленной основой. Более 70% из «Большого строительства» — это текущий средний ремонт, обошедшийся в разы дороже, чем при предшественниках, из-за возросших масштабов коррупционных схем. Прорыв от Зеленского. Власти Украины сшивают страну хорошими дорогами © Facebook, Укравтодор

Стоит напомнить, что лично курирует «Большое строительство» заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко. После покупки Тимошенко поместья под Киевом украинские журналисты заподозрили, что сделал он это за откаты со строительства дорог.

Всё закончится грандиозным скандалом

Эксперт в сфере экономики Сергей Саливон утверждает, что «Большое строительство» — это PR-проект и юридически его не существует.

«Но PR-проект — это снаружи. Изнутри это, безусловно, еще и масштабный коррупционный проект. Именно этим объясняется и несоразмерность роста расходов на строительство и объемов самого строительства. Кстати, на кратное удорожание строительства 1 км дорог обратил внимание еще летом бывший очень недолго министром финансов Игорь Уманский. Экономическим стимулом для страны он точно не является, поскольку значительная часть средств вообще уходит внешним подрядчикам, которые завозят и свою технику (причём без растаможки, в режиме временного ввоза), и материалы, и часть персонала. Да и немалая часть материалов наших строителей тоже имеет импортное происхождение», — рассказал Саливон в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру..

По его мнению, что касается 2021 года, совершенно естественно, что не был утвержден четкий план реализации объектов: для несуществующей программы это просто невозможно.

«В результаты реализации этой программы будут совать всё, что смогут, списывая на это деньги. Закончится всё это наверняка грандиозным скандалом. Но не очень верю, что скандал всерьез зацепит коррупционеров-чиновников, — у нас так не бывает. Внешние подрядчики тоже вряд ли сильно пострадают — у них здесь немного активов плюс имеется крыша со стороны своего государства.

А вот некоторые участники "Большого строительства" с украинской стороны в конце концов могут оказаться у разбитого корыта, когда к ним толпами нагрянут правоохранители», — заключил экономический эксперт.