В четверг, 18 февраля, в Киеве избрали меру пресечения для несовершеннолетних спортсменов, подравшихся с сотрудниками Службы безопасности Украины. По итогам драки один из СБУшников оказался в реанимации. При этом версии о причинах конфликта разнятся

Двух из семи молодых спортсменов суд отправил под надзор родителей. Остальных отпустили под личное обязательство.

Инцидент случился 11 февраля.

«Вечером 11.02.2021 на станции метро «Университет» семеро подростков избили двоих мужчин сотрудников СБУ, которые сделали им замечание за неадекватное поведение. Подростки, которые занимаются боевыми видами спорта, в количестве семи человек (один из них тренер), напали на двоих мужчин, в результате чего один из них попал в реанимацию с проломанным черепом, сломанным носом и челюстью, гематомами и рваными ранами на лице. Его состояние сейчас оценивается, как тяжелое», — сообщило сообщество «Типичный Киев».

Позже появилась информация, что попавший в реанимацию СБУшник — офицер военной контрразведки, воевавший в Донбассе, а именно в Авдеевке и в Широкино. При этом, как утверждают некоторые СМИ, СБУшник воевал вместе с подразделениями запрещённого в РФ «Правого сектора».

Версии о том, кто же виноват в драке, разнятся. И результат судебного заседания может показать, кто же на Украине главный: спецслужбы или те, у кого есть деньги и влияние.

«Чистой воды невиноватые»

Издание «Резонанс», со ссылкой на которое новость о происшествии в киевском метро распространили и более влиятельные украинские СМИ, утверждает: вечером в тот день на станцию «Университет» ворвалась группа молодчиков. СБУ выдвинула подозрение заместителю министра обороны РФ © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк

«Злоумышленники устроили почти что квест по акробатическому преодолению турникеты без оплаты за проезд, а в ответ на замечание двух сотрудников СБУ, которые ехали рядом на эскалаторе, они решили наказать их уже на платформе метрополитена. Оба сотрудника получили тяжкие травмы, один из них до сих пор находится в реанимации с открытой черепно-мозговой травмой», — сообщил изданию источник.

Он же рассказал, что один из пострадавших — участник боевых действий в Донбассе, воевавший бок-о-бок с представителями запрещённого в РФ «Правого сектора». «Резонанс» опубликовал справку пострадавшего СБУшника. Судя по ней, его зовут Дмитрий Владимирович. Фамилия врачом написана неразборчиво — похоже на Ланкаревич или Ланкарев.

Издание также назвало спортсменов, участвовавших в драке. Это, если верить «Резонансу», Максим Станилога, Артём Станилога, Данил Дембовский, Владислав Казимиров, Иван Казимиров, Дмитрий Жебчук и Алексей Болдырев.

На странице в соцсети одного из них — Максима Станилоги — есть ссылка на новость о произошедшем.

«Вот что произошло на самом деле. Всем, кто сомневался в нашей справедливости. Переходим, читаем… Максимальный репост», — призвал Станилога.

Он ссылается на новость с ресурса «Активные граждане», а тот, в свою очередь, на отца одного из спортсменов и на заявление их клуба «Иппон».

«Молодые спортсмены возвращались домой с тренировки. На станции метро, когда парни спускались по эскалатору, одному из них начали угрожать пьяные сотрудники Службы безопасности Украины. До окончания спуска они начала исполнять угрозы, ограничивши возможность парня убежать. В таких условиях другие вынуждены были заступиться за него, в результате чего один из нападавших оказался в больнице с переломом носа», — сообщил спортклуб.

Когда в ситуацию вмешались полицейские, СБУшники, по версии спортклуба, начали давить на полицейских, ссылаясь на свои якобы высокие должности.

«Их (полицейских. — Ред.) заставили вычистить материалы уголовного производства от всех упоминаний о запахе алкоголя. На данный момент руководство СБУ продолжает давить на следствие и врачей с целью утаить пребывание в состоянии алкогольного обвинения своих подчинённых и их преступные действия. Их цель — сделать виновными молодых спортсменов», — утверждал спортклуб «Иппон». Стало известно, в чем СБУ обвиняет Медведчука и его жену © Facebook, ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ

Позже эта запись стала недоступна в соцсетях.

Также издание «Активные граждане» сослалось на одного из отцов спортсменов.

«Один из парней отстал и заходил в метро позже, и, подходя к эскалатору увидел, что около спуска стоит высокий человек лет 30. Обходя его, парень споткнулся, т.к. человек поставил ему подножку. На вопрос: «Зачем вы это делаете, я же просто вас обходил?» — услышал нецензурную ругань и угрозы, а также по запаху понял, что неизвестный находится в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчина потребовал, чтобы парень повернулся к нему, но парень продолжил путь по эскалатору. К мужчине подошёл товарищ и они вместе догнали парня, обступили его с разных стороны. Дальше движение вниз происходило с толканием. Когда внизу это увидели друзья парня, конечно, они пришли ему на помощь», — рассказал отец одного из подозреваемых в нападении на СБУшников.

В свою очередь, издание «Ревизор» со ссылкой на источники утверждает, что против СБУшников начали кампанию по дискредитации.

«Вместо помощи и извинений перед пострадавшим ветераном АТО, родители спортсменов пытаются смягчить наказание на содеянное «олимпийской надеждой Украины по самбо». По их инициативе начата кампания по дискредитации пострадавших сотрудников СБУ», — указывается в публикации.

Таким образом, столкнулись две структуры: СБУ и спортклуб. И итог столкновения не предопределён, невзирая на всё могущество спецслужбы.

Сила против славы

Сегодня Служба безопасности Украины печально известна приверженностью к силовым методам решения конфликтов. Кроме того, у этой спецслужбы практически нет противовеса среди других силовых структур. Разве что МВД, и то благодаря политическому весу и мощи Арсена Авакова.

На стороне СБУ могут выступить и националисты. В комментариях к записи Станилоги ему уже начали угрожать.

В то же время в деле с дракой на станции метро «Университет» спецслужбе противостоит довольно известный клуб. Страница спортклуба «Иппон» в соцсетях удалена. Однако в Киеве есть несколько клубов с таким названием. Один находится на Оболони — далеко от станции метро «Университет». А вот другой совсем близко — на бульваре Шевченко, в нескольких минутах ходьбы от станции метро. Это клуб дзюдо.

Судя по странице, основатели клуба Виталий Самотуг и Анна Каштанова. Сейчас они — муж и жена. Это прославленные тренеры по дзюдо.

В 2015 году их воспитанники-юниоры принесли две бронзовые медали сборной Украине по дзюдо на чемпионате в ОАЭ.

Воспитанник Самотуга и Каштановой — Геворг Манукян — стал единственным медалистом от Украины на чемпионате Европы по дзюдо среди юниоров, проходившем в хорватском Порече в ноябре 2020 года.

А за месяц до этого — в октябре 2020 года — выпускники школы «Иппон» завоевали первые, вторые и третьи места в своих весовых категориях на чемпионате Украины. Экс-агент назвал имена высокопоставленных сексотов СБУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В общем, школа заслуженная и с именем.

Примечательно, что Анна Каштанова у себя в соцсетях распространила ссылку на новость о драке на сайте «Активные граждане». Её активно поддержали спортсмены не только из Киева.

Таким образом, в противостоянии с СБУ очутился клуб с историей славных спортивных достижений.

Будь Украина правовым государством, вся надежда была бы на непредвзятое следствие. Однако в современной Украине ждать этого не приходится.