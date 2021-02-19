В России опубликованы факты, подтверждающие, что спецслужбы Украины проводят спецоперации на территории России, связанные с похищениями и убийствами людей. Так, канал «Россия 24» опубликовал сюжет о группе похитителей, которые в декабре прошлого года пытались насильственно вывезти в Украину ополченца Дениса Харитонова

И это далеко не единственный случай деструктивной деятельности Украины в РФ: журналисты пообщались с другими участниками формирования, пойманными на схожем преступлении летом 2020 г.

Похищение ополченца ДНР сорвано пограничниками

На Харитонова напали в поселке Ильинка Астраханской области, выманив его в декабре прошлого года на встречу под предлогом диалога со строителями-проектировщиками. Ополченец хотел построить военно-патриотический клуб для детей, во время встречи он столкнулся с тремя мужчинами, имевшими спецподготовку.

«Зашли три человека, закрыли за собой дверь. Здесь был полумрак — ни лиц, ничего не было видно, они были в медицинских масках. В полной тишине и неожиданности получил удар в лицо. После укола в ногу меня продолжали удерживать. Почувствовал, как на голову наплывает тепло какое-то, после чего, наверное, потерял сознание, потому что я ничего не помню», — рассказывает пострадавший. Украинские диверсии на российской границе. Справка © пресс-служба министерства обороны Украины

Похищенного из Астраханской области вывезли в Белгородскую на автомобиле, кололи седативными препаратами, чтобы держать в бессознательном состоянии. Из Белгородской области Харитонова собирались незаконно переправить через государственную границу — в Украину. Однако диверсантам не повезло — они были замечены российским пограничным отрядом, который открыл по ним огонь. Один из них — гражданин Украины Евгений Голубев, вооруженный автоматом Калашникова, был убит. Еще двоим — Владиславу Гавришу и Станиславу Логвинову — удалось скрыться. С жертвой преступников, к счастью, оказалось все в порядке.

В ходе расследования ФСБ России выяснила, что операцию курировал Вячеслав Орехов — сотрудник Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Именно это подразделение ответственно за подготовку диверсий и трактов на территории России и Донбасса.

По данным российских спецслужб, все трое диверсантов, включая убитого, состояли в бригаде радикального националиста Дениса Сокура, связанного все с тем же Главным управлением разведки Минобороны Украины. Она является частью преступной группировки контрабандиста Сергея Семенникова по прозвищу Жаба. В июле прошлого года ее членов поймали при попытке похищения ополченца ДНР Романа Волянюка. В нем участвовал скрывшийся в Украине Логинов.

След ведет в Украину: Главное управление разведки готовит и вооружает экстремистов

Тогда непосредственно на месте преступления были задержаны семь граждан России: Макаров Т.Б., Мищенко М.С., Капкаева О.Д., Кормич А.М., Пызин М.Ю., Долгов В.В., Мороз Е.А. Группа под руководством Тимура Макарова привлекалась украинскими спецслужбами для подготовки ещё нескольких преступлений, также связанных с подготовкой к похищению и убийству российских граждан. Ее организаторами выступали украинцы — Андрей Байдала и Игорь Мищенко. Первый известен органам безопасности ДНР как внештатный сотрудник СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины, а также как доверенное лицо 5-го управления департамента контрразведки СБУ под псевдонимом Швед. Байдала является фигурантом ряда уголовных дел в ДНР как «организатор совершённых и предотвращённых терактов в Донецке, в том числе убийства Александра Захарченко». Александр Асафов: Украина действует в отношении России как военный противник, организовывая провокации и диверсии © РИА Новости, Владимир Трефилов

По данным следствия, организаторы действовали по заданию и под общим руководством главы департамента контрразведки СБУ Александра Руснака и руководителя 5-го управления ДКР СБУ Александра Поклада. Ими были сформированы две группы захвата из членов российской ОПГ для насильственного похищения гражданина РФ Романа Волянюка, ранее проживавшего в городе Макеевке и участвовавшего в боевых действиях ополчения ДНР против украинских войск.

Сама картина похищения должна была быть следующей: выследив жертву в районе торгового центра «Домодедовский» на Ореховом бульваре в Москве, злоумышленники собирались насильно вывезти его для передачи заказчикам на территории Украины. Поводом для общения являлась продажа Воланюком недвижимости в подмосковном Домодедово. Благодаря оперативным и высокопрофессиональным действиям сотрудников ФСБ России преступление удалось предотвратить. Военный корреспондент Семен Пегов высказывал обоснованное предположение, что следующими целями преступников являлись экс-премьер ДНР и руководитель СДД Александр Бородай, а также бывший председатель МГБ ДНР Андрей Пинчук.

В целом на счету ОПГ Макарова 18 преступлений по всей России — похищения людей, незаконный оборот оружия, завербован украинскими спецслужбами он был в 2019 г. За похищение Воланюка членам банды обещали солидное вознаграждение в 300 тыс. долларов. По признанию самого Макарова, за ними стояли агенты украинских спецслужб Андрей Байдала, Игорь Мищенко и Дмитрий Шиманский.

«Указания я получала от человека по имени Андрей, который находится не на территории Российской Федерации. На встречу приехал Роман, соответственно, я должна была его отвезти, куда попросят, — это была Белгородская область. Соответственно, он вышел, сел в машину, в машине был еще один человек, который ударил его электрошокером», — делилась с журналистами член группы Оксана Капкаева.

К слову, у группировки было изъято немалое количество оружия и боеприпасов, которые могли использоваться для организации террористических актов. Следственный комитет России квалифицировал деятельность группировки как ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ («Покушение на похищение человека группой лиц, совершённое организованной группой»). Корнилов рассказал, как остановить теракты и диверсии украинских спецслужб в РФ © РИА Новости, Владимир Трефилов

Задержание неонацистов под «крышей» СБУ в Воронеже

Интересно, что буквально вчера, 18 февраля, в Воронеже сотрудники ФСБ России совместно с МВД и Следственным комитетом обезвредили еще одну группу, уличенную в пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, провоцировании межнациональных конфликтов и совершении насильственных преступлений.

«В Воронеже (этнически украинский город) ФСБ задержала молодёжную группу людей, которых называют неонацистами и сторонниками украинской радикальной группы МКУ. Похоже, в РФ не на шутку напуганы возможным приходом "Украинской весны" на их территории и решили рассказывать местному населению байки об украинских неонацистах», — прокомментировал пресечение деятельности экстремистов экс народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

Если опустить сказанный Мосийчуком бред про «украинский Воронеж», выясняется, что украинский след действительно имел место. Неонацистская группа МКУ («Маньяки. Культ убийц») была создана в 2018 г. в Украине. Ее члены призывают убивать бездомных и мигрантов. На лидера МКУ Егора Краснова в России завели 10 уголовных дел по статье «Убийство». Затем члены группы стали призывать убивать правоохранителей.

На текущий момент подробная информация о задержанных в Воронеже отсутствует. Известно лишь, что их четверо. Непосредственным организатором является 19-летний парень, создавший её в январе 2020 года. В апреле того же года он изготовил трафарет с текстом экстремистского характера, при помощи которого с другим участником группы размещал соответствующие надписи на стенах жилых домов в Коминтерновском и Левобережном районах Воронежа. А в октябре 2020 года участник группы, которому на момент совершения преступления было 17 лет, под руководством 33-летнего мужчины с помощью аэрозольной краски нанёс надпись экстремистского содержания на заборе около одного из домов города. Ставка на диверсии. Кого Зеленский привёл в украинскую разведку © president.gov.ua

Оперативниками были изъяты вещественные доказательства: экстремистская литература, в том числе автобиографическая книга лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера «Майн Капф», неонацистская символика и холодное оружие. Также у задержанных конфисковали средства связи, в которых оперативники обнаружили информацию о совершённых преступлениях, а в гараже, принадлежащем одному из участников группы, изъят и направлен на взрывотехническую экспертизу предмет, похожий на мину времён Великой Отечественной войны.

В настоящее время ФСБ возбуждены уголовные дела по п. ч. 2 «в» ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, совершённое организованной группой), ч.1 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и по п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, совершённое из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия).

При этом деятельность МКУ в России курируется из Киева сотрудником СБУ Виталием Кощицким. Возвращаясь к неудачному похищению Харитонова, его планировали глава спецрезерва ГУР Виктор Хоренко и его зам Сергей Бабий. А руководителем всего этого является начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Украина ведет необъявленную войну против России

Отметим, что еще в 2015 г. Верховная Рада приняла закон № 2383, регламентирующий деятельность украинских разведывательных органов в организациях, которые ведут «подрывную деятельность» в отношении Украины. Согласно ему, украинской разведке предоставлено право проводить спецоперации на «оккупированных территориях» (Донбасса и Крыма). Законодательно урегулированы полномочия спецслужб «проникать в международные террористические, преступные группы или организации, а также организации, осуществляющие подрывную деятельность против Украины, с целью предупреждения или прекращения их противоправной деятельности и установления лиц, которые им способствуют». Эксперт по вопросам безопасности: как готовят и проводят диверсии © Donbass Today

А в 2016 г. под патронатом США и стран НАТО был создан новый род войск — Силы специальных операций (ССО). В городе Бердичеве Житомирской области был открыт 142-й учебно-тренировочный центр для подготовки подразделений ССО, где инструкторами работали военнослужащие армии США, Канады и Евросоюза. Наряду с сугубо боевой подготовкой отдельно обучались специалисты по информационной части. Кроме того, по слухам, в помещении центрального офиса СБУ на улице Владимирской в Киеве целый этаж занимают американские спецслужбы. При этом в эти помещения самим сотрудникам СБУ (вроде бы хозяевам помещения) вход запрещен.

Сейчас мы имеем дело с организованной силой, которая создаёт прецеденты террористической деятельности непосредственно на территории России. Официально состояние войны между Украиной и РФ не объявлено. Однако на деле война против России, как мы видим, ведётся весьма активно: теракты и диверсии стали частью государственной политики официального Киева. И фамилия руководителя украинского государства абсолютно не имеет значения. Прикрываясь псевдопатриотической риторикой, политические элиты и спецслужбы Украины превращают людей в «расходный материал», служащий чужим интересам. Ибо главные «бенефициары» всего этого находятся в Вашингтоне. Ведь очевидно, что стравливание двух братских народов между собой абсолютно не нужно подавляющему большинству граждан Украины.