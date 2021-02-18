На Украине разгорается скандал с марками, посвящёнными бойцам Сухопутных войск. Выпустят марки 23 февраля - в день Советской Армии, что уже вызвало скандал в украинских СМИ

В среду, 17 февраля, «Укрпочта» опубликовала филателистический бюллетень.

«23 февраля 2021 года вводятся в оборот и считаются действительными для оплаты услуг почтовой связи во всех отделениях почтовой связи почтовые марки в марочном листе №33 «Вооружённые Силы Украины. Сухопутные войска», — сообщил бюллетень.

Марки были посвящены родам Сухопутных войск: ракетным войскам и артиллерии, механизированным войскам, президентскому полку, горной пехоте, армейской авиации, танковым войскам. Ещё одна марка называлась «Сухопутные войска Украины. Общевойсковая форма». На ней единственной изобразили женщину-военнослужащую.

Тираж марочного листа составил 20 тыс. экземпляров.

«Почтовый выпуск совершен при поддержке Министерства обороны Украины», — указывалось в публикации.

Это-то и вызвало скандал. Всё дело в дате, когда посвящённые сухопутным войскам марки вводятся в оборот.

Неправильный праздник, неверные позы

Борьбу с Международным женским днём — 8 марта — украинская власть даже не проиграла, а так и не решилась начинать. Всё-таки ссориться с украинскими женщинами, пускай и под благим предлогом борьбы с советским наследием, политики не рискнули. Вместо этого отыгрались на «мужском празднике» — 23 февраля.

В 2014 году президент Украины Пётр Порошенко своим указом отменил празднование Дня защитника Отечества 23 февраля. Вместо него появился День защитника Украины, который постановили отмечать 14 октября.

«Сегодня, на Покров, день защитника Украины. Президент подписал соответствующий указ. 23 февраля мы больше не будем отмечать», — написал в Twitter 14 октября 2014 года пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

Сьогодні, на Покрову, день захисника України. Президент підписав відповідни указ. 23 лютого ми більше не відзначатимемо. — Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) October 14, 2014

​В Покров день на Украине традиционно отмечали День украинского казачества — Богородица считается покровительницей казаков. А ещё националисты в этот день отмечают годовщину создания УПА*. Четверка командующих. Кто в ВСУ праздновал 23 февраля и, возможно, делает это тайно сегодня © Facebook, Державний концерн "Укроборонпром"

Неудивительно, что Порошенко выбрал в качестве нового Дня защитника именно эту дату.

Однако в быту многие из тех, кто не поддерживал украинскую власть или нейтрально относился к политике, продолжали отмечать 23 февраля. В первую очередь как «мужской праздник».

Национал-патриоты регулярно поднимали скандалы, когда выяснялось, что те или иные компании или знаменитости празднуют почти что запретный праздник.

Неудивительно, что совпадение даты выхода новых, да ещё и военных марок, выпущенных при поддержке Минобороны, с Днём Советской Армии, а позже — Днём защитника Отечества, обратило на себя пристальное внимание.

«23 февраля — это день создания так называемой Рабоче-крестьянской Красной Армии в России», — сообщило издание «Последний Бастион», которое, судя по названию рубрик на его сайте, ведётся людьми из Западной Украины.

А депутат Ровенского районного совета от «Европейской солидарности» Инна Царук обратила внимание и на изображение военных на марках.

«Кроме даты обратите внимание на позы военных. Сразу на трёх марках руки у воинов сзади. Это так называемая «поза узника». Четвёркая марка — мы видим военного со спины — знаете, когда так бывает. Две марки — отдых, ожидание. Военный, который отдаёт честь, как в советской армии, вообще никоим образом не коррелирует с образом украинского воина, который стоило бы создать», — написала она в Facebook.

Совпадение? Нет, думает Царук.

«Иными словами — эти марки, так «случайно» приуроченные к 23 февраля, должны на подсознательном уровне сформировать у украинцев понимание своей причастности, ведь их воины либо попадут в плен, либо поднимут ручки, либо должны быть декоративными, без оружия. Ни одной активной позы, ни одного победного сюжета… Что это? Сознательная акция врага на наши деньги?» — подозревает местный депутат от «Европейской солидарности».

Когда Царук писала эти строки, вряд ли она подозревала, что скандал выйдет на уровень Министерства обороны.

«Подарочек» офицерам и солдатам

Журналист Виталий Гайдукевич — один из инициаторов создания и внедрения в ВСУ новой формы и знаков различия. Именно в этой форме и изображены украинские военные на скандальных марках.

Гайдукевич утверждает: история с марками уже дошла до Министерства обороны.

«А на Воздухофлотском уже пошёл шухер — бегом ищут крайнего», — отметил он и процитировал министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, как-то негативного охарактеризовавшего умственный уровень некоторых людей.

Гайдукевич рассказал и об истории появления марок.

«Мы о таких марках с формой говорили, ещё когда в Минифраструктуры Владимир Омелян был. И вот — нарисовано. Хорошая новость — неплохо нарисовано. Плохая новость — марки хотят представить… 23 февраля. На день оккупантской армии, зараза…» — заявил Гайдукевич. Апгрейд военной формы ВСУ планируют провести в 2020 году © Facebook, Міністерство оборони України

Он обратился к министру обороны Украины Андрею Тарану с призывом дать знать, если его взяли в плен и «заставляют делать ерунду».

«Великий Ктулху, забери себе эту зелёную шоблу», — негодовал журналист по поводу украинской власти и её компетентности.

Оправдываться пришлось генеральному директору «Укрпочты» Игорю Смелянскому.

«Ну вот честно, ну где логика — мы решили выпустить марки, посвящённые украинской армии (сами, добровольно, я лично утвердил дизайн — он, кстати, немного американскую армию напоминает, думал, тут будет зрада), и это является подыгрыванием врагу? Ну реально? Как по мне это такой: а) лёгкий троллинг как раз тех, кому кажется мы подыгрываем + 2) хороший повод напомнить тем, кто ещё празднует, что пора перевернуть страницу истории советской армии и начать уделять больше внимания армии украинской. Вот и всё», — написал он в комментариях к записи журналиста Вахтанга Кипиани.

Но в его версию национал-патриоты не поверили. Сейчас звучат призывы перенести введение в оборот новых марок.

Пострадают от этого в первую очередь украинские филателисты и бойцы Сухопутных войск. Первые не получат новые марки. Вторым придётся ждать либо 24 августа — Дня независимости, либо 14 октября — Дня защитника Украины, либо 12 декабря — Дня Сухопутных войск Украины.

И всё это из-за фантомных болей национал-патриотов.

* Запрещённая в РФ организация