В пятницу, 19 февраля, исполнится 16 лет со дня появления на телеэкранах шоу «Вечерний квартал». Тогда - в 2005 году - мало кто представлял, что ведущий актёр шоу возглавит Украину, а работающие над его созданием войдут во власть

Сегодня «Студия Квартал-95» — а именно так называлась компания, создавшая «Вечерний квартал», — относится к выдающимся явлениям не только украинского шоу-бизнеса, но и украинской политики. Золотарев рассказал о преимуществах Порошенко перед Зеленским © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Ведущий актёр, руководитель и основатель «Вечернего квартала» Владимир Зеленский спустя 16 лет после первого появления шоу на экранах — президент Украины. День рождения своего детища он встретит на Банковой — в Офисе президента, где будет встречаться с другим причастным к шоу человеку — бывшим юристом «Студии Квартал-95» Иваном Бакановым.

Их встреча не будет посвящена шоу-бизнесу. Сегодня Баканов — глава Службы безопасности Украины. И с Зеленским он будет встречаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны, которое с большой долей вероятности будет посвящено ужесточению цензуры и преследованиям оппозиционных телеканалов. В общем, тому, что и в страшном сне не могло привидеться ни шоумену Зеленскому, ни его окружению.

При этом сами они превратились в того, кого высмеивал «Вечерний квартал».

Душители свободы…

Почти девять лет тому назад — 31 марта 2012 года — на телеканале «Интер» «Вечерний квартал» показал миниатюру «Цензура в новостях», высмеивающую ограничения, якобы существовавшие на Украине во времена правления Виктора Януковича.

Примечательно, что эта сатирическая миниатюра была показана на телеканале, миноритарным акционером которого был глава Администрации президента Сергей Лёвочкин, а мажоритарным — один из ближайших к Януковичу олигархов — Дмитрий Фирташ.

Прошло девять лет, и сам Зеленский инициировал закрытие трёх телеканалов — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

«Мог ли кто-нибудь когда-нибудь представить, что я — человек, более 20 лет отдавший телевидению, введу решение Совета национальной безопасности и обороны Украины против трёх телеканалов? Согласитесь, звучит дико», — заявил Зеленский 5 февраля, отметив, что «ненавидит цензуру всем своим естеством».

По его словам, если он принял подобное решение, на это были «весомые, железобетонные» причины.

Однако до сих пор никакой доказательной базы по делу о трёх каналах нет. Возможно, она появится к 19 февраля — к заседанию СНБО.

«Сегодня Служба безопасности Украины ведет уголовное дело по ч. 5 ст. 258 («Финансирование терроризма») Уголовного кодекса, в рамках которого происходит множество процессов. В зависимости от действий следователей и от того, как будут верифицированы лица по этому делу, аппарат СНБО готовит документы на заседание совета», — заявил в понедельник, 15 февраля, глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко. «Вся Зеленская рать»: президент Украины берет силовиков под тотальный контроль

Таким образом, следствие по делу каналов ведёт Служба безопасности Украины, которую возглавляет Иван Баканов — ещё один выходец из «Студии Квартал-95».

Он — друг Зеленского ещё со школьной скамьи. В «Квартале» Баканов занимался юридическими вопросами.

Но идейным вдохновителем атаки на телеканалы, а также на независимые Telegram-каналы называют не Баканова и даже не Зеленского, а другого человека — замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Этот 31-летний политик, хоть и связан с медиа (он руководил телепродакшн-компанией GoodMedia, делавшей предвыборные ролики для Зеленского в 2019 году), но никак не относится к «Кварталу-95».

Зато его коллеги по Офису президента — глава ОП Андрей Ермак и замглавы Юрий Костюк — поработали над «Вечерним кварталом». Костюк придумывал сюжетные линии шоу и образы героев, а Ермак пересекался со «Студией Квартал-95» как кинодистрибьютор и продюсер (кстати, один из сериалов, продюсируемых Ермаком, должен появиться в этом году).

До ноября 2020 года в Офисе президента работал ещё один человек, связанный с «Кварталом-95», — бывший исполнительный продюсер студии Сергей Трофимов. До прихода в ОП, где он стал первым заместителем главы, Трофимов курировал кинематографическое направление студии, а также работал одним из сценаристов.

На этом в перечислении засевших на Банковой «кварталовцев» можно остановиться. Но если покинуть здание Офиса президента, и, не покидая правительственного квартала, переместиться на расположенную неподалёку улицу Грушевского, то и здесь можно встретить выходцев из «Квартала-95».

«Криворукие», а также коррупционеры

В здание Кабинета министров часто захаживает Михаил Фёдоров — владелец диджитал-агентства SMMSTUDIO, одним из клиентов которого был «Концерт-Квартал» — структура, занимавшаяся гастролями «Студии Квартал-95». Но в правительственное здание Фёдоров заходит не как медийщик.

Он — первый вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины. Именно он курирует приложение «Дія» (русс. «Действие»). Это приложение представил лично Зеленский год тому назад — 6 февраля 2020 года.

А спустя три месяца — 12 мая — приложение оскандалилось — его обвинили в масштабной утечке личных данных украинцев, которыми начали торговать некоторые Telegram-каналы.

Сам Фёдоров всё отрицал.

«Это невозможно даже теоретически! Во-первых и самое главное: «Дія» не имеет базы данных и не накапливает такую информацию. Во-вторых, количество информации, которая доступна в указанном боте, намного, в десятки, а то и сотни раз, превышает ту, с которой работает «Дія», — заявил министр и подчеркнул, что к расследованию подключилась СБУ.

Позже выяснилось, что неизвестные объединили несколько баз и собрали информацию гораздо более детальную, чем правительственное приложение.

Однако это был не единственный скандал по поводу «Дії». В сентябре 2020 года портал приостановил работу по приёму заявлений на открытие, закрытие и перерегистрацию физических лиц-предпринимателей (ФОП, аналог российского ИП. — Ред.), о чём заявил в своём Telegram-канале. Нардеп направил в СНБО требование ввести санкции против «Квартала 95» © Facebook, Geo Leros

Заявление портала появилось после возмущений предпринимателей, которые не могли зарегистрировать, перерегистрировать или закрыть ФОПы.

Очередь начала расти ещё в августе — она появилась после запуска обновлённого Единого госреестра после того, как с 5 по 19 августа переносились данные из старого ЕГР в новый. После того как к ним добавились заявления, поступающие офлайн через Центр предоставления административных услуг, нагрузка на Минцифры возросла. В итоге — скандал и приостановка.

И хотя Украина изо всех сил в деле цифровизации шагает семимильными шагами — так, она первая в мире приравняет паспорт в смартфоне к бумажному, — на «Дію» нет-нет, да и поругиваются.

Но если Фёдоров — один из наиболее редко критикуемых государственных чиновников, то другой «кварталовец» наверняка разочаровал своих поклонников.

Для того чтобы встретить его, нужно от здания правительства чуть пройти по улице Грушевской вверх — к зданию Верховной Рады. Именно там работает народный депутат Юрий Корявченков, или попросту Юзик, — самый заметный артист «Студии Квартал-95». На одной сцене с Зеленским Корявченков воплощал роли громоздких недотёп.

На фото Корявченков второй справа. Роль кузнеца исполняет Василий Вирастюк — кандидат от «Слуги народа» на будущих довыборах в парламент в округе №87.

А вот в жизни он оказался куда умнее и даже проворнее. В ноябре 2019 года исключённый из «Слуги народа» Антон Поляков распространил аудиозапись разговора Корявченкова и других однопартийцев с начальником полиции Кривого Рога.

«Я, Юрий Корявченков, представитель Зеленского в Кривом Роге», — начал «Юзик», а потом в ходе разговора произнёс фразы, обеспокоившие украинское общество.

«Делай это по моей команде», «Кто из прокурорских будет мешать, Труба (глава ГБР. — Ред.) будет вносить по ним», — рассказывал он полицейскому.

Сам Корявченков факт разговора даже не отрицал.

«Скандал в чем? Депутаты, которым доверяют 63% нашего города, обсуждают перезапуск системы. Говорят о том, что люди не доверяют полиции и прокуратуре. Что эти органы власти должны работать вместе и помогать друг другу в истреблении наркомании, незаконных игровых залов, порностудий, прекращении незаконных операций с металлоломом и пресечении всех коррупционных схем в нашем городе», — заявил народный депутат.

Но на этом скандалы с депутатом не закончились.

Уже в феврале 2021 года медиаэксперт и блогер Анатолий Шарий опубликовал видео, в котором рассказал о расхищении денег на строительство стадиона в Кривом Роге.

По информации Шария, к этому был причастен и Корявченков.

«Воруют так, как не воровали доселе. Воруют так, как в последний день», — негодовал Шарий.

Самый популярный комментарий под его видео гласил: «В 95-м Квартале» они очень хорошо играли вороватых чиновников… ан нет, оказывается не играли! Тренировались». Он набрал 4,3 тысячи лайков.

Оставшиеся на сцене артисты «Квартала-95» сегодня высмеивают уже не власть, а её оппонентов. Хотя поводов для сатирических миниатюр нынешнее руководство Украины даёт куда как больше, чем его предшественники.