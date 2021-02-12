Поздним вечером во вторник, 9 февраля, появилась информация о действиях уже почти забытого на Украине «Правого сектора»: радикалы пикетировали загородный дом министра юстиции Дениса Малюськи, находящийся в поселке Юровка Киево-Святошинского района

На это можно было бы не обратить внимания, мало ли кто кого в Украине пикетирует, но дело в том, что достаточно давно не было слышно ни о каких акциях «правосеков». В последнее время на стороне одного из конфликтующих субъектов хозяйственной деятельности выступал «Национальный корпус», а тут в борьбу с членом правительства страны вступил уже полузабытый и почти невидимы «Правый сектор»!

О том, как все происходило в ночь с 9 на 10 февраля, рассказал сам министр Малюська в сообщении, опубликованном в двенадцатом часу ночи в Facebook. А уже утром тему продолжило интернет-издание «Обозреватель». По словам главы поселка Юровка, в Юровку приехало 15—20 человек с флагами «Правого сектора» и государственными флагами Украины. Сам факт подтверждался двумя видеозаписями плохого качества (видимо, снятыми на телефон), на одной вдали видны флаги, похожие на флаги «Правого сектора». Судя по всему, видеозапись была снята охраной дома Малюська. «Правый сектор»* засветился в рейдерском скандале вокруг рынка «Столичный» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Несколько позже появился и видеорепортаж, который разместил интернет-телеканал «Апостроф TV». Здесь уже появились подробная статья и фотографии с акции в Юровке. Как видно по видеозаписи и ее качеству, на этот раз снимавшие имели профессиональную видеокамеру и находились непосредственно рядом с активистами «Правого сектора».

«Как вы знаете, мы уже приезжали к министру Малюсько на работу, требовали, чтобы он вышел и озвучил свою позицию, как это он умеет за один день принимать решения, которые обычным людям даются месяцами, — заявил журналистам «Апострофа» руководитель киевской городской организации «Правого сектора» Юрий Гуренко. — А именно — об отмене решения суда, изменении данных государственных реестров. И нам очень бы хотелось получить от него правовую оценку его же противоправных действий относительно вмешательства в работу Офиса противодействия рейдерству, потому что, насколько нам известно, именно по его указанию Офис принимает незаконные решения за один день».

С чего все начиналось

На самом деле февральская ночная акция — лишь звено в войне, которая вот уже скоро как два месяца идет в Киеве. В ней задействованы не только радикалы, но и уже упомянутые СМИ, каждый со своей стороны — «Апостроф» со стороны националистов, «Обозреватель» на стороне, даже не столько Малюсько, сколько нынешних хозяев рынка «Столичный». Именно на хозяев рынка в декабре прошлого года ополчились «правосеки».

Ранее, 19 декабря активисты «Правого сектора», преимущественно из числа вооруженного крыла организации — Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» (в частности, интервью «Апостроф TV» на месте событий дал командир 23-й резервной сотни ДУК «ПС»), начали блокаду упомянутого крупного рынка под лозунгом «Продаешь и покупаешь на «Столичном» — финансируешь войну на Донбассе». «Правый сектор»* провел акцию устрашения у дома министра юстиции Украины © Малюська/Facebook

Крепкие ребята в камуфляже и балаклавах установили рядом со «Столичным» две палатки: большую брезентовую — для проживания и одну агитационную в красно-черных цветах флага организации. Рядом развесили огромные (и не какие-нибудь самодельные, нарисованные краской от руки на ткани, а качественно отпечатанные в типографиях) баннеры, начали раздачу листовок водителям проезжавших на рынок автомашин.

Кто и как об этом сообщил

Характерно, что уже днем 19 декабря материал об этой акции опубликовал «Апостроф», а 21 декабря вышел большой репортаж на «Апостроф TV».

«Акция бессрочная. Мы будем здесь стоять до тех пор, пока правоохранительные органы не возьмутся за дирекцию рынка и сделают невозможным финансирование террористов», — заявила «Апострофу» пресс-секретарь ДУК «ПС» Диана Виноградова. В среде ультраправых она больше известна как Дана Камлюк. В Харькове «Правый сектор»* поглумился над памятью о Кернесе © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

На сайте «Правого сектора» можно прочесть о том, что «Диана Виноградова была первой, против кого в Украине было возбуждено (уголовное дело. — Авт.)… по статье («Разжигание межнациональной розни»)». Речь идет об эпизоде, который журналисты описывают как расистски мотивированное убийство, за который девушка получила 4,5 года заключения по составу преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Украины («Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств… сопряженные с насилием, обманом или угрозами»).

Выйдя из тюрьмы, Виноградова-Камлюк презентовала на Евромайдане сборник стихов «Голос крови», участвовала в записи альбома «Дорога в АТО» неонацистской музыкальной группы «Сокиры Перуна» (она читает стихи в песне «Иду на смерть), воевала в Донбассе в рядах 5-го отдельного батальона ДУК «ПС», где была ранена в боях под селением Пески близ донецкого аэропорта.

Девушка уже давно входит в состав Центрального Провода (руководства) «Правого сектора», а в 2019 году по квоте «Правого сектора» выдвигалась в Верховную Раду по списку партии «Свобода»*, куда вошли представители объединенных националистов, включая «Национальный корпус» и «Державническую инициативу Яроша».

На этот раз Виноградова-Камлюк наряду с главой киевского «Правого сектора» Юрием Гуренко лично присутствовала на месте пикетирования «Столичного», дала 24 декабря 2020 года интервью съемочной группе интернет-издания «Фактор.Инфо». «Правый сектор»* решил защищать бизнесменов Херсонщины от рейдеров «с Востока» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Все это говорит о том, что перед нами действительно масштабная кампания, в которой было задействовано все руководство столичной организации «Правого сектора». На месте событий постоянно находилось не менее нескольких десятков националистов в камуфляже и балаклавах, проводились импровизированные построения личного состава на плацу рядом с палаткой и т.д. В общем, как должны были понять зеваки, а потом и телезрители: «все по-взрослому».

Протест набирает обороты

Уже позже пикеты переместились к центральному офису Министерства юстиции Украины. Первый пикет здесь прошел 21 января и снова репортаж с места событий сразу же дал «Апостроф TV», видимо, работающий в связке с "правосеками", следующий — 25 января (здесь уже подтянулись и другие СМИ, например, «Украинские новости»).

Националисты говорят о том, что в результате неких рейдерских действий «Столичный» перешел под контроль бандитов, в частности, преступного авторитета Армена Саркисяна, более известного как Армен Горловский (по той причине, что с 2009 года он считался «смотрящим» за этим донецким городом). Последний до Евромайдана был очень близок к главе «теневой вертикали Януковича» Юрию Иванющенко (он же Юра Енакиевский) и, что крайне немаловажно для националистов, среди прочих отвечал за набор «титушок» для борьбы с майдановцами. Данные об этом, например, находятся в материалах дела об убийстве журналиста «Вестей» Вячеслава Веремия, которого в ночь с 18 на 19 февраля 2014 года «титушки» сначали избили, а затем застрелили в центре Киева.

Конфликт собственников

Поддержку позиции другой стороны конфликта обеспечивает «Обозреватель», причем это началось еще тогда, когда националисты даже не приступили к пикетированию «Столичного» и уж тем более загородного поместья министра Малюсько.

27 ноября 2020 года «Обозреватель» опубликовал большое, и весьма комплиментарное интервью с заместителем генерального директора рынка (кстати, одного из крупнейших в Киеве) Дмитрием Долгушевским, который рассказал о конфликте собственников. По его словам, с 2011-го года рынком «Столичный» владели два собственника: мажоритарный акционер, у которого 77,5% акций, и миноритарный, с 22,55%. Это два предприятия — ООО «Аграрный маркетинговый центр» («АМЦ») и ООО «Сучасні ринкові інновації» («СРИ»). Владельцем первого предприятия является Александр Стельмах, второго - «СРИ» — Влада Молчанова.

По версии первого собственника, Молчанова значительно недоплачивала со своего павильона «Овощи-фрукты», поставленного ею директор рынка выводил деньги на счета левых фирм и т.д. По версии самой Молчановой, у нее просто «отжали» тот самый павильон (один из самых доходных), нанеся в итоге убытков на 180 млн. гривен.

Попутно всплыли еще долги на общую сумму в 42 млн. гривен, в которые «Столичный» влез в 2015 году, и которые заимодавцы сейчас увеличили с учетом штрафов за просрочку на 24%. Один из заимодавцев, давшая в долг 24 млн. гривен компания «Спецстрой-монолит», в рамках возврата долга потребовала в том числе право собственности на упомянутый павильон «Овощи-фрукты». Собственно, ставшим раздражителем решение Малюсько и было связано с запретом совершать какие-либо действия со спорной собственностью. «Правый сектор»* и его метастазы

Так и началась война, которую мы наблюдаем по сей день, и в которой «Обозреватель» и «Апостроф» весьма активно задействованы. Например, только за последние дни «Обозреватель» выпустил целый ряд публикаций — 16 января расследование «Атака на "Столичный": не получив весь рынок, Туменас и Молчанова "отжимают" его по частям»,

23 января новое интервью с Долгушевским, 27 января статья «"Левый" бизнес "правых" радикалов: почему ПС давит на министра Малюсько в интересах рейдеров?» и т.д.

Интересно, что еще до появления националистов, в конце ноября на пикеты у «Столичного» с теми же баннерами, которые потом мы видели у стоявших там «правосеков», стояли некие «неравнодушные граждане» с закрытыми лицами, завезенные для акции из соседних городов — кто-то из Киевской области, кто-то даже из Чернигова — с оплатой по 700 гривен за несколько часов. В общем, каждая из сторон привлекает доступные ей "протестные" и медийные ресурсы.

Разобраться кто прав, кто виноват в данной ситуации, честно говоря, не представляется возможным, особенно с учетом огромного массива информации, постоянно выбрасываемого в информационное поле. С учетом традиций украинского бизнеса проводить все «вчерную» и максимально нелегально, возможно, неправы обе стороны.

Здесь же отметим, что в бой на этот раз вступили не заезжие гастролеры, а официальные структуры " Правого сектора"*. Скорее всего, националисты всего лишь наняты одной из сторон конфликта. Аналогичным образом, например, в ноябре 2018 года активисты «Сокола» (молодежное крыло «Свободы») пикетировали торговый центр «Океан», цену на который сбили перед его продажей.

Так что радикалы переродились на Украине из политических борцов в своеобразных бизнесменов с весьма сомнительной репутацией. Никакой политики, только бизнес.

*Организации запрещены Верховным судом РФ.