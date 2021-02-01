В конце января Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект президента Зеленского о реформе СБУ. В рамках реформы у Службы безопасности планируют забрать некоторые функции, касающиеся экономической деятельности, но усилить функции, позволяющие цензурировать СМИ и запрещать политические партии

Формально СБУ предоставляются полномочия «проводить специальные информационные операции и противодействовать проведению против Украины специальных информационных операций», а также мониторить телеканалы и интернет-СМИ на предмет пропаганды сепаратизма. В то же время должно быть упразднено спецподразделение СБУ по борьбе с коррупцией и организованной преступностью — ГУ БКОП, или отдел «К». Этот отдел считается самым «жирным» в СБУ. Ради работы именно в этом отделе, которая обещает существенное незаконное обогащение, многие и устраивались на работу в Службу безопасности. Само количество сотрудников СБУ тоже предлагается сократить почти вдвое (с 30 000 до 17 000) человек, но сокращать будут долго — до 2027 года. В Запорожье СБУ сорвала собрание акционеров «Мотор Сич» © пресс-служба СБУ

Кроме того, сотрудникам СБУ запрещено будет иметь родственников в РФ. Глава СБУ Иван Баканов ранее называл эту норму дискриминационной. «Говоря юридическими терминами, это положение противоречит конституционному и международно-правовому принципам недискриминации по признаку национальности и является необоснованным. Сотрудники СБУ и так проходят тщательные проверки на соответствие критериям внутренней безопасности», — говорил Баканов.

Однако в этом контексте как нельзя кстати пришелся новый скандал в руководстве СБУ. В конце января задержали полковника СБУ Юрия Расюка из Антитеррористического отдела. Его подозревают в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности Андрея Наумова. Заказчиком следствие считает первого заместителя главы СБУ Дмитрия Нескоромного. Сам Нескоромный на днях сбежал из Украины в Брюссель, где пообещал на пресс-конференции рассказать о коррупции в СБУ. Действуя на упреждение, «Украинская правда» опубликовала записи разговоров Нескоромного, где он якобы поздравляет собеседника с Новым годом по российскому времени, называет Путина «красавчиком» и передает приветы некой «московской нашей семье». Несомненно, этот скандал будет использован для проталкивания реформы СБУ в целях очищения службы от «российских агентов». Разборки генералов в СБУ. Голову зампреда оценили в 50 тысяч долларов © PavlovskyNews

Западные кураторы Украины давно требовали от властей Украины забрать у СБУ «борьбу с коррупцией». Украинский эксперт по вопросам национальной безопасности Ярослав Антоняк еще в 2019 году отмечал, что в этом вопросе они явно непоследовательны, требуя борьбы с коррупцией, но одновременно требуя, чтобы СБУ этим не занималась, хотя в самих западных странах спецслужбы занимаются экономическими преступлениями. «Без сомнения, президенту Зеленскому следует обратить внимание на тот факт, что не только украинские "грантоеды", но и европейские консультанты лукавят, говоря о том, что борьба с коррупцией и оргпреступностью — это неприсущая функция для спецслужб западных стран. Отдельные спецслужбы западных стран не только выявляют коррупционные преступления и ведут борьбу с организованными преступными группами, но и проводят следствие по указанным категориям дел», — говорил Антоняк.

Тем не менее следует отметить, что отдел «К» боролся с коррупцией, скажем, в свою пользу. Не случайно бывший глава отдела «К» Сергей Демчина, который был ставленником экс-президента Петра Порошенко, подозревается именно в незаконном обогащении.

Законопроект о реформе СБУ, поданный Зеленским, формально разрабатывала депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, член парламентского Комитета по вопросам безопасности, глава группы по разработке проекта реформы СБУ. Депутат Безуглая сама достаточно далека от вопросов нацбезопасности. По образованию — врач, работала в поликлинике, а затем участвовала в международной программе «лидерства» Государственного департамента США «Здравоохранение и маргинализированные популяции». После чего и начался головокружительный старт ее карьеры в качестве «Слуги народа». На этом основании можно предположить, что проект реформы просто спустили из США сначала комитету, потом Зеленскому, а затем — парламенту.

Сама Безуглая в прошлом году писала, что СБУ должна фокусировать свое внимание на том, чтобы «не допустить присутствия в стране стратегических компаний с российским капиталом или медиаплощадок, аффилированных с государством-агрессором». До сих пор сотрудники СБУ руководствовались преимущественно меркантильными интересами, «крышуя» контрабанду, получая откаты от украинских предпринимателей за их незаконные схемы. Сферы, не обещающие крупной и быстрой прибыли, как правило, не пользовались особым вниманием сотрудников службы. Однако США «реформируют» украинские органы не для того, чтобы те манкировали своими «прямыми обязанностями» — противодействию РФ. Борьбой с внутренней коррупцией должны заниматься другие, созданные с помощью США антикоррупционные органы и полиция. Вместо СБУ полномочия расследовать экономические преступления, коррупцию и оргпреступность передают НАБУ, ГБР и Нацполиции, что усилит влияние западных структур и Арсена Авакова. Наглость от жадности. Сотрудники СБУ решили убить коллегу © СТРАНА.ua

Особый акцент в рамках реформы СБУ делается на борьбу с неугодными СМИ. Последнее время в США активно подчищают неугодные СМИ и аккаунты в соцсетях. На Украине этим тоже должны заниматься активнее. СБУ должна мониторить пропаганду терроризма и сепаратизма на телевидении, затем подавать на телеканал жалобу в Нацсовет по телевидению и радиовещанию, чтобы тот отозвал лицензию на вещание без решения суда.

Любые интернет-издания могут быть закрыты по весьма расплывчатой формулировке, чтобы «не допустить обострения общественно-политической ситуации». Под эту формулировку может попасть любое СМИ, чья позиция расходится с официальной. Глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко говорил, что эту норму легко можно использовать для расправы с неугодными СМИ. «Есть большой риск политических спекуляций, поэтому исключительно через суд поддерживаем практику реагирования на чрезвычайные ситуации», — говорил Томиленко, комментируя реформу СБУ.

Однако дальше — больше. Эта же норма позволяет СБУ отстранять от избирательного процесса целые политические партии на основании заявления о том, что их члены подозреваются в «сепаратистской деятельности». Эта норма возмутила даже прозападных правозащитников. «СБУ получает полномочия непосредственно вмешиваться в избирательный процесс и вносить представление о запрете/отмене регистрации кандидатов на выборах. Порядка доказывания фактов такой незаконной деятельности законопроект не предусматривает», — говорится в заявлении украинского представительства Freedom House. СБУ увидела российский след в «тарифных майданах» © Facebook, Гітлянська Олена

Как отмечал политолог Вадим Карасев, политический прессинг впоследствии может быть использован и против тех политических сил, которые сейчас поддержали реформу СБУ. «Все политические силы не знают, против кого может обернуться этот проект. Сегодня они дадут такие широкие полномочия СБУ, а завтра их самих и партии, от которых они захотят баллотироваться, не пропустят на следующие выборы», — говорил политолог.

Спикер парламента Дмитрий Разумков считает такую практику внесудебного запрета партий перед выборами непозволительной в демократическом обществе, но посоветовал дождаться второго чтения законопроекта о реформе СБУ, обещая урегулировать этот вопрос.

В целом же очевидно, что реформа СБУ должна переориентировать деятельность спецслужб на борьбу с инакомыслием и «российскими агентами», в число которых попадут неугодные СМИ, блогеры и партии. СБУ должна, по версии подлинных авторов реформы, эффективнее бороться с РФ в информационном и политическом пространстве, а не размениваться на мелких бизнесменов. С предпринимателей и контрабандистов поборы будут взимать уже сотрудники НАБУ и ведомство Авакова.