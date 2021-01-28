В воскресенье, 24 января, в городе Конотоп Сумской области состоялись повторные выборы мэра, на которых победил Артем Семенихин, представитель ультраправой партии «Свобода»

Представители этой же партии получили 11 мест из 38 в горсовете (ранее их было 6). Феномен этих выборов заключается в том, что Конотоп находится на северо-востоке Украины, в так называемом Северском крае, где поддержка националистов обычно не столь велика, как на западной Украине. По своим настроениям жители Конотопа не особенно отличаются от жителей других городов региона: Сум, Ахтырки, Шостки, где не наблюдается столь высокого представительства ультраправых. До Евромайдана они поддерживали преимущественно Партию регионов, а ранее Конотоп был электоральной вотчиной лидера прогрессивных социалистов Натальи Витренко, которую противники даже именовали «конотопской ведьмой». Что же произошло с тех пор в городе?

Мэр Конотопа лично отбирает школьных дворников - омбудсмен © РИА Новости, Сергей Ещенко | Перейти в фотобанк

От аферы к национальной идее

Следует обратить внимание на личность действующего мэра Семенихина, уроженца Конотопа, человека достаточно близкого к преступному миру. «Знаете, в 2012-м году я был миллионером. Цепь у меня золотая была. Touareg взял в кредит, деньги в бизнес вкладывал. Меня пол-Киева знали. У меня были киоски с продуктами питания, кофе. Несколько десятков объектов», — рассказывал мэр Конотопа в интервью «Украинской правде». Именно в тот "золотой" период, о котором вспоминает мэр, против него возбудили уголовное дело по статье "мошенничество". Семенихина обвинили в том, что он, представляясь работником "Киевэнерго", собирал с предпринимателей Святошинского района деньги за электроэнергию. Работал Семенихин на пару с настоящим работником «Киевэнерго», своим кумом. Следствие инкриминировало обвиняемому несколько эпизодов с общими суммами добытых средств на миллионы гривен. Правда, в суде удалось доказать лишь часть из них. Суд признал его виновным и выписал штраф. Сам же Семенихин, подключив «Свободу», стал громко кричать о политических репрессиях. Предпринимателям, которые написали заявление на псевдоэнергетика, стали угрожать физической расправой. В ходе журналистского расследования также выяснилось, что борец за национальную идею взял у предпринимателя авто «Мерседес-Вито», чтобы «покататься», и не вернул. Последовавший затем Евромайдана вдохновил многих аферистов, бандитов, рэкетиров и прочий уголовный элемент, предоставив возможность с помощью национальной идеи избавиться от уголовного преследования. В 2014 году Семенихин отправляется добровольцем в АТО, где воевал в районе города Счастье Луганской области. Однако таковых было много. Чтобы хоть как-то выбиться в ряду многочисленных борцов за национальную идею, надо было быть ярче, громче и выше подпрыгивать. Артем Семенихин овладел этим искусством первоклассно.

Мэр Конотопа Артем Семенихин на фоне автомобиля с нацистским символом 14/88.

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В провинциальных маленьких городках и селах центральной, северной и западной Украины избиратели, как правило, голосуют за кандидата не на основе его идейных заявлений. В каждом городке идет борьба между двумя криминальными или полукриминальными группировками. Проще говоря, избиратель голосует за «дядю Васю», чтобы получить защиту от «дяди Пети». Оба кандидата могут менять партии, как перчатки, поэтому никто особо не обращает внимания на то, под каким брендом в этот раз на выборы идет «дядя Вася». В случае его победы одни жители получат разрешение на вырубку леса, а другие — нет; одни дома газифицируют, а другие — нет.

Конотопский Наполеон

Провокация мафии. Мэр Конотопа открыл багажник и ужаснулся © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

В 2015 году Семенихин с пеной у рта, чуть ли не в припадке бешенства, кричит, что депутат Андрей Деркач хочет установить в Сумах «Сумскую народную республику», а его соперники на выборах являются ставленниками Деркача. В том же году он объявляет войну начальнику горотдела СБУ, обвиняя его в «крышевании» залов игровых автоматов. Из своего кабинета новый мэр демонстративно выбрасывает портрет президента Порошенко и вешает вместо него портрет Степана Бандеры. Активно пишет в СБУ заявления на сотрудников горисполкома, изобличая в них «агентов ФСБ», передающих секретную информацию в Кремль прямо из Конотопа. Когда губернатор Сумской области Николай Клочко обвинил Семенихина в незаконной охоте, «свободовец» в прямом смысле вызвал его на дуэль, бросив перчатку в лицо. В 2016 году Семенихин публично сжег российский флаг и пообещал лично отстреливать «оккупантов». В рамках декоммунизации Семенихин переназвал улицу Щорса улицей имени Александра Музычко (Сашко Белого), неонациста, то ли ликвидированного, то ли застрелившегося в 2014 году. В 2017 году мэр Конотопа лично разогнал с помощью «свободовцев» митинг сторонников Виктора Медведчука, обвинив участников в подготовке референдума в Конотопе по образцу крымского референдума. В 2017 году Семенихин требует от Порошенко и генпрокурора Юрия Луценко немедленно уйти в отставку и отдаться «в руки правосудия». Попутно Семенихин «наезжает» на Марину Порошенко и фонды Сороса. В Конотопе он разгоняет митинг «Блока Петра Порошенко», требуя от сторонников экс-президента не говорить с ним на «собачьем» русском языке. Затем он отправляется в Сумы, требуя денег от областного начальства, но попытка говорить с ним в его стиле окончилась тем, что другие АТОшники сбросили Семенихина со ступенек второго этажа обладминистрации. Тогда он пешком отправляется в Киев «свергать Порошенко». В 2016-1019 Семенихин не столько времени проводит в Конотопе, сколько в Киеве, участвуя во всех националистических заварушках. В 2018 году он призывает всех националистов «свергать олигархию у власти», а парламент — объявить о самороспуске. В том же году на митингах в Киеве Семенихин требует конфискации поместий Порошенко и Яценюка. Принятие бюджета города Конотопа в 2018 году сопровождается массовой дракой — банда решала вопросы бюджета с депутатами с помощью арматуры.

Видео: побоище в горсовете Конотопа с участием «свободовцев» и полиции.



После этого инцидента депутаты объявили Семенихину недоверие и временно отстранили от исполнения обязанностей мэра. Сам же Семенихин после этого еще активнее бунтует в Киеве на «Михомайдане» в поддержку Саакашвили.

Видео: мэр Конотопа призывает ставить палатки во время «Михомайдана»



В должности мэра Семенихин также отметился тем, что назначил на должность директора конотопского "коммунхоза" свою бывшую жену, оказался фигурантом пьяного ДТП. Его подозревали в организации нападений на оппонентов и в поджоге местного телеканала. Еще Семенихин устроил бессмысленную блокаду железной дороги в Конотопе, спровоцировал остановку конотопского трамвая и погружение города во тьму из-за долгов.

В 2019 году Семенихин баллотируется в Верховную Раду, но не проходит. В этот же период он становится жертвой нападения неизвестных — ему проломили череп и грудину, после чего он оказывается в реанимации. В покушении на него он обвинил депутата от «Воли народа» Игоря Молотка. И уже в 2020 году Семенихин активно обвиняет все власти областного, районного и центрального уровня: во-первых в смерти людей от коронавируса, а в то же время — в уничтожении бизнеса из-за введения карантинных мер.

Летом прошлого года Семенихин приехал к российскому посольству в Киеве, перед которым сжег российский флаг, чтобы отомстить таким образом… блогеру Анатолию Шарию, которого он считает российским агентом.

Энергичный аферист — секреты успеха Семенихина

Инна Пащенко, депутат местной "Самопомощи", называет мэра "популистом и манипулятором", страдающим "синдромом феодала".

Конотопских пенсионеров, а это большинство избирателей депрессивного городка, в Семенихине привлекает его энергичность, качество, когда-то свойственное и Наталье Витренко, их прежней любимице. «Всех оттуда выгнать надо. Они все одинаковые. Избрать новых нужно. Тогда, может, будет какой-то лад», — говорила в интервью пенсионерка Надежда Тарасенко, поддерживавшая Семенихина.

«Как к Семенихину отношусь? Скажу так, чтобы меня не убили… Я работала на выборах, на моем участке он шел с большим отрывом. Но я за него не голосовала. Мое отношение к "Свободе", мягко говоря, критическое. Не люблю я националистов», — говорила местная торговка цветами Людмила Яковлевна.

Мэр украинского города емко описал, сколько на борьбу с коронавирусом ему дал центр © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Еще один житель города Сергей Безлюдный называл его талантливым аферистом. «Семенихин — аферист. Талантливый психолог с задатками лидера, но комплексом Наполеона», — утверждал местный житель.

На местных выборах стабильно голосует около трети избирателей. Две трети, как правило, не считают эту процедуру нужной, сознавая, что важные для них вопросы не будут решены никем из предложенных кандидатов. Из оставшейся трети избирателей какого-нибудь провинциального городка меньшая часть связана с лидером предвыборной гонки общими бизнес-связями (зачастую незаконными), а другая часть голосует просто за более яркого, скандального и гиперактивного персонажа, наблюдая за политикой, как за телешоу «Дом-2».