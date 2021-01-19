С приходом Байдена на пост президента США кризис в стране не закончится, но и ожидать гражданской войны в Штатах не следует, говорят политические эксперты. Они прогнозируют, что США станут агрессивнее в отношении России, попытаются «примириться» с Европой и будут активнее торговать с Китаем

На 20 января назначена инаугурация нового президента США Джо Байдена. Главной темой инаугурации станет «Объединенная Америка», которая отражает приверженность Байдена и избранного вице-президента США Каналы Харрис к объединению страны, говорится в сообщении команды Байдена переходного периода.

В целом демократы возвращаются в Белой дом, в то время как у республиканцев жесткий внутрипартийный кризис.

При этом уже первые анонсированные назначения показывают, что Байден собирается вести «многовекторную» политику. Байден придет – беду приведет: чем новая администрация США грозит постсоветскому пространству © REUTERS, Kevin Lamarque

Какой именно она будет, изданию Украина.ру рассказали политические эксперты.

Конца капитализма и демократии не будет

В связи с событиями в США не нужно спешить объявлять окончательный конец капитализма и демократии, уверен польский политический аналитик Конрад Ренкас. Скорее мы имеем дело с их плановой реорганизацией.

Некоторые составляющие, включая второстепенные элементы либеральной демократии, свободной от цензуры, законопослушания и т.д., уже удалены, наверное, навсегда. На первый план выходят другие, то есть демонстрация преимущества корпораций (пока что связанных с IT и медиа) над государствами, пояснил Ренкас.

Говоря о Трампе, аналитик отметил, что не видит «качественной разницы между Трампом и этим легендарным «глубинным государством».

«В рамках американско-глобальной системы различные группы интересов конкурируют друг с другом на одних уровнях и тесно взаимодействуют на других. Некоторые надежды для мира в конечном итоге иногда могут быть связаны с отдельными проявлениями этого соперничества, но уж точно не с каким-либо из этих лагерей как таковых.

Как бы то ни было, всё это происходит в сложной многоуровневой сети связей», — заявил Ренкас. Конрад Ренкас: Политическая система США эффективно защищается, продуцируя очередных Трампов и анти-Трампов © vk.com, Конрад Ренкас

Кризис останется, русофобских заявлений станет больше

Никакая гражданская война в США сейчас не начнется, убеждён депутат Государственной Думы от фракции «Единая Россия» Константин Затулин. Чтобы она началась, должны быть гораздо более весомые поводы, и этот порог не пройден.

Впрочем, отмечает Затулин, политический кризис не уходит со сцены после инаугурации Байдена, прежде всего потому, что под ним есть очень серьезные основания.

«Эти основания межнациональные — белые-черные, основания, связанные с несовершенством избирательной системы и законов, которые довели до этого», — рассказал депутат.

Что касается позиции новой администрации Байдена, Затулин подчеркнул: не следует ожидать улучшения отношений Белого дома к России.

«И при Байдене, как и при Трампе, сохранится антироссийская риторика и, самое главное, антироссийские действия. Просто упор будет сделан на разные вещи.

Понятно, что Байден продолжает определенную линию — глобалистскую. Он попробует взять на вооружение риторику о правах человека, хотя ему, конечно, будет сложнее это сделать после всего произошедшего. После того как Америка сейчас при Байдене демонстрирует двойные стандарты», — сообщил депутат.

Он также допустил, что с приходом Байдена возможно обострение в Донбассе. Константин Затулин: В гражданскую войну в США не верю, а в войну в Донбассе — да © РИА Новости, Нина Зотина

«Москве будет труднее с Байденом, чем с Трампом»

Байден хочет изменить прежнюю грубую риторику США в отношении Европы, говорит немецкий политолог Александр Рар. Байден хочет идти с ней вместе, как это было во времена Обамы.

«Но тут надо помнить, что с этих времен Америка уже изменилась. Она стала эгоистичной. Многие американские политики недолюбливают Европу, они считают, что она паразитирует на Америке, которая за все платит. Например, за НАТО», — отметил эксперт.

Америка, продолжил он, все же будет настаивать на том, чтобы европейцы в полной мере платили свою долю расходов. Байден также будет мягко заставлять европейцев быть на стороне Америки в попытках сохранить однополярный мир во главе с Америкой.

«При нем будет еще большая конфронтация с теми странами, которые будут бросать вызов Америке, — с Китаем, Россией, Ираном. Конфликтов будет больше, чем это было при Трампе, а не меньше», — прогнозирует Рар. Александр Рар: При Байдене возможны революции в Молдавии, Армении и Белоруссии © РИА Новости, Михаил Климентьев

Что касается отношений с Россией, Москве будет гораздо труднее с Байденом, считает политолог, поскольку новый президент США будет вести идеологическую политику.

«Он будет постоянно говорить о том, что Россия нарушает права человека. Он будет стремиться проводить «оранжевые революции» на постсоветском пространстве. Думаю, что-то может произойти снова в Армении, Молдавии, Белоруссии.

Эти страны Трампа не интересовали. Он хотел договориться с Россией по Китаю и по Ирану. А вот Байдену будут как раз интересны вопросы прав человека, гражданское общество, правовое государство.

Он будет продолжать укреплять монополярный мир, заниматься тем, чем занимался его предшественник Обама, а также Клинтон», — заявил Рар.

США — Китай: торговля и гибридная война?

Сейчас китайско-американские торговые связи испытывают второе дыхание после обвала 2019 года и пандемии, когда они сократились на 15%, отмечает востоковед, китаист Николай Вавилов.

Николай Вавилов: При Байдене повышается риск гибридной войны Китая с союзниками США © скриншот видео Телеканал Сталинград

«Байден — это фигура, которая полезна, чтобы прикрыть то, что произойдет на американско-китайском фондовом рынке в ближайшие несколько лет. То есть фондовый рынок перегрет, раздут гигантский фондовый пузырь, который ожидает падение, выгодное крупным игрокам, фондам, которые аккумулируют ценные бумаги, и абсолютно невыгодное большинству населения.

Население в данном случае — вторичный фактор. Выборы формально выиграны. Байден должен сделать свое дело и уйти. На первое место, конечно, выйдет Камала Харрис — очень специфичный человек в США. Это абсолютно непрогнозируемая фигура, и как она будет себя вести, никому неизвестно», — предупредил Вавилов.

В целом, указал он, повышается риск гибридной войны Китая с союзниками США на территории третьих стран.