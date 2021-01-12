Новый год для украинцев начался с известия о повышении тарифов на электроэнергию, воду, тепло и газ

Платежи за коммунальные услуги на Украине вырастут почти в два раза. Экономические эксперты уверены, что за этим последует рост задолженности, а правительство уже готово жёстко бороться с должниками.

За неуплату отберут квартиру и имущество

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Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов от «Слуги народа» Галина Третьякова зарегистрировала в Верховной Раде постановление, которым рекомендует парламенту принять законопроект об изменениях в законодательство по совершенствованию порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Авторы законопроекта, депутаты от «Слуги народа», предлагают внести в Закон «Об исполнительном производстве» изменения, которые приравняют должников за жилищно-коммунальные услуги к должникам по алиментам.

А именно при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг государственный исполнитель может вынести постановление до погашения задолженности установить временное ограничение должника в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, в пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и также запретить выходить на охоту.

Если долг большой, за это предусмотрены штрафы от 20 до 50% от суммы задолженности, в зависимости от того, за какой промежуток времени набежал долг. Кроме того, взыскание может быть обращено на квартиру или другое имущество должника.

Если должник согласится на реструктуризацию долга, то будет отдавать в месяц не более 25% доходов с официальной зарплаты. В противном случае на должников подадут в суд. При этом с коммунальщиков не будут брать судебные сборы, все расходы лягут на неплательщика.

Миллиардные долги украинцев

Зеленский на фоне протестов захотел справедливых тарифов на газ © пресс-служба президента Украины

На октябрь 2020 года долг украинцев по коммунальным платежам набежал солидный — 56,1 млрд гривен. Это на 1,7 млрд гривен больше, чем месяцем ранее. И этот показатель продолжает расти. В октябре украинцы заплатили за коммунальные услуги 9 млрд гривен, хотя получили платёжки на 11 млрд гривен, то есть уровень оплаты составил 81,2%. Задолженность по типам услуг ЖКХ распределилась следующим образом:

— за поставки и распределение природного газа — 22,4 млрд грн;

— за поставки тепловой энергии и горячей воды — 16,7 млрд грн;

— за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд грн;

— за поставку и распределение электрической энергии — 5,1 млрд грн и столько же

— за управление многоквартирным домом;

— за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн.

Обычно коммунальные долги украинцев увеличиваются в отопительный сезон, а в летний период люди стараются их погасить. За 10 месяцев этого года украинцы погасили часть долгов предыдущих годов. В то же время заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская отметила, что это не свидетельствует о том, что все граждане Украины добросовестно платят за потреблённые услуги. По её словам, часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды.

«Коммунальные бунты» прокатились по всей Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кроме этого, нередко компании, предоставляющие услуги, приписывают клиентам несуществующие долги. Сегодня украинцы вступают в конфликт с газовыми службами, которые в платёжки клиентам приписывают температурные коэффициенты за четыре-пять лет, хотя этого делать не имеют права. Таким образом у потребителей возникают долги от пары до нескольких десятков тысяч гривен. И это при том, что люди честно оплачивали потребление газа по счётчикам и по указанному тарифу.

Закон в защиту коммунальщиков

Самыми дисциплинированными плательщиками коммуналки остаются люди старой закалки — пенсионеры. Многие благодаря экономии и субсидии могут позволить себе вовремя оплачивать услуги ЖКХ по существующим тарифам. В то же время после Майдана, как только тарифы пошли в рост, возникла прослойка «патриотов», которые отказываются «кормить украинских олигархов, продающих украинцам газ и свет».

«Я принципиально не плачу за газ, свет, воду и канализацию вот уже больше пяти лет, и они ничего не могут мне сделать. В свою квартиру я их не пускаю, отрезать меня от воды, газа, тепла или света они не могут. Я свои долги не считаю, квитанции рву, не читая. А если попробуют силой ворваться, у меня оружие есть зарегистрированное», — хвастается участник революции, ныне безработный Сергей Скорик.

Такой подход применяют даже народные депутаты. Так, один из соавторов поданного в Раду законопроекта по оплате ЖКХ-услуг народный депутат Михаил Лаба признался, что идея, как бороться с должниками, пришла из собственного опыта. Сам задолжал «Закарпатгазу», и его уже собрались отключать от газа. Сам депутат винил газовщиков. Те якобы приписали долг, применили тариф, который не имели права применять. А именно посчитали так называемый тепловой коэффициент.

«Я оказался должен им 20 тысяч гривен, и они уже даже выписали исполнительное производство. Я решил разобраться, почему так происходит, почему нет другого механизма решения проблем с долгом. Думаю, что будет справедливо потребителям и коммунальщикам заключать договор, который будет гарантировать, что в случае возникновения задолженности гражданин может рассчитывать на реструктуризацию долга до 60 месяцев. За это время каждый выяснит, откуда появился долг, и в случае необходимости его оспорит. Закон нацелен на то, чтобы и коммунальщикам деньги возвращались, и человек мог решить все вопросы, чтобы не отбирали имущество, квартиры и прочее. А самые жёсткие меры будут применяться к тем, у кого долг больше 10-20 тысяч гривен. В Закарпатье сегодня жителей не выпускают за границу, если есть долг 2 тысячи. Думаю, это подействует на многих», — рассказал Михаил Лаба.

Как считает нардеп, а в прошлом экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко, этот законопроект ни в коем случае принимать нельзя, потому что он направлен исключительно на защиту интересов компаний, предоставляющих коммунальные услуги. А вот потребители остались без защиты.

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До Нового года этот законопроект против неплательщиков за ЖКХ-услуги в Раде даже не выносили на голосование, понимая, что он вызовет негодование граждан, особенно на фоне повышения тарифов на газ, свет, тепло и воду. Уже в феврале украинцы получат платёжки, суммы в которых вырастут минимум на одну тысячу гривен. И как только задолженность населения вырастет ещё на несколько миллиардов гривен, депутаты и вынесут на голосование законопроект по ужесточению борьбы с должниками. Украинские олигархи не должны остаться без своих денег.