Платежи за коммунальные услуги на Украине вырастут почти в два раза. Экономические эксперты уверены, что за этим последует рост задолженности, а правительство уже готово жёстко бороться с должниками.
За неуплату отберут квартиру и имущество
Ещё до принятия окончательного решения о повышении платы за коммунальные услуги народные депутаты подали в ВР законопроект, по которому предлагают приравнять должников ЖКХ к неплательщикам алиментов и применять к ним такие же жёсткие меры. Особенно к тем, кто добровольно не попросит реструктуризации своей задолженности.
Председатель Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов от «Слуги народа» Галина Третьякова зарегистрировала в Верховной Раде постановление, которым рекомендует парламенту принять законопроект об изменениях в законодательство по совершенствованию порядка погашения задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг. Авторы законопроекта, депутаты от «Слуги народа», предлагают внести в Закон «Об исполнительном производстве» изменения, которые приравняют должников за жилищно-коммунальные услуги к должникам по алиментам.
А именно при наличии задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг государственный исполнитель может вынести постановление до погашения задолженности установить временное ограничение должника в праве выезда за пределы Украины, в праве управления транспортными средствами, в пользовании огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, устройствами отечественного производства для отстрела патронов, снаряжённых резиновыми или аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и также запретить выходить на охоту.
Если долг большой, за это предусмотрены штрафы от 20 до 50% от суммы задолженности, в зависимости от того, за какой промежуток времени набежал долг. Кроме того, взыскание может быть обращено на квартиру или другое имущество должника.
Если должник согласится на реструктуризацию долга, то будет отдавать в месяц не более 25% доходов с официальной зарплаты. В противном случае на должников подадут в суд. При этом с коммунальщиков не будут брать судебные сборы, все расходы лягут на неплательщика.
Миллиардные долги украинцев
Нововведение не порадовало тех украинцев, которые принципиально не оплачивают коммунальные услуги ещё с событий 2014 года, когда после смены власти в стране цены на коммунальные услуги начали резко расти. При этом оказалось, что службы, предоставляющие услуги, не могли ничего поделать с должниками.
На октябрь 2020 года долг украинцев по коммунальным платежам набежал солидный — 56,1 млрд гривен. Это на 1,7 млрд гривен больше, чем месяцем ранее. И этот показатель продолжает расти. В октябре украинцы заплатили за коммунальные услуги 9 млрд гривен, хотя получили платёжки на 11 млрд гривен, то есть уровень оплаты составил 81,2%. Задолженность по типам услуг ЖКХ распределилась следующим образом:
— за поставки и распределение природного газа — 22,4 млрд грн;
— за поставки тепловой энергии и горячей воды — 16,7 млрд грн;
— за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд грн;
— за поставку и распределение электрической энергии — 5,1 млрд грн и столько же
— за управление многоквартирным домом;
— за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн.
Обычно коммунальные долги украинцев увеличиваются в отопительный сезон, а в летний период люди стараются их погасить. За 10 месяцев этого года украинцы погасили часть долгов предыдущих годов. В то же время заместитель министра развития общин и территорий Украины Наталья Хоцяновская отметила, что это не свидетельствует о том, что все граждане Украины добросовестно платят за потреблённые услуги. По её словам, часть потребителей рассчитываются с долгами за предыдущие периоды.
«За отопление за этот период было начислено 24 миллиарда гривен, а оплачено — 27 миллиардов, на уровне 112, 2%. То есть за отопление за январь—октябрь украинцы погасили долгов на сумму в 3 миллиарда гривен», — подчеркнула Хоцяновская, хотя за соответствующие услуги на начало января 2020 года задолженность населения составляла примерно 30,5 миллиарда гривен.
Кроме этого, нередко компании, предоставляющие услуги, приписывают клиентам несуществующие долги. Сегодня украинцы вступают в конфликт с газовыми службами, которые в платёжки клиентам приписывают температурные коэффициенты за четыре-пять лет, хотя этого делать не имеют права. Таким образом у потребителей возникают долги от пары до нескольких десятков тысяч гривен. И это при том, что люди честно оплачивали потребление газа по счётчикам и по указанному тарифу.
Закон в защиту коммунальщиков
Самыми дисциплинированными плательщиками коммуналки остаются люди старой закалки — пенсионеры. Многие благодаря экономии и субсидии могут позволить себе вовремя оплачивать услуги ЖКХ по существующим тарифам. В то же время после Майдана, как только тарифы пошли в рост, возникла прослойка «патриотов», которые отказываются «кормить украинских олигархов, продающих украинцам газ и свет».
«Я принципиально не плачу за газ, свет, воду и канализацию вот уже больше пяти лет, и они ничего не могут мне сделать. В свою квартиру я их не пускаю, отрезать меня от воды, газа, тепла или света они не могут. Я свои долги не считаю, квитанции рву, не читая. А если попробуют силой ворваться, у меня оружие есть зарегистрированное», — хвастается участник революции, ныне безработный Сергей Скорик.
Такой подход применяют даже народные депутаты. Так, один из соавторов поданного в Раду законопроекта по оплате ЖКХ-услуг народный депутат Михаил Лаба признался, что идея, как бороться с должниками, пришла из собственного опыта. Сам задолжал «Закарпатгазу», и его уже собрались отключать от газа. Сам депутат винил газовщиков. Те якобы приписали долг, применили тариф, который не имели права применять. А именно посчитали так называемый тепловой коэффициент.
«Я оказался должен им 20 тысяч гривен, и они уже даже выписали исполнительное производство. Я решил разобраться, почему так происходит, почему нет другого механизма решения проблем с долгом. Думаю, что будет справедливо потребителям и коммунальщикам заключать договор, который будет гарантировать, что в случае возникновения задолженности гражданин может рассчитывать на реструктуризацию долга до 60 месяцев. За это время каждый выяснит, откуда появился долг, и в случае необходимости его оспорит. Закон нацелен на то, чтобы и коммунальщикам деньги возвращались, и человек мог решить все вопросы, чтобы не отбирали имущество, квартиры и прочее. А самые жёсткие меры будут применяться к тем, у кого долг больше 10-20 тысяч гривен. В Закарпатье сегодня жителей не выпускают за границу, если есть долг 2 тысячи. Думаю, это подействует на многих», — рассказал Михаил Лаба.
Как считает нардеп, а в прошлом экс-замминистра ЖКХ Алексей Кучеренко, этот законопроект ни в коем случае принимать нельзя, потому что он направлен исключительно на защиту интересов компаний, предоставляющих коммунальные услуги. А вот потребители остались без защиты.
Кроме того, украинских газовщиков в последнее время обвиняют в самоуправстве. Те без решения суда, а также без предупреждения отключают частные дома простых украинцев за долги, которые могут не превышать и двух тысяч гривен (около 5,2 тыс. руб.). И даже если кто-то из потребителей не согласен с долгом, он должен сначала его оплатить, заплатить за подключение, а уже потом разбираться в правомерности начисления долга.
До Нового года этот законопроект против неплательщиков за ЖКХ-услуги в Раде даже не выносили на голосование, понимая, что он вызовет негодование граждан, особенно на фоне повышения тарифов на газ, свет, тепло и воду. Уже в феврале украинцы получат платёжки, суммы в которых вырастут минимум на одну тысячу гривен. И как только задолженность населения вырастет ещё на несколько миллиардов гривен, депутаты и вынесут на голосование законопроект по ужесточению борьбы с должниками. Украинские олигархи не должны остаться без своих денег.