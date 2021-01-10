Действия украинской власти фактически ведут к уничтожению микропредпрнимательства в стране, а закончится это взрывом и выносом «вперёд ногами» нынешнего политического режима. Такое заявление сделал лидер акции протеста «SaveФОП» Сергей Доротич

Протестующие представители малого бизнеса встретили на Майдане в Киеве Новый год, Рождество и начавшийся с 8 января жёсткий карантин (против введения которого они тоже активно вычтупают). Ранее ФОПы заявляли, что в случае локдауна объявят общую мобилизацию своих сторонников.

Карантин введён с 8 января, однако значительного увеличения массовости протестов пока не наблюдается. Не слишком многочисленные дежурные группы протестующих предпринимателей продолжают акцию в центре Киева, грозя властям всеми карами. Власти, судя по всему, выжидают и на контакт не идут. Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

Оценить бессмысленность принятых правительством решений «уже даже не удаётся», заявил Доротич в эфире телеканала «Zik». По его словам, никто во власти не понёс ответственности за прежние ограничения конституционных прав и свобод во время весеннего карантина 2020 года, вследствие которого 20% субъектов хозяйствования в сфере микропредпринимательства прекратили свою деятельность. Доротич добавил, что никто не ответил и за избирательные ограничения во время так называемого карантина выходного дня.

«И все не сделанные выводы приводят к ещё большим злоупотреблениям, к ещё большему беспорядку и беспределу, который рано или поздно, я думаю, закончится всеобщим недовольством и выносом вперёд ногами существующего политического режима», — предрёк спикер движения «SaveФОП».

Он подчеркнул, что «бессмыслица засела во властных кабинетах», и находящиеся на Майдане предприниматели даже не знают, как на это реагировать: «Мы просто подождём, пока Украина взорвётся и поднимется с колен».

Лидер «SaveФОП» отметил, что протест идёт против уничтожения в стране микробизнеса как такового. Он пояснил, что малый бизнес уничтожают фискализацией, первичной документацией, штрафами, коррупционными поборами и избирательным локдауном. При этом никакого диалога с властями нет, подчеркнул Доротич, добавив, что вместо этого есть «монолог со стороны властных начальников…», которые отчитываются с телеэкранов «о каких-то консультация с каким-то бизнесом». Протест «Save ФОП»: почему профессиональные революционеры, близкие Порошенко, не решат проблемы мелкого бизнеса в Украине © REUTERS, Gleb Garanich

«На самом деле никаких консультаций нет», — подчеркнул лидер движения. Он сообщил, что акция в защиту конституционных прав на предпринимательство и на труд продолжится. По словам лидера «SaveФОП», правительством эти «базовые» права грубо нарушаются.

В эфире телеканала News One Доротич напомнил, что в 2010 году «налоговый Майдан» завершился успешно, власти (а президентом Украины тогда был Виктор Янукович) пошли на переговоры и выполнили требования протестующих. Сейчас власти на переговоры не идут. Таким образом, констатировал лидер движения, «на сегодняшний день существующий политический режим хуже режима Януковича».

Напомним, акция протеста предпринимателей началась 15 декабря со стычек с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Впоследствии протесты продолжались относительно мирно, при этом правоохранители в течение всего этого времени не дают протестующим возможности установить на Майдане палатки.

Предприниматели требуют отменить решение о введении кассовых аппаратов для малого бизнеса, протестуют против непомерных штрафов и против непродуманного и избирательного, по их словам, карантина. Протестующие из разных городов сменяют друг друга на Майдане. При этом участники таких дежурств не раз высказывали удивление тем фактом, что предприниматели не едут массово на Майдан. Сергей Форест о протестах ФОПов: простые украинцы должны объединяться и отстаивать не только свои права © Facebook, Сергей Форест

В свою очередь, некоторые наблюдатели удивляются как раз ограниченностью требований предпринимателей. Так, житомирский журналист и общественный деятель Сергей Форест, принимавший участие в протестах ФОПов, напомнил на своей странице в Facebook, что «4 января в Полтавской области жители перекрывали трассу международного значения Киев-Харьков, протестуя против высоких тарифов на распределение природного газа».

«Не пора ли ФОПам также выйти против тарифной удавки олигархов, ведь непомерная коммуналка, фискализация, кассовые аппараты, сокращение больниц, в особенности на периферии, локдаун — это всё звенья одной цепи», — написал Форест.

Отметим, что такой вопрос перед протестующими ставит не только он один. Однако ФОПы пока не намерены расширять список своих требований.

Как заявил в одном из недавних стримов Сергей Доротич, протестующие не будут добавлять пункт о тарифах, чтобы не сложилось впечатления, что «ФОПам всё не нравится». Не слишком убедительное объяснение. Впрочем, по его словам, участники «SaveФОП» готовы поддержать тех, кто приедет для тарифных протестов.



На Украине с 8 января вступили в силу усиленные карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Карантин продлится до 24 января. В этот период в стране будут закрыты все учебные заведения, за исключением детских садов, также прекращают работу торговые центры, рынки, учреждения культуры. Кафе, барам и ресторанам разрешена работа только на вынос. При этом транспорт, почта, банки и продуктовые магазины продолжат работать.

Накануне введения ограничительных мер президент Украины Владимир Зеленский провёл селекторное совещание с участием членов правительства и руководителей силовых ведомств, в ходе которого заявил, что январский карантин — «смягчённый и не такой жесткий, каким был весенний локдаун». Но при этом, по мнению главы государства, карантинные меры позволят сбить волну роста заболеваемости после новогодних праздников и — каким-то образом — параллельно помогут ускорить получение «качественной зарегистрированной вакцины, одобренной ВОЗ».