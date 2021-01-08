Львовский автобусный завод: от расцвета до заката

Весной 2020 года Львовский автобусный завод отметит своё 75-летие. На автобусе ЛАЗ первый космонавт Земли подъехал к своему космическому кораблю, но во времена независимой Украины завод был превращён в руины

В годы межвоенной Польши Львов не был промышленным центром. Да, это был третий город Речи Посполитой, но со своим 300-тысячным населением он был вдвое меньше Лодзи, занимавшей второе место, и в четыре раза меньше Варшавы.

Ещё со времён Австро-Венгрии так исторически и географически сложилось, что Львов имел ремесленно-торговый, а в некоторой мере — даже сельскохозяйственный характер. Соотношение торговли и промышленности во Львове накануне Второй мировой войны составляло 4:1 — конечно, в пользу торговли. Бизнесмены массово сняли штаны посреди Львова — видео © скриншот видео Дайте працювати

Естественно, за годы войны ситуация радикально ухудшилась. Поэтому ещё 13 апреля 1945 года ЦК КП(б)У и Совет Народных Комиссаров УССР приняли постановление «О восстановлении и развитии промышленности, транспорта и городского хозяйства города Львова». Этим постановлением была заложена основа львовской промышленности, практически всех известных заводов и фабрик города.

21 мая 1945 года в постановление внесли конкретное дополнение — о начале в III квартале 1945-го строительства автосборочного завода во Львове мощностью 50 грузовых автомашин в сутки. Именно эта дата считается днём основания Львовского автобусного завода (ЛАЗ).

Новому предприятию была передана часть территории бетонного завода с прилегающими к ней участками общей площадью 15 га в районе улицы Стрыйской (со временем площадь завода была увеличена до 56 гектаров). Директором был назначен Николай Дутченко, юрист по специальности. Он вёл большую подготовительную работу, начиная с проекта завода до поиска подрядчиков и обеспечения финансирования строительства.

Не стоит забывать о нехватке рабочей силы и специалистов. Однако такие заводы, как ЛАЗ, строили всем Советским Союзом, начиная с приглашения специалистов и заканчивая оборудованием. Первые специалисты, которые имели опыт работы в условиях военного времени, прибыли в Львов с Горьковского автозавода в июне 1945 года, после чего дела на строительстве пошли более организованно.

Для строительства заводских корпусов нужно было получить около двух тысяч тонн проката. К 1 января 1947 года почти весь прокат был получен на металлобазах Центральной России, Крыма, Киева, Донбасса и доставлен во Львов. В 1947 году на базе трофейного оборудования в Иркутске были отобраны и доставлены во Львов 116 изношенных японских станков. 26 апреля 1949-го постановлением Совета Министров СССР Львовскому автосборочному заводу, строительство которого ещё продолжалось, было приказано организовать производство электромобилей и автобусов, а сам завод был переименован в автобусный. «Еврейский лагерь Лемберг». Как нацисты уничтожали евреев Львова © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

С конца 1949 года на заводе стали производить автомобильные фургоны, прицепы, автокраны, была также выпущена опытная партия электромобилей. В 1951 году директором ЛАЗа стал Борис Кашкадамов. К тому времени уже было построено и частично действовало 10 цехов. Параллельно со строительством и освоением производства шла организация конструкторского коллектива. Первоначально на ЛАЗе планировали выпускать автобусы ЗИС-155 московского Завода имени Сталина, во Львов были завезены машинокомплекты и приехали специалисты из Москвы. Но подобная перспектива не устраивала молодой коллектив КБ.

Инициатива по созданию собственной модели автобуса во Львове была поддержана «в верхах», и для ЛАЗа были закуплены образцы самых современных европейских автобусов: "Магирус", "Неоплан", "Мерседес". Их изучали, испытывали, рассматривали с точки зрения технологий производства на ЛАЗе, в результате чего конструкция львовского первенца к концу 1955 года была практически разработана. Отправной точкой при его проектировании стал автобус «Мерседес Бенц 321», а внешние стилистические решения были подсмотрены у «Магируса».

В феврале 1956 года на ЛАЗе были построены первые опытные образцы автобуса ЛАЗ-695, который стал родоначальником легендарной серии. Это был первый в СССР автобус с продольным расположением двигателя в заднем свесе кузова, сам кузов и подвеска также имели новую конструкцию.

ЛАЗ-695 выделялся среди других отечественных автобусов и своим дизайном: тонкие оконные стойки кузова со сдвигающимися форточками, встроенные в радиусные скаты крыши гнутые стекла придавали автобусу легкий, «воздушный» вид, большие радиусы скруглений на гранях и углах кузова создавали зрительный эффект обтекаемой машины. Чей Львов? Как поляки с украинцами сражались за столицу Галичины © commons.wikimedia.org,

На роль городского автобуса ЛАЗ-695 не годился (отсутствовала накопительная площадка у входной двери, проход между сиденьями и двери имели недостаточную ширину), но он мог успешно использоваться для пригородного сообщения, туристских и междугородних поездок.

Не обошлось и без решений «двойного назначения»: в случае необходимости автобус легко переделывался под санитарную машину, для чего достаточно было просто демонтировать сидения в салоне. В передней части автобуса под лобовым стеклом справа от рабочего места водителя была предусмотрена дополнительная дверца в кузове для погрузки раненых.

Все автобусы ЛАЗ-695 и их модификации оборудовались специальной дверью для погрузки носилок вплоть до 1993 года.

С конца 1957 года машину модернизировали: было усилено основание кузова, автобус оборудовали пневмоприводом открывания дверей вместо механического. Серийно модернизированные автобусы, получившие наименование ЛАЗ-695Б, стали выпускаться с мая 1958 года. Именно эта модель вошла в историю мировой космонавтики. Утром 12 апреля 1961 года экипаж «Востока-1» (Юрий Гагарин и его дублёр Герман Титов), а также сопровождавших врачей, инструкторов и технических специалистов доставил к стартовой площадке космодрома «Байконура» именно бело-голубой автобус ЛАЗ-695Б.

Снаружи он почти не отличался от обычных, сходивших к тому времени с конвейера львовского завода по 40 единиц в день. Но внешнее впечатление было обманчивым: внутри «гагаринский» ЛАЗ был оборудован для обслуживания космических полётов по последнему слову тогдашней техники (в том числе и туалетом). Кстати, этот автобус, подвозивший к старту всех советских космонавтов вплоть до гибели Владимира Комарова в апреле 1967 года, до сих пор на ходу — это экспонат мемориального музея в городе Гагарин, на родине первого космонавта.

Правда, попал он туда не сразу, а после многолетнего простоя на задворках безвестного московского НИИ и реставрации в родном Львове в отколовшемся от ЛАЗа бывшем конструкторском отделе и экспериментальном цехе, преобразованных во Всесоюзный конструкторско-экспериментальный институт автобусостроения — именно их силами много лет назад и построили эту уникальную машину.

В 1989 году, после долгой переписки между матерью первого космонавта, институтом автобусостроения и рядом других инстанций, директор львовского института Владимир Москалёв принял решение передать восстановленный «космический» ЛАЗ-695Б в коллекцию мемориального музея Юрия Гагарина. Машину отправили из Львова в Гагарин своим ходом, однако под Брянском у «старичка» отказала техника, и автобус оттуда доставили в музей на буксире. После этого о машине на долгие годы забыли: она стояла в гараже музея, но требовала дополнительного ремонта, который выполнили уже в наши дни. День в истории. 4 октября: во Львове создана русско-украинская партия © Public domain

В 1959 году завод начал выпуск туристического автобуса ЛАЗ-697, выпуск которого продолжался до 1963 года, в 1963 году — троллейбусов ЛАЗ-695Т, в 1964-м — пригородного автобуса ЛАЗ-695Е с двигателем ЗИЛ-130 (его выпуск продолжался до 1970 года), а в 1965 году завод начал выпуск междугородных и туристических автобусов ЛАЗ-699А. В декабре 1968 года завод изготовил 50-тысячный автобус, а в 1970 году начал производство автобуса ЛАЗ-695М (выпускался до 1975 года).

22 января 1971 года за совершенствование технологии производства и достижение высоких технико-экономических показателей завод был награждён орденом Трудового Красного Знамени. 20 апреля 1974 года с главного конвейера ЛАЗ сошёл 100-тысячный автобус, а в конце 1981-го — 200-тысячный (им стал ЛАЗ-695Р). Тогда завод осуществлял экспорт автобусов в 16 стран мира. Развитию предприятия способствовал обмен опытом с другими предприятиями автомобильной промышленности СССР и стран социалистического содружества: «Autosan» (Польская народная республика), «Praga» (Чехословацкая социалистическая республика), «Ikarus» (Венгерская народная республика) и «Необус» (Социалистическая Федеративная Республика Югославия).

В 1988 году ЛАЗ выпустил 14 646 автобусов — максимальное количество в год за всю историю предприятия, с тех пор их количество неумолимо снижается, в отдельные годы доходя до ноля. В 1999-м завод впервые выпустил меньше 200 автобусов. Об этом писали как об «антирекорде», и в 2000-м смогли довести выпуск до 1000 машин. К тому времени ЛАЗ уже шесть лет как был преобразован в ОАО «Львовский автобусный завод», контрольный пакет акций которого (70,41%) принадлежал Фонду государственного имущества Украины. В августе 1997 года завод был включён в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В октябре 2001 года государственный пакет акций ЛАЗа был продан. Компания «Сил-Авто», которую связывали с российскими бизнесменами братьями Олегом и Игорем Чуркиными, купила госпакет ЛАЗа за 27,1 млн. гривен (при стартовой цене 23,5 миллиона), что тогда составляло около 5,5 миллионов долларов. В январе-октябре 2001 года ЛАЗ выпустил 498 автобусов, но сразу же после приватизации завод остановился. Выпуск был возобновлён лишь в марте 2002-го — в том году ЛАЗ произвёл только 307 автобусов. Главный бизнес собственников состоял совсем в другом: в 2002-2004 годах возмещение ЛАЗу налога на добавленную стоимость (около 90 млн. грн.) в 1,5 раза превысило объем выпущенной заводом продукции. «Бандиты из Армии Крайовой»: польский посол выразил протест против оскорбительной таблички на Львовщине © CC0, Pixabay

В 2003 году завод выпустил 436 автобусов, в 2004 году — 707, в том же году ЛАЗ был исключен из перечня предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины. На ЛАЗе регулярно демонстрировали новые модели автобусов (городских, низкопольных и т.п.), но ни одна из них так и не была выпущена крупной серией.

Конструкторы ЛАЗа в тот период регулярно стажировались на западных автозаводах, а в КБ вместо кульманов наконец появились компьютеры со специализированными программами. Кстати, именно тогда на ЛАЗе в должности директора по экономико-стратегическому развитию работал Денис Шмыгаль, ныне вице-премьер по развитию общин и территорий.

В 2006-м завод масштабным концертом отпраздновал 50-летие выпуска первого автобуса и даже потратился на приезд Александра Пономарёва. Почётным гостем был российский космонавт Борис Волынов — дублёр Валерия Быковского в 1963-м и командир корабля «Союз-5», во время полёта которого в 1969-м была осуществлена первая в мире стыковка в космосе.

При этом мэр Львова Андрей Садовый, отец которого много лет работал на ЛАЗе, на праздник принципиально не пришёл.

В том же году начался конфликт вокруг жилого фонда ЛАЗ, который длится до сих пор: заводские общежития, как и в случае многих приватизированных предприятий, оказались в уставном фонде нового акционерного общества фактически вместе с жильцами.

Как рассказала в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру бывший председатель профкома предприятия Елена Муляк, собственник завода, которого интересовало только производство, тогда впервые узнал о проблеме общежитий.

«В своё время в общежития было заселено очень много «левых» людей, которые не имели никакого отношения к ЛАЗу. На протяжении года нам удалось систематизировать информацию, прописать и оставить в общежитиях только нынешних и бывших работников завода, а одно общежитие даже превратить в семейное. Конечно, были и есть возмущённые, которые не имеют никакого отношения к ЛАЗу — или наоборот, рассчитывают за счёт выселенных получить дополнительные комнаты», — говорит Елена. «Называл нас селюками». Во Львове неонацисты избили политтехнолога Михаила Шпира © Facebook, Михаил Шпир

В 2007 году братья Чуркины создали холдинговую компанию «ЛАЗ» во главе с управляющей компанией «Сити Транспорт Групп», в структуру холдинга вошли Львовский автобусный завод, Днепровский автобусный завод и Николаевский машиностроительный завод. Игорь Чуркин заполучил контрольный пакет «Черноморского судостроительного завода» (ЧСЗ) в Николаеве, вследствие чего было открыто уголовное дело. Бизнесмена в декабре 2007 года даже задерживали в Сербии по запросу Украинского бюро Интерпола на основании явно сфабрикованной информации. Несколько месяцев бизнесмен провёл в белградской тюрьме.

По сообщениям источников, к его освобождению приложила руку лично премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, в тот момент боровшаяся за ЧСЗ с Вадимом Новинским, который купил завод как раз в декабре 2007-го.

После изготовления в 2008 году 365-тысячного автобуса ЛАЗ был включён в книгу рекордов Гиннесса как предприятие, выпустившее самое большое количество автобусов в мире. Но это была «лебединая песня» завода, ведь если в 2007-м на нём изготовили 290 автобусов, то в 2008-м — всего 107. В том же году Валентина Семенюк-Самсоненко, возглавлявшая тогда Фонд госимущества Украины (ФГИУ), выступила за возвращение ЛАЗа в госсобственность, чтобы решить проблемы предприятия, в частности, с выплатой зарплаты.

11 декабря 2008 года заводу за долги отключили электроэнергию, простой предприятия продолжался до 2 февраля 2009-го. Однако и после формального возобновления работы ни одного автобуса в 2009-м ЛАЗ не произвёл. В марте 2009 года против Игоря Чуркина было возбуждено уголовное дело по факту невыплаты зарплаты работникам, его даже задерживала милиция в аэропорту Львова, но дело так и не дошло до суда.

После прихода к власти Виктора Януковича, 30 марта 2010 года во Львове был подписан меморандум между Кабмином Украины и «Львовским автобусным заводом» об изготовлении 1500 автобусов и 500 троллейбусов для городов, принимающих футбольный чемпионат Евро-2012. Визит профильного вице-премьера Бориса Колесникова на завод запомнился тем, что чиновник за рулём автобуса ЛАЗ протаранил автомобиль патрульной милиции.

Сумма того контракта могла решить все проблемы ЛАЗа, ведь она составляла 3,5 миллиарда гривен. Автобусы закупались в лизинг на 10 лет, первый платёж составлял 10% от общей суммы контракта. Однако в установленные сроки контракт выполнен не был (так, Донецк получил лишь 9 из 30 заказанных автобусов, Львов — 33 из 133). Всего в 2011 году завод выпустил 97 автобусов (в 2010-м — 89). Фактически, это был конец ЛАЗа, поскольку в 2012-2017-м завод не произвёл ни одного автобуса, в 2018-м из запасов комплектующих запчастей собрали 7 машин, а в 2019-м — и вовсе 2.

Этим не замедлили воспользоваться конкуренты: в ноябре 2011 года львовская корпорация «Электрон» совместно с немецкой компанией TransTec F&E Vetschau UG создала совместное предприятие «Электронтранс», куда перешли на работу практически все конструкторы и большинство работников ЛАЗа. Правда, основная продукция этого предприятия — трамваи и троллейбусы, но в 2018-м «Электронтранс» поставил 60 низкопольных городских автобусов Львову и Ужгороду (хотя уже в 2019-м этот львовский завод выпустил всего 11 автобусов). Не тот нынче украинский Пьемонт. Во Львове не берегут культурное наследие © real-estate.lviv.ua | real-estate.lviv.ua | Перейти в фотобанк

12 февраля 2013 года ЛАЗ официально остановил работу и отправил сотрудников в неоплачиваемые отпуска (в это время на предприятии работали всего 300 человек). Администрация завода сообщила, что завод не может выплатить задолженность по зарплате сотрудникам и оплатить счета за электроэнергию и отопление в связи с невыплатой средств за уже поставленную муниципальным властям технику. 28 февраля 2013 года 74 депутата Львовского горсовета подписали обращение к правительству Украины, Верховной Раде и Генпрокуратуре с требованием национализации ЛАЗа «в связи с незаконным характером приватизации завода».

Упор в обращении был сделан на российском гражданстве собственников завода. При этом к началу 2013 года разногласия ЛАЗа с Фондом госимущества удалось уладить: согласно официальному заявлению, ФГИУ не имел тогда претензий относительно выполнения инвестиционных обязательств собственниками.

12 марта 2013 года управляющая компания завода объявила о прекращении производства автобусов на ЛАЗ в связи с решением перенести его в Днепродзержинск. Часть оборудования действительно вывезли, остальное порезали на металл — собственно, этот процесс продолжался давно. Вслед за этим владельцы завода сообщили о начатой процедуре банкротства предприятия и конфликте с городскими властями Львова, которые не выплатили заводу 25 миллионов гривен за поставленные 30 автобусов. Какой именно субъект предпринимательства собрались банкротить, понять трудно, потому что даже оставшиеся активы ЛАЗа (в первую очередь корпуса и земля) были на тот момент уже разделены между разными фирмами.

26 мая 2014 года имущество одной из них, ООО «Львовские автобусные заводы», а именно цехи, склады и другие строения и сооружения общей площадью 19,8 тысяч квадратных метров, было арестованы государственной исполнительной службой, а весной 2015-го выставлено на аукцион.

В июле 2015-го прокуратура Львовской области заявила о подготовке документов для возврата ЛАЗа в госсобственность. Через несколько дней после этого губернатор Львовской области Олег Синютка встретился с Игорем Чуркиным и пообещал финансовую поддержку заводу, если будут продемонстрированы реальные договора на поставку автобусов (о чём постоянно заявлял и сам Чуркин, и представители менеджмента завода). Этого сделано не было, а 25 августа 2015-го прокуратура начала досудебное расследование по факту незаконной приватизации Львовского автобусного завода в 2001 году.

В сентябре 2015-го ряд львовских депутатов в Раде зарегистрировали законопроект о национализации ЛАЗа, но он так и не был включён в повестку дня.

Хотя позже был внесён запрет на отчуждение имущества ЛАЗа, в январе 2016-го на основании поддельного решения Киевского хозяйственного суда он был снят и описанные выше здания перешли в собственность других фирм, которые также де-факто находятся под контролем Игоря Чуркина. День в истории. 1 июля: во Львове поляками убит украинский студент © commons.wikimedia.org, ЯдвигаВереск

Его самого, кстати, внесли на «Миротворец», а СБУ запретила бизнесмену въезд на Украину — это решение Чуркин ныне оспаривает в суде. Судиться с горсоветом Львова за поставленные ещё в 2010-м автобусы фирмы Чуркина продолжили — только уже не напрямую, а через финансовые компании, принадлежащие жене бизнесмена Таисии Савиной.

Осенью 2017-го депутаты Львовского горсовета под давлением исполнительных производств об аресте городских автобусов и требований работников ЛАЗа о выплате задолженности по зарплате даже приняли решение долг в сумме 19,5 млн гривен погасить. Но это так и не было сделано по политическим мотивам. Аргументация поражала своей простотой: раз это долг перед русским бизнесменом, мы его платить не будем «до окончания войны с Россией».

Не столь кощунственно, как предложение мэра Львова Андрея Садового торговать останками советского разведчика Кузнецова и требование за право перевезти их в Россию освободить кого-то из тюрьмы, но из той же оперы. Правда, через несколько месяцев деньги фирме Чуркина всё же выплатили — не из городского бюджета, а со счетов коммунального АТП. Вот только сотрудники ЛАЗа возвращения долгов по зарплате от собственника завода так и не дождались.

В феврале 2018-го Садовый решил забрать остатки ЛАЗа в своё распоряжение. Горсовет тогда согласовал выкуп целостного имущественного комплекса завода и передачу его в коммунальную собственность Львова, однако никаких реальных шагов в этом направлении не сделано. Единственное здание, которое пока горсовет пытается получить у арбитражного управляющего имуществом бывшего завода, и то лишь в аренду, — это бывший монастырь кармелитов, который вместе с другими строениями ЛАЗа был приватизирован.

В 2018-м он был признан памятником культуры местного значения, но в августе 2019-го часть крыши и перекрытий монастыря уничтожил пожар. Кстати, обрушения крыш зданий на территории завода явление привычное. В феврале 2018-го одно из них было настолько громким, что местные жители заявляли о взрыве.

В конце декабря 2019-го на проблемах ЛАЗа решил попиариться Михаил Цымбалюк, ныне депутат Рады от партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, а в 2010-2011-м — губернатор Львовской области (тогда ЛАЗ выпускал не больше 100 автобусов в год, несмотря на контракт к Евро-2012). Депутат разместил в сети письмо премьера Гончарука — мол, в ответ на ваш запрос о ситуации на Львовском автобусном заводе сообщаю, что Минэкономики совместно с другими органами поручено разобраться с этим.

А созданная в начале февраля 2020-го петиция бывших работников ЛАЗа, которым завод должен более 10 миллионов гривен зарплаты (ещё 3 миллиона составляет задолженность перед сотрудниками фирм-смежников ЛАЗа), вообще остаётся без ответа — хотя суммы долгов постоянно растут, вследствие как индексации, так и новых судебных решений.

Власти Львова и области постоянно кормят как бывших работников завода, так и остальных жителей баснями о том, что ЛАЗ можно будет возродить. При этом корпуса завода понемногу сносят, несмотря на неопределённый статус имущества и земли, а территорию ЛАЗа, по сообщениям СМИ, планируют застроить жилыми комплексами, а часть ее отдать под IT-технопарк. Никакого фашизма? Как Львовская ОГА поздравила украинцев с годовщиной создания дивизии СС «Галичина» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По мнению Елены Муляк, никаких реальных перспектив возрождения завода нет.

«Разговоры о том, что придёт какой-то инвестор и выкупит завод — это скорее блеф, потому что возобновить производство не так просто, нужно иметь много денег и вообще быть сумасшедшим. Но самое главное — на заводе некому работать, все специалисты или за границей, или на том же «Электроне». Возможно, создадут какой-то один цех, который будет заниматься сборкой автобусов из китайских комплектующих. Но если посмотреть на нынешнюю ситуацию в Китае, то даже это возможно не скоро», — уверена бывший председатель профкома ЛАЗа.

Но главная ценность бывшего завода — это земля.

«Эта территория всегда была лакомым куском, потому что она выходит на четыре стороны города. С момента приватизации идут разговоры, что её отдадут или под какой-то развлекательный центр, или ещё под что-нибудь подобное, и это является наиболее вероятным.

Нужно также учесть, что части ЛАЗа были приватизированы отдельно от основного комплекса. В частности, это завод ГМП (бывший цех гидромеханических передач ЛАЗа, где была разработана первая в СССР автоматическая трансмиссия для автобусов — прим.), он был куплен украинскими бизнесменами, которые несколько раз его перепродали, и сейчас именно на территории этого завода заканчивается стройка жилого комплекса. Но я неоднократно говорила, что этот дом возводится на месте бывшего промышленного могильника, и какие там излучения и другие неблагоприятные факторы — одному Богу известно», — говорит Елена Муляк.

Журналист львовского сайта «Варианты» Иванка Корань считает, что ЛАЗ — это уже история, у которой сегодня нет будущего, так как во Львове практически не осталось ни кадров, ни бизнесменов, способных поднять и реализовать такой масштабный проект. Власти тоже в этом не заинтересованы: Львов утратил статус промышленного центра, в его приоритетах — развитие туризма, IT-индустрии и образования.

«Могла бы судьба завода сложиться иначе? Этого нельзя исключать. Другое предприятие во Львове, известный советский «Электрон», сегодня производит трамваи, в бизнес-кругах ведутся разговоры о возможности запуска еще одного предприятия по производству городского, и не только, электротранспорта. То есть спрос на продукцию отечественного машиностроения всегда был большим, а сегодня к тому же у местных властей есть деньги на её приобретение.

Но, к сожалению, кроме объективных, в судьбе ЛАЗа немалую роль сыграли субъективные факторы: действия российских собственников завода были несистемными, непрозрачными и в каком-то плане даже авантюрными. Из-за этого они растеряли всех своих сторонников и утратили поддержку как в городе, так и в Киеве. Без лидера коллектив завода потерял веру и надежду на победу и перестал бороться за его сохранение. Что же касается территории ЛАЗа, с учетом ближайшего расширения границ Львова она окажется в центральной части Львова. Поэтому долго она пустовать не будет и уйдет под застройку.

Единственное, что не дает покоя, так это желание современников побыстрее забыть историю ЛАЗа, отмежеваться от успехов и поражений советской эпохи. Знаю, что его сотрудники хранят много документов, фотографий, газетных публикаций о работе на предприятии, о достижениях тех лет. Но всё это никому не нужно. Во Львове вряд ли в ближайшее время создадут музей, в котором бы рассказывалось о советской индустриализации, о предприятиях-гигантах Львова, людях, которые их создавали и работали на них», — с грустью отмечает журналист. Львовская «запрещенка». Роль шашлыка в современной украинской литературе © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

21 мая 2020 года многие бывшие работники легендарного Львовского автобусного завода, где бы они сейчас ни жили и ни трудились, отметят 75-ю годовщину создания ЛАЗа. Но вряд ли это будет похоже на праздник — скорее на поминки. Ожидать от нынешних украинских властей — как киевских, так и львовских — празднования годовщины принятия постановления ЦК КП(б)У и Совета Народных Комиссаров УССР вообще не приходится.

Хотя проблемы ЛАЗа, безусловно, станут одной из тем местных выборов, которые состоятся осенью этого года, на самом деле всех политиков и «активистов» будет интересовать не восстановление производства и даже не выплата долгов бывшим сотрудникам предприятия, а его «золотая» земля. Именно в ней и будут похоронены воспоминания о заводе, который выпустил больше всего автобусов на планете Земля.