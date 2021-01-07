Конгресс официально объявил Джо Байдена 46-м президентом США. Это решение законодатели приняли на фоне акции протестов и штурма Капитолия, которые американские СМИ сравнивают с событиями на киевском Майдане 2013-2014 годов

В США состоялась завершающая процедура в рамках президентских выборов — согласно Конституции, 6 января Конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков и назвать имя избранного президента. Обычно заседание было простой формальностью и занимало не более получаса, но не в этот раз. Кто и как выбирает президента США. Просто о сложном © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Действующий глава государства Дональд Трамп не признаёт своё поражение, несмотря на то, что суды отклонили все иски его адвокатов о признании недействительными части бюллетеней. Группа законодателей-республиканцев за несколько дней до заседания объявила о намерении выступить против утверждения результатов президентских выборов, согласно которым победу одержал бывший вице-президент США демократ Джо Байден.

Совместное заседание Палаты представителей и Сената было прервано спустя несколько минут после начала. При объявлении результатов голосования в Аризоне, где Байден получил на 10 тысяч голосов больше, чем Трамп, член Палаты представителей от этого штата республиканец Пол Госар совместно с 60 коллегами подал письменный протест, заручившись поддержкой сенатора-республиканца Теда Круза — согласно законодательству, возражение должно быть подписано представителями обеих палат. Вице-президент США Майк Пенс, он же председатель Сената, принял протест, после чего палаты, как того требует процедура, удалились рассматривать возражения и голосовать по ним по отдельности. Этот случай стал третьим в истории в страны, предыдущие два — в 1969 и 2005 годах — изменить исход выборов не смогли.

Затем ситуация развивалась по непредсказуемому сценарию. В то время как конгрессмены собрались, чтобы поставить точку в вопросе выборов, Трамп проводил в Вашингтоне митинг, на котором в очередной раз не признал свой проигрыш и призвал сторонников прийти к Капитолию, чтобы «помочь слабым республиканцам, потому что сильные в помощи не нуждаются». Вскоре активисты так и сделали — ни оцепление полицейских, ни применённый ими слезоточивый газ не смогли предотвратить штурм Конгресса. Последний раз посторонние врывались в Конгресс в 1814 году во время англо-американской войны, что привело к сожжению зданий Белого дома и Капитолия. Телеканал CBS показал кадры, как сторонники Трампа с его предвыборной символикой разгуливают по зданию Конгресса, скандируют лозунги в поддержку действующего американского лидера, заходят в кабинеты политиков, в том числе председателя Палаты представителей Нэнси Пелоси.

Конгрессменов и сенаторов эвакуировали, предварительно попросив надеть противогазы, поскольку полицейские применили слезоточивый газ для разгона демонстрантов в здании, при этом Майк Пенс Капитолий не покидал. Протестующие и силовики в здании вступили в перестрелку, с обеих сторон есть пострадавшие, а ветеран ВВС США Эшли Бэббитт, поддерживающая Трампа, получила смертельное ранение и впоследствии скончалась в больнице, предположительно, её убил высокопоставленный сотрудник полиции Капитолия.

На фоне происходящего мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела в городе комендантский час с 18:00 до 06:00 7 января (02:00-14:00 по московскому времени) и запросила направить подразделения Национальной гвардии США к зданию Конгресса. Трамп обратился к своим сторонникам в видеообращении, опубликованном в Twitter: «У нас были выборы, которые у нас украли. Но вы должны идти домой сейчас. У нас должен быть мир, у нас должны быть закон и порядок, мы должны уважать наших замечательных людей от закона и порядка. Мы не хотим, чтобы кто-нибудь пострадал. Это были сфальсифицированные выборы, но мы не можем играть на руку этим людям. Нам нужен мир. Так что идите по домам. Мы любим вас. Вы очень особенные. Я знаю, что вы чувствуете, но идите домой. И идите с миром».

Вскоре происходящее прокомментировал Байден: «Ничего подобного не происходило в новейшей истории. Это не протест, а мятеж. Я обращаюсь к этому сброду с требованием отступить. Мы видим небольшую группу экстремистов, пренебрегающих законами. Это не проявление разногласий. Это беспорядок, хаос. Это граничит с восстанием. Я призываю президента Трампа сейчас выступить по национальному телевидению, чтобы выполнить свою клятву, защитить конституцию и потребовать окончания этой осады». Спустя 15 минут американский лидер вновь призвал протестующих разойтись по домам. Эксперт назвал страну, где произойдёт «цветная революция», если Байден станет президентом США © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

События минувшим вечером в Вашингтоне американские СМИ сравнивают с протестными акциями в Белоруссии после президентских выборов 9 августа 2020 года и даже с государственным переворотом на Украине 2013-2014 годов.

Ситуацию удалось нормализовать с приходом Национальной гвардии ещё до наступления комендантского часа. Около 17:00 часть активистов сама покинула здание Конгресса, других задержали, а прилегающая к Капитолию территория была полностью зачищена. Как уточнили источники газеты New York Times в Пентагоне и Белом доме, приказ о развёртывании Национальной гвардии округа Колумбия отдал не Трамп, как ранее сообщала пресс-секретарь президента Кейли Макинани, а Майк Пенс.

Конгрессмены вернулись в здание по подземным туннелям, ящики с сертификатами о результатах голосования в штатах вернули в зал, и прерванное заседание продолжилось.

Staff being let back into the Capitol through the tunnels pic.twitter.com/IuAq6PapoH — Garrett Haake (@GarrettHaake) January 7, 2021

Акция протестов заставила нескольких политиков изменить своё мнение, а именно сенаторы-республиканцы Стивен Дейнс (от штата Монтана), Майкл Браун (от штата Индиана) и Келли Леффлер (от штата Джорджия) отказались оспаривать результаты президентских выборов. На своём заседании верхняя палата отклонила протест против утверждения результатов голосования в Аризоне и Пенсильвании, а относительно Джорджии возражение не стал выдвигать ни один сенатор.

Согласно процедуре, если хотя бы одна из палат Конгресса не поддержит протест, то он отклоняется. Относительно Палаты представителей, где большинство принадлежит демократам, всё было ясно ещё до начала заседания — она выступит против любых попыток оспаривания победы своего однопартийца Байдена. Таким образом, план группы республиканцев был заведомо провальным. Тем не менее, Трамп публично призывал Пенса, который должен утвердить результаты голосования всех штатов, не признавать Байдена избранным президентом США. Однако вице-президент заявил, что не имеет полномочий для оспаривания итогов голосования коллегии выборщиков. После этого, как сообщил источник телеканала NBC, Трамп запретил ​​​​​​​главе аппарата вице-президента Марку Шорту, консультировавшему Пенса по вопросам, связанным с подсчётом голосов коллегии выборщиков, вход в Белый дом.

В конечном итоге Конгресс спустя несколько часов утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах. Это значит, что теперь официально он провозглашён 46-м президентом США. Пушков рассказал, как изменится внешняя политика США при Байдене © РИА Новости, Илья Питалев

И хотя уход Трампа с президентского поста 20 января — вопрос уже решённый, в политических кругах началось рассмотрение вопроса об отстранении его от власти раньше этого срока. По информации телеканала CBS News, некоторые члены администрации обсуждают возможность использования 25-й поправки к Конституции США, предусматривающей временную передачу власти вице-президенту, однако никаких конкретных деталей авторы инициативы не представили.

Мысль о том, что результаты президентских выборов были сфальсифицированы, а победа у Трампа украдена, прочно укоренилась в умах республиканского электората, но Республиканской партии от этого не легче, наоборот, действия пока ещё действующего главы государства — который, как пишет газета Politico, в частных беседах признаёт свой проигрыш — всерьёз напугали даже его сторонников и, более того, привели к потере контроля над Сенатом (после обработки 99% бюллетеней второго тура выборов в верхнюю палату демократ Джон Оссофф побеждает республиканца Дэвида Пердью), таким образом вся полнота власти сконцентрируется в руках демократов — благодаря обеим подконтрольным палатам Конгресса президент Байден сможет беспрепятственно проводить ту политику, которую посчитает нужной.