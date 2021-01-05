Планетоид Хирон придает человеку необычайную ловкость, даже можно сказать, изворотливость в жизненных делах.

«Двойник», роман Роберта Хайнлайна

У Арсена Борисовича Авакова в карте рождения Хирон делает аспект с Солнцем в Козероге (день рождения 2 января 1964 года). Сын армянина и осетинки (в некоторых источниках написано, что мама — русская), он называет себя  "русскоязычный украинский националист" (интервью Дмитрию Гордону, 2019 год).

Лучше быть диктатором, чем голубым. Астрологический портрет Лукашенко
Лучше быть диктатором, чем голубым. Астрологический портрет Лукашенко
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Хирон делает человека немного похожим на хамелеона. Окрас меняется прямо на глазах. Но как-то неуловимо. И вроде бы во всех поступках есть логика. Но кульбиты бывают невероятные. В кругах марксистов начала ХХ века это называлось "оппортунизм". То есть мнения и друзья меняются следом за обстоятельствами.

В 2005 году Арсен Борисович стал губернатором Харьковской области. Губернатором его сделал Виктор Ющенко. Ярослава Ющенко, племянника президента, до этого безвестного экономиста безвестной фирмы, Аваков сразу сделал  заместителем губернатора огромной области. С братом президента, Петром Ющенко, по слухам, он дружил ещё раньше.

Прошло пять лет, и в 2010 году в интервью изданию "Главком" Аваков высказался о Викторе Андреевиче Ющенко так: «Он не смог перешагнуть мелкого чувства ненависти к женщине, которая сильнее его. И ради этого предал и продал всех. Постыдный шаг, бессовестный шаг».

Да, в 2010 году Аваков оказался уже в команде Юлии Владимировны Тимошенко — женщины, которая, безусловно, была тогда действительно сильнее Ющенко со всеми ющенковскими братьями и племянниками.

Прошло ещё пять лет, и ещё пять лет, и много событий произошло. Арест и тюрьма Тимошенко, эмиграция Авакова в Италию, арест. Возвращение. Новый Майдан. Пост министра внутренних дел.

Уходят и приходят президенты и премьер-министры, но глава МВД по-прежнему Аваков.

Весной 2019 года Аваков говорит: «Что значит "я благодарен Тимошенко"? У меня полностью разрушили мою бизнес-империю. Я благодарен ей, что стал тогда полностью нищим». И ведь не придраться! Конечно, не полностью нищим стал Арсен Борисович. Но немного беднее, это факт.

«Не убоюсь я зла», роман Роберта Хайнлайна

Если есть у Арсена Борисовича биографы (а они, безусловно, есть), им, беднягам, приходится из одного интервью в другое читать одну и ту же фразу фантаста Роберта Хайнлайна. Про то, что хороший политик должен уметь находить общий язык с теми, кто ему не нравится.

С 2009 года как минимум чуть ли не в каждом интервью Аваков приводит эту цитату. Можно сказать, что так он отбивается от назойливых журналистов. Что-то же надо сказать про политику, про свою позицию. А тут такая идеально хамелеонская формулировка.

Но это не просто "домашняя заготовка". Это в общем-то и есть суть. Это и есть «жизненное кредо». Человек с сильно проявленным Хироном думает именно так.

Впрочем, если посмотреть на сегодняшних украинских политиков, то у большинства есть за плечами несколько разных партий, смена союзников. Тактические и стратегические кульбиты. Можно сказать, что Арсен Борисович попал в такую  петлю времени. Живи он в другое время, стал бы ловким дипломатом, тайным министром, успешным купцом или искусным врачом. Какие качества своего гороскопа и как проявит человек, очень сильно зависит от контекста. В какое время и где он будет жить.

«Выдающееся ничтожество». Астрологический портрет Льва Троцкого
«Выдающееся ничтожество». Астрологический портрет Льва Троцкого
© AFP, TERESITA CHAVARRIA

Неприятная профессия Арсена Борисовича

Роберт Хайнлайн, любимый фантаст Авакова, рассказывал, как человек из будущего приходит к самому себе в прошлом, но потом оказывается, что есть и ещё одно воплощение тебя же в будущем и ты же в прошлом ещё один. И так до бесконечности.

Один из самых популярных рассказов Хайнлайна "По пятам" как раз об этом. Или рассказ "Неприятная профессия Джонатана Хога", в котором все оказываются не теми, за кого себя выдают. Да и сама наша вселенная — это просто чья-то выдумка.

Как известно, Аваков долгие годы был организатором и основным спонсором фестиваля фантастики "Звездный мост", который проходил в Харькове. Его любимое чтение — научная фантастика. А Роберт Хайнлайн — любимый автор.

Все вокруг могут оказаться не теми, за кого себя выдают. Более того, есть масса версий будущего. Есть миллионы других миров, параллельных нашему (конкретно — 6 в 6-й степени, по мнению Хайнлайна). Мир как миф — так называлась эта гипотеза.

Несколько разных жизней, несколько разных ролей. Это естественно для Хирона. Какие-то из этих ролей Арсен Борисович уже отыграл, другие продолжаются. К каким-то он может вернуться. За "фантастику" в его гороскопе отвечает Хирон. А за "научную" — три планеты в Козероге в аспектах к этому Хирону. 

«Чужак в чужой стране», роман Роберта Хайнлайна

В гороскопе Авакова заложена тяга к публичности, к жизни напоказ. Он не может этого избежать. За эту публичность в его гороскопе отвечает Луна во Льве. Но как же это сочетается с желанием незаметно действовать, скользить и быть неуловимым (Хирон)?

Никакого противоречия нет. В том-то и дело, что это мнимая публичность. Все играют роли. Это вообще характерно для политики. И для Украины последних 30 лет особенно. Всё, что происходит публично рядом с Аваковым и с его участием, очень похоже на театральные постановки. Большинство "акций протеста" и новостей выглядят так, как будто их сочиняла группа местных театральных режиссеров.

Заголовки типа "День гнева" против Авакова", "На Украине "бунт" против Авакова", лозунги "Аваков — чёрт" и так далее — это тоже часть спектакля. Будет совершенно не удивительно узнать, что все эти "Аваков — чёрт" сочиняются в каком-то кабинете МВД. И это опять влияние Хирона, который сделает все не таким, как кажется.

Системотехника. Солнце в Козероге

Но одной ловкостью и тягой к публичности успех человека не объяснить. Случайность возможна и часто бывает. Но потом следует неминуемое возвращение назад. Как с тем же Ярославом Ющенко, например, произошло.

"Я хочу потерять сознание. Астрологический портрет Михаила Ефремова, ФОТО
"Я хочу потерять сознание. Астрологический портрет Михаила Ефремова, ФОТО

Арсен же Борисович системно, шаг за шагом, идёт вверх по лестнице карьеры. В его гороскопе, конечно, есть очень надёжная, системная основа. В знаке Козерога в карте рождения Авакова три планеты — Марс, Солнце и Меркурий. Что даёт характер чрезвычайно упорный, настойчивый.

Это спортсмен, который бежит на долгие дистанции. Человек, который всё планирует и ничего не забывает. Знак Козерога — знак системы и порядка. Не зря даже избранная им в молодости специальность называлась "системотехника".

В сочетании с "двойным дном", которое неизбежно добавляет человеку Хирон, получается "неуловимый, но системный политический деятель", "ловкий, все просчитывающий карьерист". А поскольку Козерог — знак государственных служащих, мы видим гороскоп чрезвычайно удачливого, ловкого чиновника.

Трин Солнца с Юпитером даёт могущественных покровителей. Рождение в затмение — выделенный человек, необычная биография с резкими поворотами. И конечно, "золотой ключик" Хирона, который открывает самые невероятные двери. Все эти качества будут помогать и в карьерных, и в житейских делах.

Но есть у Арсена Борисовича, как и у всех, "слабое звено". И как часто бывает, это Луна. Именно от этой планеты в гороскопе зависят наши подсознательные реакции. Те, которые очень сложно контролировать.

«Луна — суровая хозяйка», роман Роберта Хайнлайна, или Луна во Льве

Например, знаменитая ссора с Саакашвили была совсем не театральной постановкой. Невозможно было удержать лицо. И тут, конечно, не обошлось без Луны во Льве. Именно она даёт тягу к публичности. К театральным постановкам, от которых невозможно удержаться. Но это как раз плюс для политика. Минус в том, что есть опасность внезапного выброса эмоций. Как все могли увидеть в том знаменитом "батле", где Арсен Борисович не совладал с эмоциями и бросил стакан с водой в Михаила Николозовича, который крыл Авакова словами "вор", "коррупционер" и так далее.

Константин Меладзе-Вера Брежнева: двойной астрологический портрет кумиров шоу-бизнеса
Константин Меладзе-Вера Брежнева: двойной астрологический портрет кумиров шоу-бизнеса

Потребность человека с Луной во Льве — вызывать восхищение, блистать и царить. Иногда можно благосклонно одаривать подданных. Но публичного нападения они не выдерживают. Кстати, у Зеленского такая же Луна, ещё и в аспекте с Ураном. Он тоже легко может бросить стакан в кого-то, кто оскорбит его. Или ещё хуже — его жену.

Сам о себе такой человек может говорить чрезвычайно цветисто и напыщенно (и опять как Зеленский).

Вышел из сумрака

Когда в 2004 году, после "первого Майдана", Аваков стал губернатором, в прессе шутили — "вышел из сумрака". Намекая, конечно, на всем известную страсть Арсена Борисовича к фантастике. Но сам Аваков, выступая после своего назначения губернатором на активе области, сказал о себе словами Наполеона: "50 тысяч солдат и я — это 100 тысяч солдат". Какой уж тут сумрак! Это Луна во Льве (почти что "Государство — это я"). Сам Арсен Борисович, безусловно, не сомневался в том, что это вполне уместное сравнение.

Может он и "скромно" сказать, что предпочитает "бордоское и итальянское". А бургундское (самое дорогое вино в мире) сможет позволить себе в будущей жизни (интервью Дмитрию Гордону, 2019 год).

Элитарность есть, да. Во вкусах и предпочтениях. Хотя это тоже не бросается в глаза. Есть люди, которые в глаза суют свою "избранность". Нет, Аваков не таков. Это скромное обаяние министра внутренних дел.

Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария
Заочный лидер в шортиках. Астрологический портрет Анатолия Шария
© Facebook, Анатолий Шарий

Ну а благодаря Хирону у министра есть неистребимая склонность действовать незаметно. Нигде не видно и не слышно было, например, чтобы Арсен Борисович боролся за кресло министра. Наоборот, "думал, на десять дней, а потом ещё на десять" (интервью Гордону). И так прошло шесть лет!

Тяга к публичности, желание блистать на публике борются с желанием (и часто необходимостью) действовать незаметно.

В бытность губернатором Аваков еженедельно появлялся на местном телевидении в личной передаче. И вел беседы на разные хозяйственные темы со своими подчинёнными. А вы говорите — Лукашенко совещания по телевизору проводит. Каждую неделю Арсен Борисович "работал журналистом", устраивал публичный "разбор полетов" и, судя по всему, получал огромное удовольствие. Впоследствии даже вступил в национальный Союз журналистов.

А "министр из Фейсбука"! Где "наедине со всеми" Арсен Борисович обсуждает детали своей работы, делится мыслями и эмоциями. Да, это опять Луна во Льве, которая требует публичности. Но это публичная театральная постановка (Хирон), которая часто не имеет ничего общего с этим вариантом реальности.

Часто высказывается мнение, что скоро в Украине появится "твердая рука", что все ждут эту руку, что это будет Аваков. Задаются вопросом, не хочет ли он быть премьер-министром или даже, может быть, повыше? Да, возможно, в какой-то из параллельных реальностей уже тестируют эту возможность. И мы сможем увидеть очередной "выход из сумрака".

В 2004 году харьковские журналисты, работавшие на принадлежавшем Авакову канале, смеялись над предположением о том, что он метит в губернаторы.
— Да зачем ему это нужно! — пожимали они плечами.

Человек с сильным и гармоничным Хироном не будет посвящать окружающих в свои планы. Даже с такой невероятной тягой к публичности Аваков не поставил в известность "своих" журналистов, которые, по идее, должны были бы стать основной когортой его соратников.

Вот и сейчас. Никто не знает, что планирует этот суперскрытный и суперпубличный человек.