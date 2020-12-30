2020 год устроил миру проверку на прочность, но пройти её смогли не все

Коронавирус, научивший весь мир жить по-новому

2020-й начинался, как и любой другой год, и никто даже в самых смелых прогнозах не мог предположить, как он перевернёт жизнь населения всей планеты.

30 декабря 2019 года врач Центральной больницы китайского города Ухань Ли Вэньлян предупредил своих коллег о возможности начала эпидемии атипичной пневмонии, которая охватила Китай в 2002 году. К такому выводу он пришёл после обнаружения характерных для неё симптомов сразу у нескольких пациентов. Как выяснится позже, это был не известный доселе тип коронавируса COVID-19. На следующий день власти Китая официально уведомили Всемирную организацию здравоохранения о новой форме пневмонии, но только 7 января признали, что это новый тип вируса. Притом что возник этот вирус, как установили учёные, исследовавшие его, в середине декабря. Пекин объявил тогда, что источником инфекции, вероятнее всего, стало мясо диких животных, которое продаётся на продуктовом рынке Уханя, а от человека к человеку она не передаётся. Опровержение этой информации дали 20 января. Не сообщали китайские власти и о симптомах коронавируса у медработников, хотя, в частности, 10 января они появились у Ли Вэньляна, а 6 февраля он умер. Комаровский ответил на важный вопрос о COVID-19 © Facebook, Евгений Комаровский

Стратегия Поднебесной по противодействию COVID-19 состояла из трех этапов: первый — локализация эпидемии в Ухане (в течение месяца), второй — сведение новых случаев заболевания к минимуму (2 месяца), третий — изгнание вируса из города (3 месяца). В самом начале эпидемии в Ухань направили медиков со всей страны, в сжатые сроки оборудовали полевые госпитали и ограничили перемещение людей по городу. Кроме того, в других провинциях ввели обязательный масочный режим и измерение температуры, на карантин сажали прибывших из-за границы. На помощь пришли и высокие технологии: персональные данные, геолокация на мобильных устройствах, информация с кредитных карт — всё это генерировало для каждого жителя страны код здоровья, который показывал, насколько человек подвержен заражению и мог ли он контактировать с уже заболевшими людьми, в том числе в общественных местах. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Быстро сориентироваться, как действовать при вспышке не известного до тех пор вируса, китайцам помог опыт эпидемии атипичной пневмонии, которую они пережили в 2002‑2003 годах.

Постепенно эпидемия начала распространяться и на другие регионы мира. 17 марта лидеры государств-членов ЕС по предложению председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на 30 дней запретили въезд в Европейский союз гражданам третьих стран, оставив зелёные коридоры для поставок медицинских средств и товаров первой необходимости. Более того, 15 стран-членов ЕС (Германия, Австрия, Франция, Бельгия, Италия, Испания, Португалия, Финляндия, Дания, Швеция, Литва, Эстония, Польша, Чехия, Венгрия) и две страны, входящие в Шенгенскую зону (Швейцария и Норвегия), возобновили пограничный контроль на своих государственных рубежах, о котором за время существования шенгенского пространства многие забыли. Отдельные страны и ранее пользовались этим механизмом, заложенным в шенгенских соглашениях (Италия в период эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году, Франция из-за террористической угрозы в 2018 и 2019 годах), но вот так полностью Шенгенская зона никогда не закрывалась.

Эпицентром эпидемии в Европе стала Италия. Когда ситуация достигла критического уровня, власти страны обратились к остальным членам ЕС с просьбой прислать маски и другие медицинские средства, но никто не откликнулся, наоборот, Германия и Франция ограничили экспорт гигиенических масок, руководство союза помощи Риму тоже никакой не оказало. И это притом что институты реагирования на чрезвычайные обстоятельства, включая эпидемии, созданы более 20 лет назад, в частности, с 1998 года действует система раннего предупреждения и ответа на случай трансграничных угроз здоровью граждан, а с 2002-го — механизм защиты граждан, позволяющий отдельным странам обращаться в ЕС за помощью в случае различных чрезвычайных ситуаций. Вспышка коронавируса продемонстрировала, что они не работают. На подмогу Италии пришли Россия и Китай, направившие медиков, автомобильные комплексы аэрозольной дезинфекции, медицинское оборудование, гигиенические средства и маски. Свой вклад в сдерживание пандемии на европейском пространстве внесла и Украина. Власти Чехии арендовали у украинской компании Antonov Airlines Ан-124 «Руслан» для доставки из Китая респираторов, масок и других средств защиты.

Эпидемия наглядно показала, кто есть кто. Европейской солидарности, как оказалось, вовсе не существует: каждая страна сама ломала голову над тем, как сдержать смертельный вирус (если Центральная и Южная Европа последовали китайскому примеру и ввели жёсткий карантин, то Северная Европа сделала ставку на скорейшее формирование коллективного иммунитета и отказалась от ограничений), закрывала свои границы от соседей, а о принципе «один за всех, и все за одного» и речи не было. Проблема на проблеме: почему США не могут справиться с эпидемией © РИА Новости, Брайан Смит | Перейти в фотобанк

Вскоре вирус добрался до США. Специалисты рекомендовали президенту Дональду Трампу незамедлительно ввести карантин, чтобы сдержать распространение инфекции, но он не спешил это делать, поскольку как бизнесмен понимал, какими финансовыми потерями обернётся эта мера, а власти всё-таки должны выполнять социальные обязательства перед гражданами. Президент демонстративно не носил маску, не соблюдал социальную дистанцию и по привычке обменивался рукопожатиями. Итогом игнорирования рекомендаций врачей стало заражение коронавирусом Дональда Трампа и его супруги Меланьи. На период лечения глава государства не стал передавать свои полномочия вице-президенту Майку Пенсу, что предусмотрено Конституцией, а поехал в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида вместе с ядерным чемоданчиком.

Страна вышла на первое место в мире и по заболеваемости, и по смертности от коронавируса. Население возлагало всю ответственность на президента, который недооценил новую инфекцию, а вместо введения решительных мер предпочитал обвинять Китай в искусственном создании вируса и намеренном распространении его по всему миру. Сменить гнев американцев на милость Трамп надеялся благодаря появлению собственной вакцины от COVID-19 до президентских выборов, но фармацевтические компании не успели. Зато к тому моменту другая страна уже создала первую в мире вакцину, и эта страна — Россия. Осознав свой проигрыш, Вашингтон не нашёл ничего другого, кроме как прибегнуть к излюбленному методу — ввёл санкции против пяти российских научно-исследовательских институтов, участвовавших в разработке вакцины «Спутник V». А ведь ситуация могла сложиться прямо противоположно: ранее телеканал CNN сообщал, что российские официальные лица предлагали властям США сотрудничество в разработке вакцины от нового коронавируса, однако Вашингтон отказался, потому что не готов к такому сотрудничеству из-за взаимного недоверия между государствами, притом что некоторые американские фармацевтические компании были заинтересованы в том, чтобы больше узнать о российской вакцине. Как уточняется, Москва могла бы поделиться с американской стороной имеющимися данными о вакцине и разрешить производить препарат в США.

Пока одни страны критиковали Россию за начало вакцинации до обнародования ВОЗ результатов третьего клинического этапа испытаний «Спутника V» (впоследствии Великобритания и США поступили аналогично), другие выстроились в очередь, чтобы закупить вакцину для сдерживания эпидемии. Москва не отказывала никому, однако собственных мощностей для производства такого количества препарата недостаточно, поэтому всем заинтересованным государствам предложила помощь в налаживании производства на местных заводах. Вакцинация и цена суверенитета Украины © CC0, Pixabay

Во второй половине декабря власти США одобрили применение двух вакцин: разработку немецкой компании BioNTech и американской Pfizer, а также американской Moderna. Еврокомиссия выдала условное разрешение на первую в ЕС вакцину 21 декабря (BioNTech и Pfizer). Англо-шведская корпорация AstraZeneca не смогла добиться эффективности своего образца выше 60% и для повышения этого показателя начала сотрудничество с Центром им. Гамалеи — разработчиком «Спутника V». Учёные приступили к комбинации двух вакцин. Если результаты будут успешными, то новый препарат может быть зарегистрирован в России, а производство налажено и на территории РФ, и на международных производственных мощностях компании AstraZeneca.

Эпидемия неизвестного ранее вируса могла бы способствовать сближению стран, заставить их хотя бы на время забыть о политических разногласиях и объединиться перед лицом общего врага, но нет, вышло всё с точностью да наоборот — мир оказался ещё больше расколот. Кроме того, COVID-19 вскрыл давние проблемы отдельных стран и интеграционных объединений, которые на протяжении долгого времени предпочитали просто замалчивать или не обращать на них внимания.

От триумфа до провала Трампа один шаг

2020-й ещё до наступления обещал быть богатым на громкие политические события в Соединённых Штатах.

18 декабря 2019-го Палата представителей проголосовала за утверждение обвинительного заключения против президента страны Дональда Трампа по 2 статьям: злоупотребление властью (под котором подразумевалось давление со стороны американского лидера на президента Украины Владимира Зеленского с целью добиться начала расследования деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на продолжение военной помощи) и препятствование расследованию Конгресса (запрет сотрудникам Белого дома и Госдепартамента давать показания в Палате представителей в рамках процедуры импичмента, а также отказ предоставить запрашиваемые конгрессменами документы).

Таким образом, нижняя палата Конгресса признала Трампа виновным по обеим статьям, а решить, станет ли он первым в истории США президентом, отстранённым от власти посредством импичмента, предстояло решить Сенату уже в начале 2020 года. Стратегию защиты Трампа от импичмента демократы написали ещё 20 лет назад © AP, J. Scott Applewhite

21 января — на следующий день после 3-летней годовщины вступления Трампа в должность — в верхней палате начался судебный процесс под руководством председателя Верховного суда США Джона Робертса, в роли обвинителей (управляющих импичментом) выступали 7 конгрессменов-демократов, а коллегии присяжных — сенаторы.

Точка в этой истории была поставлена 5 февраля. На финальном голосовании в Сенате по первому пункту обвинения — злоупотребление властью — «против» высказались 52 человека, «за» — 48 человек, в том числе республиканец Митт Ромни (таким образом, он стал первым в истории страны сенатором, который выступил против президента-однопартийца на судебном процессе по импичменту). По второму пункту обвинения — воспрепятствование расследованию Конгресса — голосование прошло чётко по партийному признаку: 53 республиканца, включая Ромни, выступили против, а 45 демократов и 2 состоящих с ними в коалиции независимых сенатора — за. На этом процедура импичмента была завершена — Дональд Трамп официально оправдан.

И тут, казалось бы, наступил момент его триумфа: вокруг него консолидировалась партия, которая в 2016 году его не просто не воспринимала как своего и даже заказала компрометирующее досье; попытки демократов дискредитировать его провалились; а опросы избирателей демонстрировали его уверенную победу на предстоящих ноябрьских президентских выборах. Но ситуация повернулась так, как не ожидал никто, — в этот момент на мир откуда ни возьмись обрушился новый тип коронавируса. В марте эпидемиологическая обстановка в США начала стремительно ухудшаться, и власти штатов, воспользовавшись своими полномочиями, ввели ограничения на перемещение людей, запрет на массовые мероприятия и даже выпустили несколько тысяч заключённых из тюрем, но без содействия руководства страны добиться положительных результатов было невозможно, однако президент категорически отказывался объявлять карантин. Трамп как человек, сделавший успешную бизнес-карьеру, понимал, какие финансовые последствия повлечёт такой шаг, и всеми способами — правильными и не очень — пытался спасти национальную экономику. Если рухнувший ВВП впоследствии восстановить удалось, то доверие американцев к президенту — нет. Его нежелание применить жёсткие и решительные меры, а это, как показал китайский опыт, главный способ по сдерживанию темпов распространения вируса, стоило жизни более 300 тысячам человек, США крепко удерживают первую строчку в мире по уровню заболеваемости и смертности от коронавируса. Протесты довели: в США появилась территория, неподконтрольная властям страны © REUTERS, Goran Tomasevic

Дальше — больше. Эпидемия вскрыла давние проблемы американского общества, прежде всего системный расизм. Спусковым крючком стало убийство полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда 25 мая в Миннеаполисе (штат Миннесота). Подобные инциденты происходили и раньше, даже при темнокожем президенте Бараке Обаме, но никогда не провоцировали столь масштабных протестов. Активно о себе заявило движение Black lives matter, созданное в 2013 году. Вскоре акции, которые могли бы проходить мирно, переросли в погромы — люди выходили на улицу не для того, чтобы заявить о несогласии с системным расизмом, а просто чтобы разбить витрины магазинов и вынести оттуда всё, что поместится в руках. К началу июня акции протестов и беспорядки охватили всю территорию страны.

Согласно американскому законодательству, ответственность за происходящее на территории штатов, включая соблюдение общественного порядка, несут местные власти, однако они не спешили усмирять погромщиков, притом что городские бюджеты несли немалые потери. Самая сложная ситуация складывалась в штатах, которыми управляют демократы, но они не спешили обращаться за помощью к федеральным властям. Тогда Трамп пригрозил воспользоваться своим правом ввести в бунтующие районы Национальную гвардию, не дожидаясь обращения губернаторов и мэров штатов. Впоследствие более 30 штатов всё же призвали федеральные силы. Требование активистов сменить статью обвинения для полицейского, убившего Флойда, на более строгую было выполнено. Кроме того, 16 июня Трамп подписал указ о реформе полиции, направленной на сокращение применения силовых приёмов. Тем не менее, проблема расизма никуда не пропала, наоборот, расовый вопрос ещё сильнее расколол американское общество.

В такой непростой ситуации — эпидемия, рекордная смертность, падение ВВП, протесты и погромы — Трамп боролся за переизбрание на второй срок. К слову, документы для регистрации в качестве кандидата он подал ещё в январе 2017-го, на следующий день после вступления в должность. В начале 2020 года, даже в самый разгар процедуры импичмента, его шансы на победу не вызывали сомнений — экономика развивалась (правда, среди экспертов нет единого мнения о причинах — это заслуга Трампа или эффект от мер, предпринятых администрацией Обамы), безработица достигла минимального за 50 лет уровня, избиратели в соцопросах выражали готовность поддержать хозяина Белого дома. Республиканцы даже не проводили праймериз — альтернативы Трампу для них не было.

А вот среди демократов развернулась нешуточная борьба за звание кандидата в президенты. Изначально фаворитом называли бывшего вице-президента США Джо Байдена, одного из самых авторитетных членов партии, но на кокусе в Айове он стал четвёртым, на праймериз в Нью-Гэмпшире — пятым, на кокусе в Неваде смог финишировать вторым. По итогам трёх туров по количеству голосов делегатов он шёл третьим, уступая бывшему мэру города Саут Бенд Питу Буттиджичу и сенатору от штата Вермонт Берни Сандерсу. Либо вывести в лидеры, либо окончательно вычеркнуть из предвыборной гонки его могла Южная Каролина — традиционно демократический штат, где проживают преимущественно афроамериканцы, среди которых напарник первого темнокожего президента Обамы весьма популярен. И вырвать эту судьбоносную победу Байдену всё-таки удалось, и в конечном итоге именно он получил право представлять партию на выборах.

С приходом коронавируса популярность Трампа среди американцев пошла вниз. Глава государства вопреки рекомендациям врачей и учёных не спешил с введением карантина, опасаясь, что ограничительные меры больно ударят по бизнесу и подорвут национальную экономику, он уверял, что инфекция не так опасна, как говорят, и исчезнет сама собой с наступлением тёплой погоды. Однако чуда не произошло: число заболевших COVID-19 и умерших от него стремительно росло, национальная экономика всё же столкнулась с проблемами, в первую очередь из-за того, что сильно зависит от глобальной конъюнктуры, и откатилась к уровню 5-летней давности, безработица достигла 13%, миллионы человек были вынуждены обратиться за пособиями, падение ВВП во втором квартале составило 32%, а это самый большой показатель за всю историю страны. Трампа обвиняют в легкомысленном отношении к коронавирусу, хотя в самом начале эпидемии он знал о его опасности и, как рассказал сам президент в интервью журналисту Бобу Вудворду, намеренно скрывал эту информацию, чтобы не пугать соотечественников. Демократы жёстко и регулярно критиковали хозяина Белого дома, который, кстати, сам переболел COVID-19, за это.

Трамп тоже не скупился на критику в адрес Байдена и приготовил ему «октябрьский сюрприз» (событие, которое происходит примерно за месяц до голосования и способно изменить его исход, как, например, в 2016 году решение главы ФБР за 11 дней до выборов возобновить расследование об использовании кандидатом в президенты от демократов Хиллари Клинтон личной электронной почты для обсуждения рабочих вопросов, когда она была госсекретарём США) — напомнил общественности о проделках его сына Хантера. 23 сентября два комитета Сената представили отчёт, в котором приводятся подробности работы Байдена-младшего в энергетической компании Burisma бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины Николая Злочевского в тот момент, когда его отец ещё занимал пост вице-президента и курировал украинское направление, причём администрация Белого дома осознавала, что это создаёт конфликт интересов. Повод для дальнейшего развития этой темы подал сам Хантер. Владелец ремонтной мастерской в штате Делавэр, где проживает семья бывшего вице-президента, передал то ли ФБР, то ли Роберту Костелло, адвокату бывшего мэра Нью-Йорка, а по совместительству личному адвокату президента США Рудольфа Джулиани ноутбук с наклейкой фонда имени Бо Байдена (скончавшегося в 2015 году от рака мозга старшего сына политика), который сдали ещё в апреле 2019 года, но так и не забрали. Хантер не отрицал, что это его компьютер, и просил вернуть. На жёстком диске обнаружилось много интересного: от порнографических роликов с участием сына кандидата в президенты до деловых переписок с советником руководства Burisma Вадимом Пожарским, в которых тот благодарит Хантера за встречу с отцом, бывшего тогда ещё при власти. Смерть дочери одесского еврея может изменить исход президентских выборов в США © REUTERS, Elizabeth Frantz

В президентской гонке Байден и Трамп шли вровень, и предсказать исход голосования было сложно. В середине сентября у действующего главы государства появился шанс увеличить свои шансы на победу. После смерти судьи Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург Трамп получил право назначить на её место нового судью и тем самым изменить расклад сил. До её кончины в суде был баланс сил: четверо судей, назначенных президентами-демократами (сама Гинзбург заняла эту пожизненную должность по решению Билла Клинтона в 1993 году), и четверо назначенцев президентов-республиканцев (в том числе Нил Горсач и Бретт Кавано по распоряжению Трампа). Председатель Джон Гловер Робертс хоть и занял пост по решению республиканца Джорджа Буша-младшего, но часто принимал решения не в пользу действующего президента-республиканца. Это кадровое назначение могло сыграть ключевую роль в судьбе всей страны, поскольку все спорные вопросы о результатах президентских выборов разрешает именно Верховный суд США. Если в его составе будет больше ставленников республиканцев, вероятность, что они встанут на сторону Трампа, выше, но гарантии нет, поскольку судьи в первую очередь руководствуются законами, а не партийными интересами. Несмотря на протесты демократов, Сенат утвердил кандидатуру судьи апелляционного суда седьмого округа Эми Кони Барретт, внесённую президентом.

И вот момент истины — 3 ноября. К наступлению дня президентских выборов при ожидаемой явке в 150 млн человек 90 млн уже проголосовали досрочно, а это 2/3 от общего числа избирателей в 2016 году. Исход президентской гонки решался в колеблющихся штатах: Айове, Аризоне, Висконсине, Джорджии, Миннесоте, Мичигане, Неваде, Огайо, Пенсильвании, Северной Каролине, Техасе и Флориде.

Ссылаясь на сложную эпидемиологическую обстановку из-за коронавируса, демократы призывали своих избирателей голосовать по почте, а электорат республиканцев предпочёл прийти и проголосовать лично. С наступлением полуночи начался эффект «красного миража»: после закрытия участков лидерство захватил Трамп, на интерактивной карте штаты окрашивались в красный — партийный цвет республиканцев, — но по мере обработки результатов почтовых бюллетеней вперёд вырвался Байден, и карта стала окрашиваться в синий. Увидев это, хозяин Белого дома обвинил оппонентов в фальсификации результатов, по его мнению, демократы так настаивали на повсеместном голосовании по почте, чтобы получить возможность вбросить нужное для своей победы количество бюллетеней, а также разослать их людям, не обладающим избирательным правом. По требованию республиканцев в нескольких штатах произвели пересчёт голосов. Вдобавок предвыборный штаб президента подал около 50 исков в местные суды с требованием признать недействительными бланки, присланные по почте (а в части случаев их было так много, что хватило бы для перелома ситуации в пользу Трампа), однако ничего не изменилось: пересчёт подтвердил победу Байдена, а суды иски отклонили, даже Верховный суд США, на который американский лидер возлагал такие надежды. Байден — президент. В США подвели итоги выборов, но это ещё не конец © REUTERS, Leah Millis

14 декабря проголосовали коллегии выборщиков — кандидат от демократов заручился поддержкой 306 из них, а действующий глава государства — 232. Таким образом, избранным президентом становится Джо Байден. Теперь эти результаты должны 6 января подтвердить обе палаты Конгресса на общем заседании, инаугурация 46-го президента США состоится в полдень 20 января 2021 года. Если верить источникам нескольких СМИ, Трамп на церемонию не пойдёт, а в это время проведёт митинг перед сторонниками, на котором объявит о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года, чтобы взять реванш за нынешнее поражение, которое он не признает ни при каких обстоятельствах.

Мир — очень хрупкое понятие. Нагорный Карабах это подтвердил

27 сентября резко обострился конфликт, имеющий 32-летнюю историю, — в Нагорном Карабахе начались боевые действия по всей линии фронта, стороны применили артиллерию, танки и авиацию, что привело к жертвам среди мирного населения. Ответственность за деэскалацию ситуации Азербайджан и Армения возложили друг на друга. Безпалько: Карабах стал главной болевой точкой России в 2020 году © РИА Новости, Нина Зотина

«Почему именно сейчас это произошло? Ситуация вышла из-под контроля, это напряжёнка длилась на протяжении многих лет. Не думаю, что произошло в связи с каким-то вмешательством извне. Многократно возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. Вот в конечном итоге всё это вылилось в конфликт», — объяснил президент РФ Владимир Путин 17 декабря на ежегодной пресс-конференции.

В обеих странах началась мобилизация, в регион стягивались всё новые силы. Спустя неделю азербайджанские войска начали устанавливать контроль над населёнными пунктами Нагорного Карабаха. Конфликтующие стороны трижды заключали договорённость прекратить огонь, однако все они были сорваны. Уже в ноябре Путин рассказал подробности попытки установить перемирие в регионе, предпринятой в середине октября. 19-20 числа российский лидер провёл телефонные переговоры и с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, и в целом, как казалось, уже почти достигли договоренностей о прекращении боевых действий. Обязательным условием со стороны Алиева было возвращение азербайджанских беженцев, в том числе в город Шуша — стратегически важный населённый пункт, над которым в тот момент боевого противостояния армия Азербайджана установила контроль, — однако Пашинян отказался от такой сделки, подчеркнув, что видит в этом угрозу для интересов Армении и Карабаха.

Позже премьер-министр объяснил своё решение: «Не могу представить возможность передать Шуши Азербайджану. Проблема заключалась в том, что в Шуши должно было быть 90% и больше населения Азербайджана, которое должно было контролировать дорогу в Степанакерт. Уверен, что если бы я согласился сдать Шуши, Азербайджан поставил бы новое условие, трасса Красный Маркет-Шуши должна быть под их контролем». Политолог Искандарян описал, что было бы, если бы Ереван признал независимость Карабаха © РИА Новости, Юрий Алексеев | Перейти в фотобанк

Однако, по словам Путина, для армянской стороны всё-таки сложилась критическая ситуация — после захвата Шуши азербайджанскими войсками, счёт шел на часы, возможно было взятие Степанакерта и дальнейшее движение, и в этих условиях немедленное прекращение боевых действий было в интересах армянской стороны. Это и стало переломным моментом.

В ночь с 9 на 10 ноября лидеры Армении, Азербайджана и России подписали трёхстороннее заявление о прекращении боевых действий в зоне карабахского конфликта. Армии Азербайджана и Армении останавливаются на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора развёртывается миротворческий контингент РФ в составе 1960 военнослужащих со стрелковым оружием, 90 бронетранспортёров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Срок пребывания миротворцев — 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды, если не будет возражений ни одной из сторон. Армения передаст Азербайджану Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Лачинский коридор шириной 5 км, который будет обеспечивать связь Нагорного Карабаха с Арменией и при этом не будет затрагивать город Шушу, остаётся под контролем российских миротворцев. По согласованию Баку и Еревана в ближайшие 3 года будет определён план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору с последующей передислокацией миротворцев для охраны этого маршрута.

В Азербайджане такой исход восприняли как победу, 10 декабря в Баку прошёл торжественный парад, в качестве гостя на нём присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Как сообщали военно-дипломатические источники, турецкая сторона оказывала Баку политическую и военную поддержку: личным составом, оружием, боеприпасами и медикаментами, более того, по имеющимся сведениям, в руководстве ходом операции в Нагорном Карабахе участвовали командующий сухопутными войсками Турции Умит Дюндар и министр обороны Турции Хулуси Акар. Баку и Анкара эту информацию отвергают. Однако по настоянию именно Азербайджана в контроле за соблюдением прекращения огня будет принимать участие Турция, для этого на азербайджанской территории будет развёрнут Совместный российско-турецкий центр по контролю за прекращением огня и всех военных действий.

В Армении настроения совершенно иные. Противники Пашиняна, среди которых и бывший президент страны Роберт Кочарян, обвинили его в капитуляции и потребовали уйти в отставку. Сам премьер-министр признался, что решение о подписании заявления о перемирии далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял, покидать свой пост без проведения выборов он не намерен. Эти слова оппозицию не успокоили, акции протестов с требованием его отставки продолжаются. На защиту Пашиняна неожиданно встал Алиев. Пашинян сказал, что будет, если Армения возьмет и разорвет договор по Карабаху © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Та армия, которая была разгромлена, — это не армия Пашиняна. Это армия, которую создавали (президент Армении в 1998-2008 годах Роберт. — Ред.) Кочарян и (президент Армении в 2008-2018 годах Серж. — Ред.) Саргсян на протяжении 20 лет. Поэтому те, кто пытается сейчас использовать ситуацию в своих политических целях и атаковать Пашиняна, должны понимать — это не его армия. Он не успел бы создать её. Может быть, он не сделал того, что нужно было сделать, но 20 лет эту армию создавали Кочарян и Саргсян. И мы разгромили их армию», — заявил президент Азербайджана на заседании Совета глав государств СНГ 18 декабря.

Пашинян этих слов лично не услышал, поскольку не принимал участие в мероприятии из-за смерти отца.

К счастью, кровопролитие остановить удалось, но это вовсе не означает, что эскалация конфликта не может повториться в будущем, тем более попытка нарушить перемирие уже была, поэтому сторонам конфликта и России, принявшей роль посредника, нужно приложить максимум усилий для сохранения хрупкого мира.

Президентское кресло под Лукашенко закачалось

В преддверии президентских выборов белорусский лидер Александр Лукашенко, который руководит страной с 1994 года, прямым текстом заявил, что не приемлет прихода к власти женщины, поскольку она не справится с таким объёмом обязанностей. Однако тогда он не подозревал, какую роль совсем скоро женщины будут играть в политической жизни Белоруссии. У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

После недопуска к участию в президентских выборах ключевых оппозиционных кандидатов Сергея Тихановского, Валерия Цепкало и Виктора Бабарико их предвыборные штабы объединились, и так совпало, что всеми тремя руководят женщины: Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова. Своим единым кандидатом оппозиция выдвинула Тихановскую — домохозяйку, до декрета работавшую переводчиком с английского языка.

Выборы состоялись 9 августа. После того как стало известно о победе Лукашенко с огромным отрывом — 80,1% против 10,12% у занявшей второе место Тихановской — начались уличные акции протестов. Активисты обвиняли действующего главу государства в фальсификации результатов голосования, призывали аннулировать их и провести повторные выборы. 11 августа Тихановская опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что находится в Литве, отметив, что решение покинуть родину приняла самостоятельно и уехала к детям.

Позже Лукашенко раскрыл детали этой истории: «Это ж я её в Литву вывез. По её просьбе, молила, просила: «Ради Бога, вывези меня к деткам в Литву». Она нормальная женщина, любит своих детей. Но её кинули на пепелище, и вот она на головешках и топчется. Вывез. Окутали, опутали министерства иностранных дел, спецслужбы». Белорусский эксперт перечислил главные ошибки Лукашенко в этом году © РИА Новости, Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк

В Белоруссии акции протестов стали регулярными, на некоторых предприятиях начались забастовки. Андрей Дмитриев, Сергей Черечень и Анна Канопацкая, баллотировавшиеся в президенты Белоруссии, подали в ЦИК жалобы о непризнании результатов прошедших выборов, а Тихановская 14 августа инициировала создание Координационного совета для обеспечения трансфера власти в республике. Кроме того, лидер оппозиции начала активно устанавливать контакты с европейскими политиками, чтобы при их помощи реализовать свой план, состоящий из 3 пунктов: давление на власть, которое должно привести к переговорам, а они, в свою очередь, — к новым президентским выборам. Принудить Лукашенко к переговорам, по мнению Тихановской, должны, в частности, санкции Евросоюза. И, к радости противников действующей власти, 2 октября со второй попытки государства ЕС ввели ограничительные меры в отношении 40 белорусских чиновников, среди которых секретарь Совбеза Белоруссии Валерий Вакульчик, возглавлявший ранее МВД страны, бывший генеральный прокурор Александр Конюк, заместители министра внутренних дел Белоруссии, высокопоставленные силовики, Александр Лукашенко в «чёрный список» не вошёл, потому что это не позволило бы вести с ним диалог. Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность стать посредником между властью и оппозицией Белоруссии, на что Лукашенко предложил свою кандидатуру на роль посредника между Макроном и «жёлтыми жилетами».

Инаугурация белорусского лидера прошла 23 сентября в тайной обстановке: дату заранее не объявляли, иностранных гостей не приглашали, а о вступлении Лукашенко в должность сообщили постфактум.

В начале октября стало известно, что Белоруссию покинули члены Координационного совета Павел Латушко и Ольга Ковалькова, эмигрировав в Польшу. Нескольких их соратников арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя республики, среди них Мария Колесникова, которую задержали при пересечении границы с Украиной, находившимся с ней в машине Ивану Кравцову и Антону Родненкову удалось сбежать. 10 октября к задержанным оппозиционерам в СИЗО КГБ приехал Лукашенко, на протяжении 4,5 часа он беседовал с Виктором Бабарико, Сергеем Тихановским и другими, Колесникова от общения с президентом отказалась. После этой встречи троим её участникам смягчили меру содержания — директора IT-компании PandaDoc Дмитрия Рабцевича, адвоката Илью Салея и бизнесмена Юрия Воскресенского перевели под домашний арест. «Будет держать марку»: Погребинский рассказал, что Байден сделает с Лукашенко © Владимир Трефилов

Одно из ключевых требований оппозиции — проведение конституционной реформы в Белоруссии. Как пояснил политический советник Тихановской Александр Добровольский, речь идёт о парламентско-президентской республике: «Проект Конституции разработан на основании Конституции 1994 года, будут заменены разделы, которые касаются полномочий государственной власти и взаимодействия между ветвями». По сути Конституция 1994 года действует сейчас, просто за это время в неё внесли ряд поправок: русскому языку присвоен статус государственного, президент получил право распускать парламент при грубом или систематическом нарушении Конституции, ограничение в два президентских срока для одного человека отменено. Оппозиция настаивает прежде всего на расширении полномочий парламента и возвращении пункта о двух сроках.

Лукашенко и сам не против конституционной реформы, более того, он говорил о её необходимости ещё в 2019 году, задолго до протестов, связанных с президентскими выборами. Только идею возврата к старой редакции Основного документа он не поддерживает, считая это шагом назад, а двигаться нужно вперёд.

«Несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее, президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко», — заявил сам Лукашенко на рабочей встрече с председателем Верхового суда Белоруссии Валентином Сукало.

Впрочем переходить от слов к реальным действиям глава государства не спешит и никакой конкретной информации о сути реформы и сроках её реализации не предоставляет. Эксперты считают, что он постарается максимально оттягивать время, несмотря на заверения, что «за власть посиневшими руками не держится». Несмотря на то что и власть, и оппозиция сходятся во мнении, что перемены в стране нужны, на диалог друг с другом стороны не идут, ибо взгляд на эти перемены у них совершенно разный.

На встрече с политическим активом Белоруссии 16 сентября Лукашенко, описывая ситуацию в республике, сказал, что сценарий «уничтожения Белоруссии» готовился на протяжении последних 10 лет. По его словам, тактика организаторов строилась по классическому американскому учебнику «цветных революций» Джина Шарпа, а эпицентр координации протестных действий находится в США. Алексей Дзермант: Уходящий год стал эпохальным в истории Белоруссии © Facebook, Алексей Дзермант

В условиях дестабилизации внутриполитической обстановки, когда молодёжь активно выходила на уличные акции, а против него выступали известные спортсмены и даже послы Белоруссии в европейских странах, Лукашенко не оставалось ничего иного, как обратиться за помощью к своему российскому коллеге. Владимир Путин заверил, что Москва при запросе Минска окажет военное содействие в рамках союзного государства и ОДКБ. По просьбе Лукашенко был сформирован резерв из сотрудников правоохранительных органов РФ, но при условии, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля и пока экстремистские элементы, прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определённых границ, не приступят к разбою, не начнут поджигать машины, дома, банки, захватывать административные здания и так далее. А ведь ещё совсем недавно президент Белоруссии критиковал Россию, в частности, за тарифы на газ, а в начале года с нескрываемой радостью объявлял, что будет закупать топливо у США, власти которых пообещали решить все проблемы республики. Однако на фоне протестов осенью ему пришлось оправдываться за свои действия.

«Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Вы думаете, что я не понимаю, что я 100 лет не нужен этой Европе и тем более Америке? Да они спят и видят, чтобы я где-то сдох, как они кричали в воскресенье. Как они там кричали: «Чтоб ты сдох!» Вот это их политика — «Кто это?» и «Чтоб ты сдох!» Поэтому я это всё прекрасно видел. Но мне надо было спасти страну, мне надо было выживать в то время, как меня не понимали у вас [в России]. Поэтому неправда это, абсолютно неправда, что я зашатался», — заявил Лукашенко.

Поддержка России, не на шутку испугавшая западных политиков, стала одним из ключевых факторов, благодаря которому Лукашенко удалось не повторить судьбу своего бывшего украинского коллеги Виктора Януковича.

Молдавия приобрела женское румынское лицо

Серьёзные политические перемены пережила в этом году и Молдавия. 1 ноября граждане выбирали президента. Набрать необходимые для победы более 50% голосов не смог ни один из 8 кандидатов, поэтому судьба президентского поста решалась во втором туре 15 ноября, в котором, как и 4 года назад, встретились Игорь Додон и Майя Санду — действующий глава государства и бывший премьер-министр. Майя Санду: кто она © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

Оппозиционные кандидаты, сошедшие с дистанции, выразили поддержку Санду, придерживающейся прозападных взглядов, кроме того, она рассчитывала на помощь молдавских диаспор, которые продемонстрировали рекордную явку в первом туре (в частности, на избирательные участки в Италии пришли 46 тысяч человек, в Великобритании — 16,8 тысячи, во Франции — 15,6 тысячи, в Германии — 12,9 тысячи).

«Диаспора очень активна на этих выборах. В реальности это параллельный электорат Молдовы. Этот электорат обладает собственным видением и собственными политическими предпочтениями, и в большинстве своём эти предпочтения диаспоры отличаются от предпочтений большинства населения, которое работает и живёт здесь, в Молдове», — заявил Додон, традиционно опирающийся в основном на левый, русскоязычный электорат.

Это высказывание ещё сильнее аккумулировало молдаван, проживающих за рубежом, против главы государства. Во многом благодаря этому победу во втором туре выборов одержала Санду, к слову гражданка Румынии, с результатом 57,72% против 42,25% у Додона. Если внутри страны бывший премьер-министр выиграла с перевесом около 3%, то на зарубежных участках — свыше 88% (243 тысяч против 18,4 тысячи голосов). Эксперт объяснил, почему Додон проиграл выборы в Молдавии © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк

Исход выборов воспринимаются как поражение не только Додона, но и России, которая его всегда поддерживала. При Санду Молдавия, как ожидается, сменит внешнеполитический курс на более прозападный. Приоритетными направлениями она называет США и Европейский союз, при этом пообещала установить позитивные и прагматичные отношения с Россией. Большой резонанс вызвали её заявления о необходимости полного вывода из Приднестровья российских миротворцев и замены их гражданскими наблюдателями под эгидой ОБСЕ.

«Мы рассматриваем данное заявление как направленное на подрыв усилий по мирному урегулированию приднестровской проблемы. Хотели бы напомнить, что уже 25 лет в регионе, где присутствуют российские миротворцы, сохраняется стабильность, не проливается кровь, не слышны выстрелы», — подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Одержав победу на президентских выборах, Санду выиграла битву, но не войну. Молдавия — парламентская республика, соответственно, больше власти сосредоточено в руках депутатов, а не главы государства, более того, согласно Конституции, президента могут временно отстранить от исполнения обязанностей. Соответственно, реально определять вектор развития страны Санду сможет, взяв под свой контроль парламент. И такую возможность она получила. 23 декабря, за день до инаугурации нового президента, премьер-министр Молдавии Ион Кику объявил об отставке правительства, чтобы провести досрочные парламентские выборы, на которых настаивала оппозиция. Сейчас большинство мандатов в законодательном органе принадлежит Партии социалистов Республики Молдова, которую Додон вновь возглавит после окончания президентских полномочий, — 37, у Партии действия и солидарности Санду — 15.

Теперь Санду, вступившая 24 декабря в должность президента, должна инициировать переговоры с парламентскими фракциями, чтобы выбрать кандидата на пост премьер-министра, и у депутатов будет 45 дней на формирование нового правительства. В противном случае президент может распустить парламент и назначить дату досрочных выборов. Для Санду желательно, чтобы этот процесс не растягивался, пока её сторонники на волне успеха на президентских выборах не растеряли воодушевления и мобилизации. Если им удастся одержать верх и в этой политической схватке, то Санду сможет спокойно реализовывать тот курс, который считает нужным. Корнел Чуря об итогах 2020 года: Молдавия находится в преддверии значительных событий © © Sputnik / Rodion Proca

Идею проведения досрочных парламентских выборов поддерживал и Додон — для него это единственный шанс взять реванш. Если победа будет за его партией, то они получат возможность блокировать инициативы президента. В последние дни полномочий Додона социалисты не сидели сложа руки. Вместе с партией «Шор» (мужа певицы Жасмин, бизнесмена Илана Шора, бежавшего в Израиль из-за обвинений в незаконном выводе за рубеж $1 млрд) и парламентской группы Pentru Moldova («Для Молдовы») они 16 декабря в парламенте приняли пакет законов, явно рассчитанных на укреплений симпатий электората накануне выборов, оппозиционные фракции заседание бойкотировали. Речь идёт, во-первых, о возвращении русскому языку статуса языка межэтнического общения, это означает, что гражданам гарантировано право получать образование на русском языке, а также по их просьбе чиновники обязаны отвечать по-русски. Во-вторых, отменяется введённый в 2017 году запрет на вещание русскоязычных теле- и радиопередач (за отказ вводить эту меру Додона временно отстранили от обязанностей, и документ подписал председатель парламента Андриан Канду). Не прошло и недели с принятия этого решения, как телеканалы «Первый в Молдове» и «НТВ-Молдова» возобновили ретрансляцию программ российских каналов. Кроме того, снизили пенсионный возраст для мужчин с 63 до 62 лет, для женщин с 63 до 57 лет; предписали аптекам и медучреждениям предоставлять инструкции к медикаментам на государственном или русском языке; отменили закон о компенсации из госбюджета $1 млрд, выведенных за рубеж банками Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank в 2014 году.

Однако это ещё не всё, что успел сделать напоследок Додон, передавая Санду высший государственный пост, он руками своих соратников в парламенте сократил полномочия будущего президента, выведя из её подчинения Службу информации и безопасности — главную разведывательную спецслужбу страны — и передав ведомство в ведение парламента. Игорь Тулянцев: Как Плахотнюк варит кислый борщ политической жизни Молдавии © Facebook, Игорь Тулянцев

Чем закончится противостояние давних политических соперников Игоря Додона и Майи Санду, станет известно в 2021 году.

«Северный поток-2» воскрес, как птица Феникс

Проект должны были завершить к концу 2019 года, но его реализацию пришлось остановить на этапе готовности в 93%. Вскоре после подписания президентом США Дональдом Трампом военного бюджета на 2020 финансовый год, который предусматривал введение санкций против компаний, задействованных в строительстве газопровода, швейцарская Allseas, не дожидаясь вступления ограничительных мер в силу, отозвала свои трубоукладчики Pioneering Spirit и Soliter. Российской стороне пришлось пересматривать планы и искать суда, способные выполнить оставшуюся часть работ. «Северный поток – 2»: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Wolfram Scheible

Но вот спустя год трубоукладочные работы возобновились. Однако в условиях усиливающегося давления со стороны США — обе палаты Конгресса договорились расширить санкции на страховые и сертификационные компании, сотрудничающие с российскими судами, завершающими строительство газопровода, — Берлину пришлось искать способ, как обезопасить участников проекта. И немецкие политики кое-что придумали: учредить специальный фонд по защите климата, который определит «Северный поток — 2» как один из важнейших компонентов для защиты окружающей среды в регионе (по газопроводу можно прокачивать не только газ, но и водород), а фонд, в свою очередь, создаст специализированное коммерческое предприятие, продукты и услуги которого будут направлены исключительно на завершение строительства газопровода, за счёт чего немецкие компании, оказавшиеся под угрозой американских санкций, будут взаимодействовать с российской стороной посредством экономических инструментов, предоставляемых фондом, то есть с технической точки зрения прямого взаимодействия с «Северным потоком — 2» не будет, соответственно, оснований для введения в отношении них ограничительных мер нет.

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии ФРГ объявило, что работы в исключительной экономической зоне Германии должны завершиться к 31 декабря (концы трубопроводов нужно поднять со дна моря и проложить ещё 2,6 км по каждой нитке газопровода в сторону датского участка). Такую спешку глава австрийской OMV Райнер Зеле объяснил природными особенностями — в январе уровень воды в немецкой акватории изменится настолько, что прокладка труб станет невозможной. Предупреждение баржи «Фортуна», или Чем лакей отличается от крестьянина © мртс.рф

Впрочем, есть политическое событие, до которого участникам проекта лучше бы успеть его завершить, а именно — 20 января в должность президента США вступит Джо Байден, известный своим негативным отношением к российскому газопроводу. Между американскими демократами и республиканцами масса споров, но по вопросам, направленным на сдерживание России, они всегда едины, поэтому попытки помешать запуску «Северного потока — 2», безусловно, продолжатся. Только перед Байденом встанет другая проблема: он намерен восстановить трансатлантическое сотрудничество с традиционными партнёрами, прежде всего с Германией, а немецкие политики занимают принципиальную позицию — от «Северного потока — 2» не откажутся ни под каким давлением. 16 декабря канцлер ФРГ Ангела Меркель, отвечая на вопросы депутатов в Бундестаге, заявила: «Мы думаем, что завершить проект — правильно, и в этом духе мы работаем. Мы имеем дело с экономическим проектом, у которого есть политические аспекты». В свою очередь, в ноябре на слушаниях в Бундестаге член фракции ХДС/ХСС Марк Гауптманн назвал 3 причины, почему Германия и ЕС нуждаются в «Северном потоке-2»: энергобезопасность а фоне падения добычи газа в ЕС, диверсификация поставок газа при соблюдении интересов стран Восточной Европы, включая Украину, а также геополитические интересы Берлина в продолжении сотрудничества с Москвой, которое затрагивает многие отрасли.

И здесь 46-му президенту США придётся искать некий баланс, чтобы и американскую линию по противоборству газопроводу гнуть, и с Берлином не ссориться. Впрочем, небольшой реверанс в сторону Германии Вашингтон уже сделал — вывел из-под санкций, связанных с «Северным потоком — 2», немецких чиновников. К тому же ограничительные меры на прокладку российского газопровода в водах ФРГ формально не распространяются, ведь глубина тут 20-22 метра, а ограничения вступают в силу, если судно укладывает трубы на глубине от 100 футов (примерно 30,5 м) ниже уровня моря, а это большая часть участка газопровода в датских водах, поэтому проблемы могут начаться именно на этом участке.

Тем не менее, президент РФ Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции 17 декабря выразил уверенность, что проект будет завершён, несмотря на все возникающие трудности. По оценке экспертов, строительство газопровода должно завершиться до конца первого квартала 2021 года, а первые поставки газа по новой трубе начнутся до конца года. Как уточнил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков, трубоукладчику «Фортуна», чтобы полностью завершить укладку подводной части обеих ниток «Северного потока — 2», включая датский участок, потребуется до 3 месяцев, а если он будет работать одновременно с судном «Академик Черский», то хватит 1-1,5 месяца. Эксперт рассказал, кому невыгоден «Северный поток – 2» © Nord Stream 2 | Nord Stream 2 | Перейти в фотобанк

23 декабря Трамп отказался подписывать проект оборонного бюджета на 2021 финансовый год, предусматривающий расширенные санкции против «Северного потока — 2», но Палата представителей и Сенат одобрили документ в начале декабря более чем 2/3 голосов, благодаря чему получили право преодолеть президентское вето, что и собираются сделать на заседаниях 28 и 29 декабря. Так что в Новый год газопровод войдёт с новыми ограничениями.

Впрочем, американское информационное агентство Bloomberg признало, что попытки Вашингтона поставить крест на российском энергетическом проекте потерпели крах. В статье под заголовком «Строительство «Северного потока — 2» возобновлено, несмотря на усилия США остановить их» говорится, что Штаты опасаются, что за счёт газопровода Россия будет оказывать «слишком много влияния» на Европу и лишит американский сжиженный природный газ доли на этом рынке, а также отмечено, что сразу же после обнародования информации о начале достройки «Северного потока — 2» акции «Газпрома» выросли на 3,9%. А агентство Bloomberg называет возобновление строительства газопровода ключевым моментом в реализации планов расширения поставок газа из России в Германию и его дальнейшую продажу в других странах Европы.

Уходящий год стал настоящим испытанием для всех, прежде всего из-за эпидемии коронавируса, заставившего медиков и учёных искать противоядие от неизвестной заразы, людям пришлось учиться жить по-новому — в изоляции, без тесного общения с близкими, пересматривать свои привычки, — а политики пытались как могли спасти жизни населения и национальную экономику. Беда, как говорится, не приходит одна. На постсоветском пространстве одновременно сразу несколько стран пережили серьёзные политические кризисы, реагировать на которые пришлось России. Пандемию COVID-19 Москва пережила с меньшими потерями, чем многие развитые государства, разработав первую в мире вакцину, но настоящим испытанием для неё стала дестабилизация ситуации у своих границ, и она в очередной раз подтвердила свою способность стать миротворцем там, где в этом есть потребность и желание властей.