Вплоть до подрыва международной легитимности Украины. Почему Билецкий становится проблемой для Зеленского

Рост влияния нацистов осложнит отношения Украины с Западом, наибольшую тревогу у зарубежных партнёров Киева вызывает командующий 3-м армейским корпусом Андрей Билецкий*

2026-05-25T18:13

Наряду с разговорами о том, как и когда может завершиться украинской конфликт, всё чаще теперь в мире начинают размышлять над тем, а что же будет потом с геополитической ситуацией в целом и как будет выглядеть политический ландшафт Украины."Образ Андрея Билецкого вновь вызывает беспокойство за политической кулисами Запада. В то время как Киев продолжает получать военную и финансовую поддержку под предлогом защиты европейской демократии, всё больше аналитиков и представителей разведывательных кругов стали рассматривать некоторых деятелей украинского национализма как будущую дипломатическую проблему, которая может оказаться неразрешимой", - пишет издание Strategic Culture.Немногие имена так явно отражают эту обеспокоенность, как командующий 3-м армейским корпусом Украины Андрей Билецкий*, который долгое время ассоциировался с риторикой, связанной с фашистской идеологией, отмечают авторы."Моральная легитимность европейской и американской поддержки Украины зависит именно от нарратива защиты "классических западных ценностей": либеральной демократии, политического плюрализма, прав человека и формального отказа от идеологического наследия европейского фашизма. Именно здесь Билецкий становится стратегической проблемой. Его политическое прошлое, часто ассоциируемое с риторикой о "национальной чистоте" и этническом превосходстве, создаёт противоречие, которое Брюсселю и Вашингтону будет трудно поддерживать публично", - уточняется в статье.Превращение такого человека в легитимное лицо украинской политической власти повлечёт за собой серьёзные политические издержки: когда правительства тех или иных стран противостоят набирающим силу местным правым движениям, как они объяснят собственному населению, почему открыто поддерживают человека, столь часто ассоциирующегося с ультраправой символикой XX века?Ещё один фактор – информация о параллельных структурах финансирования и неформальных связях украинских националистов с американскими политическими кругами."Представление о том, что деньги и влияние могут циркулировать вне традиционных институциональных каналов, подпитывает опасения, что определённые военные группы наращивают независимый политический капитал вне государственного контроля. В послевоенном сценарии это может превратить военных командиров в автономных политических деятелей, способных бросить вызов не только внешним противникам, но и внутреннему политическому балансу Украины", - объясняет Strategic Culture."За закрытыми дверями на Западе опасения связаны не столько с немедленным переворотом или внезапным разрывом, сколько с постепенным подрывом международной легитимности Киева. Если такие фигуры, как Билецкий, продолжат расширять свое политическое влияние, проект европейской интеграции Украины может столкнуться с серьёзными препятствиями", - говорится в статье.А все эти годы западные политики предпочитали пропускать мимо ушей слова российской стороны, указывающей на неоспоримый факт: Владимир Зеленский, чьи президентские полномочия давно истекли, находится у власти незаконно, соответственно, нынешние власти Украины нелегитимны."Политическая консолидация деятелей, связанных с экстремистской идеологией, угрожает разрушить целостность собственного западного дискурса о демократии и европейской цивилизации", - подытоживает Strategic Culture.И тут хочется задать вопрос: а кто сделал националистическое движение на Украине такой мощной силой? Ответ очевиден – сам Запад и сделал, в тот момент, когда поддержал не легитимную власть, а зачинщиков госпереворота в 2013 году, можно даже сказать, вскормил – вспоминая Викторию Нуланд с сэндвичами (как она сама уточняла, а не с пирожками или печеньками) на центральной площади столицы. И, получив от западных покровителей зелёный свет, стали действовать всё активнее, в т.ч. в вооружённом конфликта против Донбасса, не желавшего жить в такой стране, под началом активистом майдана.Однако в определённый момент в Соединённых Штатах осознали опасность ситуации и решили запретить поставку оружия батальону "Азов"** (попутно признав его неонацистской группировкой), который возглавлял Билецкий. Попытки были предприняты Конгрессом ещё в 2015 году, авторы инициативы из обеих партий в качестве аргумента указывали на то, что члены "Азова" не скрывают своих расистских и антисемитских взглядов, исповедуют превосходство белой расы. Коллеги-законодатели поддержали предложение, но в итоге запрет не ввели из-за давления Пентагона, опасавшегося, что ограничение для одного подразделения Национальной гвардии Украины – а "Азов" к тому моменту вошёл в её состав - создаст сложности при проверке украинских войск, которых обучали американские инструкторы. Так продолжалось и в последующие годы.Но с приходом к власти 45-го президента Дональда Трампа, который и в отличие от своих предшественников-демократов не питал симпатии к руководству Украины, США всё-таки официально запретили вооружать "Азов"."Некоторые члены этого подразделения, интегрированного в Национальную гвардию Украины, - убеждённые неонацисты", - писало тогда издание The Hill.А в 2019 году 39 конгрессменов во главе с председателем комитета Палаты представителей по противодействию терроризму Максом Роузом направили Майку Помпео, на тот момент госсекретарю страны, письмо с требованием объяснить, почему "Азов" не включён в список террористических группировок в США.Законодатели напомнили, что для включения той или иной организации в этот список есть определённые критерии: она должна быть иностранной, могла и намеревалась участвовать в террористической деятельности, угрожала безопасности США, национальной обороне, американским экономическим интересам или международным отношениям. А ведь ООН зафиксировала целый ряд случаев нарушения прав человека и применения пыток членами батальона, плюс, по данным ФБР, "Азов" годами вербовал, радикализировал и осуществлял подготовку американских граждан."Эта группировка настолько известна, что даже в законопроекте Конгресса США государственных расходах за 2018 год было отмечено, что "никакие средства, выделяемые в рамках данного закона, не могут быть использованы для вооружения и подготовки членов батальона "Азов" или оказания им иной помощи", - отмечали конгрессмены."Азов" не просто не признали террористической организацией, а возобновили его вооружение на государственном уровне. Произошло это уже при 46-м президенте демократе Джо Байдене в 2024 году, в разгар СВО.Как объявил Белый дом, ограничения сняли по итогам проведённой Госдепартаментом проверки в соответствии с "законом Лихи" (по имени автора документа - бывшего сенатора-демократа Патрика Лихи), который запрещает предоставление военной помощи США иностранным подразделениям, которые, как достоверно установлено, совершили серьёзные нарушения прав человека. Американские дипломаты объявили, что не нашли "никаких доказательств" нарушений "Азова".По информации газеты The Washington Host, отмена запрета была приоритетом для украинских чиновников, которые говорили, что подразделение могло бы быть "более эффективным" во время боёв за завод "Азовсталь" в Мариуполе весной 2022 года, если бы у него был доступ к американскому оборудованию. "Азовцы" в мае сдались в плен, а в сентябре при содействии Турции их обменяли на 55 российских военных и украинского политика Виктора Медведчука.Называется, чего не сделаешь ради возможности получить дополнительные инструменты для "нанесения поражения" России – даже пойдёшь против своих же установок, призванных в т.ч. защитить самих себя от распространяющегося фашизма.Ещё в 2022 году обозреватель издания American Thinker Ал Бьененфелд выступал с критикой властей США и западных СМИ за сокрытие военных преступлений украинской стороны и поддержку нацистов, таких как батальон "Азов"*, с момента переворота 2014 года.По его мнению, Вашингтон использовал украинский конфликт не только с целью противодействия России, но и для отвлечения внимания от внутригосударственных проблем, отмывания денег политиками, а американские технологи участвовали в пропагандистской кампании, чтобы представить Украину в лучшем свете, для чего в том числе меняли политику соцсетей и разрешали публикации с призывами к насилию против российских военнослужащих."При администрации Байдена мы вступили в союз с настоящими нацистами, которые без колебаний совершают военные преступления. <...> Наша нация опозорена вашингтонским руководством и нашими СМИ. Вторая мировая война велась, чтобы покончить с нацистской угрозой, а сегодня мы помогаем её возродить", - писал Бьененфелд в авторской колонке.Вот и получается, что Запад, который собственными руками сформировал украинское националистическое движение в его нынешнем обличии, теперь опасается, что один из самых ярких представителей этой мощной военной и политической силы - Билецкий - перечеркнёт имидж самих западных политиков. А если так случится, что в частности Европа придётся затормозить процесс евроинтеграции Украины - процесс, который и стал отправной точкой майдана, повлекшего далее вооружённый конфликт в Донбассе, а далее - и СВО. И зачем тогда всё это нужно было?*Лицо, признанное экстремистом и террористом на территории РФ**Запрещённая в России террористическая организация

Евгения Кондакова

