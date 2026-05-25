Военный эксперт Алексей Самойлов: ВС России совершили рывок, который может открыть им дорогу на Павлоград - 26.05.2026 Украина.ру
19:29 25.05.2026 (обновлено: 13:15 26.05.2026)
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал выпускник Харьковского высшего военного командно-инженерного училища ракетных войск стратегического назначения (ХВВКИУ РВ), кандидат географических наук, начальник аналитического отдела общественной организации "Другая Украина" Алексей Самойлов в комментарии изданию Украина.ру
Ранее Минобороны официально подтвердило, что подразделения из состава группировки войск "Восток" на границе Запорожской и Днепропетровской областей освободили село Добропасово и зацепились за окраины пгт Покровское, который представляет собой важный оборонительный и логистический узел ВСУ. Этот успех говорит о том, что наши ребята осуществили прорыв на 17 километров от зоны устойчивого российского контроля и на 12 километров от серой зоны. Сейчас это выглядит как сенсация, но на самом деле ничего удивительного в этом нет.
У ВСУ сплошной линии обороны нет. В их зоне контроля слишком много разряженного пространства. Поэтому мы направили малые штурмовые группы при поддержке дронов и артиллерии, которые заскочили в Добропасово. Потом к ним присоединились силы закрепления, которые взяли под контроль населенный пункт.
А теперь давайте в целом рассмотрим обстановку на этом участке.
Картографические ресурсы показывают, что чуть восточнее Добропасово возле Великомихайловки и Орестополя все еще остается мешок. Это не значит, что ВСУ там удерживают оборону. Скорее, там просто нет полноценного контроля с нашей стороны. То же самое чуть западнее Добропасово в районе Андреевки и Остаповского. Недавно там был клин ВСУ, но мы его выдавили. Поэтому, скорее всего, мы заполним эти лакуны и выровняем фронт по линии "Андреевка-Орестополь". И, конечно, будем поддерживать тех, кто рванул вперед на Покровское, расширяя этот прорыв по флангам.
Это классика, которая дает свой результат.
Когда можно будет считать, что Покровское берется в клещи? Когда мы от Андреевки продвинемся в район населенных пунктов Новоскелеватое, Писанцы и Богодаровка, где пересекаются автомобильная и железная дороги и где соединяются реки Волчья и Гайчур. А если мы сумеем завладеть Покровским, то сможем двигаться в двух направлениях: либо на Запорожье через Новониколаевку, либо на Васильковку с созданием угрозы для Павлограда.
От Покровского до Васильковки у ВСУ всего лишь три линии укрепрайонов, которые тоже могут фрагментарно охраняться разряженным личным составом. Основная масса вражеских войск сконцентрирована в районе Орехова. Тем более, это степь. Там нет крупных населенных пунктов. В основном – хуторок. Поэтому вполне вероятно, что мы можем начать движение на север в сторону Днепропетровска через Васильковку, Синельниково и Павлоград.
В общем, этот рывок на Добропасово действительно открывает нам широкие возможности.