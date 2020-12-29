Странная, невероятная, шокирующая идея устроить Мавзолей Ленина в центре Москвы началась как необходимость организовать массовое прощание с вождём. А закончилась «фараонским» мавзолеем. Против чего категорически была семья Ленина, да и мнения в партии кардинально разошлись

Как, впрочем, было всегда и при жизни Владимира Ильича. Этот человек умел вызывать полярные оценки. Он жил борьбой мнений и идей.

В уходящем году этой необыкновенной личности, которую сравнивали по совокупности им содеянного и приписываемого ему, и с Иисусом, и с Гитлером, которого обожествляли и проклинали, исполнилось 140 лет. Что же это был за человек, почти полтора века назад родившийся в провинциальном поволожском Симбирске?

Кстати, Ленин был неутомимый спортсмен. Например, летом 1904 года они вместе с Крупской прошли 400 км пешком. Он постоянно занимался гимнастикой, плавал, ездил на велосипеде. И, несмотря на небольшой рост, имел фигуру атлета.



Но и бескомпромиссным борцом, конечно, был. И за дело партии, и внутри партии.

Это то, о чем Крупская напишет: "Вожди рождаются в борьбе".

Мавзолей как символ коммунизма

Сегодня остались пять "коммунистических" мавзолеев — в Северной Корее, в Сербии, во Вьетнаме, в Китае и в России.

Как может сочетаться коммунизм и мавзолей?

Хо Ши Мин, Ким Чен Ир, Ким Ир Сен, товарищ Мао — допустим, это дань восточной традиции.

Кстати, был ещё мавзолей Чойбалсана и Сухэ-Батора в Монголии. Сегодня на этом месте стоит памятник Чингисхану.

Но при чем здесь католик Иосип Броз Тито, православные по рождению Георгий Димитров и Владимир Ленин? Или Агоштинью Нету — католик, первый президент Анголы?

"Разумеется,.. мы… не хотели создавать из останков Владимира Ильича какие-то мощи", — было написано в партийном обращении к трудящимся.



Разумеется, именно "мощи" и получилось создать. Как лежат многочисленные мощи в церквах и лаврах России, а многие верующие носят их кусочки в специальных крестах — "мощевиках". Веруя в их спасительную силу.

Так же точно лежат мощи Владимира Ильича в центре страны.

Это очень интересная тема. Но скорее не астрологическая. Больше, наверное, имеет отношение к мифам, связанным со смертью и возрождением, которые есть во всех мировых религиях начиная с египетских культов.

По сути уже в 20-е годы в стране возник "культ Ленина". Символы и ритуалы СССР опирались на образ вождя.

Ленин и печник

Но почему же мы так мало знаем про Ленина? Учитывая огромное количество литературы (и макулатуры), изданной о нем.

Конечно, существуют воспоминания, агиография — партийные "жития" Владимира Ильича.

Но и они мало расскажут о Ленине как о человеке.

Поскольку из Ленина надо было сделать символ, все личное из образа исключалось. Оставался сплошной "Ленин и печник".

А после 20 съезда партии это по сути обожествление начало происходить с удвоенной силой. Дело касалось фундаментальной репутации партии.

Если Сталин — это "культ личности", то что тогда вообще представляет собой история большевиков?

Слова Горького о Ленине: "Слишком прост, не чувствуется в нем ничего от вождя".

Слова Сталина о первой встрече с Лениным: "Я надеялся увидеть горного орла нашей партии. Каково же было мое разочарование, когда я увидел самого обыкновенного человека… ничем, буквально ничем не отличающегося от обыкновенных смертных".

Упрямство, аскетизм

Марс — Уран.

Он не был добрым. Он не был справедливым. В общении он был далеко не прост, а часто даже не вежлив.

«Он был жестоко упрям… не переносил чужих мнений… Жестокое и злое проступало в нем в любом споре», — вспоминала о Ленине одна из революционерок, Т. Алексинская.

Скорее всего, самому Ленину были бы тошнотворны все эти "Ленин и дети".





Этому человеку нельзя садиться за руль автомобиля. Аварии неизбежны. Независимость, дерзость, крайняя оригинальность. Очень причудливые идеи. Но вместе с этим вспышки гениальности. Непрактичность, мистицизм. Повседневность и быт утомляют. Человек отвергает всё обыденное, стремится к идеалу, который недостижим.

Это, кстати, объясняет необычайную простоту Ленина в быту и в общении. Для него было невыносимо тратить время на приличия и церемонии. Он делал это не демонстративно. Его аскетизм был не наигранным. Его просто утомлял быт. Утомляли развлечения (кроме спорта), разговоры ни о чем.

Когда к нему с братом ещё в Симбирске приходили многочисленные двоюродные братья и сестры, они встречали их фырканьем: "Осчасливьте нас вашим отсутствием!"

Крупская же, как сама признавалась, умела готовить только "десять видов яичницы". Очевидно, что Ленина это более чем устраивало. Наоборот, его только утомляла и раздражала бы жена, умеющая "наладить быт".

Его аскетичность была необычной даже для членов партии, которые в массе своей отличались презрением к быту. Даже на их фоне он выглядел "простецким".

Друзья и враги

Способен на резкое отчуждение. И общество будет тоже "отшатываться" от него. Не понимать. Одинокий, неуживчивый, очень странный человек.

Маленький Володя Ульянов имел довольно сложный характер. Ещё в дошкольном возрасте проявится его насмешливость, склонность к злым шуткам.

Володя обожал запутаться, например, в шубу и пугать в темном коридоре других детей. Все боялись и рыдали. Володя смеялся.

Этот заливистый смех, до слёз, отмечали многие, кто был знаком с Лениным уже во взрослой жизни.

Очень возбудимая нервная система (тот же Марс — Уран). Большая энергичность. Количество энергии в этом человеке было невероятным.

Очень странные друзья, которые будут его и предавать, и спорить с ним. Вспомним хотя бы Зиновьева и Каменева, которые опубликовали в газете план будущего захвата власти большевиками.

Или Троцкого, который много раз поменяет свою точку зрения и которого Ленин за глаза будет звать Иудушкой.

Таких иудушек будет очень много в его жизни.

Марс квадрат Уран говорит о том, что человек будет вести борьбу (Марс) с группой единомышленников, устремленных в будущее (Уран). Причем это борьба будет сопровождаться постоянными расколами в группе.

Что и происходило постоянно. Внутрипартийная борьба была чуть ли не важнее самого "дела коммунизма". И при Ленине, и после него.

Но, конечно, на одной бескомпромиссности и энергичности партию не построишь.



Великий архитектор

Сатурн трин Марс.

Это аспект неутомимого архитектора и строителя. Энергия направлена на создание структуры, а не просто рассеивается в пространстве.

Очень много честолюбивых замыслов, которые действительно могут воплотиться в жизнь.

Способность к тяжёлому долгому труду. Огромное самообладание, выдержка и упрямство.

Это человек, который не уклоняется от ответственности ни при каких обстоятельствах.

В соединении с взрывным, категоричным, бескомпромиссным аспектом Марс квадрат Уран получается бунтовщик-строитель.

"Весь мир насилья мы разрушим до основания, а затем…"

В отличие от революционеров прошлого он знал, что будет затем. И неоднократно и много об этом писал. Другое дело, что он писал об утопии. Но ему и удалось в конце концов построить эту утопию.

Это, конечно, уникальное сочетание. Когда мотор человека (Марс) одновременно заведен и на разрушение, взлом существующего порядка (Уран), и на построение суперстабильной структуры (Сатурн).

Но и ещё, как будто этого мало, Марс находится в соединении с Нептуном.

Великий конспиратор

Марс — Нептун.

Этот аспект может напрямую читаться именно как "борьба за утопию".

И кстати, предупреждает о возможном заболевании сосудов мозга (вместе с опасным для жизни квадратом Марс — Уран).

Кроме того, это аспект человека, склонного к тайной, не демонстративной жизни.

Его личные переживания всегда были глубоко скрыты от других.



Не будем забывать, что мы имеем дело с великим конспиратором!





Как вспоминала Крупская, ещё в начале знакомства он учил ее и других товарищей, как надо писать "химией в книгах", ставить точки над буквами. Учил шифровать, привозил чемоданы с двойным дном.

"Развитие капитализма в России" Ленин написал в тюрьме и в ссылке.

"Жаль, рано выпустили, надо бы ещё немножко доработать книжку", — говорил Ленин уже в Шушенском, где было проблемой достать необходимые для работы материалы.

Это тоже Марс — Нептун. Работа (Марс) в условиях изоляции, в заточении, вдалеке от родины, за рубежом.

Все свои основные работы (Марс) Ленин написал либо в тюрьме, либо в эмиграции, либо в ссылке. Там же, за рубежом, была организована партия большевиков, проходили съезды.

Кроме того, аспект Марс — Нептун — это аспект, как сказали бы сейчас, "экстрасенса". Но не тихого неприметного гипнотизёра, а человека, который навязывает окружающим свое мнение. Буквально заставляет их его менять.

А также это увлечение религиозными идеями. Марксизм в 19 веке был похож на религиозное течение. Узкие группы фанатично преданных идее людей. Постоянная борьба с "еретиками" в своей же среде. Особенное сходство с религиозной группой было у большевиков.



Великий шаман

Марс в соединении с Нептуном. Меркурий в соединении с Плутоном.

Оба эти аспекта дают гипнотические способности. Невероятную способность убеждать.

Меркурий в соединении с Плутоном. Это великий аналитик. Человек без компромиссов.

Человек, который может трансформировать окружение своими словами. Человек, который в любом предмете способен дойти до сути.

Был ли Ленин экстрасенсом? Нет, берите круче. Это великий калмыцкий шаман.

Государство Земного шара

И всё-таки была ли закономерность в том, что именно Ленин стал во главе России?

Ведь на самом деле, по сути, до 1917 года он был политическим неудачником.

Быть бы Владимиру Ульянову политическим эмигрантом и только. Тем более что срок жизни его оказался таким же, как у его отца.

До 1917 года ничто не указывало на то, что этот человек встанет во главе России. Даже ещё в феврале 1917-го ничто на это не указывало.

А весной 1917-го, когда он подъезжал к Петрограду, то до последней минуты полагал, что будет арестован прямо на вокзале. Вместо этого обнаружил, что его встречают сотни людей. И уже через пару часов промчался по Петрограду на машине, призывая всех к мировой революции.

Как же это произошло?

Нам сегодня кажется, что можно было бы истории выбрать кого-то другого на эту роль. Но так считали и соратники, и противники "вождя мирового пролетариата". И здесь мы подходим к другой очень интересной теме.

Временные циклы в истории России. Закономерности ее развития. Именно эти циклы вынесли Ленина на вершину власти.

Государство, которое он построил, кстати, несло в себе черты и его личности. Но он этим государством не очень дорожил, мечтая о мировой революции.