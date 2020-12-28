2020 год подходит к концу, и стоит подвести его итоги. Серьёзные итоги подводить скучно, мы подведём какие получится. Хотя год был в целом мрачный, масса событий если не веселила прямо, то вгоняла в оторопь и заставляла смеяться просто в качестве нервной реакции

Почему именно 12? Ну, допустим, по числу месяцев, хотя события с месяцами не совпадают, а личности были до и остаются после соответствующих месяцев. Так что 12 — просто потому, что так захотелось автору.

1. Порошенко года

Победителем в конкурсе «Лучший Порошенко года» оказался Владимир Александрович Зеленский. Это не потому, что он такой хороший актёр, а просто потому, что играть Порошенко лучше всего получается у действующего президента. Сам Порошенко в оппозиции оказался не так убедителен, как Зеленский. Проигрывает!

Действительно, в прошлом году Зеленский был Зеленским и немного — Голобородько. В этом году Зеленский даже не пытался быть Зеленским. Иногда само получается — вот как во время первой встречи с патриархом Варфоломеем ему удалось замечательным образом протупить. Ну не мог он понять, зачем ему нужно встречаться с этим дедушкой. Потом понял — встретился ещё раз. Потому что без патриарха армовир незачётный получается… А представить себе президента без армовира он, кажется, сам не может.

2. Карантин года

Нет, мы всё понимаем — весной коронавирус был новинкой, все были напуганы, а прогнозисты, опираясь непонятно на что (говорят, это были данные китайских товарищей), обещали, что все сразу заболеют и умрут. Коронаоптимисты (это как коронаскептики, только наоборот) радостно подсчитывали миллионы жертв эпидемии. Например, в Великобритании ожидалась смерть полумиллиона человек к августу (реально к концу года — 70 тыс., причём британская статистика относится к числу наиболее плохих).

Но даже на фоне всемирной истерии действия украинского правительства, которое ввело карантин для всей страны при наличии ОДНОГО заболевшего, выглядели несколько неадекватными… Особенно если учесть, что соответствующих мер для прохождения карантина гражданами, возвращающимися из стран, где вирус уже был обнаружен, принято не было (см. истории с Санжарами и девушкой с собачкой из Уханя).

3. Евроинтеграция года

Главными евроинтеграторами года могут быть признаны физические лица — предприниматели, штурмовавшие Верховную Раду в знак протеста против ужесточения налогового бремени.

Почему евроинтеграторы? Дело в том, что эти самые ФОПы уже выходили на «Налоговый майдан» — в 2010 году, когда правительство Николая Азарова попыталось ликвидировать упрощённое налогообложение. Тогда им объяснили, что ужесточения налогового давления требует ЕС, но пошли навстречу. ФОПы не поверили и в 2013 году активно поддержали Евромайдан, требовавший, чтобы правительство не вздумало ставить под сомнение европейскую перспективу Украины.

Так и не понятно — сейчас-то они чем недовольны? Ведь налоги поднимает не антинародный режим, а европейская власть…

4. Опрос года

Во время местных выборов президент Зеленский задал нации пять вопросов. Мы попытались вспомнить, что он спрашивал. Получилось примерно так:

— Кто я?

— Где я?

— Почему я президент?

— Почему вода в реке мокрая?

— Что кушает за обедом крокодил?

Говорят, что был ещё вопрос о легализации каннабиса. Не знаем, не знаем. Это скорее было утверждение: «А давайте легализуем!»

5. Доктор Айболит года

Главный санитар Украины Виктор Ляшко. С ним связаны две загадки.

1) Говорят, что Ульяна Супрун ликвидировала на Украине систему СЭС. Откуда же взялся Ляшко?

2) Он заявил, что запрет на посещение парков не был обусловлен потребностями борьбы с вирусом, а целью было напугать людей. Таким образом он открыл страшную тайну ВОЗ, которая, не зная толком, с чем столкнулось человечество, занималось запугиванием. Почему по Ляшко до сих пор не приехали агенты ВОЗ с бочкой «новичка»?

6. Дипломатический прорыв года

За время правления Петра Порошенко Украина рассорилась со всеми соседями, кроме Белоруссии. Россия оказалась агрессором, Польша не любит Бандеру, Венгрии и Румынии не понравилось украинское языковое законодательство… В общем, одни белорусы помогали Украине не завалить окончательно украинскую экономику, обеспечивая транзитную торговлю с Россией. И Порошенко руку на курицу, несущую золотые яйца, не поднимал.

Но тут в Белоруссии прошли очередные выборы, победил не утверждённый в Брюсселе и Вашингтоне кандидат, начался «беломайдан»… В общем, Украина присоединилась к европейским санкциям. Это не говоря об участии украинских националистов в акциях протестов в Белоруссии, а также спецоперации по захвату экс-вагнеровцев.

Зеленский оказался последовательнее Порошенко.

7. Коррупционер года

Вообще-то суд официально признал главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артёма Сытника коррупционером ещё в декабре 2019 года, но именно в 2020 году стало окончательно понятно, что коррупционер не только может, но и должен находиться во главе НАБУ, то есть того самого органа, который должен бороться с коррупцией. Во всяком случае — до тех пор, пока этого хочет посольство США.

Именно в прошедшем году стало понятно, что антикоррупционные органы никакого отношения к борьбе с коррупцией не имеют. Хотя нет. Нам это было понятно и раньше, а кто не понимал раньше, не понимает и сейчас.

Масштабнейший конфликт прошлого года — вокруг Конституционного суда — с Сытником связан только косвенно, но логика у них общая. Ну и что, что антикоррупционное законодательство Конституции противоречит? Рано ещё Украине по Конституции жить — у неё вон даже НАБУ официальный коррупционер возглавляет…

8. П(р)олёт года

Какие-то политтехнологи во время местных выборов заставили кандидата на пост мэра Киева от «Слуги народа» Ирину Верещук летать на зонтике, подобно Мэри Поппинс. Злые комментаторы честно написали, что пролетела как фанера над Парижем, аж до самой Равы-Русской на Львовщине, откуда она родом и где была мэром.

Верещук, в общем-то, человек неплохой, но «киевлянка» она по должности — стала депутатом и переехала в Киев. И тут Зеленский ещё раз показал, что таки играет роль вовсе не Голобородько, а Порошенко.

Во-первых, именно при Порошенко в Киеве осело множество галичан, так любящих всем объяснять, как родину любить.

Во-вторых, ну зачем же так не уважать киевлян, чтобы навязывать им человека, который вчера вот только в Киев-то приехал?

Тут можно возразить, что киевляне, составлявшие массовку майданов и голосующие за Кличко, сами себя не уважают. Ну что ж, читатель может их осуждать. Но читатель же пока не президент Украины, правда?

9. Ютубер года

Самым загадочным явлением украинского ютуба была серия роликов украинского политика Давида Жвании, в которых тот признавался в совершении массы уголовных преступлений по предварительному сговору с Петром Алексеевичем Порошенко. Каждый ролик он завершал обращением к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с просьбой немедленно его арестовать.

Упорное нежелание Венедиктовой хоть как-то отреагировать на мольбы Жвании мы можем объяснить только расхождением сексуальных вкусов — ну не тянет её на садо-мазо… Пожалуй, Жвании стоило бы более внимательно изучить предпочтения объекта своих воздыханий.

10. BLM года

Университет Портленда совместно с «Коалицией цветных сообществ» официально признали славянское сообщество «цветным». Славян и выходцев из бывшего СССР, живущих в США, угнетают из-за языка и культурного прошлого.

Из этой новости следует два вывода.

Во-первых, быть украинцем в США плохо (на самом деле нет — плохо в США быть поляком, украинцев там почему-то считают более развитыми).

Во-вторых, после победы Джозефа Байдена США ужесточат санкции против России, потому что приравняют российскую агрессию к угнетению белых негров.

11. Борщ года

Украина ввязалась в отчаянную схватку с Россией за сибирский борщ и почти совсем было победила. Во всяком случае, есть основания надеяться, что украинский борщ будет признан культурным достоянием человечества в ЮНЕСКО.

Ситуация только выглядит комической. На самом деле всё серьёзно.

С одной стороны, борщ и сало являются сейчас чуть ли не единственными «скрепами», которые объединяют украинскую нацию. Всё остальное не объединяет, а то и разделяет. Так что сама идея борща была здравой.

С другой стороны, на претензии украинской патриотической общественности бойко отреагировали представители российской патриотической общественности, чем доказали, что в российском происхождении борща они не уверены и придали дополнительный смысл борьбе украинских патриотов.

Борщом года в узком смысле стал борщ с вишней, приготовленный в прямом эфире министром культуры Александром Ткаченко. Народ тут же стал возмущаться — мыслимо ли делать борщ из вишни? Ответим: борщ представляет собой обычный полевой суп, в который бросают всё, что есть под рукой. Единственный обязательный компонент там — свекла (буряк). Но даже и он не обязателен, если вспомнить польский «белый борщ» и историческую похлёбку из борщевика.

Рецепт борща с вишней найти не так уж и сложно, а борщ с черносливом есть даже в «Книге о вкусной и здоровой пище».

12. Вакцина года

Сначала на Украине было громко заявлено о создании своей вакцины от коронавируса. Создатели препарата сами удивились — они и не думали, что у них это вакцина.

Потом было объявлено, что Украина закупит вакцину Pfizer, но на Западе ответили, что по ряду причин (самим надо, а у Украины всё равно денег нет) Украина получит её не ранее весны 2022 года. А скорее — позже.

Вакцину Sputnik V Украина использовать не будет, о чём и.о. посла США поставила в известность министра здравоохранения Украины. Потом президент Зеленский начал всех убеждать, что российская вакцина не проверена. Правда, специалисты британо-шведского фармагиганта AstraZeneca считают иначе… Но что они понимают в вакцинах?

В результате по состоянию на конец декабря вся вакцина, имеющаяся на территории Украины, — 84 тыс. доз Sputnik V, находящегося в «оккупированном Крыму». А был бы Крым украинским — вакцины вообще не было бы…