На прошедшей неделе сразу три депутата Верховной Рады от правящей партии «Слуга народа» приняли участие в мероприятиях, проведенных «азовской» партией «Национальный корпус». С чем связаны такие тенденции?

Первое мероприятие прошло 16 декабря в киевском отеле «Лыбедь». Организатор — «Национальный корпус», о чем недвусмысленно заявлено в Telegram-канале партии: «Сегодня в Киеве состоялся круглый стол «Пророссийский коллаборационизм в Украине и методы борьбы с ним», организатором которого выступила партия «Национальный корпус». В мероприятии приняли участие народные депутаты, юристы, профильные эксперты и представители общественности».

Собственно, представители «Нацкорпуса» и составили основное число участников круглого стола — первый заместитель главы партии Николай Кравченко (модератор), глава центрального штаба Максим Жорин, юрист партии Виктор Шендебило и т.д.

Кстати, на круглом столе Шендебило представил законопроект «О защите украинской государственности от проявлений коллаборационизма», разработанный им вместе с депутатом Верховной Рады VIII созыва (2014—2019) от партии «Народный фронт» Игорем Лапиным, до этого в 2014-м командиром роты в батальоне «Айдар».

Интересно, что ни в одной из публикаций на интернет-ресурсах «Нацкорпуса» не упомянуто, какие же именно действующие нардепы приняли участие в круглом столе. Опубликованные «азовцами» фотографии сделаны так, чтобы в них не попадали таблички с указаниями имен участников. Однако имена нардепов можно узнать, внимательно посмотрев онлайн-трансляцию с круглого стола на YouTube-канале «Нацкорпуса».

Первым выступил депутат Верховной Рады от партии «Голос» Андрей Шаравкин (начало его выступления — на 46-й минуте онлайн-трансляции). Впрочем, это появление не так уж сенсационно. До избрания в парламент страны Шаравкин, оставив пост главы Львовского театра для детей и юношества, с августа 2014-го по январь 2016-го воевал добровольцем в АТО, получив орден «За мужество» III степени и став заместителем командира Украинской добровольческой армии (УДА), созданной в январе 2016-го из ушедших вместе с Дмитрием Ярошем из «Правого сектора»* бойцов двух батальонов последнего.

Гораздо интересней личности еще двух нардепов, участвовавших в круглом столе. На 59-й минуте видеозаписи Кравченко предоставляет слово депутату Верховной Рады от «Слуги народа» Егору Черневу, а на 66-й — Татьяне Цыбе, входящей во фракцию той же партии.

Стоит отметить, что ничего особенного нардепы не сказали, но факт их присутствия на мероприятии «азовской» партии — напомню, ровно год назад проводившей массовые акции против политики президента Владимира Зеленского в Донбассе, — уже сам по себе скандален.

Впрочем, мотивы нардепов можно определить.

Стоит вспомнить, что Чернев также пошел добровольцем в АТО, записавшись в июле 2014-го в 4-й батальон оперативного назначения Национальной гвардии «Крук». Воевал вплоть до конца 2015 года, затем помогал со сбором и доставкой помощи фронту. Поддерживает связь с сослуживцами и другими ветеранами.

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13 марта этого года Чернев был одним из тех, кто первым опубликовал обращение депутатов Верховной Рады от «Слуги народа» по поводу создания Консультационной группы с участием представителей ЛНР и ДНР, а 16 марта — инициатором еще одного обращения нардепов с требованием увольнения Сергея Сивохо с поста советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

2 сентября нардеп написал в Facebook, что «уже этой осенью пророссийскими силами, в том числе и в органах власти, могут быть совершены попытки сдать национальные интересы Украины и дестабилизировать ситуацию в стране». Чернев, заявив, что «ни один украинский патриот, к какой бы политической силе он ни принадлежал, сегодня не может стоять в стороне», предложил «коллегам по парламенту объединиться вокруг 20 красных линий, которые мы не должны позволить перейти никому», причем в это «межфракционное объединение могут войти представители всех проукраинских фракций Верховной Рады».

Так что в участии ветерана «Крука» в круглом столе «Азова» нет ничего удивительного.

Теперь что касается его коллеги по фракции Татьяны Цыбы, входящей в состав Комитета Верховной Рады по свободе слова.

До избрания 21 июля 2019 года в парламент она занимала пост пресс-секретаря партии «Слуга народа». Собственно, работала Цыба тогда по профилю — пройдя в 2005-м в Институте Роберта Шумана (Вена) обучение по программе «Media and Politics: разработка стратегии и ведения избирательной кампании, взаимодействие со СМИ в период между выборами», она сначала работала в медиаотделах коммерческих фирм, в 2008-м стала координатором работы с региональными СМИ, а затем и главой пресс-службы в правоконсервативной Украинской народной партии (один из осколков Народного Руха Украины), где и трудилась до 2012-го.

В 2015-м Цыба некоторое время была пресс-секретарем патронатной службы министра здравоохранения Александра Квиташвили, недолго пробывшего на своем посту. Еще оставаясь на этом посту, Цыба была осенью 2015-го выдвинута «Украинским объединением патриотов — УКРОП» в Киевскую городскую раду по 69-му одномандатному округу в Киеве. Избраться не удалось, позже, в 2015—2016 годах, Цыба возглавляла Департамент агитации и внутренней пропаганды УКРОПа, а затем, в 2016—2017 годах, — пресс-службу «Руха новых сил» Михаила Саакашвили.

Интересно, что и от УКРОПа в 2015-м, и от «Слуги народа» в 2019-м Цыба выдвигалась, не будучи при этом членом ни той ни другой партии. Как видим, это независимый игрок.

13 марта Цыба подписала среди прочих нардепов упомянутое выше мною обращение против создания Консультационной группы по Донбассу с участием «сепаратистов», а буквально на днях, 14 декабря, сообщила в интервью «Цензор.НЕТ» о желании провести парламентские слушания на тему «Факты и фейки» для борьбы с «информационной составляющей гибридной войны Кремля против Украины».

«Мы пригласили СНБО; пригласили Министерство культуры (все же они занимаются одной из составляющих информационной безопасности)… Безусловно, пригласим фактчекинговые организации… Представители силовых ведомств. Придут ученые, участие примет Институт стратегических исследований. Понимаете, когда мы организовывали эту рабочую группу, то исходили из такого принципа: кому есть что сказать — пожалуйста, приходите, излагайте. Нет такого, что этих мы берем, а этих — нет. Приходят те, кто хочет что-то сказать, кто уже работал в этой теме», — перечисляет Цыба.

Вполне логичным выглядит и ее — как и Чернева — сотрудничество с «Нацкорпусом», тоже участвующим в «гибридной войне», в том числе информационно.

Про желание «инициировать парламентские слушания по данной теме» вспомнил под конец круглого стола и юрист Богдан Устименко, вслед за чем Кравченко озвучил еще одно предложение — создание рабочей группы. В нее смогут войти и члены других партий, по словам Кравченко, не сумевшие «из-за технических причин» принять участие в круглом столе, «включая (депутатов. — Авт.) еще одной фракции — «Европейская солидарность», представители депутатской группы «За майбутне» планировали участие». Костяк созданной рабочей группы, как сказал Шаравкин, составят участники слушаний.

Перейдем теперь ко второму мероприятию, на этот раз прошедшему в онлайн-формате в связи с тем, что его участники находились в разных странах — не только на Украине, но в Польше, Хорватии и т.д. Речь про IV Международную конференцию «Глобальные изменения и призыв к созданию Интермариума», прошедшую 18 декабря.

Конференция очень длинная, суммарно около 7,5 часа, хотя и не сказать, чтобы речи спикеров были слишком уж интересными. Интересны скорее сами спикеры — например, Марко Миланович Литре, помощник хорватского евродепутата Ружи Томашич, с которым делегация «Нацкорпуса» встречалась 7—10 июля 2019 года в Загребе.

И самый интересный появляется через 3 часа 52 минуты после начала мероприятия — это депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Святослав Юраш. Опять же, не сказать, чтобы выступление его было особенно интересным — но сам факт.

Как Юраш сошелся с «Нацкорпусом»? Можно вспомнить, что самый молодой депутат Верховной Рады ранее уже контактировал с праворадикалами. 20 января, спустя несколько дней после создания межфракционного депутатского объединения «Ценности. Достоинство. Семья», он встретился с лидером «Традиции и порядка» Богданом Ходаковским. А с Ходаковским, в свою очередь, в последнее время активно контактирует один из спикеров «Нацкорпуса» Сергей Коротких.

С другой стороны, с момента встречи с Ходаковским прошел уже почти год, и за это время никаких контактов Юраша с националистами не наблюдалось. При этом за последние месяцы нардеп действительно сильно заинтересовался идеей Интермариума.

«Польша, наша впечатляющая западная сестра, является первой в этом, как и во многочисленных других достижениях. И наши балтийские, дунайские, балканские и некоторые кавказские братья по истории разделяют эту перспективу… Поэтому мы создаем межфракционное объединение Intermarium. К нему присоединилось парламентское большинство, более 230 депутатов. Если бы дольше собирали, то, уверен, что побили бы и другие наши парламентские рекорды», — сообщил 30 сентября Юраш в Facebook. Правда, при громком заявлении о «более 230 депутатах» перечислить он смог лишь 12 (помимо себя, скромно объявив себя секретарем совета объединения).

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Стоит отметить, что никакой официальной информации о создании нового межфракционного объединения на сайте Верховной Рады не появилось. Поэтому можно предположить, что Intermarium — такая же надутая пустышка, как созданное в январе «Ценности. Достоинство. Семья», в которое тоже якобы сразу записались 307 депутатов.

Зато на инициативу Юраша в тот же день отреагировали в «Нацкорпусе», на сайте которого уже 30 сентября появилась публикация с громким названием «Верховная Рада поддержала инициативу Андрея Билецкого».

Далее, кстати, нардеп развил определенную активность, 20 октября сообщив в Facebook о встрече с послом Польши, 7 ноября — с послом Словакии, 14 ноября — с генеральными консулами Чехии и Польши во Львове (Юраш родом из этого города), 8 декабря — с послом Румынии, упомянув также о разговоре с послом Литвы.

С другой стороны, нет никаких данных о том, что на этих встречах обсуждалась идея Интермариума. Напомню, Юраш входит в Комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, и контакты с послами, в принципе, часть его парламентской работы. Молодой нардеп, видимо, человек увлекающийся и умеющий ярко презентовать свои начинания — вчера его интересовала защита моральных ценностей, а сегодня уже создание Балто-Черноморско-Адриатического союза. Участие в конференции — еще одна возможность для Юраша привлечь к себе внимание.

«Азовцы» же, как видим, умело подтягивают к себе отдельных депутатов Верховной Рады, предлагая им готовые площадки для совместной деятельности (что сами народные избранники далеко не всегда умеют организовать), беря на себя организаторскую работу и многое другое. При этом получают выход на более высокий уровень, чем у них есть в настоящий момент после потери двух депутатских мандатов — Андрея Билецкого и Олега Петренко после внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019 года. Плюс со стороны это выглядит так, что крупные партии поддерживают идеи «Нацкорпуса».

В общем, если кто-то до сих пор хотел бы считать «азовцев» лишь кучкой татуированных зигаметов-маргиналов в черной форме и балаклавах, как это было весной — летом 2014 года, то столкновение с реальностью будет жестоким. «Азовское» движение уже минимум с 2019 года сделало ставку на вхождение в «высшую лигу», развивая сотрудничество с парламентскими партиями — сначала за рубежом (прежде всего в той же Хорватии), а теперь и на Украине.

* Организация запрещена Верховным судом РФ.