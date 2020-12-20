Несколько дней назад ушел из жизни Геннадий Кернес, известный не только на Украине мэр первой столицы Украины - Харькова. Публикуем письмо харьковчан, оказавшихся по разным причинам в этот скорбный час за пределами родного города и своей родины

Мы — харьковчане, по разным причинам оказавшиеся вдали от родного города — просим родных и близких Геннадия Адольфовича Кернеса принять наши соболезнования

Невозможно сравнить вашу и нашу потерю, но, поверьте, находясь в разных концах земного шара — от Нью-Йорка до Хайфы, от Германии до России — мы скорбим о нём, как о близком человеке. Кернес умер. Что изменит смерть мэра Харькова © РИА Новости, Игорь Чекачков | Перейти в фотобанк

Кто-то из нас был знаком с ним лично, кто-то знал только Харьков «при Кернесе», кто-то просто наслышан о его достижениях — но и этого достаточно, чтобы понять масштаб его личности. Построить «град на холме» из погибавшего в «лихие девяностые» города-миллионника мог только истинно преданный Харькову человек. Мы живём в США, Европе, России, и вполне объективно можем сравнивать современный уровень благоустройства Харькова и других городов мира.

Геннадий Кернес сделал город не только красивым и современным, чистым и уютным, но и построил своеобразное государство в государстве. И, как мог, обеспечил его защиту от тех, кто хотел превратить Харьков в областной город с комплексом неполноценности. Благодаря Геннадию Адольфовичу, даже недруги предпочитают жить в Харькове — пусть даже ругая город и его мэра, но не уезжая из самого комфортного в стране мегаполиса. Ушёл непобеждённым. На смерть Геннадия Кернеса © Facebook, Геннадий Кернес

Кернес был живым и доступным, он никогда не бронзовел в кресле, даже инвалидном. Он не поддавался и воевал на своём фронте и своим оружием. Кто знал Кернеса, тот поймёт, о чём мы говорим. Кернес сохранил, насколько мог, наш Харьков. И нас, эмигрантов разных волн эмиграции, всегда тянуло домой.

Мы запомним Геннадия Кернеса сильным, ярким, лукавым, ловким в делах. Он умел играть, отыграть назад и переиграть — в конце концов, выигрывая. Сейчас, когда он ушёл, мы с ужасом понимаем, как легко разрушить харьковское чудо.

Эти дни не только скорби, но и тревоги. Из разных стран мы с тревогой смотрим на родной Харьков и тревожимся за него. Светлая память вашему самому близкому человеку и нашему мэру. В этом горе мы с вами.

Игорь Байша, политический консультант, Россия

Инна Иохвидович, писатель, Германия

Константин Кеворкян, писатель, публицист, Севастополь

Наталья Лапина, журналист, Россия

Игорь Левитас, сценарист, театральный деятель, Израиль

Людмила Левитас, предприниматель, Израиль

Юрий Милославский, писатель, США

Леонид Моргулис, инженер, Германия

Елена Райгородецкая, журналист, Крым

Евгений Сухарев, поэт, Германия

Герман Титов, поэт, Россия

Татьяна Яшина, педагог, журналист, США