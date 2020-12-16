Подводя итоги 2020 года, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов отметил: вопросы поставок российских энергоресурсов в Европу по-прежнему политизируются, несмотря на экономическую выгоду сделок. А вот пандемия COVID-19 открыла новое окно возможностей для сотрудничества в сфере здравоохранения

16 декабря министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на совместной пресс-конференции со своим хорватским коллегой заявил, что Евросоюз как структура не готов к нормальным отношениям с Российской Федерацией.

Несколькими часами позднее о том, как развивается взаимодействие между Москвой и Брюсселем, рассказал постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов на онлайн-брифинге в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Россия и Евросоюз: друзья, враги или кто?

Давая общую характеристику отношениям России и Евросоюза, Чижов сказал, что они находятся в ненормальном состоянии. По его словам, большая часть тщательно выстроенной с немалым трудом обеими сторонами и в течение длительного времени конструкции стратегического партнёрства остаётся замороженной, однако это не значит, что отношения полностью прекратились. Немецкий политолог назвал четыре «шока», которые лишили ЕС сил на «борьбу» с Россией © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

«Безусловно, они продолжаются, ЕС, как ни крути, несмотря на все разговоры о развороте на Восток, остаётся нашим крупнейшим торгово-экономическим партнёром, крупнейшим источником иностранных инвестиций, хотя, конечно, общий объём торговли заметно сократился и тут целый ряд факторов: и падение спроса на главные российские экспортные товары — нефть и газ — и снижение мировых цен на нефть, с другой стороны, развитие у нас программы импортозамещения, что снизило объёмы импорта, в том числе из стран Евросоюза.

Политический диалог продолжается, продолжается и эпизодические контакты на высшем уровне. Конечно, в интересах и России, и ЕС нынешнюю ситуацию менять. Это не значит, что мы выступаем к возвращению наших отношений к business as usual, нет, отношения, я думаю, будут более прагматичными, будет меньше красивых эпитетов, лозунгов, но больше субстанции», — заявил дипломат.

Чижов выделил ключевые точки соприкосновения, по которым Москва и Брюссель ведут активный диалог: работа по выполнению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, которую он поставил на первое место, а также обсуждение ситуации на Ближнем Востоке и кризисных точек в этом регионе; диалог по борьбе с пандемией, в том числе по применению тех или иных вакцин.

Не было бы счастья да несчастье помогло

В последние месяцы и Россия, и европейские страны переживают вторую волную пандемии коронавируса. Причину в этом Чижов видит общую — недисциплинированность населения, которое расслабилось летом, когда эпидемиологическая обстановка несколько улучшилась. Однако с момента первой волны многое изменилось — учёные разработали вакцину, раньше всех остальных это удалось российскому НИЦЭМ имени Гамалеи.

Чижов подчеркнул, что главная цель разработки вакцины — это прежде всего обеспечение здоровья российских граждан, поэтому всем заинтересованным странам Российский фонд прямых инвестиций предлагает наладить производство российских вакцин на собственных мощностях.

Как рассказал дипломат, наиболее активно из стран ЕС вакциной «Спутник V» интересовалась Венгрия. Российская сторона отправила туда опытную партию, чтобы местные специалисты провели проверку и оценили возможность налаживания её производства. После чего началось перетягивание каната между Европейской комиссией и Будапештом, что было неизбежно. Руководитель Академии экономических наук Украины призвал Зеленского закупить «Спутник V» © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«В итоге буквально сквозь зубы Еврокомиссия из себя выдавила, что в отдельных срочных случаях страна-член имеет право использовать несертифицированную вакцину, но при условии, что она будет использоваться только на территории этой страны. На сегодняшний день Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не сертифицировало ни одну вакцину. Она испытывает на себе мощное давление в пользу одной конкретной вакцины, это Pfizer. Они собирались её сертифицировать 29 декабря, сегодня я прочитал, что в итоге им руки, видимо, выкрутили, и они это сделают 21-го», — заявил Чижов.

Он также отметил, что у англо-шведской компании Astrazeneca возникли проблемы при разработке собственной вакцины от коронавируса — эффективность образца, по их собственному признанию, не поднималась выше 60%. Недавно корпорация, у которой, к слову есть довольно крупные фармацевтические предприятия на территории России, договорилась с Российским фондом прямых инвестиций о возможном сочетании двух вакцин для получения той степени эффективности, которая сделает её конкурентоспособной.

Политика попахивает газом

Неотъемлемой частью повестки российско-европейских отношений остаётся энергетика. После годовой паузы возобновились трубоукладочные работы на «Северном потоке-2», построенному на 94%, но многие этой новости не обрадовались.

По словам Чижова, этот вопрос стоит рассматривать в том числе с точки зрения геополитики: если правительство Германии занимает принципиальную позицию, то некоторые другие страны, так или иначе географически примыкающие к этому проекту, пытались воспрепятствовать его реализации, но у них это не получилось.

«Изначально проект изобрели не в Москве и не на улице Намёткина в штаб-квартире «Газпрома», инициатива исходила от европейских энергетических компаний — партнёров «Газпрома» в реализации этого проекта. Они, скалькулировав перспективу, конечно, высказались за расширение энергобезопасности Европы. И когда из Вашингтона раздаются голоса, что сооружение «Северного потока-2» — это угроза для энергобезопасности Европы, дело обстоит диаметрально противоположным образом — этот проект как раз призван, если говорить о геополитической, геостратегической и экономической стороне, призван укрепить энергобезопасность Европы», — заявил дипломат.

Главный противник запуска газопровода, который соединит Россию и Германию по дну Балтийского моря — это, конечно, Соединённые Штаты, которые хотят поставлять на европейский рынок свой сжиженный газ, а для этого нужно вытеснить российские компании.

Американский лидер Дональд Трамп даже пытался шантажировать канцлера ФРГ Ангелу Меркель введением дополнительных торговых пошлин, но заставить её отказаться от проекта не смог. Вскоре его в Белом доме сменит бывший вице-президент Джо Байден, которого выборщики накануне объявили избранным президентом США.

«США при новой администрации вряд ли откажутся от негативного отношения к «Северному потоку-2», как кстати и к «Турецкому потоку». Мы в этом видим в первую очередь проявление недобросовестной конкуренции. Я смотрю со сдержанным оптимизмом на перспективы успешного завершения проекта», — добавил Чижов.

Впрочем энергетический фактор фигурирует в отношениях Евросоюза не только с Россией. На саммите ЕС, прошедшем 10-11 декабря, лидеры стран призвали обеспечить безопасность строящейся Белорусской АЭС.

«Есть одна страна в Евросоюзе, называется она Литва, которая, увидев, что Островец — городок в Белоруссии, где строится эта станция — находится в 20 км от литовской границы и в 30 км от Вильнюса, сильно перепугалась. Сначала они перепугались по поводу конструкции, как известно, эту атомную станцию строит Росатом, сразу начали вспоминать Чернобыль, хотя это совершенно другая конструкции совершенно другого поколения. Им разъяснили всю глубину их заблуждений старшие товарищи из Финляндии, где тоже усилиями российских специалистов уже введены в строй и работают реакторы на АЭС той же самой модели», — сказал дипломат. Дзермант рассказал, что на самом деле происходит с Белорусской АЭС © belaes.by

По его словам, белорусская атомная электростанция​​​​​​​использована как повод, а формулировка в итоговом документе саммита звучит достаточно странно — «Еврокомиссии поручено проработать меры, которые предотвратили бы импорт странами ЕС электроэнергии, произведённой за пределами ЕС на АЭС».

«С технологической точки зрения, это полная чушь, потому что электроэнергия с каждой электростанции попадает в общую сеть и на ней не написано, где она произведена», — заявил Чижов.

Он вспомнил похожую ситуацию, произошедшую несколько лет назад внутри самого Евросоюза. Когда Франция строила очередную АЭС, жители Люксембурга, сильно озабоченные экологией, возмущались, что станция находится в непосредственной близости к границе их страны, говорили, что не будут покупать электроэнергию с этой АЭС. Тогда французы им разъяснили, как это всё работает, и построили станцию на той же реке, но выше по течению, подальше от Люксембурга, однако вода с этой АЭС так или иначе протекает из Франции в Люксембург.

На этом история закончилась.