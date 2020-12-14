Соединённое Королевство и Европейский союз к очередному дедлайну не смогли договориться об условиях торговой сделки. Теперь британские власти опасаются дефицита продуктов, товаров первой необходимости, лекарств. А чтобы не оставить людей без еды и туалетной бумаги, власти попросили супермаркеты сделать запасы как минимум на 6 недель

До конца переходного периода, после которого Великобритания станет полностью суверенным государством, не связанным никакими европейскими обязательствами, остаётся 2,5 недели, но Лондон и Брюссель до сих пор не могут договориться об условиях цивилизованного развода.

На рабочем ужине 9 декабря глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Великобритания Борис Джонсон решили, что окончательная судьба переговоров по Brexit должна решиться к вечеру 13-го числа, то есть они должны окончательно определиться, есть ли ещё возможность достичь компромисса, и, соответственно, объявить о продолжении или окончательном провале переговоров. Brexit: Евросоюз потеряет Великобританию, но может получить Северную Ирландию © AFP, Justin TALLIS

Хотя обсуждение того, как обе стороны будут выстраивать отношения после Brexit, длится с марта, между ними сохраняются серьёзные противоречия, прежде всего о том, как распределять квоты на рыболовство в исключительной экономической зоне Соединённого Королевства, как обеспечить условия равной конкуренции для британских и европейских компаний, в какой правовой плоскости улаживать споры (в частности, какова роль Европейского суда в этом процессе).

В частности, что касается первого пункта, ЕС настаивает на предоставлении европейским рыбакам доступа в британские территориальные воды, иначе союзный рынок рыбной продукции для Лондона будет закрыт, а Великобритания хочет установить квоты на вылов рыбы в своих водах.

Ещё 10 декабря Джонсон в эфире телеканала Sky News предупредил о риске провала переговоров с ЕС о будущих отношениях и торговой сделке. По его словам, это обусловлено прежде всего стремлением Евросоюза распространить свои юридические нормы на британское законодательство.

«В Брюсселе думают, что ЕС и Великобритания словно братья-близнецы: если, например, ЕС решает купить дорогую сумочку, то, значит, и Великобритания должна поступить так же, а иначе в отношении нас будут введены тарифы», — заявил глава британского правительства.

Евросоюз настаивает на том, что в Великобритании должны действовать те же экологические, трудовые и социальные стандарты, что и внутри союза, но для этого властям королевства нужно принимать законы, аналогичные резолюциям ЕС в этих сферах, отказываясь от выработки собственных. В противном случае Брюссель сможет в одностороннем порядке вводить тарифы на британские товары, а Лондон считает такую меру неприемлемой.

«Предложенная нам сделка на данный момент не подходит Великобритании. Велика вероятность того, что в итоге наше партнёрство будет больше напоминать отношения ЕС с Австралией, чем с Канадой. Мы продолжим переговоры, но я считаю важным, чтобы все начинали готовиться к австралийскому варианту», — добавил Джонсон. Мирзаян: Великобританию принесут в жертву будущей целостности Евросоюза © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Изначально Лондон планировал заключить с Брюсселем соглашение о свободной торговле по образцу договора, существующего между ЕС и Канадой, который предусматривает отмену более 99% тарифов. Австралия ведёт торговлю с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации с применением торговых тарифов и квот.

Урсула фон дер Ляйен тоже не стала лукавить и сказала, что Лондон и Брюссель далеки от достижения договорённостей. Видимо, не надеясь на преодоление фундаментальных разногласий, Еврокомиссия представила экстренные меры, которые позволят Евросоюзу обеспечить базовое воздушное и дорожное сообщение с Великобританией, а также совместное рыболовство после Brexit в случае провала переговоров.

Но вот готовы ли британцы вести совместный промысел с европейцами — большой вопрос. Согласно информации газеты The Times, в ближайшее время власти королевства наделят военную полицию Военно-морских сил полномочиями задерживать в исключительной экономической зоне Великобритании рыболовецкие суда стран ЕС, если сделка с Брюсселем заключена не будет. Министерство обороны подтвердило, что с 1 января 2021 года 4 вооружённых судна будут приведены в режим готовности, чтобы выполнить это поручение.

И вот наступило 13 декабря — как отметил европейский дипломатический источник, минимум десятый крайний срок, установленный в бесконечном процессе Brexit. Вполне ожидаемо, никакого прорыва не произошло.

Джонсон заявил, что Великобритания готова к отсутствию торговой сделки с ЕС, и призвал готовиться к ведению торговли по правилам ВТО, но при этом не стал исключать, что стороны всё ещё могут достичь соглашения о формате будущих отношений и свободной торговле, но для этого им придётся преодолеть крайне существенные противоречия. В конечном итоге британский премьер-министр и глава Еврокомиссии согласились продолжить переговоры, «чтобы увидеть, удастся ли достичь соглашения даже на этом позднем этапе».

Времени остаётся катастрофически мало, а сделку, если она всё-таки будет заключена, должны одобрить Европарламент и парламент Королевства.

Как сообщили источники в ЕС, Лондон и Брюссель всё же приблизились к достижению компромисса по вопросам выработки стандартов и разрешения споров, теперь главной проблемой стало рыболовство — британские власти хотят резко сократить квоты для французских рыбаков, а те требуют от президента страны Эмманюэля Макрона отстоять их право на продолжение промысла в традиционных районах в прежнем объёме, угрожая национальной забастовкой.

Тем временем власти Великобритании активно готовятся к жизни после жёсткого Brexit, то есть без заключения сделки. Как сообщило издание Sunday Times, правительство посоветовало магазинам сделать запасы товаров на 6 недель, а аптекам — лекарств, медицинского оборудования и вакцин, опасаясь ажиотажного спроса среди потребителей.

«Неделю назад состоялся разговор, в котором министры сказали: готовьтесь к no-deal. В эти выходные послание транслируется такое — сделки не будет. Супермаркеты и министры очень обеспокоены паникой среди покупателей. Они видели, что произошло при COVID, когда люди начали скупать рулоны туалетной бумаги, и знают, как быстро всё может пойти не по плану», — рассказал старший консультант одного из крупнейших супермаркетов. Brexit без сделки. Джонсон грозит оставить британцев без денег, продуктов и туалетной бумаги © РИА Новости, Джастин Гриффитс-Уилльямс | Перейти в фотобанк

Отсутствие сделки повлечёт за собой введение тарифов на товары, а соответственно, рост стоимости товаров для покупателей как в Королевстве, так и в ЕС. С французской стороны Ла-Манша уже выстроились многокилометровые колонным грузовиков, спешащих доставить продукцию на Туманный Альбион. Как уточняют власти региона О-де-Франс, за последние 3 недели количество большегрузных транспортных средств на подъездных дорогах к французскому порту и евротоннелю выросло на 50%.

По словам заместителя директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимира Шаповалова, выход Великобритании без сделки из ЕС действительно вызовет потребительский кризис, поскольку королевство сильно зависит от Европы в плане снабжения продуктами и товарами первой необходимости, а в случае невозможности согласовать торговое соглашение стране придётся полностью перестроить своё потребление и товарный рынок, что сделать будет крайне сложно.

Складывается впечатление, что руководство ЕС выдвигает Лондону заведомо невыполнимые требования, чтобы поставить его в как можно более сложное положение и тем самым показать остальным странам сообщества, как плохо им будет житься вне большой европейской семьи. Раз уж такая развитая и экономически благополучная страна, как Соединённое Королевство, не смогла приспособиться, то что будет, например, с той же Италией, которую пришлось всем ЕС-овским миром спасать от экономического кризиса 2008 года?

Европейский союз переживает не лучшие времена в своей истории, да и эпидемия коронавируса, вынудившая отдельные страны повторно вводить карантин, порой ещё жёстче весеннего, ситуацию только осложняет. В этих условиях Брюссель делает всё, чтобы тем, кто в 2016 году вдохновился референдумом по Brexit и тоже задумался о выходе из ЕС, не повадно было.

Великобританию в сложившейся ситуации тоже можно понять: она решила, что хочет жить своей жизнью, без оглядки на других, но её вынуждают де-факто оставаться членом ЕС, соблюдать его нормативы и законы либо получить свободу, но дорого за неё платить, то есть стать вассалом.

Судя по тому, что британское правительство оценивает шанс на заключение сделки с ЕС всего в 20%, с большой вероятностью, с 2021 годом наступит жёсткий Brexit и все вытекающие из него последствия.