Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что предпосылок для встречи лидеров Украины, России, Франции и Германии в 2021 году нет

По крайней мере, по словам Кравчука, пока он таких предпосылок не видит.

«Пока не вижу потому, что Россия выдвигает одну и ту же тему: формально говорит «да-да», и советники встречаются, что-то говорят. Но фактически сейчас Россия говорит: «Нет нужды встречаться в "нормандском формате", потому что не выполнены задания прежней нормандской встречи 9 декабря», — сказал политик в интервью Liga.net. «Сажать и доить»: эксперт раскрыл, как понимает политику Леонид Кравчук © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

9 декабря 2019 года в Париже состоялся саммит лидеров государств «нормандского формата». Был подписан совместный документ, предусматривающий ряд мер.

Предполагалось, что меры эти будут предприняты в течение четырёх месяцев, после чего лидеры стран «нормандской четвёрки» снова соберутся.

После декабрьской встречи президент Украины Владимир Зеленский, которого избрали во многом благодаря его обещаниям покончить с войной, заявлял, что он даёт себе год на урегулирование конфликта на Донбассе. Но год спустя приходится констатировать: оснований для новой встречи в «нормандском формате» действительно пока нет.

Кравчук уверяет, что Украина выполнила предложения, выработанные 9 декабря 2019 года, однако, по его словам, «встречных шагов от России не последовало».

Ранее он призвал к ужесточению санкций против Москвы — в частности, предложил отключить Россию от международной расчётной системы SWIFT. По словам экс-президента, если ситуация в Донбассе не будет урегулирована, Киев потребует введения против России такой меры после новогодних праздников.

Однако именно сам Киев не выполняет обязательства, заявляют в Москве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ноябре этого года указывал на то, что далеко не все пункты парижского коммюнике выполнены.

По его словам, встреча глав государств не может происходить ради встречи, «она может и должна происходить ради определённого результата».

Эксперт напомнил, какой совет Байден давал Украине по Минским соглашениям © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Дмитрий Разумков 6 декабря заявил, что ​в парламент не поступали какие-либо обращения, связанные с законодательными инициативами в рамках переговоров в Контактной группе и в «нормандском формате».

Полномочный представитель ДНР в Контактной группе, министр иностранных дел республики Наталья Никонорова в связи с этим напомнила, что в начале этого года Зеленский назначил в состав украинской делегации на Минской площадке председателей трех комитетов Верховной Рады.

«Эти назначения сопровождались масштабным хайпом в СМИ: якобы теперь связь с Радой будет прямой, и у украинских переговорщиков не возникнет ни малейших трудностей в сотрудничестве с парламентом для политического урегулирования, — отметила Никонорова. — Но на практике оказалось, что украинские власти продолжают играть в пинг-понг: на встречах Контактной группы представители Киева рассказывают нам, что у них нет полномочий обращаться в Раду с инициативами по изменению или принятию необходимых для реализации Комплекса мер нормативных правовых актов. А представители Рады, в свою очередь, говорят о том, что к ним никто по этому поводу не обращался».

Напомним, Минские соглашения предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также проведение конституционной реформы, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Деятели разных рангов в Киеве не раз «проговаривались» о том, что нынешняя власть не пойдёт на предоставление реального особого статуса (особого порядка местного самоуправления) для Донбасса, звучат заявления о том, что политическая часть Минских соглашений на практике вряд ли может быть реализована.

А Кравчук заявлял о некоем плане «Б» по Донбассу, над которым работают в украинском Совбезе и который будто бы будет утверждён уже после Нового года. Кулеба прокомментировал план Б Украины по Донбассу © РИА Новости, Ирина Геращенко | Перейти в фотобанк

Впрочем, в реальность такого плана в самой Украине мало кто верит. Как отметил в эфире канала «Россия 24» глава политсовета партии «Оппозиционная платформа —За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, «никакого плана «Б» нет и не может быть, потому что любой план должен быть утвержден теми, кто собирается его реализовать».

По словам политика, в данном случае не может быть такого, что киевская власть что-то для себя решит и будет это реализовывать — «потому что без согласия всех остальных Киев сделать этого не может».

«Поэтому план «Б» — это оговорка, это пиар-ход, это для того чтобы привлечь внимание», — считает Медведчук.

Он также подчеркнул, что Киев бездействует: «власть заблокировала выполнение Минских соглашений и ничего не делает ни в вопросе освобождения удерживаемых лиц, ни для того, чтобы мир пришел на Донбасс, Донбасс вернулся в Украину, а Украина — на Донбасс».

Отметим, в годовщину переговоров в Париже МИД Украины заявил, что страна готова продолжать работать в рамках «нормандского формата» и на площадке Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе для выполнения достигнутых лидерами четырех стран договоренностей.