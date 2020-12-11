Прозвучавшие на параде 10 декабря в Баку слова президента Азербайджана Ильхама Алиева и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана встревожили Армению. Лидеры двух тюркских государств продемонстрировали, что не будут останавливаться на достигнутом

В четверг, 10 декабря, на параде в честь окончания войны в Нагорном Карабахе президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о претензиях на армянские земли.

«Зангезур, Гёйча и Ереванский уезд — это наши исторические земли. Наш народ жил там веками, но руководство Армении тогда (в конце 1980-х годов. — Ред.) изгнало сотни тысяч азербайджанцев со своих земель», — отметил Алиев на речи в начале парада.

Парад реванша. Слова Алиева как грозное предупреждение Армении © REUTERS, Turkish Presidential Press Office

Зангезур — это Сюникская область Армении, а Гёйча — так в Азербайджане называют озеро Севан.

Выступавший следом за ним президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вовсе упомянул одного из главных зачинщиков геноцида армян — военного министра Османской империи Энвера-пашу.

«Да святится сегодня душа Энвера-паши», — заявил Эрдоган.

Помимо этого, он также вспомнил и родственника Энвера-паши — Нури-пашу и Кавказскую исламскую армию, которая в сентябре 1918 года взяла Баку, устроив резню живших в городе армян. Позже Нури-паша воевал в Нагорном Карабахе с советскими отрядами и армянами.

Прозвучавшие с трибуны в Баку заявления встревожили армян.

Последнее предупреждение

Католикос Великого Дома Киликийского Арам Ι обеспокоен заявлениями Эрдогана и Алиева.

«Следите за тем, что сегодня происходит в Баку. Послушайте слова Эрдогана и Алиева об армянах и Армении… Будем бдительны, едины и осмотрительны, избегая подходов, которые вызывают внутреннюю конфронтацию и нетерпимость. Это путь, ведущий к победе», — призвал Арам I армян.

Киликийский католикосат — один из двух католикосатов, из которых состоит Армянская апостольская церковь. Он — независим, но признаёт первенство чести Католикоса всех армян. Резиденция Киликийского католикоса находится в Ливане — туда она была перенесена в 1915 году после геноцида армян в Турции. Таким образом, призыв Арама I к бдительности вызван в том числе и трагической историей его народа и церкви.

Слова Алиева и Эрдогана встревожили и власти Армении. Давай землю! Армении намекнули на новые территориальные потери © CC0, Pixabay

«Мы решительно осуждаем провокационные заявления, сделанные сегодня в Баку лидером Азербайджана. Голос территориальных притязаний по отношению к Армении серьезно ставит под сомнение готовность Азербайджана к установлению мира, целенаправленно ставит под угрозу региональный мир и безопасность», — прокомментировала «Арменпресс» слова тюркских лидеров Мане Геворкян — пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

По её словам, заявления президента Алиева о том, что Азербайджан разрешил карабахский конфликт военным путём, «ещё раз показывают, кто является инициатором войны, кто пытается провести регион через испытание дальнейшей дестабилизации». Кроме того, Геворкян подчеркнула, что заявления Алиева противоречат духу трехстороннего заявления от 9 ноября.

Не оставила Геворкян без внимания и слова Эрдогана.

«Резко осуждается и прославление президентом Турции архитекторов геноцида армян — младотурецких идеологов. Такие проявления ставят под сомнение заявления Турции, в том числе её готовность содействовать региональному миру и стабильности», — отметила она.

Что касается самого Пашиняна, то он занят политическим противостоянием в Армении и пока лично не прокомментировал ни высказывания Алиева, ни высказывания Эрдогана.

Армянский омбудсмен Арман Татоян заявил, что высказывания тюркских лидеров полны угроз жизни и здоровью всего населения Армении, оскорблений и выражений, разжигающих ненависть в отношении всех армян.

«Выступления президентов Азербайджана и Турции содержали те же акценты и слова ненависти и вражды, которые азербайджанские военные использовали во время этой войны в ходе пыток, жестоких убийств армянских военнослужащих и мирных жителей или бесчеловечного обращения с ними с исключительным цинизмом», — отметил он.

Татоян отдельно остановился на прославлении Эрдоганом лидеров младотурок.

«В своей речи, разжигающей ненависть к армянам и угрожающей всему армянскому народу, президент Турции отметил, что сегодня день прославления душ Ахмеда Джевада бея, Нури-паши, Энвера-паши, членов Исламской армии Кавказа. Эти люди младотурки, которые организовали и совершили геноцид армян в Османской империи, сопровождавшийся убийствами, ранениями, пытками и изнасилованиями», — указал он.

Некоторые популярные армянские Telegram-каналы и вовсе заявили, что такими высказываниями Эрдоган окончательно похоронил Турецкую Республику, созданную Мустафой Кемалем Ататюрком, который был врагом того же Энвера-паши и других лидеров младотурок и при котором Святая София из мечети превратилась в музей.

Однако обеспокоены тем, что увидели и услышали на параде, не только в Армении.

Весьма тревожный альянс

На речи Алиева и Эрдогана на параде в Баку обратил внимание и зампредседателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Очень своеобразная историческая память позволяет господину Эрдогану вспоминать об Энвере-паше, не вспоминая ни того, что он сделал в годы Первой мировой с армянами, ни того, каким образом он кончил. Я рекомендую господину Эрдогану вспомнить», — заявил он в интервью агентству «Новости-Армения». Помидорные баталии. Почему Россия запретила томаты и яблоки из Азербайджана © РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк

Он назвал президента Турции «старшим братом Азербайджана». При этом Затулин отметил, что Эрдоган достаточно хорошо продемонстрировал еще за год до возобновления конфликта в Нагорном Карабахе, как он относится к музейным и христианским ценностям, снова сделав мечетью Святую Софию — храм, построенный за тысячу лет до появления турок в Константинополе.

Кроме того, Затулин прокомментировал заявления Алиева по поводу армянских земель, отметив, что «этот выпускник МГИМО очень своеобразно понимает историю».

«Это заставляет меня вообще сомневаться в том, что все в порядке с преподаванием истории в МГИМО. Я сам закончил исторический факультет и никогда не слышал, чтобы кто-либо у нас излагал такие версии истории, по которым Ереван является древней азербайджанской землей. Насколько я знаю историю, азербайджанцы узаконили свое титульное название только в XX веке», — указал Затулин.

По его словам, президенту Азербайджана непозволительно делать такие заявления.

«Эти заявления приводят к той обеспокоенности, которая во всем мире — не только в России — проявляется по поводу сегодняшнего альянса Турции и Азербайджана на Кавказе», — отметил Затулин.

Впрочем, были и те российские эксперты, которые увидели в альянсе Анкары и Баку угрозу в первую очередь самому президенту Алиеву.

«Понимает ли Алиев, что сейчас происходит? Что Азербайджан перестает быть субъектом, а становится объектом в международных отношениях? Понимает ли, что это все ни разу не партнерство, а, скажем так, некоторая форма корпоративного поглощения? Скорее всего, понимает. И вряд ли его это все устраивает», — отметил журналист, депутат Мосгордумы Андрей Медведев. Полиция Армении задерживает противников Пашиняна у здания правительства © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По его словам, сделать в текущей ситуации президент Азербайджана уже ничего не может. Медведев полагает, что ранее Алиев хотел построить именно партнерство, думая, что сможет этого добиться.

«Вышло же так, что сегодня его армия под контролем турок, спецслужбы, надо полагать, в теснейшем взаимодействии, то есть под частичным контролем, на территории Азербайджана находится боевики, турецкие военные, Карабах остался неподконтрольным. То есть существует фундамент будущей войны, в которой Азербайджан без Турции не вывезет. Но для этого официальному Баку придется поделиться суверенитетом, пустить еще глубже турецкий бизнес, поддержать геоэкономические проекты Анкары», — указал Медведев.

Таким образом, азербайджано-турецкий альянс, по словам российских комментаторов, довольно тревожный не только для всего мира, но и для руководства Азербайджана. Но в первую очередь опасаться нужно армянам.

Президент Алиев уже обозначил новые территориальные претензии к Армении, а президент Эрдоган недвусмысленно дал понять, что Турция поддержит Азербайджан. А это значит, что армянам следует как можно быстрее сделать выводы из поражения в Нагорном Карабахе, начать широкомасштабные работы по укреплению и превращению Сюникской, да и других областей Армении в хорошо укрепленные бастионы и наконец найти выход из продолжающегося в стране вот уже месяц политического кризиса.