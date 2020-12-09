В среду, 9 декабря, правительство Украины собралось на заседание, чтобы решить вопрос с коронавирусным карантином на ближайшее время. В итоге был принят вариант с жесткими ограничениями, который, при этом, должен позволить экономике страны удержаться на плаву. Вопрос лишь в том, сможет ли он действительно помочь в борьбе с пандемией

Как подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль, речь идет именно о новых ограничениях, а не полновесном локдауне, о вероятности которого рассуждали в обществе и СМИ. Таким образом, с 8 по 24 января 2021 года Украина проведет в режиме усиленных карантинных мер. Повторный локдаун добьет Украину окончательно — философ © из личного архива Олега Сифер-Седова

Зачем ввели новый карантин

Обстановка с COVID-19 в стране по-прежнему остается напряженной. Ежедневно опасным вирусом заболевают более 10 тысяч украинцев, а некоторое время назад был зафиксирован антирекорд в более, чем 16 тысяч подтвержденных диагнозов за сутки. Все это происходит на фоне тяжелой ситуации с системой здравоохранения, которая оказалась не готова к эпидемии.

Так, на прошлой неделе много шума наделала история в Одессе, где в местной больнице для пациентов с коронавирусом из-за нехватки мест и персонала людей клали рядом с трупами. Примеров подобных ситуаций по всей стране можно привести еще много: несколько заболевших, подключенных к ИВЛ, скончались во Львовской области из-за перебоев с электричеством в госпитале, а в Николаеве больным пришлось буквально драться за кислород, которого тоже не хватает на всех.

В отличие от РФ, где вакцинация от коронавируса уже началась, на Украине власти продолжают категорически отказываться от российских вакцин, ожидая возможности закупить аналоги на Западе. В этих условиях единственным способом как-то сбить волну заболеваемости остается введение новых ограничений.

Почему не локдаун

За время пандемии Украина прошла через несколько вариантов карантина. Наиболее жестким был режим весной, когда страна ушла на полный локдаун. Тогда на некоторое время были закрыты учебные заведения, кафе и рестораны, развлекательные заведения, торговые центры, остановлено международное и междугороднее сообщение, закрывалось метро, ограничивалась работа предприятий. Такое решение встретило противодействие у бизнеса и местных властей, которые оказались не в состоянии взять на себя при отсутствии помощи от центра функции по поддержанию экономики.

После того, как ситуация с заболеваемостью стабилизировалась, власти разделили страну на зоны исходя из текущей обстановки, в каждой из которых ограничения варьировались исходя из конкретной обстановки. Однако такая схема оказалась бесполезной уже осенью, когда вся Украина погрузилась, в лучшем случае, в «оранжевую» зону.

Тогда было принято решение ввести так называемый карантин выходного дня, когда в субботу и воскресенье закрывались кинотеатры, торговые центры, а заведения общепита работали только на вынос. В таком режиме страна жила последние несколько недель. По заверениям главы Минздрава Максима Степанова, это дало свои плоды и число заболевших несколько снизилось. Категорически против карантина по выходным выступили предприниматели, которые из-за отсутствия клиентов в самые хлебные дни потерпели очередные убытки.

Таким образом власти снова оказались перед дилеммой и необходимостью лавировать между ужесточением ограничений и поддержки экономики.

Новые-старые ограничения

Согласно последнему решению, ужесточение карантина произойдет на Украине 8 января будущего года и продлится еще 16 дней до 24 января.

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Кроме того, будет приостановлена работа торговых центров и всех магазинов, однако будут работать продуктовые, аптеки и магазины товаров первой необходимости (средства гигиены, бытовая химия, корма для животных и ветеринарные препараты и т.д.), которые также будут функционировать и внутри торговых центров.

Приостановит свою работу индустрия развлечений: украинцам придется обойтись без походов в театры и кинотеатры, закрыты будут также и спортзалы с фитнес-центрами. Не смогут принимать посетителей и рестораны с кафе, которым разрешается лишь перейти в режим доставки и продажи заказов на вынос.

Также отдельно оговаривается, что метро закрывать не будут, как это было весной, в результате чего горожанам приходилось буквально штурмом брать автобусы и маршрутки, которые оставались единственным доступным средством передвижения.

Примечательно, что ужесточение карантина предусмотрено именно начиная с 8 января, то есть жители страны смогут отпраздновать Новый год и Рождество в более-менее традиционном формате, хотя и без массовых гуляний и привычных праздничных ярмарок. Благодаря этому власти дадут малому бизнесу заработать в это «денежное» время, а также фактически закрывают глаза на массовые рождественские богослужения. Также обращает на себя внимание, что во время ужесточенного карантина продолжат работу гостиницы, а следовательно все горнолыжные и зимние курорты смогут принимать отдыхающих.

Будет ли эффект

Вопрос о сроках мини-локдауна в данном случае ключевой. Очевидно, что многое зависит от самих украинцев, от их готовности прислушаться к советам эпидемиологов и властей и провести предстоящие праздники дома. Если же жители страны предпочтут встретить наступление Нового года в клубах и ресторанах, а Рождество на массовых службах в храмах, то жесткий карантин с 8 по 24 января может оказаться запоздалым и как следствие не эффективным.

О том, что борьба украинской власти с коронавирусом не только не приносит желаемого результата, но и попирает всякие принципы справедливости, не раз заявляли эксперты издания Украина.ру.

Адвокат Гожый сказал, почему власть на Украине борется с коронавирусом «дурацкими методами» © REUTERS, Gleb Garanich Андрей Гожый считает, что люди уже дают свою оценку действиям президента Владимира Зеленского и его команды.

«Потому что оказывается, что в спортзалах заниматься нельзя, а в пивнухах и в ресторанах, которые принадлежат мэрам, депутатам, коронавирус как бы не распространяется. Это ведь всё люди видят. И делают выводы», — указал он в интервью.

О невозможности власти справиться с эпидемией говорил в своей колонке на Украину.ру политолог Павел Рудяков.

«Раз за разом демонстрируя неспособность сдержать распространение коронавируса, власть обрекает своих граждан на испытания, несущие угрозу их здоровью и жизни. Имитация деятельности в медицинской сфере ради политических рейтингов или наживы только усугубляет крайне сложную ситуацию. Главнейшая проблема тут в том, что для государства охрана здоровья граждан даже в условиях такой страшной, смертельной угрозы, как COVID-19, не является приоритетом», — писал он.

Не исключено, что новая вариация карантина, ожидающая украинцев в январе, в очередной раз подтвердит подобные экспертные оценки.