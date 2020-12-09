Во вторник, 8 декабря, министр здравоохранения Максим Степанов заявил на брифинге, что выделенных на здравоохранение в следующем году сумм недостаточно

В итоге, по словам Степанова, медики массово будут уезжать на работу за границу. В бюджете на медицину выделяется 159 миллиардов гривен, а министр здравоохранения требует почти в два раза большую сумму — 296 миллиардов.

Еще в ноябре Степанов пообещал медикам зарплату на уровне 22-25 тысяч гривен, чтобы они не уезжали из страны. Ранее, 20 октября, и президент Украины Владимир Зеленский заявил, что зарплаты врачей на Украине в 2021 году вырастут до 25 тысяч гривен. Также обещалось повышение зарплат медсестёр и младшего медицинского персонала.

Однако у МВФ свои планы на расходы украинского бюджета. Первоначальный вариант госбюджета раскритиковали в фонде за неумеренные расходы, и в новом варианте бюджета они были урезаны.

Минфин Украины обвинил медиков в неэффективности траты денег © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Ситуация непростая, абсолютно непростая. Я никого не обманываю, просто говорю, что так сложилось, что значительная сумма средств до сих пор нам не поступила. Речь о более 3 миллиардах долларов США, которые были заложены у нас в бюджете. Вы говорите: дыра-дыра. Недофинансирование является значительным. Это правда», — заявил глава Минфина.

Иными словами, даже нищенские зарплаты медикам уже задерживаются, что становится дополнительной мотивацией для их массового увольнения в условиях повышенного риска при пандемии.

В Черкассах, например, сейчас остро не хватает медиков скорой помощи. Местная администрация не нашла иного выхода, кроме обращений к населению в соцсетях. Однако пока нашлось лишь двое желающих.

Юрий Пулик, старший фельдшер отделения, где спасают пациентов с коронавирусом, работающий в Черкасской городской больнице скорой помощи 33 года, объясняет нехватку персонала низкой зарплатой и миграцией работников.

«Низкая зарплата, все разошлись. Люди убежали. Молодые не хотят работать за такую зарплату. Они уехали за границу. Многие перешли на частные клиники. За низкую такую зарплату до 5000, 4 с половиной, никто не хочет работать», — объясняет фельдшер инфекционного отделения.

И это вполне естественно, учитывая, что в данном случае зарплата медперсонала инфекционного отделения едва покрывает коммунальные услуги. Очевидно, что медсестра скорой помощи скорее пойдет распространять рекламу у входа в метро, где заработает больше, чем на скорой помощи, перевязывая и обмывая на ночных вызовах пострадавших в какой-нибудь пьяной поножовщине.

Украина дошла до коллапса медицины © AP, Evgeniy Maloletka

В соседней Польше, откуда многие медики уехали в Германию, Сейм решил привлечь украинских врачей на замену. Польше не хватает сейчас около 70 000 врачей. На этом основании польский парламент рассматривает законопроект, упрощающий трудоустройство врачей, получивших образование не в странах ЕС. В украинской компании по трудоустройству Gremi Personal недавно отмечали, что украинские медики уже зачастую работают в Польше, но не по специальности.

По данным украинского Минздрава, еще на 1 января 2020 года в стране не хватало 33 707 врачей и еще 35 тысяч специалистов среднего медицинского персонала (медсестры, лаборанты). Затем уже из-за пандемии коронавируса в Украине уволились почти 34 тысячи медработников, большинство из которых пенсионного и предпенсионного возраста.

Даже в столице, куда традиционно едут кадры из провинциальных городов, медиков остро не хватало еще до пандемии.

«Дефицит кадров — проблема, которая была у нас каждый год, и она даже не связана с COVID-19», — говорит глава Совета Киевского городского профсоюза работников здравоохранения Сергей Кубанский.

Затем в Киеве, по его словам, за последние полгода уволилось еще 7 тысяч медиков, и эта тенденция не прекращается.

Степанов объяснил, почему Украина может остаться без врачей © AP, Evgeniy Maloletka Олега Гелевея, с начала пандемии в столице уволились от 20 до 25% медиков.

«Причина — низкая зарплата», — подчеркнул Гелевей.

В регионах ситуация намного хуже. Если в областной больнице работали два анестезиолога, а один из них уволился, а другой заболел, то операции не проводятся. Из-за подобной ситуации в одесской городской больнице №5 пришлось закрыть на днях два отделения и еще одно в больнице №8. Причина — заболели анестезиологи.

Президент Зеленский традиционно борется с проблемами, в том числе системы здравоохранения, обещаниями, а затем повторением обещаний. Медикам обещали повысить зарплату в прошлом году, затем в начале пандемии, затем в октябре, но в проекте нового бюджета таких повышений нет. То же самое и относительно доплат за борьбу с коронавирусом, что отмечало в ноябре даже немецкое издание Deutsche Welle.

«Ирина К. из небольшого городка в Черниговской области месяц назад уволилась с должности фельдшера экстренной медицинской помощи», — сообщает немецкое издание.

Женщина рассказывает, что к этому шагу ее вынудила ситуация с зарплатой.

«Людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 я видела, а доплаты — нет», — жалуется медик.

По ее словам, она не получала обещанных правительством Украины денег за работу в условиях эпидемии и после безуспешных попыток выяснить ситуацию покинула работу после 30 лет медицинского стажа. Она рассказала немецким корреспондентам также о чрезвычайной нагрузке, которая сейчас легла на плечи медиков.

«На 15 тысяч населения у нас работает два семейных врача и два педиатра, а в поликлинике ежедневно очереди, которые больные выстаивают по 3-5 часов. В переполненной местной больнице всеми больными COVID-19 занимаются только один врач-инфекционист и один терапевт», — сообщила Ирина К.

Теперь уже бывший фельдшер утверждает, что, несмотря на такую невероятную нагрузку, медработникам приходится иметь дело еще и с задержкой зарплат.

Процессы декоммунизации, деиндустриализации и переориентации на аграрное производство совершенно логично сопровождаются медицинской реформой и требованиями внешних кредиторов о сокращении социальных расходов. Польских врачей сманила Германия и Великобритания, а украинских врачей сманивает Польша, но на этом цепочка миграции медиков обрывается — Украина не сможет сманить врачей из России, Турции или Грузии.

Как следствие, ситуация в системе здравоохранения тоже деградирует до уровня XIX века, когда на район останется один земский врач-энтузиаст, принимающий роды, вырывающий зубы, делающий припарки больным в холерном бараке.