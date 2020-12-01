Разгон протестующих на площади Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года послужил спусковым крючком для начала Майдана, который увенчался в феврале уже следующего, 2014-го, года государственным переворотом. СМИ твердили о покалеченных милицией детях, но на самом деле под раздачу попали совсем не студенты

В ночь на 30 ноября 2013 года произошло событие, предопределившее развитие украинской истории на ближайшие несколько десятилетий. Силы милиции жестко разогнали митинговавших за евроинтеграцию. Версия, которую настроенные против властей СМИ мигом распространили в новостях о разгоне под соусом: «Произошло зверское избиение детей».

Видео тех событий распространял и инициатор Евромайдана — тогда еще журналист Мустафа Найем. Уже само это видео, а именно голоса и лексика тех, кого разгоняли, свидетельствует, что дело милиции пришлось иметь не только с юными протестующими.

Издание Украина.ру решило вспомнить, как происходили события, которые в итоге увенчались госпереворотом.

Они же не дети!

Когда весть об избиении «студентов» облетела оппозиционно настроенные к власти СМИ и соцсети, информационное пространство Украины взорвалось. «Они же дети!» — вот общее настроение, которое царило тогда среди части населения. Кстати, первой этот мем запустила депутат фракции Партии регионов в Верховной Раде Инна Богословская. Позже она официально заявила, что выходит из фракции.

В настоящее время эта когда-то очень яркая политическая фигура исчезла со всех радаров. Ложь краеугольного камня Майдана. Кто на самом деле вошел в «Небесную сотню» © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

Что касается событий тех дней, они развивались по очень странному сценарию. При ближайшем рассмотрении оказалось, что детьми там и не пахло.

«Я этих студентов все же не называл бы студентами, я их называю «они-же-дети», потому что среди тех, кто числится участниками той провокации как студенты, на самом деле были не студенты, а по большей части вполне зрелые мужчины, некоторым по 45 лет или около того. Но в историю они вошли как «дети, которых избила милиция». Еще раз хочу подчеркнуть, это была провокация. И это был первый сигнал, во всяком случае для меня, что в стране готовится госпереворот», — вспоминал в феврале 2015 года в интервью Захару Виноградову экс-министр внутренних дел Украины Виталий Захарченко.

Что характерно: списки пострадавших от разгона, которые делали в группе Euromaidan SOS, сегодня недоступны. Но благодаря СМИ эти списки, а также подробности о пострадавших «студентах» сохранились.

Обращает на себя внимание то, что в некоторых списках львиную долю пострадавших составляют журналисты, оппозиционные власти, — тот же Найем. В другом списке упоминаются такие пропавшие люди, как, к примеру, винничанин Анатолий Шинкарук, которому на момент описываемых событий было 54 года. Или, например, житель Тернопольской области Владимир Прийдун, которому было на момент разгона Евромайдана 42 года.

Еще упоминалось об исчезновении Александра Тараканова, которому на момент разгона было 27 лет. Эти трое, а также еще семеро человек числились среди пропавших после разгона на 6 декабря 2013 года. Досконально ни следствие, ни журналисты их и не искали. Часть других потерявшихся нашлась. Среди них — Николай Зажура, которому было 57 лет, Георгий Джумгалиев, которому было 60 лет, Любомир Деревянко, которому было 28 лет, Эльвин Манцируров, которому было 23 года, Олег Сирко, которому было 30 лет.

Забавно, но на многих сайтах после опубликования первых списков, в которых год рождения многих пропавших указан не был, заявлялось, что большинству из них от 16 до 22 лет. На деле же оказывается, что многие из тех, чье участие в тех событиях подтверждают сами майдановцы, явно не были ни студентами, ни молодыми людьми в общепринятом значении этих слов.

Кстати, если верить видео разгона, эти "они-же-дети" безвинными овечками не были. Они не спали, не сидели, а именно атаковали силы милиции, которая, в свою очередь, пыталась создать коридор, чтобы вывести протестующих с места событий.

Впрочем, примечательны были и обстоятельства, при которых проходил разгон Майдана. Часть оппозиции словно знала, что случится в ту роковую для Украины ночь.

Фальстарт

По данным протестующих, разгонять их начали в 4 часа утра 30 ноября.

«Людей с Евромайдана вывозят скорыми. Ровно в 4.00 «Беркут» начал зачистку территории. Люди даже не могли противостоять, спали и просто сидели», — писала журналистка украинского «5 канала» Инна Неродик.

Людей з #євромайдан вивозять швидкими. Рівно о 4.00 беркут почав зачистку території. Люди навіть не могли чинити опору,спали і просто сиділи — Inna Nerodyk (@Nerodyk) November 30, 2013

​Она утверждала, что «людей не только били по-зверски», но еще и «стреляли в воздух».

Однако еще до 4 утра успели произойти события, которые позже дадут противникам Майдана основания утверждать, что разгон был срежиссированным.

К примеру, ко времени разгона из-под стелы Независимости вывезли дорогостоющую звукоусиливающую аппаратуру. Если бы она оставалась к моменту разгона на месте, от нее остались бы "ножки да рожки". Что еще интереснее, в ночь разгона пропали и лидеры Майдана.

«Часть членов координационного совета находилась в постоянном контакте с Пашинским (тогда нардеп от «Батькивщины». — Ред.). Они начали готовить ситуацию к тому, чтобы передать Майдан оппозиции. И было принято решение, что с полуночи 30 ноября сцена и охрана уже будут у них. Я был против этого сценария, но на меня просто «забили». А к вечеру 29-го и вовсе стало происходить нечто странное. У Егора Соболева заболело сердце, и он уехал в больницу. Все люди, которые принимали решения, стали куда-то пропадать. Меня это удивило», — рассказывал после событий лидер партии «Русь» Денис Шевчук.

Ему, кстати, принадлежала часть аппаратуры, которая использовалась на Майдане. Добкин: Порошенко и Турчинова нужно повесить на Майдане, а Парубия – за ноги в Одессе © РИА Новости, Саид Царнаев | Перейти в фотобанк

«Я был вынужден подчиниться решению координационного совета о сворачивании Майдана и убрать сцену. А звук выключился, потому что закончилось топливо в генераторах. При этом Майдан не расходится. Руслана кричит: «Революция!» По площади бегает Дзындзя и орет: «Нас зрадили!» Пришли Рыбачук и другие, толпу стали успокаивать и к третьему часу успокоили. А дальше я задаю вопрос: где оппозиция? Ее нет. Где их сцена и охрана? Их нет. На Майдане остались только те, кого можно было побить, чтобы создать картинку для нагнетания обстановки. И еще на Майдан в три часа, когда мы уходили, пришел Найем — будто что-то знал. Дежурили на месте и камеры "Интера"», — рассказал «евромайдановец».

Сама Руслана тоже вовремя уехала с Майдана: по ее словам, почувствовала недомогание. На следующий день певица просила прощения у тех, кто остался.

«Дети, простите, что я уехала с Майдана с 2 до 4 ночи. Я себе этого никогда не прощу», — каялась певица.

Тем временем ее соратники допустили промашку. Так, нынешний член партии «Европейская солидарность» и нардеп Ирина Геращенко, которая и тогда была членом парламента, за несколько часов до разгона Майдана в 23.30 29 ноября в эфире ток-шоу Савика Шустера заявила о разгоне Майдана.

«Пусть он (Янукович. — Ред.) остановит бойню на Майдане. Это его ответственность — Януковича — за жизнь этих детей, студентов, которые сейчас на Майдане. Мы просим поддержать это наше требование оппозиции», — заявила Геращенко тогда, когда еще никто никого не бил.

О том, что начался разгон Майдана, заявил и присутствовавший в студии нардеп от «Свободы» Андрей Ильенко.

Такой «фальстарт», равно, как и то, что на месте избиения дежурили камеры «Интера» в то время, как митинг начал стремительно терять популярность, дали основания для разговоров о том, что «неожиданное зверство милиции» не было таким уж неожиданным.

Кстати, те, кого решили сделать символом протеста, невинными жертвами «зверства» — молодые люди — улыбались и смеялись, рассказывая о произошедшем той ночью.

Примечательно также, что у этих «детей» был западноукраинский акцент. Травм у них не было.

С учетом того, что одним из совладельцев «Интера», который показал «зверское избиение», являлся тогдашний глава Администрации президента Сергей Левочкин, именно он и стал главным подозреваемым в организации разгона.

Дворцовый переворот

Левочкина назвали виновным в разгоне Майдана и представители проигравшей, и представители победившей в результате госпереворота сторон.

«Господину Левочкину место в тюрьме, а не в парламенте, потому что он автор разгона Майдана», — заявил спустя три года после события министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Этими словами он фактически поддержал своего заклятого врага — экс-премьер-министра Украины Николая Азарова, который также обвинил Левочкина в причастности к событиям 30 ноября.

«Он в тот же день подал заявление об отставке, требовал смещения министра внутренних дел. Жена его была на Майдане. Он сам активно ходил, кричал, что нельзя было разгонять и т.д. Он 100% знал обо всем этом. Его телеканал «Интер» крутил все эти кадры. Формально его заявление не было принято, и он еще месяц продолжал болтаться в администрации», — отметил Азаров. Золотарев объяснил, как в «Небесную сотню» попали люди, не связанные с Майданом © РИА Новости, Александр Максименко | Перейти в фотобанк

На вопрос об участии Левочкина в разгоне Майдана Азаров ответил: «Конечно».

Даже бывший начальник Левочкина — четвертый президент Украины Виктор Янукович — уверен в том, что его подчиненный мог быть причастен к разгону Майдана.

«У меня нет прямых доказательств того, что за провокацией 30 ноября стоит Лёвочкин. Однако такие подозрения имеют под собой достаточно веские основания», — рассказал Янукович.

О причастности Левочкина к событиям говорит и человек, чей голос похож на голос олигарха Игоря Коломойского. Разговор якобы Коломойского и Найема выложили в сеть в 2015 году.

«Ты веришь в то, что Попов (глава КГГА Александр Попов. — Ред.) получил такой приказ (об установке елки на Новый год, что дало основание зачистить Майдан. — Ред.) и не спросил бы Левочкина? (…) Попов же не получал приказ от Януковича? Когда он получает команду от клерка, он же должен своему непосредственному начальнику сказать? И что Левочкин ему на это сказал?… Вот он и спровоцировал, подлил керосинчику в разгорающийся огонь», — задавал вопрос человек, чей голос похож на голос Коломойского.

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Сам Попов, который как глава Киевской городской государственной администрации действительно был в подчинении главы Администрации президента, все отрицает.

«У меня не было общения с Левочкиным ни накануне, ни после событий на Майдане, даже в телефонном режиме. Если честно, подобные заявления кажутся мне смехотворными», — заявил он три года спустя.

Он рассказывал, что 29 ноября 2013 года ему позвонили из СНБО и рекомендовали быть готовым завезти конструкции елки и новогодней атрибутики в ночь с 29 на 30 ноября после того, как участники Майдана заявили о прекращении акции, убрали сцену и анонсировали продолжение акции на 1 декабря.

«Как мне объяснили, это был единственно безопасный период, минимальное присутствие людей на Майдане не давало оснований для конфликта. Я отдал соответствующие распоряжения. А вот то, что произошло дальше, до сих пор остается загадкой», — рассказал Попов.

Сам Левочкин отрицает свое участие в разгоне Майдана.

«Всех виновных и причастных к разгону студентов на Майдане 30 ноября и в последующих кровавых преступлениям на улицах Киева установит украинское следствие, а не бывший президент, который сбежал, покинул страну, своих избирателей, фракцию в парламенте и партийцев-соратников. Если бывший президент уверен в своей невиновности, пусть приедет в Киев и расскажет обществу и следствию свою версию о том, по чьему указанию действовало руководство СНБО и МВД, когда разогнало студенческий Майдан», — ответил он на обвинения Януковича.

Вместе с тем есть очень ценное и важное свидетельство бывшего министра МВД Украины Виталия Захарченко, которое он спустя год после тех событий изложил журналисту Захару Виноградову. По словам Захарченко, одной из главных причин начала Евромайдана и последовавшего после этого госпереворота было то, "что среди ближайшего окружения президента (Януковича) были предатели, которые действовали против интересов государственной власти. Это была так называемая «третья сила».

"Дело было так, — рассказывал Захарченко в 2015 году. — Студенты, вышедшие на мирную демонстрацию 21 ноября 2013 года, не хотели, чтобы их отождествляли с политическим Майданом, который бурлил в эти дни в ста метрах от Европейской площади, на майдане Незалежности. Руководители оппозиции Яценюк, Турчинов, Парубий, а также их окружение неоднократно пытались втянуть студентов именно в политическое противостояние с властью. Но студенты на это не шли.

Я так понимаю теперь, что в тот момент те, кто потом и захватил власть в стране, хотели радикализировать ситуацию, найти такую сакральную жертву, которая могла бы повернуть ход событий с мирного плана на боевое столкновение. Сначала такой жертвой решено было, как я предполагаю, сделать Татьяну Черновол, которую лидеры оппозиции всячески провоцировали на преступные действия. Не получилось. И не получилось потому, что, понимая это, мы всячески избегали насилия в ее адрес, действовали сугубо осторожно. И тогда «третья сила» решила изменить тактику.

С этой целью в ночь с 29 на 30 ноября, когда студенты начали расходиться, их оставалось на Майдане около 500 человек, эта «третья сила» решила спровоцировать кровавый конфликт. Так, бывший руководитель администрации президента Украины Сергей Левочкин организовал установку на майдане Незалежности новогодней елки… И это за месяц до Нового года, когда никакой необходимости в этом не было!

Тем не менее, он через главу городской администрации Попова отдал распоряжение установить елку. Попов обратился к начальнику городской милиции Валерию Коряку с просьбой разогнать студентов, чтобы освободить место для елки. Я Коряку делать это запретил. Левочкин звонил мне, я также отказывал в этом и ему. Понятно было, что разгон студентов приведет к эскалации напряжения.

И вот поздно ночью (с 29 на 20.11.2013 года), когда я впервые за 10 дней поехал домой отоспаться и привести себя в порядок, не согласовывая со мной своих действий, начальник городского отдела внутренних дел Коряк под нажимом со стороны Попова и прежде всего Левочкина предпринял попытку силового разгона студентов. Хотя, честно говоря, в основном там были уже не студенты, а радикалы, националисты, съехавшиеся в Киев для участия не в мирных демонстрациях, а в том, чему их обучили в лагерях — государственному перевороту. Коряк попытался их разогнать, и тогда все-таки по сути мирный митинг превратился в кровавое побоище, продолжением которого стали сначала лагерь на Майдане, где уже в основном находились обученные радикалы.

Так, собственно, под руководством «третьей силы» мирный митинг студентов, начавшийся 21 ноября 2013 года, завершился государственным переворотом 21 февраля 2014 года".

"Что касается «неизвестных снайперов, — продолжил вой рассказ Захарченко, — которые расстреливали и митингующих, и милиционеров в февральские дни… Я думаю, нет, я уверен, это тоже дело рук «третьей силы». Теперь представители этой «третьей силы» занимают государственные посты на Украине, заседают в парламенте".

Детали этой истории журналисту Захару Виноградову позже подтвердили экс-президент Украины Виктор Янукович, бывший премьер-министр Николай Азаров, бывший и.о. премьер-министра Украины Сергей Арбузов и некоторые другие участники событий. Все они также подтвердили наличие "третьей силы", которая не представляла собой ни действовавшую на тот момент власть, ни протестующих. Однако все они отказываются говорить более подробно об этой третьей силе, которая, по их словам, и ныне представлена в украинских коридорах власти.

Что касается Левочкина, которого все они называют официальным представителем этой "третьей силы", он уже после государственного переворота смог легализовать свои неизвестно откуда взявшиеся доходы, многомиллионную (в долларовом исчислении) собственность в Украине, в России (Крым) и за рубежом (Ницца). И именно свержение Януковича позволило ему выйти на свет со своим бизнесом, который появился в предыдущие годы у него, бывшего высшего, но всего лишь чиновника администраций Кучмы и Януковича.

В марте 2014 года в Вене вместе со своим партнером Дмитрием Фирташем Левочкин провёл многочасовую беседу с будущим пятым президентом Украины Петром Порошенко и будущим мэром Киева Виталием Кличко, после которой они "мирно разделили между собой политическую власть в стране".

А Левочкин, уже после поражения Порошенко на президентских выборах 2019 года, продолжает процветать и на постмайданной Украине. Сейчас он — депутат Верховной Рады. На этот раз — от «Оппозиционной платформы — За жизнь». Найем стал функционером "Укроборонпрома", Янукович, Азаров, Арбузов, Захарченко покинули Украину и живут в России.

На Украине же решили назначить виновного в разгоне "они-же-детей" секретаря СНБО в 2013 году Андрея Клюева. Он так же находится вне пределов Украины, поэтому вряд ли когда-нибудь будет допрошен украинскими правоохранителями.

А события 30 ноября во многом так и останутся покрыты завесой тайны. А ведь именно с них и начался путь Украины к гражданской войне. Но именно их не расследуют правоохранительные органы Украины.