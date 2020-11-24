Спустя несколько недель после начала войны Армения, оказавшись под угрозой полного поражения, согласилась на условия предложенного Москвой соглашения о прекращении огня

Ереван был вынужден отказаться от большей части той территории, которая была завоевана в 1990-е годы, но сохранил сам Нагорный Карабах, отмечает американская газета The New York Times. По условиям соглашения российские миротворцы будут контролировать коридоры, связывающие армянское и азербайджанское население и проходящие через территории друг друга, а также транспортные маршруты между Нахичеванью и Азербайджаном.

Армяне стали покидать места своего проживания, они поджигали свои дома и увозили все, что могли взять с собой. В Азербайджане начались буйные торжества.

В Армении, населению которой до самого конца говорили о близкой победе, разгневанные люди ворвались в здание парламента и потребовали отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Теперь настала их очередь создавать нарратив унижения и стыда, и он оказался еще более горьким из-за прочно отпечатавшихся в национальной памяти воспоминаний о геноциде армян, устроенном турками в период с 1914 год по 1923 год.

Именно Россия на самом деле оказалась единственной страной, способной положить конец процессу, который мог бы стать опасным региональным конфликтом.

Россия имела серьезные причины для прекращения вооруженного конфликта. Она является поставщиком вооружений для обеих сторон, а также связана союзническими отношениями с Арменией. Очередная группа российских миротворцев прибыла в Нагорный Карабах © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Что касается Азербайджана, то его в ходе наступления активно, в том числе материально, поддерживал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, тогда как президент Владимир Путин не был заинтересован в появлении еще одной зоны конфронтации с Турцией после того, как их повестки столкнулись в Сирии.

Та сделка, заключения которой удалось добиться России, в ее широких параметрах, является единственно возможной, и она на самом деле признает победу Азербайджана, но в то же время она не позволила ему полностью занять Нагорный Карабах, а российские военные не были втянуты в конфликт.

Россия погасила опасный пожар и продемонстрировала свое влияние в бывших советских землях, но она не смогла добиться безоговорочного триумфа. Москва теперь взяла на себя обязательство в течение почти пяти лет сохранять почти 2000 своих миротворцев в неспокойной части этой территории. Россия называет ее «ближним зарубежьем». А еще она должна иметь дело с Турцией, которая все больше готова продемонстрировать влияние, особенно от лица своих тюркских (и богатых нефтью) собратьев в Азербайджане. Алиев поблагодарил Путина за договоренности по Карабаху © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Соединенным Штатам здесь нечего особенно праздновать. С учетом того, что Турция является членом НАТО, а также важности азербайджанской нефти, трубопроводов, проходящих рядом с зоной конфликта, близости Ирана, большой армянской диаспоры в Америке, использования израильских дронов и необходимости создавать противовес влиянию России, — с учетом всего этого США вместе со своими европейскими союзниками должны были бы быть на переднем крае миротворческих усилий.

Госсекретарь США Майк Помпео действительно вызывал в Вашингтон представителей обеих сторон, однако показателем потери влияния в мире администрации Дональда Трампа стало то обстоятельство, что объявленное в тот момент прекращение огня было быстро нарушено.

Загнанная в оборону Армения, рискующая полностью утратить контроль над Нагорным Карабахом, была вынуждена согласиться на перемирие в ходе трехсторонних дипломатических переговоров с Азербайджаном и Россией. Из-за этого в Армении начались беспорядки, протесты против премьера Никола Пашиняна, и председателя парламента чуть было не линчевали в Ереване, напоминает хорватское издание Advance.

Согласно договору, Баку оставит за собой южную часть Нагорного Карабаха, занятую во время наступления. Кроме того, он вернет себе так называемый «пояс безопасности» — семь азербайджанских районов, которые армяне заняли во время войны 1992 — 1994 годов, и получит наземный коридор, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью. Минздрав Армении обнародовал данные о погибших в боях за Нагорный Карабах © REUTERS, Staff/File Photo

Армения сохранит контроль над 25% территории Нагорного Карабаха и Лачинского коридора, связывающего этот регион с Арменией. Однако вопрос о статусе этих территорий придется решать в будущем в соответствии с принципом территориальной целостности Азербайджана, вероятно, не принимая во внимание принцип самоопределения армян Нагорного Карабаха.

Реализацию договора обеспечивают российские войска, которые начали рассредотачиваться в спорном регионе вскоре после подписания договора. Кроме того, здесь будет создан центр по наблюдению за прекращением огня.

Договор — это капитуляция Армении, хотя он и позволил стране сохранить контроль над частью Нагорного Карабаха. По всей видимости, если бы азербайджанское наступление продолжилось, даже это было бы невозможно. Армянская общественность, однако, отвергает условия примирения.

Перемирие привело к тому, что партия Никола Пашиняна, вероятно, лишится власти, и политическая ситуация в стране дестабилизируется. Оспаривание договора превратится в основу армянской внутренней и внешней политики, поскольку на нем не заканчивается армяно-азербайджанский конфликт, который одновременно является борьбой за контроль над регионом и его этническим обликом.

Армения не сможет продолжить вооруженные операции или изменить новый статус-кво в свою пользу из-за превосходства азербайджанских вооруженных сил и присутствия российских миротворцев. Пашинян посоветовал военным решить вопрос со «скулящими» протестующими © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Если Пашиняна свергнет революционно настроенная толпа или воинственная оппозиция, которая считает договор предательством, прекращение огня окажется под вопросом. Однако в сложившейся ситуации возобновление боевых действий сулило бы Армении катастрофу.

Российские миротворческие силы в Карабахе тогда тоже могут оказаться в опасности. Для Москвы это была бы совершенно неприемлемая ситуация, а ведь Россия — последний и самый эффективный защитный щит Армении, поскольку на Западе у нее пусть и красноречивые, но чисто символические партнеры, например, Франция. Поэтому нельзя допускать, чтобы популисты, обещающие возобновить войну и вернуть утраченные территории, оказались у власти.

Нынешний договор доказывает ключевую роль России как главного посредника в конфликте вокруг Нагорного Карабаха и как государства, которое в состоянии оказать давление на обе стороны. Условия перемирия дают Москве дополнительные инструменты для политического давления на Ереван и Баку, поскольку российские войска гарантируют функционирование транспортных коридоров между Арменией и Нагорным Карабахом и между Азербайджаном и Нахичеванью.

Благодаря азербайджанской наступательной операции Турция усилила свое влияние на Кавказе, поддержав Азербайджан и укрепив союз с ним. Однако договор предусматривает участие Анкары в стабилизации ситуации в Нагорном Карабахе только в качестве наблюдателя в рамках центра по прекращению огня. Российское руководство теперь снова вершит справедливость на Южном Кавказе. Эрдоган идет на Каспий. Что дало Турции карабахское обострение? © РИА Новости, Алексей Мальгавко | Перейти в фотобанк

Президент Реджеп Тайип Эрдоган теперь уполномочен по собственному усмотрению отправлять в Азербайджан столько солдат, сколько он сочтет нужным, пишет германская газета Die Tageszeitung.

Но решать, как и где разместятся турецкие войска, будет прежде всего президент России. Владимир Путин был посредником в установлении перемирия между Арменией и Азербайджаном, вступившим в силу две недели назад. Одна из частей соглашения предусматривает, что Россия своими миротворческими войсками будет обеспечивать соблюдение договоренностей в военной сфере.

Около 2 тысяч российских солдат заняли сейчас позиции вдоль линии разграничения противоборствующих сторон. Несмотря на требования Азербайджана отправить в Нагорный Карабах и турецкие войска для надзора за соблюдением перемирия, Путин с самого начала ясно дал понять, что с этим не согласится. По его словам, это лишь спровоцирует Армению. Он еще раз сказал об этом в интервью, в котором призвал Ереван не нарушать перемирие и тем более не аннулировать его, как требует армянская оппозиция.

Соглашение о перемирии предусматривает еще один важный для Турции шаг, на котором настоял Азербайджан: Армения должна согласиться на создание на своей территории транзитного коридора к азербайджанскому анклаву Нахичевань, непосредственно граничащему с Турцией. Таким образом, Турция впервые обзаведется прямым сухопутным сообщением с Азербайджаном.

Армянское правительство хочет немедленно начать переговоры о будущем статусе Нагорного Карабаха. Их, однако, отвергает азербайджанский президент Ильхам Алиев. Как он сказал во время триумфальной поездки по занятым территориям, Нагорный Карабах — азербайджанская земля, и вести какие-то переговоры по этому поводу он не собирается.

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