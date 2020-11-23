Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Договора об открытом небе вступило в силу. Европейцы обеспокоены, как это повлияет на безопасность в Евроатлантике, России же переживать не о чем

22 ноября истёк полугодовой срок, установленный Белым домом для выхода из договора. Предлогом для денонсации очередного международного соглашения стали обвинения в адрес России о нарушении его положений, ничем, как всегда, не подкреплённые.

Помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен назвал Договор об открытом небе устаревшим и приносящим пользу противникам Вашингтона за счёт американской безопасности.

Что за договор?

Этот документ, к которому присоединились 34 государства, позволяет совершать полёты над территорией друг друга для наблюдения за военной деятельностью и фиксировать увиденное на фото и видео в соответствии с квотами: для США и группы в составе России и Белоруссии — по 42 полёта в год, для Великобритании, Канады, Италии, Германии, Украины, Франции и Турции — по 12.

При этом нельзя все полёты совершать только над одной страной.

В мае Госдепартамент направил представительствам НАТО и посольствам США в Финляндии, Швеции, Боснии и Герцеговине, Грузии и на Украине подробное обоснование решения американских властей выйти из Договора по открытому небу. Внешнеполитическое ведомство утверждало, что Россия проводит полёты над США и европейскими странами, фотографируя ключевые объекты их инфраструктуры, чтобы наметить цели для вероятных ударов с использованием обычных высокоточных вооружений.

Роберт О'Брайен и вовсе заявил телеканалу Fox News, что Россия использовала эти полёты, чтобы следить за американским лидером Дональдом Трампом.

МИД РФ тогда опроверг все обвинения со стороны Вашингтона о невыполнении обязательств российской стороной и напомнил, как сам Вашингтон нарушал положения договора:

1) в 2016 году США не обеспечили безопасное прибытие российского самолета АН-30Б в пункт въезда/выезда, отказавшись предоставить необходимое количество промежуточных аэродромов;

2) США установили дальность наблюдательных полётов над Гавайскими и Алеутскими островами меньше той, что предусмотрена договором;

3) США устанавливают ограничения по высоте полёта самолёта наблюдения над своей территорией, которые не только не предусмотрены договором по открытому небу, но и противоречат нормам ИКАО, рекомендующим в целях обеспечения полётов военных самолётов выделять безопасное воздушное пространство.

Кому от закрытого неба лучше?

«С выходом США сам по себе договор, конечно же, потеряет свою жизнеспособность. Мы сожалеем в этой связи. Мы считаем, что этот договор является очень важным звеном в целом в деле укрепления взаимного доверия, в плане контроля над вооружениями. Мы с самого начала, ещё когда США заявили о намерении выйти из этого документа, говорили, что такой шаг будет иметь негативные последствия», — заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Тем не менее, остальные участники подтверждают свою приверженность договору и намерены в дальнейшем соблюдать свои обязательства. Однако теперь нужно решить непростую задачу: после выхода из Договора об открытом небе США больше не должны иметь доступ к банку данных, в который поступает вся информация о проведённых той или иной страной наблюдательных полётах, но этими сведениями с Вашингтоном могут делиться его партнёры по НАТО из числа участников договора.

«Не так давно мы узнали, что Вашингтон ведёт нечистоплотную подковерную игру и требует у союзников пойти на подписание документов, согласно которым они будут передавать США материалы их наблюдательных полетов над Россией. Требуют, чтобы европейцы отказывали России совершать наблюдательные полёты над американскими военными объектами в Европе.

Это грубейшее нарушение договора. Если оставшиеся государства-участники пойдут на поводу у США, наши жёсткие ответные меры не заставят себя ждать», — предупредил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

Российские дипломаты и парламентарии подчёркивают, что шанс на сохранение договора есть только в том случае, если его участники, одновременно входящие в НАТО, в юридически закреплённой форме гарантируют Москве, что не будут передавать американцам сведения, полученные в ходе наблюдательных полётов над российской территорией. Иначе, как объяснил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, возникнет очевидный дисбаланс в пользу интересам США и в ущерб интересам России со всеми вытекающими из этого последствиями.

По словам Гаврилова, Москва уже передала это предложение участникам договора и пока не встретила негативной реакции ни с чьей стороны. Россия и США вступили в полномасштабную гонку вооружений. Чем это грозит? © Министерство обороны РФ | Министерство обороны РФ | Перейти в фотобанк

В частности, глава МИД ФРГ Хайко Маас в своём заявлении подчеркнул, что Германия сожалеет о решении США, но её собственный подход к договору остаётся неизменным: это важная часть архитектуры контроля над вооружениями, который вносит вклад во взаимное доверие и, таким образом, в безопасность в Северном полушарии, от Ванкувера до Владивостока, федеральное правительство будет и далее выполнять свои обязательства, чёткой демонстрацией чего служит приобретение новых наблюдательных самолётов типа Airbus A319.

Однако председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сомневается, что удастся добиться жёстких гарантий со стороны НАТО об отказе передавать США сведения, полученные в рамках Договора об открытом небе.

«Зато можно твёрдо расчитывать на то, что эти данные будут сразу же передаваться Вашингтону. Это гарантированно. Именно поэтому договор становится нежизнеспособным после выхода из него США. Заявления союзников США о приверженности договору не отменяют их особых отношений с США, тесное сотрудничество их разведок и оборонных ведомств. А отследить тайную передачу данных просто невозможно», — написал сенатор в Twitter.

В своём заявлении МИД РФ подчёркивает, что Вашингтон, как и в случае с другими договорам в области контроля над вооружениями, целенаправленно пошёл на подрыв Договора об открытом небе, а заявления американской стороны о готовности пересмотреть своё решение, если Москва пересмотрит свою позицию, были не чем иным, как игрой на публику, рассчитанной на введение в заблуждение европейских стран, призывавших Вашингтон одуматься.

«Вашингтон свой ход сделал. От него не выиграла ни европейская безопасность, ни безопасность самих США и их союзников. Теперь многие на Западе задаются вопросом, какой будет реакция России. Ответ прост. Мы ранее неоднократно подчеркивали, что все варианты для нас открыты. Внимательно отслеживаем и анализируем, насколько слова других участников договора соответствуют их делам. Исходя из интересов безопасности России и наших союзников, будем принимать соответствующие решения», — добавили дипломаты.

Ещё в мае, когда американские власти только объявили о намерении денонсировать договор, военные эксперты сказали, что Москва не сильно потеряет, если решит выйти из него.

В комментарии РИА Новости заместитель директора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин говорил: «Я не думаю, что это приведёт к каким-то ужасным последствиям для нас. Тем более что договор только формально равноправный, а фактически — нет. Выходит так, что они (страны НАТО. — Ред.) летают только над нами, а у нас не хватает квот, чтобы летать над ними всеми. Их много, а мы одни. С военной точки зрения мы ничего не потеряем, поскольку всё, что нужно, отлично видно и со спутников».

В свою очередь, президент Академии геополитических проблем Леонид Ивашов выразил уверенность, что от выхода из договора по открытому небу Россия даже выиграет. По его словам, в Министерстве обороны РФ не было единого мнения, стоит ли вообще подписывать этот документ, но в конечном итоге его подписали для расширения мер доверия. Генерал-полковник пояснил, что современные российские средства военной разведки в состоянии отследить угрожающее сосредоточение войск на территории любого государства без дополнительных наблюдательных полётов.

Всё ещё можно отыграть

Дональд Трамп хоть и осознаёт, что 20 января ему придётся покинуть президентский пост, но признавать свой проигрыш на выборах и допускать демократов до государственных дел не спешит. Более того, в оставшиеся 2 месяца он наверняка постарается создать трудности для дальнейшей работы бывшего вице-президента США Джо Байдена и его команды. Впрочем, следующий президент может отменить решения своего предшественника.

Как известно, Байден не разделяет позицию Трампа по Договору об открытом небе. В ходе избирательной кампании он называл решение о денонсации документа близоруким шагом, который усилит напряжённость между Западом и Россией, а также повысит опасность конфликта. Так что вполне вероятно, что новая американская администрация вернёт США в сделку, подобное развитие ситуации допускает российский МИД. При Байдене у отношений Россия-США появится ядерный потенциал © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк

К тому же авантюру Трампа не поддерживает и ряд американских законодателей. В майском совместном заявлении конгрессмены-демократы Адам Смит и Джеймс Купер подчеркнули: «Решение администрации о выходе США из ДОН — пощёчина по отношению к нашим союзникам в Европе, оно ставит под угрозу наши силы, размещенные в регионе. Несмотря на риторику Пентагона об острой необходимости готовиться к «конкуренции великих держав», это решение, без сомнений, приведёт к абсолютно противоположному — ещё больше разрушит наши отношения с союзниками».

26 октября 11 сенаторов обратились к президенту с призывом не выходить из договора, поскольку это только навредит США. В свою очередь, старший демократ комитета Сената по иностранным делам Роберт Менендес 22 ноября подчеркнул, что это решение вписывается в более обширную схему отказа от соглашений по контролю над вооружениями и нераспространению, вызывая у союзников США глубокую обеспокоенность относительно приверженности Вашингтона их безопасности.

Кроме того, Менендес обвинил президента в нарушении законодательства — согласно закону об оборонном бюджете на 2020 финансовый год Трамп должен заранее обосновать Конгрессу выход из Договора об открытом небе.

Однако дело не ограничивается политическим аспектом. Начальник Управления по контролю за выполнением договора (Центра по уменьшению ядерной опасности) Министерства обороны РФ Сергей Рыжков обращает внимание на тот факт, что американские разведчики начали обвинять Москву в нарушении обязательств на фоне внедрения ею передовых технологий в Договор по открытому небу, опережая своих партнёров на пять-шесть лет, а цель проста — помешать российским наблюдательным полётам над своей территорией.

Россия вообще за последние годы совершила большой рывок в сфере вооружений, даже Марк Эспер, до недавнего времени возглавлявший Пентагон, публично признавал, что США сильно отстали от России в гиперзвуковых разработках. А кто виноват? Односторонними выходами из договоров по контролю над вооружениями Штаты сами подтолкнули Москву к созданию новых образцов вооружений.