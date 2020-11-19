Украино-турецкое сотрудничество простирается гораздо дальше известной сделки по закупке 48 турецких дронов Bayraktar TB2. По сути, военно-промышленные комплексы двух соседних стран все теснее интегрируются, создавая новые образцы вооружения

Недавняя война в Нагорном Карабахе, закончившаяся разгромом и капитуляцией армянской стороны, заставила многих сменить оценку продукции турецкого ВПК — которая, собственно, и обеспечила победу азербайджанской армии. От презрительно-снисходительного (мол, чего ждать от этой второразрядной военной державы, вооруженной НАТОвским старьем) отношение к турецкому оружию сменилось на восторженное, практически как к новому Vergeltungswaffe (нем. «Оружию возмездия»).

«Жадность фраера сгубила». Почему падает экспорт украинских вооружений © Укроборонпром Владимира Зеленского тесно завязать Украину на турецких поставщиков оружия выглядят уже не глупостью или «предпочтением украинских производителей иностранным», как это еще недавно оценивали это многие наблюдатели.

«Совместно с Турцией мы будем производить корветы, двигатели и военные дроны, развивать системы ПВО», — заявил Зеленский в президентском послании 20 октября.

Четырьмя днями ранее Офис президента Украины сообщил, что во время визита Зеленского в Стамбул «министр обороны Украины Андрей Таран и председатель Государственного агентства по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики Исмаил Демир подписали Меморандум о намерениях между Министерством обороны Украины и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о проектах в области оборонно-промышленных проектов… в документе определяются намерения сторон начать и имплементировать (реализовать на практике. — Авт.) совместные проекты по строительству боевых кораблей, БПЛА (беспилотных летательных аппаратов. — Авт.) и всех видов турбинных двигателей».

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На следующий день «делегация Министерства обороны Украины посетила ряд турецких предприятий оборонной промышленности, в том числе производственную базу компании Baykar Savunma (точнее, компания называется Baykar Makina, а слово Savunma в названии ее сайта означает «производство продукции оборонного назначения»; к слову, Министерство обороны Турции называется Milli Savunma. — Авт.), которая производит беспилотные авиационные системы».

Именно турецкая компания Baykar Makina с 2014 года выпускает ударные беспилотники (дроны) под общим брендом Bayraktar (тур. «Знаменосец»), наиболее известный из которых — Bayraktar TB2 — очень хорошо показал себя в Нагорном Карабахе, а ранее в ходе военных действий 2018-м в Сирии и в 2019-м в Ливии.

Ударные беспилотники

Украинское правительство договорилось покупать оружие у Турции в долг © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Вадим Ноздря сообщил в интервью LB.ua: «Во время нашего визита в конце июля этого года мы, то есть «Укрспецэкспорт» и турецкая частная компания Baykar Makina (производитель беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2), завершили выполнение последних юридических процедур… Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция. Итак, Украина планирует получить 48 беспилотников, которые Минобороны планирует поставить на вооружение в ВСУ. И это уже совместное производство, крупноузловая сборка на территории Украины, при этом стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%».

Далее глава оборонной компании напомнил, что упомянутое им количество «значительно больше, чем закупила уже Украина, а мы закупили 6 БАК и три наземные станции управления». Судя по всему, Ноздря неверно употребил термин БАК, то есть боевой авиационной комплекс, так как речь шла ранее о закупке шести единиц дронов.

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Напомню, впервые об этом сообщил 19 ноября 2018 года главный редактор «Цензор.Нет» Юрий Бутусов: «Украина заключила соглашение о закупке в Турции одного комплекса беспилотных летательных аппаратов. По данным источников «Цензор.Нет», в контракт включены 6 боевых дронов, 2 станции управления и 200 управляемых ракет. Также в сделке комплект запасных частей, сервисное сопровождение, обучение персонала. Стоимость контракта — 69 миллионов долларов». Как ранее писали СМИ, соглашение о поставке было подписано во время визита президента Петра Порошенко в Турцию 3—4 ноября 2018 года.

Стоит отметить, что упомянутое Ноздрей количество Bayraktar TB2 (48 единиц) больше, чем турки ранее поставили в Закавказье: «…в тот же Азербайджан, например. Там уже заключен контракт на турецкий экспорт 36 БАК (опять же ошибка в терминологии, речь идет о 36 единицах, а не комплексах. — Авт.) Bayraktar TB2, если я не ошибаюсь».

Как видим, ставка на перспективные турецкие беспилотники была сделана еще Петром Порошенко в последний год его каденции.

При предшественнике же Зеленского на президентском посту была начата совместная работа Baykar Makina и Запорожского машиностроительного конструкторского бюро «Прогресс» им. А. Г. Ивченко над новым, более мощным ударным беспилотником Bayraktar Akinci. «Акынджи» в Османской империи — это легковооруженная маневренная конница, собственно, само это слово означает «набег», «рейд».

По размерам Bayraktar Akinci заметно превышает Bayraktar TB2 — длина 12,5 м (против 6,5 м), размах крыльев 20,6 м (против 12,0 м), несомый внешний вес вооружения 900 кг (против 150 кг). Предполагается, что новый беспилотник сможет нести и крылатые ракеты.

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По сути, Akinci — это уже даже не дрон, а беспилотный ударный самолет. Отсюда и установка на него мощных турбовинтовых двигателей, изначально разработанных в 2012 году на Украине для самолетов и вертолетов общего назначения.

«Сердцем» нового беспилотника является производимый на запорожском заводе «Мотор Сич» турбовинтовой двигатель семейства АИ-450, о чем в том же интервью напомнил генеральный директор «Укрспецэкспорта»: «На новый стратегический беспилотник Akinci ЗМКБ «Ивченко-Прогресс» осуществляет поставки турбовинтовых двигателей АИ-450С». Не очень понятно, почему упомянут АИ-450С, тогда как ранее все, включая руководство Baykar Makina, говорили о двигателе АИ-450Т.

Так или иначе, первые двигатели для новых турецких дронов были произведены уже в августе 2019 года, первый же полет Bayraktar Akinci совершил 6 декабря 2019 года.

В общем, выбор турецких беспилотников был логичным и предсказуемым. Собственные украинские разработки дронов имелись (и сейчас производятся и поставляются ВСУ, что можно увидеть в выпущенном 30 октября репортаже «Военного телевидения Украины»). Но то были небольшие аппараты, предназначенные либо для разведки, либо для роли «камикадзе» (ставшей актуальной после успешного применения израильских дронов Harop во время азербайджано-армянского конфликта в Нагорном Карабахе 1—5 апреля 2016 года).

В январе 2018 года я делал обзор разрабатываемых на Украине беспилотников, и единственной ударной моделью среди них был дрон, разрабатываемый заводом «Антонов» совместно с польской фирмой WB Electronics. Однако на 2015 год этот беспилотник с размахом крыльев 14 м существовал лишь в проекте (который далее, судя по всему, развития не получил), тогда как Bayraktar TB2 уже в 2014 году летал и успешно применялся в ходе военных операций в Турецком Курдистане.

Причем двигателями для одного только Bayraktar Akinci дело может не ограничиться. Украинский портал об авиации «Крылья» 9 января 2020 года опубликовал краткое изложение интервью, данное 1 января телеканалу Ulusal генеральным директором Турецкой аэрокосмической компании (тур. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, TUSAŞ) Темелем Котилом: «Турецкий турбореактивный беспилотный летательный аппарат-истребитель Göksungur совершит первый полет в 2020 году. Об этом рассказал генеральный директор Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Темель Котил. Беспилотник будет оснащен модернизированными украинскими турбореактивными двигателями АИ-25. Göksungur будет иметь высокие маневренные характеристики и околозвуковую скорость, его внешний вид пока не известен. Разработкой и производством двигателя занимается украинское государственное предприятие «Ивченко-Прогресс», которое уже имеет опыт сотрудничества с турецкими компаниями в ряде проектов».

Так это или нет, сложно сказать. Насколько я понял, в оригинальном кратком заявлении речь про украинский двигатель вообще не шла, а Котил говорил лишь о том, что двигатель нового беспилотного аппарата будет турбореактивным: «Мы работаем над сверхзвуковым БПЛА Göksungur. Мы стремимся запустить его менее чем за год. Поскольку он сверхзвуковой, наш двигатель будет турбореактивным».

О производстве беспилотного истребителя (неназванного, но, вероятнее всего, речь идет об одном и том же) зашла речь и выпущенном 3 января 2020 года Defence Express видеоролике, посвященном работе на Украине. При этом, хотя в видеоролике есть целое интервью генерального директора турецкой фирмы Халука Байрактара, по данному поводу говорит лишь директор Defence Express Сергей Згурец: «С 2021 года Украина может поставить Турции турбодвигатели AИ-450 как для оперативно-стратегического Akinci, так и модернизованный АИ-25 для перспективного беспилотного истребителя. В целом за 10 лет планируется поставить более 500 двигателей на общую сумму более 600 миллионов долларов».

Поскольку за прошедший год новостей об украинском двигателе для Göksungur не было, видимо, это было лишь предположение.

Крылатые ракеты

Как я уже упоминал выше, новый беспилотник Bayraktar Akinci сможет нести даже крылатые ракеты. Таковые в Турции уже производятся, в 2012 году была презентована крылатая ракета SOM (тур. Stand-off Mühimmat Seyir Füzesi), поступившая затем на вооружение армии. Одна из ее модификаций SOM-J может использоваться как истребителями F-16 и F-35, так и ударными беспилотниками Bayraktar Akinci.

При этом разработки нового типа оружия в Турции продолжаются — как морского, так и наземного базирования. В идеале, сейчас Анкара хочет получить собственный аналог американской крылатой ракеты Tomahawk, способной поражать самые разные цели.

Одна из новых разработок турецкого ВПК, перспективная крылатая ракета морского базирования, называется Gezgin, что значит «Путешественник». Очень милое название, вызывающее в памяти иронические эпиграфы из книги американского фантаста Роберта Асприна «Другой отличный миф»: «Одна из радостей путешествия — это возможность посетить новые города и познакомиться с новыми людьми. Чингисхан».

3.1 —4.0 kN turbofan engine development studies have been started for the #GEZGIN missile. pic.twitter.com/UURLDE5cAD — Çepni beyi (@necaatTTIN) July 20, 2018

​Но если отвлечься от лирики, здесь у турок также налажена кооперация с украинскими производителями, в целом дальше продвинувшимися в этом же направлении. Как-никак, курируемая Александром Турчиновым крылатая ракета «Нептун», которая может иметь морское базирование, еще в прошлом году успешно прошла финальные испытания.

О том, что на новую турецкую ракету может быть поставлен двигатель, разрабатываемый тем же запорожским конструкторским бюро «Прогресс», стало известно после посещения 13 декабря 2019 года Запорожья министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофеем Миловановым.

Во-первых, журналисты тогда обратили внимание на материалы, представленные на стенде «Прогресса», где, помимо прочего, значился двигатель АИ-35, предназначенный для установки на некую крылатую ракету, внешне похожую на Tomahawk.

Во-вторых, и встречавшийся с министром генеральный конструктор «Прогресса» Игорь Кравченко сообщил, что контракт с турками на поставку двигателей уже подписан и начинается их производство: «Мы делаем АИ-35 для Турции. Это для крылатой ракеты. Сейчас у нас подписан контракт на этот двигатель».

Актуализировало эту тему 5 октября 2020 года информагентство Defence Express, проанализировавшее систему закупок ProZorro, из которой видно, что «Прогресс» заключил договора на поставки комплектующих для 12 двигателей АИ-35.

Землю — туркам, бомбы — Донбассу: зачем Зеленский поехал к Эрдогану © AFP, Sergei SUPINSKY

Не случайно, как стало известно о просочившихся сейчас в СМИ документов, в августе этого года вице-премьер — министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский предлагал турецким компаниям приобрести 50% акций ОАО «Мотор Сич».

Корветы

Наконец, Турция дает возможность Украине восполнить нехватку военных кораблей, причем не старыми, снятыми с вооружения в стране-производителе патрульными катерами (которые предлагают, например, Штаты), а новыми корветами.

«Минобороны склоняется к закупке корвета турецкого производства. Об этом ИА «ОПК» сообщили источники в военном ведомстве со ссылкой на совещание, которое состоялось 13 ноября на базе Департамента военно-технического сотрудничества Министерства обороны Украины, — сообщило 13 ноября украинское издание «Оборонно-промышленный курьер». — По данным источника, «речь шла об использовании предусмотренных ГОЗ-20 (государственным оборонным заказом на 2020 год. — Авт.) средств, оставшиеся неиспользованными, так что, скорее всего, именно турецкому проекту будет предоставлен зеленый свет». При таких условиях гарантированно участие в проектах строительства корвета сможет принять только государственное предприятие «Научно-производственный комплекс газотурбостроения «Заря-Машпроект», являющееся украинским разработчиком и производителем газовых турбин для кораблей. Что касается остальных украинских предприятий, то возможность их участия пока неизвестна».

Ранее о возможности производства турецких корветов на судостроительных заводах Николаева заявил 23 октября Уруский на пресс-конференции «Реформа оборонной и авиакосмической промышленности Украины: основные ориентиры»: «Развивается «Нибулон» — можем делать там локализацию и строительство ракетных катеров и корветов».

Речь про судостроительно-судоремонтный завод «Нибулон», созданный одноименным крупным аграрным украинским холдингом на базе купленного в 2012 году завода «Лиман». В 2019-м и 2020-м Ассоциация судостроителей Украины признала этот судостроительный завод лучшим в стране, что неудивительно — здесь один за другим строятся огромные танкеры для перевозки зерна, производимого холдингом, и плавучие краны для его погрузки.

При этом, как пояснил Уруский на той же пресс-конференции, «первый корвет может быть изготовлен с нашим участием на территории Турции, а все последующие уже будут изготавливаться на украинском предприятии. Здесь, у нас, в Украине, а не в Турции. Это принципиальное условие».

Речь про корветы типа Ada, разработанные в Турции в рамках программы MILGEM (сокращение от Milli Gemi, то есть «Национальный корабль»). В настоящий момент в турецком флоте четыре таких корвета, введенных в строй, соответственно, в 2011, 2013, 2018 и 2019-м годах. Как видим, это достаточно новая модель. Причем востребованная на рынке: в 2018-м закупки этих корветов начал Пакистан.

По своим размерам эти корветы приближаются к флагману украинского флота — фрегату (в изначальном проекте — большой противолодочный корабль) «Гетман Сагайдачный».

Длина корветов типа Ada составляет 99 м (у «Сагайдачного» — 123,5 м), ширина — 14,4 м (у «Сагайдачного» — 14,3 м), осадка — 3,6 м (у «Сагайдачного» — 4,7 м). Как видим, эти корветы предназначены для действий в прибрежных морях. Что касается водоизмещения, у «Сагайдачного» оно составляет 3100 т (нормальное) и 3650 т (полное), у турецких корветов 1524 т (нормальное), что касается полного, то есть с загрузкой всех баков и всего боезапаса, в разных источниках называются цифры от 2032 до 2400 т.

Так или иначе, это одна из серьезнейших моделей кораблей, которая актуальна в Черном и Азовском морях. Корвет типа Ada может нести вооружение вплоть до противолодочных ракет (на турецких стоят отечественные, на проданных Пакистану — китайские).

Другое дело, что в данном случае неизбежно возникает вопрос о возможностях их строительства на Украине. Все же одно дело — строить танкеры для перевозки зерна, другое — достаточно крупные военные корабли. В интервью Украинской редакции Радио «Свобода» капитан первого ранга запаса, бывший замначальника штаба ВМСУ по евроинтеграции и экс-помощник министра обороны Украины Андрей Рыженко высказал 29 октября оправданные опасения: «Турецко-украинский проект по строительству корветов (на базе турецкого проекта корвета типа «Ада») перспективен, но сейчас на него нет денег. Это сравнительно большой военный корабль (стандартное водоизмещение турецкого корвета — 1524 т). Турецкий проект строительства корветов нам интересен, но полагаю, что можно будет его рассматривать где-то к 2025 году. К тому времени, возможно, появится опыт создания кораблей такого класса на украинских возрождающихся предприятиях. И к тому же для корветов у нас нет военных баз. На тех государственных предприятиях, где когда-то строились еще советские проекты ракетных крейсеров, сейчас растут деревья». То есть это проект «на вырост».

Так или иначе, но суммарно картина получается впечатляющей. Благодаря сотрудничеству с Турцией уже в ближайшие годы Украина получит и целый воздушный флот новейших ударных беспилотников, и новейшие военные корабли, и многое другое.