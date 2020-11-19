В Восточной Европе опасаются, что новая администрация США может отказаться от ужесточения санкций против СП-2, если для Берлина это будет абсолютным условием улучшения немецко-американских отношений

Несмотря на то что официальные результаты президентских выборов в США ещё не объявлены, западные СМИ в подавляющем большинстве называют Джо Байдена «избранным президентом» и продолжают публиковать прогнозы в отношении возможной политики его администрации в различных сферах. Так, вашингтонское издание The Hill отметило 15 ноября, что, похоже, наступили счастливые дни для трансатлантических отношений.

«Европейские лидеры сразу же приветствовали результаты выборов в США, а в Вашингтоне профессионалы в области внешней политики уже организуют симпозиумы о том, как администрация Байдена может вернуть США в Европу, которую администрация Трампа игнорировала, чтобы не сказать хуже», — пишет аналитик Defense Priorities Джон Рикард Куксон. Северный поток-2: главная политическая и экономическая интрига начала XXI века © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

В то же время, как ни парадоксально, он считает, что новой администрации нужно изменить лишь публичную риторику по отношению к европейским партнёрам, при этом реализуя планы Трампа по сокращению излишнего американского военного присутствия в Старом Свете, поскольку оно слишком дорого обходится США.

После поражения Дональда Трампа многие немецкие политики надеялись на «новое начало» в немецко-американских отношениях после вступления Джо Байдена на пост президента США, написала 16 ноября одна из самых тиражных немецких газет Bild. Однако многим из них придётся столкнуться с суровой реальностью, считает журналист издания Юлиан Рёпке. Причина заключается в том, что в последующие месяцы Джо Байден намеревается ещё туже закрутить гайки в главном спорном вопросе немецко-американских отношений — строительстве газопровода «Северный поток — 2» (СП-2), отмечает Bild.

Издание напоминает, что недавно Сенат США в рамках нового оборонного бюджета страны согласовал принятие наиболее жёстких на сегодня санкций против проекта. Новый пакет санкций предусматривает штрафные меры против страховщиков фирм, участвующих в строительстве газопровода, а также против вовлечённых в проект компаний по технической сертификации — то есть в первую очередь немецких.

По мнению ряда европейских экспертов в области энергетики, новые санкции США смогут не только задержать, но и вовсе остановить строительство «Северного потока — 2», несмотря на то что его готовность составляет уже 95%.

Так, научный сотрудник Гарвард-Смитсоновского центра Бенджамин Шмитт отмечает, что неприятие СП-2 разделяют как в республиканских, так и в демократических кругах. Бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен также подчеркнул, что противостояние «Северному потоку — 2» не является особенностью политики Трампа, и эта линия поддерживается демократами, отмечает Bild. «Избранный президент Байден давно придерживается мнения, что этот проект является ударом по безопасности и устойчивости НАТО. Газопровод будет и дальше бельмом на глазу немецко-американских отношений», — приводит издание слова Расмуссена.

По мнению эксперта Atlantic Council Алана Райли, новые санкции как минимум задержат строительство СП-2, поскольку «Газпрому» потребуется время на то, чтобы найти новых страховщиков и компании по сертификации. При этом Райли считает, что эти санкции являются лишь частью стратегии Байдена, намеренного полностью положить конец строительству газопровода. Эксперт отмечает, что, в отличие от Трампа, Байден способен разработать стратегию, а также заручиться поддержкой Берлина в этом вопросе. Утро на Украина.ру: Марцинкевич о борьбе США с «СП-2», нардеп раскритиковал послание Зе © Скриншот из видео Украина.ру

На то, что Байдену удастся убедить немецкие власти отказаться от проекта в рамках более широкого соглашения между США и ФРГ — к примеру, в области климатической политики — высказало 16 ноября надежду польское издание Dziennik Gazeta Prawna. Однако в целом материал авторства Марцели Соммера выдержан в алармистском ключе: он справедливо отмечает, что как раз использование российского газа позволит Германии избежать повышения цен на электроэнергию в процессе «климатического перехода» — ведь количество угольных и атомных электростанций в этой стране с каждым годом планово сокращается.

Кроме того, автор напомнил, что в августе 2020 года было опубликовано открытое письмо с призывом к переосмыслению политики США в отношении России и восстановлению нормальных дипломатических контактов с этой страной, подписанное бывшими высокопоставленными чиновниками и дипломатами демократических администраций Белого дома. Одним из его постулатов было изменение подхода к санкциям, которые, по мнению подписантов, следует рассматривать как козырную карту, от которой можно отказаться в обмен на желаемые изменения курса Москвы.

Польское издание также опасается, что во имя улучшения отношений с Германией Байден не выйдет за рамки жестов и риторики, а остановка проекта СП-2 снизится в иерархии приоритетов новой администрации. Ключевым же фактором для судьбы трубопровода будет то, насколько решительно немецкая сторона будет стремиться к его завершению. Ранее в интервью польскому порталу Energetyka24 руководитель чешского аналитического центра European Values Якуб Янда заявил, что новая администрация США может отказаться от ужесточения санкций против СП-2, если для Берлина это будет абсолютным условием улучшения немецко-американских отношений.

Как сказал 14 ноября в комментарии изданию «Московский комсомолец» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, при избрании Джо Байден говорил, что будет более тесно работать с союзниками в Европе, и в частности с Германией, поэтому в Берлине его сразу и поздравили, хотя ещё не всё ясно с судами и пересчётом голосов. Александр Рар о санкциях США против СП-2: Такого давления Германия не испытывала 75 лет © РИА Новости, Михаил Климентьев

«Думаю, что восстановление отношений с Евросоюзом станет приоритетом для Байдена. И это даёт надежду на то, что он не станет активно вставлять палки в колеса проекта СП-2. Ведь что бы там ни говорили недоброжелатели, этот проект в первую очередь европейский. Хочется верить, что данный фактор окажется для Вашингтона более значимым, чем фактор ужесточения санкций против России. Да, сейчас сенаторы США хотят провести новый пакет санкций против СП-2 через военный бюджет, чтобы потом никто не смог их смягчить или отменить. Но эта инициатива пока не связана с Байденом. Ведь военный бюджет на следующий год будет подписывать, скорее всего, ещё Трамп», — отметил эксперт.

А 13 ноября в интервью телекомпании RT Россия о ситуации вокруг «Северного потока — 2» и действиях США по отношению к этому проекту высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он заявил, что Россия никогда не использует политику и мощь в определённых сферах для того, чтобы «выламывать руки потенциальным конкурентам», и не требует от партнёров отказа от каких-то коммерчески выгодных проектов. «Послушайте, это конкуренция. Конкуренция должна развиваться в своем жанре, без давления в ней политических факторов», — заявил Песков, отвечая на вопрос о том, стоило ли договориться с американцами и каким-то образом поделить рынок поставок газа в Европу. Представитель Кремля в этом контексте напомнил о существующих международных законах торговли, в том числе торговли энергоресурсами.

Песков пояснил, что спотовый рынок газа подвержен волатильности и множеству факторов, связанных с безопасностью транспортировки, надёжностью оборудования по сжижению газа и его регазификации, с политической ситуацией в странах, которые отправляют этот сжиженный газ, с перспективами влияния климатических изменений на маршруты и способы транспортировки.

«Рынок этот гораздо менее стабильный, чем рынок трубного газа. А на рынке обеспечения трубного газа Россия не знает конкурентов. Этот рынок стабильный, в целом он дешевле, он надежнее, и он рассчитан на долгосрочную перспективу», — заявил Песков. Он уточнил, что это даёт потребителям данного энергоресурса возможность рассчитывать долгосрочные планы развития.

На просьбу уточнить, обвиняет ли Москва Вашингтон в вытеснении России с европейского рынка любыми способами, представитель Кремля пояснил: «Способами недобросовестными, способами несправедливыми».

«Это абсолютно несправедливая конкуренция — не что иное. Тут тоже, что греха таить, послы Соединенных Штатов Америки в европейских столицах совершенно не стесняются приглашать, вызывать — кто во что горазд — руководителей компаний, представителей руководства этих стран и отчитывать их, как учитель ученика, на предмет нецелесообразности продолжения этого проекта», — добавил Песков. Он подчеркнул, что «Северный поток — 2» — это, во-первых, международный, а во-вторых — коммерческий проект. «И кто бы что ни говорил, даже в условиях периодической привлекательности спотового рынка ничто, как трубный газ, не может обеспечивать энергетическую безопасность Европы», — подчеркнул пресс-секретарь Президента Российской Федерации.

В тот же день был опубликован отчёт за 9 месяцев российского холдинга «Газпром», который владеет 100% акций Nord Stream 2 AG, оператора проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Перспективы СП-2. Германия перед выбором — энергобезопасность и Россия или давление и санкции США © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«На текущий момент проектная компания прорабатывает различные сценарии завершения строительства газопровода. Работы на сухопутной площадке в Германии завершены, в России находятся на стадии завершения», — отмечается в отчёте. При этом пресс-служба немецкого газового оператора Gascade 17 ноября сообщила, что дату запуска на полную мощность газопровода EUGAL — сухопутного продолжения «Северного потока — 2» — перенесли на 1 апреля 2021 года из-за задержек в строительстве новой газовой инфраструктуры. Первая ветка газопровода Eugal начала работу 1 января 2020 года, её мощность — 31 миллиард кубических метров газа в год. Ныне по ней транспортируется газ, доставленный в Германию по «Северному потоку — 1», поскольку возможность полного использования газопровода OPAL, предназначенного для этого, заблокирована по иску Польши. Общая мощность двух веток газопровода EUGAL — 55 миллиардов кубометров газа в год. Запуск работы второй ветки ожидался 1 января 2021-го, но его перенесли на начало первого квартала следующего года.

Не исключено, что задержка как с возобновлением строительства морской части «Северного потока — 2», так и с запуском соответствующей наземной инфраструктуры в Германии связаны, в том числе, с рыночной конъюнктурой. Так, год назад стоимость трубопроводного газа, который поставляет в Европу «Газпром», находилась на уровне от 210 долларов за тысячу кубометров и выше. В настоящий момент российский трубопроводный газ торгуется на немецких хабах TTF, Gaspool и NCG в пределах 172–176 долларов, а на австрийском CEGH цена не превышает 160 долларов за тысячу кубометров. Выборка стран неслучайна: Германия и Австрия — главные получатели газа из «Северного потока — 2». Таким образом, «Газпром» уже недополучает запланированную прибыль, и смысла торопиться с увеличением объёма поставок нет — поскольку в условиях коронакризиса рассчитывать на рост цены энергоносителей в ближайшие месяцы не приходится.

При этом Nord Stream 2 AG, что называется, держит суда под парами. 18 ноября на базу «Северного потока — 2» в Германии пришло российское ледокольное судно снабжения, что увеличило флот судов проекта в немецких водах до пяти. Трубоукладчик «Академик Черский» пока еще находится в немецком порту, а вот два судна Морспасслужбы дежурят у начала недостроенного участка.

Так, по данным навигационного портала Vesselfinder, ледокольное судно снабжения «Юрий Топчев» покинуло Калининград и прибыло в немецкий порт Мукран. По всем своим характеристикам оно подходит для обеспечения трубоукладки на «Северном потоке — 2» и принадлежит компании «Коксохимтранс», которая уже находится под санкциями США за операции в Крыму. Эта компания приобретала в финансовый лизинг автомобильно-пассажирские паромы, которые работали на переправе Крым — Тамань, за что «Коксохимтранс» оказалась в санкционных списках Вашингтона. Для «Газпрома» использование судна «Коксохимтранса» нивелирует угрозу применения санкций к участникам «Северного потока — 2». Упомянутая компания также владеет другим ледокольным судном-снабженцем, «Владислав Стрижов», которое уже заходило на базу СП-2 в Германии в конце сентября 2020 года.

При этом трубоукладчик «Академик Черский» находится в Мукране у причала, с которого на судно грузят трубы. С ним работает буксир Mentor, а рядом пришвартовано судно снабжения «Финвал», которое принадлежит Морспасслужбе. Об этом говорят и фотографии в Instagram. При этом ещё два судна снабжения Морспасслужбы, «Умка» и «Артемис оффшор», пребывают в экономических водах Германии в Балтийском море. Судя по данным навигационных порталов, суда находятся у конца трубопровода, который уложен от немецкого побережья. Его будут поднимать на трубоукладчик при возобновлении строительства. Согласно данным автоматической идентификационной системы, эти суда находятся в режиме ограниченной маневренности.

Вся эта информация говорит в пользу предположения директора Фонда энергетического развития Сергея Пикина о том, что газопровод будет достроен одним этапом: трубоукладчик и сопровождающие его корабли обслуживания сразу загрузятся и проложат оставшиеся сто с небольшим километров труб, не заходя в порт до окончания работ. «Как быстро это можно сделать? Если приступить к работе в ближайшее время, то к концу весны вполне реально достроить — если не помешает погодный фактор», — считает российский эксперт.