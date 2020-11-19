По данным FinCEN, украинские олигархи участвовали почти в 500 подозрительных транзакциях и отмыли более 500 млн долларов.
От BuzzFeed «слитые» 2500 документов удивительным образом попали к финансируемому фондами Демпартии Международному консорциуму журналистов-расследователей (ICLJ) и открыто антитрамповскому Re:Baltica, который существует на гранты Сороса.
Магазин бытовой техники за 230 млн долларов
Зимой 2010 года в корпоративном реестре Великобритании Companies House была зарегистрирована фирма по продаже бытовой техники NoviRex Sales с адресом магазина в Кардиффе, по которому почему-то уже были оформлены другие компании. Владельцами акций NoviRex оказались две анонимные фирмы с Британских Виргинских островов, т.е. из офшора.
Странности заключались еще в том, что этот торговец бытовой техникой зачем-то заплатил 200 000 долларов за «нижнее белье» конторе с тех самых островов, а затем 400 000 долларов — за «гольфы» и 34 000 долларов — за «наклейки на клавиатуру» двум гонконгским фирмам. При этом финансовая отчетность NoviRex показала, что фирма мертвая: 2500 долларов дохода в год, а загадочные сотни тысяч долларов она переводила через латвийский ABLV Bank.
Но концы сходятся, конечно, не в Латвии. ABLV — это банк-прокладка, передававший кому надо деньги со счетов американского гиганта JPMorgan.
Еще в 2005 году FinCEN сообщал, что 23 латвийских банка «не обслуживают латвийское сообщество», держат около 5 млрд долларов «подозрительных иностранных частных подставных компаний», прежде всего из стран бывшего СССР. Так отмывались и передавались в США деньги, полученные постсоветскими олигархами от сверхэксплуатации приватизированных ими советских предприятий.
«Магазин бытовой техники» NoviRex участвовал в отмыве денег по той же схеме, успев перевести к началу 2014 года через JPMorgan более 188 млн долларов. В 2018 году FinCEN объявил ABLV Bank «основной организацией по отмыванию денег» украинских олигархов, которые расхищали госактивы, и ввел против него санкции. Сейчас банк в стадии ликвидации, а кое-кто из его руководства даже арестован.
Бенефициары преступной деятельности NoviRex были выявлены почти случайно. Просто в 2018 году на суде над экс-советником Трампа и Януковича Полом Манафортом эта фирма всплыла как компания, использовавшаяся украинскими олигархами для лоббирования в США. Оказалось, что через нее «Партия регионов» и конкретно Андрей Клюев «мимо кассы» заплатили «Манафорту» более 4 млн долларов.
По данным FinCEN, с 2010 по 2015 год JPMorgan и NoviRex осуществили 706 офшорных переводов на сумму более 230 млн долларов.
Самое интересное, что арестовывают всех, а с JPMorgan как с гуся вода. Просто американский банк проводит все эти операции по согласованию с правительством, а суть их заключается в том, чтобы выкачивать деньги из более слабых стран через заведомо криминальных бизнесменов (то, что весь постсоветский крупный бизнес криминален, выяснили еще на лондонском процессе Березовского и Абрамовича), сливая затем последних как бросовый материал.
Когда пытаешься разоблачить другого, а разоблачают тебя
В 2011 году Юлия Тимошенко подала иск, в котором утверждалось, что JPMorgan, Deutsche Bank, Standard Chartered и Bank of New York Mellon участвовали в операциях по отмыванию денег, переводя украденные в Украине средства в США, а затем, после того как они были очищены, обратно в Украину. Были указаны даже конкретные счета, связанные с фирмами олигарха Дмитрия Фирташа.
В 2013 году иск отклонили за недостаточностью доказательств. И вот сейчас FinCEN прямо показывает, что эти самые банки действительно обрабатывали и продолжают обрабатывать финансовые переводы Фирташа.
По данным FinCEN, пять огромных банков — наш старый знакомый JPMorgan, а также Deutsche Bank, Standard Chartered, HSBC и фигурировавший в деле Браудера/Магнитского о похищении 5,4 млрд рублей из бюджета РФ Bank of New York Mellon с 2003 по 2014 год провели несколько сотен подозрительных транзакций на сумму почти 2 млрд долларов. Большая часть денег была переведена компаниям, которые контролирует украинский олигарх Дмитрий Фирташ.
Всего выявлено более 10 подозрительных транзакций. Также упомянут и 1 млрд долларов, который в 2014 году Надра Банк Фирташа отправил на сомнительные счета в американских Standard Chartered и Bank of New York Mellon.
Разоблачение Фирташа клиентелой Демпартии тоже весьма прозрачно. С 2014 года олигарх разыскивается в США по уголовному обвинению в подкупе должностных лиц в Индии для заключения сделки по разработке местных недр. Но самое главное, что с 2019 года американская пресса начала обвинять его в сговоре с Дональдом Трампом с целью поиска в Украине компромата на Джо Байдена. То есть дело не в борьбе с коррупцией, а в выборах, где все средства хороши.
Занятно, что выводившая Фирташа на чистую воду Тимошенко тоже оказалась в документах FinCEN. В 2016 году Минфин США получил информацию о том, что с марта по декабрь 2014 года несколько имеющих отношение к Юлии Владимировне (которая только-только была освобождена из-под стражи майданом) подставных компаний переводили в Канаду приличные суммы.
Две из них — зарегистрированные в Белизе и на сегодняшний день уже не действующие — Ringatta Project Ltd и Woodmark Sales Inc — имели счета в латвийском ПриватБанке. Именно туда и были отправлены почти 16,5 млн долларов.
«Инвестиции» в США и «инвестиции» в Украину
Материалы FinCEN показывают, что Deutsche Bank втихую переводил деньги бывшего совладельца ПриватБанка олигарха Игоря Коломойского, который, по убеждению американских прокуроров, участвовал в крупной схеме по отмыванию денег. «Очищенные» средства, естественно, осели в США.
Речь идет о 240 млн долларов, которые Deutsche Bank, по всей видимости, с декабря 2015 года по май 2016 года переправил на Британские Виргинские острова для офшорной фирмы Коломойского. По крайней мере, суд штата Делавэр рассматривает иск, где указано, что Коломойский, будучи собственником ПриватБанка до его национализации, вывел из банка гигантские суммы и отмыл их через американские инвестиции с помощью офшорной прокладки Claresholm Marketing Ltd и Deutsche Bank.
Предполагается, что выведенные деньги были кредитами ПриватБанка. Прокуратура заявляет, что львиную долю украденных средств Коломойский вложил в коммерческую недвижимость в Техасе и Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане и завод мобильных телефонов в Иллинойсе.
FinCEN не прошел мимо международной энергетической компании Mako Holding сына экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Януковича. Дело в том, что в декабре 2012 года «дочка» холдинга Mako Trading отправила через Aizkraukles Banka (старое название того самого латвийского ABLV Bank) 800 тыс. долларов зарегистрированным в Панаме и Белизе подставным фирмам Industrial Commodities Trade SA и Elberg Invest LLP с крошечным финансооборотом. Затем, в 2013–2014 годах, 1,8 млн долларов были переведены в швейцарскую Mako Trading SA.
Предполагается, что с Януковичем связан и офшор Fineroad Business LLP, который в 2013 году перевел через латвийский Baltic International Bank 2,3 млн долларов «для инвестиций в Украину». Так что Янукович-младший, в отличие от Коломойского, хотя бы возвращал часть отмытых денег домой.
Лучшие из лучших
По количеству махинаторских операций среди абсолютных лидеров — экс-президент Украины Петр Порошенко. По данным FinCEN, он осуществил через Международный инвестиционный банк 81 сделку, в результате которых вывел из Украины 7,9 млн долларов, а вернул обратно 1,8 млн долларов. Интересно, а где же разница?
Не секрет, что совладельцами ОАО «Международный инвестиционный банк» (МИБ) были сам Порошенко и его друг и соратник Игорь Кононенко. В 2019 году ГБР проводило обыски в данном банке по делу об отмывании бюджетных средств на госзаказах «Укроборонпрома» заводу Порошенко «Кузница на Рыбальском» (бывший советский завод «Ленинская кузница»). Правоохранители считают, что экс-президент вывел в неизвестном направлении со счетов банка более 15 млн долларов.
После обыска банк был переписан на сына Петра Порошенко Алексея, а после поражения на президентских выборах МИБ почему-то захирел, его активы уменьшились в 3 раза, а депозиты — на 77%. Интересно, почему? И куда же ушли деньги? На Виргинские острова?
Если по количеству махинаций Петр Порошенко в Украине всем пример, то по качеству, пожалуй, ему есть у кого поучиться.
Подробности еще предстоит узнать, но, по данным FinCEN, владелец сети супермаркетов Fozzy Group Владимир Костельман вывел из страны через банк Восток 7,5 млн долларов, а главный металлургический и энергетический барон всея Украины Ринат Ахметов через свой банк ПУМБ куда-то дел более 100 млн долларов. Американский Минфин утверждает, что на внешние счета, а мы верим американскому Минфину.
Ведь США — наш союзник и плохого Украине не сделает.
Все это очень интересно, но беда в том, что для нас с вами эта информация — исключительно для размышления и корректировки своих представлений о реальности. Практических следствий в Украине она не повлечет. Деньги уже выведены, и нам их дадут в лучшем случае в качестве кредита под проценты и под усиление внешнего управления.
С офшоров взятки гладки, участвовавшие в махинациях американские банкиры втихую получат местный орден Трудовой Славы. А украинских олигархов украинский суд к ответственности не привлечет, поскольку и олигархи эти уже никакие не украинские, да и суд с недавних пор, как мы понимаем, тоже.