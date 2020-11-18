На прошедшей в пресс-центре МИА «Россия сегодня» конференции руководитель Россотрудничества Евгений Примаков сообщил, что ведомство сосредоточится на работе в ближнем зарубежье. Однако это вовсе не означает, что дальнее зарубежье останется без внимания

Большие цели Россотрудничества: что Россия может предложить постсоветским странам © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк

США

И Президент РФ Владимир Путин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно констатировали, что российско-американские отношения никогда не были в худшем состоянии, чем сейчас.

Необоснованные обвинения Демократической партии на протяжении 4 лет в связях с Кремлём не позволили президенту США Дональду Трампу выполнить своё предвыборное обещание 2016 года — поладить с Москвой. Как сказал в начале ноября первый заместитель госсекретаря Стивен Биган, Россия стала очень политизированным вопросом внешней политики в Соединённых Штатах и это помешало нормализации двусторонних отношений.

По словам главы Россотрудничества Евгения Примакова, России сложно с Соединёнными Штатами, причём сложность навязана нам. Он считает, что диалог может стать возможным тогда, когда у американцев пройдёт истерика по поводу «российского вмешательства» и всей ерунды, которой они страдают с 2016 года. Площадок для взаимодействия уже сейчас достаточно много, среди них разоруженческие комитеты и научный диалог. Борис Межуев: Россия заинтересована в том, чтобы к власти пришёл такой человек, как Байден © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Пусть там немножко подуспокоятся. У нас есть понимание, что ваши культурные и образовательные проекты востребованы, но я знаю, что к вашим ребятам — очень небольшая квота для американских ребят для поступления в российские вузы, — которые приезжают сюда на стажировки, к ним иногда приходят офицеры ФБР и говорят: «Вы что, куда вы едете? Вас будут вербовать!» Есть давление, я знаю, на наших соотечественников, у них там есть достаточно организованные местные сообщества», — заявил Примаков.

Польша

В весьма печальном состоянии, как сказал в октябре пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, находятся российско-польские отношения, а выстраивать их на взаимоуважительной основе пока не получается из-за неготовности Варшавы.

«Позиция польского руководства известна — она к нам не комплементарна, но я всё же убеждён, что поляки к России относятся неплохо и к русскому народу. В этом смысле нам кажется странным ориентироваться исключительно на политическое руководство, какое бы оно ни было. В отношении Польши у нас есть несколько толковых идей, которые странно если будут вызывать какую-то негативную реакцию, например, это открытие музыкальных классов, балетных студий. Это абсолютно про культуру, никаких политических задач в музыкальных классах нет», — сказал Примаков.

Россотрудничество рассматривает идею о том, что российские центры науки и культуры — не только в Польше, но и в других странах — должны стать информационными центрами, точками входа, чтобы получить информацию о России, из России, договориться по тем или иным вопросам.

Особую обеспокоенность вызывает ситуация с преследованием в Польши журналистов, которые выступают за диалог с Россией. Примаков подчеркнул, что Россотрудничество, естественно, должно заступаться за этих людей, вопрос только в механизме: привлечением адвокатов или информационной поддержкой, а её ведомство готово оказывать всегда. Русофобия в Польше исчезнет без поддержки Запада — политолог Рэнкас © vk.com, Конрад Ренкас

«Недавно была история с учительницей русского языка на Украине, которую арестовали. Россотрудничество и дружественная нам гуманитарная миссия направили обращение в ОБСЕ, ООНовские структуры с требованием разъяснить позицию этих ведомств и разъяснить украинской стороне недопустимость политических репрессий.

Я не уверен, что это произошло из-за нашего обращения, но тем не менее общественное давление сделало своё дело — женщину отпустили через несколько дней из СИЗО, я должен уточнить, сняли ли официально обвинения чуть ли не в измене Родине. Мы обязательно должны вмешиваться. Это не про войну с режимом, это про реализацию прав. Разные разговоры про гибридную войну — это замечательная маскировка, это дым, чтобы делать разные неблаговидные дела», — подчеркнул глава Россотрудничества.

Сербия

К счастью, не все страны настроены к России так враждебно. Например, президент Сербии Александр Вучич не боится демонстрировать тёплое отношение к России и с Владимиром Путиным всегда общается по-русски, не прибегая к помощи переводчика. Более того, сербский лидер прививает любовь к русской культуре и своим детям, его дочь Милица училась в школе при посольстве РФ в Сербии и говорит по-русски почти как на родном языке.

Сербию Примаков назвал невероятно важной, родной, дружественной для России страной. Он рассказал, что там за последние годы развернула работу, в частности, Русская гуманитарная миссия, которая больше занимается социально-гуманитарной сферой, навсегда сербы запомнят фантастическую мозаику в храме Святого Саввы, которая появилась благодаря спонсорству «Газпром нефти».

У стран есть пространство для академического сотрудничества, в планах руководителя Россотрудничества налаживание отношений с факультетом политических наук Белградского университета — одной из кузниц кадров для внешнеполитического ведомства, правительства, экономической и политической элиты Сербии, — уже подписавшего соглашение с МГИМО. Ведомство могло бы предложить местным студентам литературу, стажировки, возможность защитить диссертации в России.

В ближайшей перспективе будет укрепляться сотрудничество между Москвой и Белградом в экономической сфере, поскольку Сербия вошла в ЕврАзЭС. Вадим Самодуров: Сербы — прагматики, но Россию любят © из личного архива Вадима Самодурова

«Сербия — один из приоритетов. Если в каком-то из европейских или латиноамериканских РЦНК перераспределять ресурсы, то не думаю, что это затронет Сербию, потому что у нас в Европе не так много стран, в особых отношениях с которыми мы уверены. Сербия — особенная для нас страна», — подчеркнул Примаков.

Послы доброй воли по всему миру

Для продвижения положительного образа России за рубежом и укрепления гуманитарных связей необходим системный подход. При этом, как отметил Примаков, нужно изначально очень точечно подходить к аудитории, с которой мы работаем.

Так, на пространстве бывшего СССР нужно настаивать на сохранении русского языка, потому что иначе он постепенно растворится и уйдёт. Русский язык — это lingua franca (язык для общения между носителями разных языков. — Ред.), это наследие, и его нужно поддерживать как только можно.

Что касается дальних рубежей, то продвижение русского языка тоже важно, но необходимо учитывать, что он очень сложен для изучения, поэтому надо не только преподавать, но и завлекать аудиторию, в том числе образовательными курсами на национальных языках. Например, можно открыть кружок по IT-программированию в условном Карачи с преподаванием на английском, тем более в IT, физмате Россия традиционно очень сильна, и в такой кружок обязательно пойдут люди и будут заниматься, уверен глава Россотрудничества. Глава Россотрудничества в Дании о «Северном потоке -2» и «балалаечной дипломатии» © кадр из видео Украина.ру

«Мы склоняемся к мысли, что нам нужно не столько экспортировать наше образование и привлекать иностранных студентов к нам, а обучать их за границей, и в этом смысле нам необходима сеть российских русских школ, межвузовское взаимодействие, и оно строится, есть очень много проектов, начиная с освещённых государством, как Российско-армянский (Славянский) университет, Российско-таджикский (Славянский) университет.

В Таджикистане есть учителя, которых отправляют в Узбекистан, это замечательные правила. Нам нужно поддерживать общественные и частные инициативы в сфере образования. Пусть ещё больше будет школ, необязательно с преподаванием на русском языке, но с преподаванием русского языка. Эти школы могут быть частными, я считаю, что Россотрудничество обязано поддерживать, в том числе, и частную инициативу.

Если кто-то решит открыть коммерческую школу с преподаванием русского языка и предметов в соответствии с нашей программой и эта школа будет коммерчески успешным проектом, значит, за ней кто-то ещё придёт на этот рынок», — сказал Примаков.

В качестве примера он привёл систему британских школ British schools: они все негосударственные, это по сути франшиза, частные коммерческие предприятия. Продвижение российского образования, по словам главы ведомства, должно проходить на заграничной территории в любой форме, а Россотрудничество пусть и не может выделить на эти цели миллионы денег, зато может готовить преподавателей, предоставлять учебные пособия, организовывать стажировки, а также выступать в роли лоббистского ресурса, чтобы так или иначе продвигать верификацию и подтверждение документов этих школ.

«Нам нужно не просто обучить людей и отправить обратно, получить удовольствие от того, что они учились у нас, а держать с ними связь, поэтому нам очень важны ассоциации выпускников, их в нашей стране несколько, они не должны конфликтовать между собой, они делают одно общее дело. Этим выпускникам иногда надо повышать квалификацию, проходить переподготовку, с ними надо работать как с сообществами, выделяя отдельно медиков, IT-шников и т.д., привозить к ним интересных спикеров, вытаскивать их на стажировки.

Это велосипед, который уже изобретён давно и до нас, не нужно выдумывать заново, просто нужно сесть на него и ехать на нём», — заявил Примаков.