В понедельник, 16 ноября, от полученных побоев в Харькове умер режиссёр Леонид Садовский. Его избили за два дня до этого. Садовский далеко не первый, кто стал жертвой насилия в первой столицы страны

В понедельник, 16 ноября, в Харькове от полученных за два дня до этого побоев скончался режиссёр Леонид Садовский. Его избили 14 ноября, когда 71-летний преподаватель, глава кафедры мастерства актёра Харьковского национального университета искусств имени Котляревского, худрук театра «Мастерская 55» возвращался домой через пустырь. В Харькове полицейский обезвредил грозившего гранатой мужчину © Нацполиция Харькова

На Садовского напали сзади, ему нанесли несколько ударов по голове. Режиссёр потерял сознание, а когда пришёл в себя, добрался домой, где его жена и вызвала скорую помощь. Однако спасти режиссёра не удалось.

Это далеко не первое нападение на Украине. Достаточно вспомнить убийство писателя и журналиста Олеся Бузины в 2015 году или избиения несогласных с националистами.

Однако нынешнее убийство Садовского в Харькове выбивается из этого ряда. Несмотря на то что режиссёр сочувствовал жертвам трагедии 2 мая 2014 года в Одессе и не принимал ревизионизма в истории, который насаждается украинскими властями, свои взгляды он не подчёркивал и не был знаменит среди антимайданного харьковского сообщества.

Убийство режиссёра свидетельствует: даже в самом полицейском городе Украины никто не может чувствовать себя в безопасности.

«Ментовский» город с потерянной славой

Последняя запись на странице театра «Мастерская 55» в Instagram рассказывает о нападении на Садовского.

«Просьба не тревожить в первые тяжёлые дни жену. Благодарны за понимание», — указывалось в конце записи после пометки о постскриптуме.

Ученики Садовского скорбят.

«Вы навсегда изменили меня и мою жизнь в целом. Больно дышать. И не могу поверить. Вечная и светлая память. Вы навсегда в моём сердце», — написала на своей странице актриса Елена Оларь.

Тем временем многие недоумевают: Харьков считался одним из самых безопасных городов ещё со времён СССР.

«В криминальной среде ходили слухи, что ещё в советские времена Харьков стал объектом некоего эксперимента. Считалось, что состав и число правоохранителей зависело от количества населения в городе и рассчитывалось в определённых процентах к этому количеству. Но в нашем городе было принято решение увеличить этот процент вдвое!

Насколько это правдиво, выяснить невозможно, но в Харькове милиция всегда была более серьёзной силой, чем криминал, и именно в области криминала… Особенно это проявилось после развала СССР, когда в противовес уменьшающейся власти органов появилась жёсткая власть преступных организаций. И милицейское начальство, пусть и в силу личных, меркантильных интересов, но не дало превратиться Харькову в «чисто бандитский город», — писало в 2019 году издание «Харьков. Депо». И грянул «Гром»: харьковчанин выдернул чеку из гранаты и угрожает полицейским © commons.wikimedia.org, Samo8383

В качестве примера приводились похороны вора в законе Васи Коржа, на которые некоторые из его «коллег по опасному бизнесу» отказались ехать, опасаясь, что их задержат правоохранители.

Среди харьковских «ментов» можно вспомнить не только нынешнее руководство МВД Украины. В своё время образование в учреждениях внутренних дел получило будущее руководства «Азова». Притом было это задолго до 2014 года. Так, Харьковский университет внутренних дел окончил Вадим Троян — заместитель командира полка «Азов». Да и сам Белый Вождь — бывший командир «Азова» и нынешний лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий, по некоторым сведениям, пытался получать образование в учебных заведениях МВД. Сам Билецкий — харьковчанин.

Неудивительно, что именно выходец из Харькова в итоге и возглавил МВД Украины после майдана. Как местный политик, Арсен Аваков был выбран верхушкой майдановцев на пост министра внутренних дел ещё и потому, что у него были налажены контакты с милицейским руководством за то время, когда он возглавлял Харьковскую областную государственную администрацию в 2005–2010 годах.

Резонансное убийство в Харькове лишает город славы самого безопасного на Украине. И винить в этом нужно некоторых харьковчан.

Мандат на насилие

В первый раз под вопрос статус Харькова поставили в 2014 году, после смены власти на майдане. Именно в Харькове произошло одно из первых вооружённых столкновений майдановцев и антимайдановцев. В ночь на 15 марта в городе произошла перестрелка между теми, кто в будущем войдёт в состав «Азова», а позже и станет служащими МВД и противниками госпереворота.

В результате националисты убили харьковчанина Артёма Жудова и днепропетровца Алексея Шарова, а также ранили харьковчанина Андрея Алексеенко, измаильца Сергея Козаченко и одного из будущих ополченцев с позывным Питер. Также был ранен сотрудник милиции Олег Портаненко.

На переговоры с националистами прибыл и харьковский мэр Геннадий Кернес. Вряд ли он мог тогда предположить, что одной из следующих жертв волны насилия, которая захлестнёт «первую столицу Украины» после майдана, станет он сам.

Спустя полтора месяца после боёв на Рымарской, 28 апреля 2014 года, на Кернеса во время его пробежки совершили покушение, в результате которого он получил тяжёлое ранение, приковавшее его к инвалидному креслу.

В 2017 году Кернес прямо назвал того, кого считает заказчиком покушения.

«Аваков. Думаю, кто-то очень хотел поскорее принести ему свидетельство о моей смерти. Министр внутренних дел лично высказывается о Кернесе, позиционирует его с титушками и «русской весной», намекает: мол, избавим страну от этого негодяя, вырвем его с корнем. А как вырвать с корнем? Только убить?» — заявил он в интервью изданию «Гордон».

А маховик насилия в Харькове продолжал раскручиваться. Город стал всё чаще появляться в сводках криминальной хроники, в том числе и как место разборок бывших товарищей по ультраправому лагерю.

Но воевали националисты не только между собой. В 2020 году Харьков снова «прославился» на всеукраинском уровне. 25 июня в Харькове неизвестные попытались убить сотрудника «Партии Шария» Никиту Роженко, который вёл колонну митингующих 17 июня в Киеве во время акции «Немой президент — не мой президент!».

Роженко избили битами по голове, он находился в реанимации в тяжёлом состоянии, частично потерял зрение. Когда активисты партии обратились по этому поводу к президенту Владимиру Зеленскому, он ответил кратко: ему Роженко и другие подвергшиеся нападениям не интересны.

«Гарантий никто дать не может, что я не повторю его (убитого националистами Бузины. — Ред.) путь. Но если ходить и всё время бояться, что так произойдёт, это будет не жизнь», — отметил Роженко, когда поправился.

Он указал на то, что Зеленский отреагировал на сожжённую крышу у одного из соросовких активистов, но проигнорировал нападения на людей.

Тем временем маховик насилия продолжает раскручиваться. Полиция, чьё нынешнее руководство само ранее охотно прибегало к насилию, бездействует. И одной из причин этого может быть боязнь: в конце концов, отличить «активиста» и «патриота» от банального гопника и бандита на Украине на взгляд не так-то и просто.

А вот за преследование идейно близких к руководству МВД можно серьёзно поплатиться.