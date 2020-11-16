Политический философ и политтехнолог, известный политолог Дмитрий Выдрин по своему осмысливает происходящее в мире. На этот раз он рассуждает о самой обсуждаемой теме - американских выборах и о том, как происходят смены политических элит в разных частях света и разных странах

Завидую людям с завышенной самооценкой. Меня, например, восхищает фраза одного доморощенного поэта: «Всю ночь писал про любовь — закрыл тему». А я вот строчил-строчил про американские выборы, но никак не могу «закрыть» темку. Поэтому сделаю очередное усилие, но, боюсь, не последнее

Итак, американские выборы продолжают меня радовать тем, что стремительно превращают самые спорные (для оппонентов) гипотезы в практически законы. Или понятия. Что в наше стрёмное время почти одно и то же.

В частности, зафундировалось заключение о том, что любой госпереворот, внезаконный перехват власти, именуемый в либеральном простонаречье майданом, всегда заканчивается либо распадом страны, либо территориальными потерями.

Дмитрий Выдрин: кто он © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Никол Пашинян сильно помог лапидарно метафоризировать эту константу. Теперь она звучит короче и энергичнее: любой майдан заканчивается «карабахом». Поэтому, когда из Америки потянуло знакомым майданным амбре из «коктейлей Молотова», горящих шин и немытых разгоряченных тел, я приколол к стенке карту Штатов.

Смотрю теперь, где раньше треснет.

И здесь не надо быть провидцем. Просто стоит учитывать элементарные законы бытия. Помните забавную притчу про Сократа с учениками? Это когда великий мудрец вел к себе в хижину на вершине горы группку последователей. А навстречу — известная гетера. Она и молвит: «Вот ты, учитель, тянешь за собой своих давних подопечных. А стоит мне приподнять тунику, обнажив свои прелести, и все пойдут сразу не за тобой, а за мной». Философ скромно ответил: «Ты, дева, права. Ведь я веду их вверх, а ты поведешь вниз».

Майданы, хоть в Армении, хоть в Америке, показывают легкую дорогу вниз. От нудных правил, обременительных законов, рутинного бытия. Ведь так соблазнительно беззаботно скакать в этом направлении. Жаль только, что ведет оно не, скажем, в библиотеку, а в бардак. Но тоже приятно. А то, что в отличие от отдельной персоны страна не может жить вечно в бардаке, этих персон часто не волнует.

Короче, если можно добывать сланцевую нефть методом гидроразрыва, всегда может возникнуть соблазн делать политику методом социального взрыва. Беда только в том, что разорванный нефтяной пласт срастается, а страна — нет. Посмотрите на Украину, Молдову, Ливию, Армению… Почему такое палево? Наверное, потому, что люди, бредущие в библиотеку, несколько другие, чем… э-э… люди, скачущие в бардак.

А если страну превратить в бордель, то к ней всегда будут претензии от соседей. Одним через прозрачную границу слишком шумно. Других плохо обслужили во время посещения. Третьих раздражает расположение у соседей условных «кроватей». Четвертые хотят обслужиться, но не расплатиться. Пятые просто пытаются пограбить…

Вмешательство, советы, назидания, насмешки, претензии, деградация, распад…

Теперь вот по этому пути пошла сама Америка. Нет, конечно, страна не умрет. Слишком много весь мир закачал в нее ресурсов, витальности, надежд, знаний. Выживет, хоть и на искусственной вентиляции. Но будет очень не просто. Исключений здесь не вижу. Как там персонаж фильма говаривал: любишь медок, полюби и холодок.

Демократы, которые сотворили весь этот майданный антураж ради перехвата власти, конечно, этой властью и «умоются». Карабах-тарарах! Но попутно достанется и республиканцам во главе с их предводителем. Трамп-тарарамп! Хотя…

Еще несколько дней назад я думал, что судьба Дональда Фредовича предрешена. Он слишком уверовал в своё мастерство «крошить батон» на других. А надо было «крошить» не батон, а закон. Его уже почти смяла навала либеральной прессы и демократической демагогии.

В других странах (за редчайшим исключением) это работало. Но тут возник еще один закон, в который я свято верю. Это «закон Мерфи». Напомню его суть: всё, что может пойти не так, пойдёт не так. И оно пошло не так для демократов. Потому что Мерфи, точнее Эмили Мерфи, — завхоз Белого дома. Необъятная дама (ох, как любил таких мой наставник Чарльз Буковски) преподнесла именной закон в своей интерпретации. Теперь он звучит еще приятнее для моего уха: всё, что пытаются забрать просто так, не забрать никак.

Поясню. Переходная команда Байдена пыталась забрать ряд президентских помещений. А Эмили их просто изгнала оттуда как мелких бесов. И поставила тем самым под сомнение могущество, казалось, уже победивших «демонов». Один матерый завхоз посильнее десяти либералов будет.

Какое ослепительное дежавю. Я еще помню, как майданные бесы захватили Киевскую мэрию. Но из кабинета мэра их выперла уборщица и правила всей киевской коммуналкой несколько дней по телефонам спецсвязи, пока не соскучилась по внукам. Если бы такая же стокилограммовая фурия чистоты оказалась в то время в украинской Администрации президента, там до сих пор сидел бы Янукович. Но ему с этим не повезло. А у Трампа вот сложилось.

И правильно Дональд сделал, что выгнал напоследок министра обороны. Зачем ему министр, если есть такой завхоз? Закон Эмили Мерфи называется! Эх, было бы у него хотя б с пяток таких фундаментальных кастелянш, и судьба мира сложилась бы иначе!

Выдрин рассказал, с какими проблемами столкнется новый президент США © РИА Новости, Владимир Трефилов

Поясню. Самым сильным личным активом человека является любовь, если она не перефокусирована на себя и не расфокусирована на чрезмерно многих. Трамп слишком любит себя. Но недодает тем, кто совсем рядом любит его. Хотя бы в соседнем Западном крыле Белого дома. Политика — как правило, соперничество не персон, а пар. Их взаимная любовь с Меланией в свое время победила взаимную ненависть Хилари и Билла. Это и надо было сохранить.

Любовь всегда побеждает.

Но и ненависть надо расходовать прицельно. Тоже ресурс. Когда-то я отметил, что Джордж Буш придумал арабов за то, что те придумали геометрию. Ну не мог он не наделить отвратительными чертами народец, который изобрел формулы, абсолютно не постижимые его уму. А Трамп придумал ненавистных мексиканцев. Может, под воздействием личной неприязни к мэру Мехико. Или из-за смутных воспоминаний о том былинном времени, когда Мексиканские Соединенные Штаты опережали Американские Соединенные Штаты по уровню демократизации…

Не знаю, не знаю. Но стену начал строить, несмотря на явные симпатии президента Андреас Мануэль Лопес Обрадора. Хотя после легализации в США по требованию демократов легких и не очень наркотиков скорее мексиканцы будут прятаться за стенкой, чем американцы. Но сейчас не об этом.

Если любовь стоит расходовать на жену и детей, то ненависть лучше отдать врагу. Реальному. Трамп так и не научился управлять вспышками своей ярости, канализируя их не против споткнувшихся друзей, но против системных оппонентов. Ему бы стоило присмотреться к отношениям Зеленского и Порошенко, и он бы многое понял. И многого бы избежал. Раз ты обещал «осушить Вашингтонское болото» и «замочить внутренних врагов», так и занимайся этой мелиорацией. Не отвлекайся.

Наконец, сильнейший личный ресурс — равнодушие. Крупному политику нельзя быть мелочным. Надо равнодушно относиться как к мелким соблазнам, так и к ничтожным уколам судьбы. Ну как Лев Николаевич Толстой учил в Ялте Антона Павловича Чехова. Или как самого Дони наставлял его многомудрый отец Фред Трамп. Но этот простой закон дается тяжело. Особенно для не православных…

Выдрин о выборах в США: Байден стрелял горохом, а Трамп — громадным ядром © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Во-вторых, при формальном проигрыше Трамп может перебросить освободившуюся часть своей «рыжей» энергии на развитие партии и ее интеллектуальных центров. Тогда через два года на промежуточных выборах его структура будет иметь большинство не только в Сенате, но и Нижней палате. А это контроль над финансовой, внешней и так далее политикой страны. И, конечно, необозримый потенциал критики сорок шестого президента, вплоть до импичмента.

Конечно, у Байдена останется неистовая Грета Тумберг, чернокожие уличные погромщики, либеральная пресса… «Разом их богато». Экономику они, конечно, развалят, доллар опустят, полицию распустят… Вот, собственно, и всё.

Наконец, на наших глазах возникает «политический адат» — закон кровной политической мести. Это когда жены мстят за мужей, а дети за родителей. Когда кухарка в Белоруссии развалила всю политическую кухню страны за посаженного мужа. Когда французская валькирия раскачивает кресло под президентом Франции за обиды, нанесенные истеблишментом ее отцу. Когда в Ливии уже очевиден приход к власти сына или дочки растерзанного Каддафи…

Если что-то брутальное случится с Дональдом Фредовичем, вступают в силу эти законы нового адата. А за него есть кому отомстить.

Блистательная жена Мелания по рождению не может претендовать на пост президента Штатов. Но вот лидером солнечной Словении станет в одно касание. Наверное, поэтому нынешний президент этой страны на всякий случай первым поздравил с победой ее мужа. А вот ослепительная дочь Иванка вполне может стать американским президентом. Конечно, юбки придется удлинить, да мужу язык укоротить…

Все говорят о приходе нового мира, но почему-то не объясняют, что новый мир начинается с новых законов.