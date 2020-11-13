В среду, 11 ноября, полиция жестоко разогнала Марш независимости польских националистов в Варшаве. Дубинки, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули были применены и против журналистов

Десятилетие первого Марша независимости 11 ноября 2020 года в Варшаве было отмечено столкновениями его участников с полицией, которая действовала крайне жестоко, использовав весь арсенал специальных средств. Было задержано более 300 человек, из которых 36 до сих пор остаются за решёткой, открыто более 40 уголовных дел, на месте выписано 360 штрафов, а 420 отправлено в суд. Как сообщил на следующий день пресс-секретарь полиции Варшавы Сильвестр Марчак, 35 полицейских получили ранения, трое из них до сих пор находятся в госпитале.

В Варшаве националисты вышли на марш, несмотря на пандемию © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Томаш Гутры с расстояния в несколько метров получил в лицо резиновую пулю из полицейского гладкоствольного ружья, журналист может потерять глаз. Всего же подобное огнестрельное оружие было 11 ноября на улицах Варшавы у нескольких сотен полицейских спецназовцев, а счёт использованных полицейскими светошумовых гранат идёт на тысячи.

Как же случилось, что Марш независимости вновь, как и в начале 2010-х годов, был жестоко разогнан полицией? Тогда в этом была некая политическая логика, ведь страной правила либеральная «Гражданская платформа» (ГП), а националистические организации, проводившие марш, были идеологически близки к партии «Право и справедливость» (ПиС). Однако ПиС у власти вот уже шестой год, а в 2018-м, когда Польша отмечала 100-летие восстановления независимости, в Марше независимости приняли участие лидер правящей партии Ярослав Качиньский, президент Польши Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий.

Польские комментаторы считают, что события 11 ноября 2020 года в Варшаве были спровоцированы давлением Ярослава Качиньского, ныне вице-премьера по вопросам национальной безопасности, на главу МВД Мариуша Каминьского и начальника полиции Польши Ярослава Шимчика — с требованием жёстко разгонять любые акции протеста. Естественно, речь шла в первую очередь о «Забастовке женщин» и прочих антиправительственных акциях, которые продолжаются в стране с 22 октября. Однако эффект оказался неожиданным.

Польский эксперт рассказал, что в его стране на самом деле думают о России © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Рафал Тшасковский, ссылаясь на действующее в стране положение эпидемической угрозы. Примечательно, что протесты женщин этот либеральный политик не запрещал, хотя они проводились с явным нарушением закона. Организаторы марша обжаловали запрет в судах, но те встали на сторону градоначальника. После проигрыша в апелляции общество «Марш независимости» призвало всех патриотов 11 ноября прибыть в Варшаву на автомобилях и мотоциклах и провести марш в формате автопробега по центру столицы Польши.

Однако с утра 11 ноября безо всякого объяснения полиция перекрыла центральные магистрали Варшавы, а удивлённым водителям полицейские рекомендовали парковаться поодаль и добираться до места проведения марша пешком. В результате к 13:00 в районе перекрёстка имени Шарля де Голля собрались несколько тысяч людей, которые сразу же оказались в кольце полиции. И тут в сторону полицейских полетели петарды, файеры, уличные урны, а несколько участников марша даже пытались прорвать полицейский кордон с помощью вырванного из земли дорожного знака.

Вот только кем были эти нападавшие — большой вопрос. В польском сегменте интернета набирает популярность видео, на котором видно, как полицейский избивает дубинкой участника марша, потом последний подходит к правоохранителю, что-то ему говорит — и его пропускают за кордон, где он позже становится в шеренгу коллег с дубинками. При этом уже через несколько минут после первых столкновений в центре Варшавы появился полицейский спецназ, который начал применять слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Эксперт Зубец объяснил, почему Польшу ждет крах русофобского режима © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Роберт Бонкевич не отрицали, что среди участников акции могли оказаться вандалы и хулиганы, и публично осудили их действия. В первую очередь речь идёт о бросании файеров в окна домов, в частности в направлении флага ЛГБТ и баннера «Забастовки женщин» на балконе одной из многоэтажек, что вызвало пожар в соседней квартире. Также, как сообщила мэрия Варшавы, было уничтожено уличное ограждение, вырвана плитка на тротуарах и подожжены двери одного из городских учреждений — всего на сумму около 10 тысяч долларов.

Однако Бонкевич опроверг заявления полиции о том, что участники марша не пропустили скорую помощь, и в целом обвинил правоохранителей в задействовании провокаторов и неадекватном применении силы. Последнее было особенно очевидно во время фактического штурма полицейскими станции городской электрички «Национальный стадион», куда пришли несколько сотен участников марша уже после его завершения, собираясь ехать по домам. Здесь также были избиты несколько десятков журналистов, хотя они были в специальных жилетах с надписью «Пресса».

Журналист Newsweek Polska Рената Ким описала творящееся на станции так: «Не помогло то, что мы кричали, что мы из прессы, они начали нас избивать. На мне был синий жилет с надписью PRESS, я подняла руки вверх и крикнула, что я здесь по заданию редакции, но полицейские, которые стали ещё более яростными, били нас дубинками. Мне ударили по почкам, а фотокорреспондент Адам Тухлинский получил удар по голове и был сброшен с лестницы. Мы попали прямо в объятия полицейских, идущих снизу, но, к счастью, они пропустили нас».

Анджей Запаловский: В польском обществе нет тенденции к конфронтации с Россией © zapalowski.eu Роберт Винницкий, написал сразу же после разгона марша: «В течение недели полиция во главе с Качиньским и Каминским пассивно наблюдала за вандализмом в отношении церквей, памятников и мемориалов. Сегодня они пошли в бой… против Марша независимости. То же, что и во времена ГП. 5 лет столица не наблюдала таких сцен».

Примечательно, что после окончания пресс-конференции руководства общества «Марш независимости» 12 ноября на мероприятии появились несколько сотрудников полиции, которые записали личные данные выступавших, а также присутствовавших журналистов — с целью выписать им штрафы за присутствие в общественном месте без маски.

В тот же день, 12 ноября, в центральном офисе партии «Право и справедливость» состоялось закрытое заседание руководства этой политической силы с участием главы МВД Каминьского. Кстати, последний через пару минут после разгона «Марша независимости» написал в Твиттер, что применение силы полицией было оправданно. Источники, близкие к руководству ПиС, сообщают, что именно Мариуш Каминьский может стать козлом отпущения в связи с событиями 11 ноября.

При этом официальный спикер ПиС, депутат Сейма Анита Червиньская обвинила в происшествиях организаторов марша и «оппозицию», которая «в любой ситуации пытается увеличить свой политический капитал, агрессивно атакуя нас — как на этом марше, так и на предыдущих акциях». Червиньская отвергла любую ответственность правящей партии за произошедшее — мол, «мы не принимали участие в этом марше», хотя левая и либеральная часть оппозиции заявляла об ответственности ПиС как правящей партии.

Зубец назвал европейскую страну, которая может отказаться от русофобии © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк Шимоном Головней, потребовала от МВД запрета самого марша, а также роспуска организации «Марш независимости».

Примечательно, что в последние годы в маршах независимости в Варшаве регулярно принимали участие представители украинских националистических организаций — «Правого сектора*», «Азова», «Карпатской сечи» и т.п. В частности, были они и на марше в 2017 году, прошедшем под неофашистскими, антиисламскими и антисемитскими лозунгами, причём самым резонансным оказался транспарант «Белая Европа братских народов!», что отметили сотни мировых СМИ.

Ныне в связи с карантинными ограничениями в Польше украинские националисты в Варшаву не приехали — тем более что в родной стране они могут любые ограничения игнорировать. Так, 14 октября 2020 года, несмотря на эпидемию и запрет массовых мероприятий, в Киеве прошёл многотысячный марш УПА*, организованный «Национальным корпусом», «Свободой» и «Правым сектором*». Его участники без защитных масок, зато с факелами и файерами ходили по всему центру города, пикетировали Офис президента и даже прибили на его двери свои требования — но полиция даже не приближалась. И хотя ныне на Украине введён карантин выходного дня, в субботу, 21 ноября, украинские националисты планируют отметить День достоинства (годовщину начала майданов в 2004-м и 2013-м годах). Я не удивлюсь, если в этих акциях примут участие их коллеги из Польши: ведь зимой 2014 года Ярослав Качиньский стоял на сцене киевского майдана плечом к плечу с лидером «Свободы» Олегом Тягныбоком.

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*Деятельность организации запрещена в России.