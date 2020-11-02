30 октября Печерский суд Киева принял неожиданное решение экстрадировать в США американского ультраправого Крейга Лэнга. Он воевал в Донбассе в составе запрещенного в РФ Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» и националистического «Грузинского легиона». На защиту националистического ветерана встали украинские и западные либералы

Крейг Ленг принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Он приехал в Украину в 2015 году вместе с другими ультраправыми боевиками из различных стран мира и провел на передовой как минимум полтора года. После чего легализовался и подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Однако Крейгу не сиделось в стране победившего достоинства и арийских цивилизационных ценностей. Привыкнув к безнаказанности в «АТО», Лэнг решил поехать в Венесуэлу, чтобы помочь в свержении «коммунистического тирана Мадуро». А по дороге убил и ограбил во Флориде семейную пару.

Согласно материалам американского уголовного дела, Лэнг и его идейный единомышленник разместили в интернете объявление о продаже оружия. Спустя некоторое время на него неосмотрительно откликнулась пожилая пара. Они договорились встретиться для сделки в небольшом городке в штате Флорида, однако в итоге пенсионеров убили с целью банального ограбления. После чего ультраправый боевик предусмотрительно скрылся на территории Украины, рассчитывая на защиту своих побратимов. Как украинские нацисты нашли общий язык с эстонскими © Facebook, Ruuben Kaalep | Facebook, Ruuben Kaalep | Перейти в фотобанк

И действительно, украинские власти не спешили осуществлять экстрадицию Лэнга по требованию правоохранительных органов США, которые объявили преступника в международный розыск, несмотря на то что во всех остальных случаях официальный Киев немедленно выполняет любые требования, поступившие с берегов далекого Потомака.

Как вскоре выяснилось, Лэнг также фигурирует в других уголовных делах — к примеру, его подозревают в причастности к вербовке других американских ультраправых, которые тоже собрались защищать на Донбассе белую расу.

Наемнику вменяют тяжкие уголовные преступления, которые однозначно подпадают под требования к выдаче в руки правосудия.

«Инкриминируемые Лэнгу преступления, согласно законодательству Украины, соответствуют статьям 185, 187, часть 2 статьи 115 и являются предпосылкой для экстрадиции, поскольку предусматривают лишение свободы. Согласно законодательству Украины, это преступления — кража, разбой, убийство», — заявил об этом украинский прокурор.

Однако Украина до последнего тянула с его выдачей на родину в США. Причем известно, на сегодня Крейг Лэнг даже не находится под стражей, несмотря на явную угрозу для общества.

«Он все еще обожает войну, — писало в расследовании о Крейге Лэнге издание Vice. — Два года назад Лэнг стал звездой заголовков местных газет, покинув военную базу Форт Блисс в Эль-Пасо после того, как его беременная жена прислала ему видео, где спит с другими мужчинами. Лэнг погрузил в свой автомобиль бронежилеты, прибор ночного видения и две штурмовые винтовки, и без остановок поехал в Северную Каролину, где он установил мины вокруг дома жены и попытался убить ее. Он получил лишь несколько месяцев тюремного заключения, потому что, по его словам, армия США знала, что у него проблемы с психикой, и ничего не сделала для их решения. «Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее, — сказал он. — Ублюдки думали, что я блефую».

Однако, несмотря на все эти кричащие факты, адвокаты Лэнга считают, что Украина не должна выдавать его Вашингтону, поскольку в штате Флорида, где было совершено кровавое двойное убийство, разрешена смертная казнь, а это-де не отвечает принципам гуманизма. Несмотря на то что украинские патриоты демонстративно отказывают в любой гуманности своим собственным гражданам, проживающим на том же Донбассе и страдающим от жестокого насилия со стороны ультраправых, включая прибывших на «сафари» наемников из Соединенных Штатов Америки и Европы.

Кампания в защиту Лэнга продолжается больше года, причем о нем сочувственно высказываются не только представители националистического сообщества, но и журналисты либеральных изданий, которые открыто финансируются Конгрессом США.

И только давление со стороны американской прокуратуры пока что не позволяет спустить это дело на тормозах, как это произошло с большинством преступлений, совершенных украинскими патриотами. Судя по всему, в США обеспокоены растущими связями между американскими и украинскими нацистами, которые позволяет ультраправым получать на Донбассе боевой опыт, создавая реальную угрозу для граждан США.

Как это убедительно засвидетельствовала история с убийством во Флориде.

Обыкновенный расизм. Болельщики «Шахтера» подставили клуб под санкции УЕФА © РИА Новости, Антон Денисов | Перейти в фотобанк Натан Сейлс, отвечая в ходе онлайн-брифинга на прямой вопрос по поводу угрозы со стороны «крайне правых экстремистов, которые воевали или воюют на востоке Украины».

«Любые связи между белыми экстремистами или другими террористами за рубежом и американскими гражданами у нас дома вызывают большую обеспокоенность. И мы хотим использовать все имеющиеся у нас средства для обезвреживания международных группировок, которые стремятся проникнуть на нашу национальную территорию», — добавил в заключение представитель Белого дома.

Но почему Лэнга решили экстрадировать именно сейчас, несмотря на то что украинские судьи долгое время откровенно саботировали это резонансное дело, опасаясь проблем с украинскими националистами? Дело в том, что защита сразу же подала апелляцию, которую должны рассмотреть в течение пяти дней — в самый канун выборов, когда властям США явно будет не до укрывшегося на территории Украины преступника, а страна может погрузиться в продолжительный политический хаос.

И они вряд ли вмешаются, если судебное решение успешно опротестуют, чтобы ультраправый боевик избежал наказания.