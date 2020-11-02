Крейг Ленг принимал участие в боевых действиях в Ираке и Афганистане. Он приехал в Украину в 2015 году вместе с другими ультраправыми боевиками из различных стран мира и провел на передовой как минимум полтора года. После чего легализовался и подписал контракт с Вооруженными силами Украины.
Однако Крейгу не сиделось в стране победившего достоинства и арийских цивилизационных ценностей. Привыкнув к безнаказанности в «АТО», Лэнг решил поехать в Венесуэлу, чтобы помочь в свержении «коммунистического тирана Мадуро». А по дороге убил и ограбил во Флориде семейную пару.
Согласно материалам американского уголовного дела, Лэнг и его идейный единомышленник разместили в интернете объявление о продаже оружия. Спустя некоторое время на него неосмотрительно откликнулась пожилая пара. Они договорились встретиться для сделки в небольшом городке в штате Флорида, однако в итоге пенсионеров убили с целью банального ограбления. После чего ультраправый боевик предусмотрительно скрылся на территории Украины, рассчитывая на защиту своих побратимов.
И действительно, украинские власти не спешили осуществлять экстрадицию Лэнга по требованию правоохранительных органов США, которые объявили преступника в международный розыск, несмотря на то что во всех остальных случаях официальный Киев немедленно выполняет любые требования, поступившие с берегов далекого Потомака.
Как вскоре выяснилось, Лэнг также фигурирует в других уголовных делах — к примеру, его подозревают в причастности к вербовке других американских ультраправых, которые тоже собрались защищать на Донбассе белую расу.
Наемнику вменяют тяжкие уголовные преступления, которые однозначно подпадают под требования к выдаче в руки правосудия.
«Инкриминируемые Лэнгу преступления, согласно законодательству Украины, соответствуют статьям 185, 187, часть 2 статьи 115 и являются предпосылкой для экстрадиции, поскольку предусматривают лишение свободы. Согласно законодательству Украины, это преступления — кража, разбой, убийство», — заявил об этом украинский прокурор.
Однако Украина до последнего тянула с его выдачей на родину в США. Причем известно, на сегодня Крейг Лэнг даже не находится под стражей, несмотря на явную угрозу для общества.
«Он все еще обожает войну, — писало в расследовании о Крейге Лэнге издание Vice. — Два года назад Лэнг стал звездой заголовков местных газет, покинув военную базу Форт Блисс в Эль-Пасо после того, как его беременная жена прислала ему видео, где спит с другими мужчинами. Лэнг погрузил в свой автомобиль бронежилеты, прибор ночного видения и две штурмовые винтовки, и без остановок поехал в Северную Каролину, где он установил мины вокруг дома жены и попытался убить ее. Он получил лишь несколько месяцев тюремного заключения, потому что, по его словам, армия США знала, что у него проблемы с психикой, и ничего не сделала для их решения. «Я неоднократно говорил своим командирам, что собираюсь убить ее, — сказал он. — Ублюдки думали, что я блефую».
Однако, несмотря на все эти кричащие факты, адвокаты Лэнга считают, что Украина не должна выдавать его Вашингтону, поскольку в штате Флорида, где было совершено кровавое двойное убийство, разрешена смертная казнь, а это-де не отвечает принципам гуманизма. Несмотря на то что украинские патриоты демонстративно отказывают в любой гуманности своим собственным гражданам, проживающим на том же Донбассе и страдающим от жестокого насилия со стороны ультраправых, включая прибывших на «сафари» наемников из Соединенных Штатов Америки и Европы.
Кампания в защиту Лэнга продолжается больше года, причем о нем сочувственно высказываются не только представители националистического сообщества, но и журналисты либеральных изданий, которые открыто финансируются Конгрессом США.
И только давление со стороны американской прокуратуры пока что не позволяет спустить это дело на тормозах, как это произошло с большинством преступлений, совершенных украинскими патриотами. Судя по всему, в США обеспокоены растущими связями между американскими и украинскими нацистами, которые позволяет ультраправым получать на Донбассе боевой опыт, создавая реальную угрозу для граждан США.
Как это убедительно засвидетельствовала история с убийством во Флориде.
«Мы очень внимательно отслеживаем сообщения о боевиках — сторонниках идеи превосходства белой расы, участвующих в конфликте с обеих сторон», — заявил 25 июня координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Натан Сейлс, отвечая в ходе онлайн-брифинга на прямой вопрос по поводу угрозы со стороны «крайне правых экстремистов, которые воевали или воюют на востоке Украины».
«Любые связи между белыми экстремистами или другими террористами за рубежом и американскими гражданами у нас дома вызывают большую обеспокоенность. И мы хотим использовать все имеющиеся у нас средства для обезвреживания международных группировок, которые стремятся проникнуть на нашу национальную территорию», — добавил в заключение представитель Белого дома.
Но почему Лэнга решили экстрадировать именно сейчас, несмотря на то что украинские судьи долгое время откровенно саботировали это резонансное дело, опасаясь проблем с украинскими националистами? Дело в том, что защита сразу же подала апелляцию, которую должны рассмотреть в течение пяти дней — в самый канун выборов, когда властям США явно будет не до укрывшегося на территории Украины преступника, а страна может погрузиться в продолжительный политический хаос.
И они вряд ли вмешаются, если судебное решение успешно опротестуют, чтобы ультраправый боевик избежал наказания.