Потасовка кандидатов и 3D-олигарх: Скандалы и курьезы избирательной кампании в Молдавии

В это воскресенье, 1 ноября, жители Молдавии придут к участкам голосования для того, чтобы избрать главу государства. Вспоминаем, чем запомнилась нынешняя гонка

Остались считанные дни до президентских выборов в Молдавии, когда жители страны будут выбирать главу государства. Избирательная кампания подошла к концу. Самое время вспомнить, что произошло скандального и курьезного за этот период.

Потасовка без продолжения

"Демреванш". Западные НПО готовят Молдавии "движуху" после президентских выборов © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Ренато Усатого. Туда для встречи с избирателями направился действующий президент Игорь Додон. Узнав об этом, Усатый вместе с небольшой группой провокаторов решил сорвать встречу. Оскорблял оппонента, пытался прорваться к сцене. Охрана, имея полномочия, хотела задержать Усатого, тем более что тот не просто прорывался к сцене, но и швырнул в сторону оппонента увесистый букет хризантем. Однако Додон попросил силовиков не вмешиваться. И тем самым практически спас Усатого от 30-ти суток ареста и общественно-полезных работ.

— Выборы закончатся, а мы должны и дальше жить в мире. Если вы хотите, чтобы не было такого бардака в стране, как устроили здесь, голосуйте правильно. Не дай Бог, такие люди будут у власти! — сказал избирателям Додон и покинул зал, где было намечено собрание.

Храброе заявление

Чудесный перл выдал кандидат в президенты от правых сил Андрей Нэстасе в молдавских СМИ.

— С Российской Федерацией у нас будут взаимовыгодные отношения, на принципах равноправия, потому что перед Россией Андрей Нэстасе никогда не будет ни на коленях, ни на всех четвереньках.

Он же, кстати, заявил, что собирает «крепких мужчин» для поездки к 42 участкам, открытым для голосования в Приднестровье.

— Мы составляем списки всех крепких мужчин этой страны, которые чувствуют, что могут и готовы отправиться с нами к 42 избирательным участкам. Мы хотим помешать фальсификации выборов и организованному подвозу для этого людей из левобережья Днестра. Первым в этом списке будет стоять мое имя.

Однако в молдавских законах четко прописано, что запрещено воспрепятствование свободному волеизъявлению. Это уголовное наказуемое деяние, за которое грозит до 20 лет тюрьмы.

3D-олигарх в Оргееве

Выборы в Молдавии: революционный сценарий США и странная позиция ЕС © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Виолету Иванову во время избирательной кампании поддерживал олигарх Илан Шор, один из главных фигурантов кражи из местных банков миллиарда долларов. Однако в данный момент он находится не в Молдавии, а, по некоторым данным, скрывается в Израиле.

Но это не помешало пиарщикам, работающим на штаб формирования, смонтировать 3D-олигарха. Причем сначала он появился на пресс-конференции в гигантском смартфоне, а потом якобы в своем родном молдавском городе Оргеев на центральной улице и общался с Ивановой. В соцсетях ролик разошелся и получил реакцию от пользователей — достоин Каннских львов.

Гадание на победу на яйцах

На одной из встреч с избирателями в Тараклии Игорь Додон рассказал, что ему предсказали победу.

Причем с первого тура.

— Одна бабушка в Этулии гадает на яйцах. Я не знаю, что это за гадание. Но она сказала, что Додон выиграет с первого тура. Да, думаю, лучше с первого раза, чтобы мы не теряли деньги на второй тур, — рассказал Додон и вызвал, что любопытно, довольно теплую реакцию со стороны избирателей.

Игорь Додон: кто он © РИА Новости, Евгения Новоженина | Перейти в фотобанк Плагиат кампании Зеленского

Как только была запущена предвыборная кампания Усатого, в соцсетях поднялся шум. Пользователи увидели сходство пиар-кампании молдавского политика и той, что в Украине в 2019 году проводила команда будущего президента Зеленского.

Вплоть до слогана «Слуга народа» и игры слов, что не стоит ждать весны, мол, «сажать будем зимой» (речь о коррупционерах и преступниках).

Но Усатый в телеинтервью делал удивленно-круглые глаза и говорил, что все совпадения случайны. А все ему так и поверили. Ага.

Книга об НПО с эффектом разорвавшейся бомбы

Депутат ПСРМ Богдан Цырдя представил книгу, посвященную деятельности НПО в Молдавии. Исследование, основанное на внушительной библиографии, отражает деятельность сети неправительственных организаций и СМИ, финансируемых из-за рубежа, которые масштабно вмешиваются во внутренние дела страны и в нынешней кампании продвигают Майю Санду. Эта сеть НПО, по мнению депутата, напоминает осьминога, который проник во все ветви власти, в СМИ и науку. В работе представлены конкретные документы об источниках финансирования этих организаций, периодах, суммах и адресатах переводов в миллионы евро и долларов, задачей которых является опорочить одних политиков и продвигать других.

— Бароны сети Сороса обсуждают, как расправиться за книгу. Оказывается, там одна ложь да чушь. В чем ложь, непонятно. В чем чушь — тем более.

Однако в книге каждый факт подтвержден документально — всего 1518 отсылов на официальные документы и отчеты. С ответной репликой разразился даже глава делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко:

— Я встревожен грубыми, необоснованными и злонамеренными нападками на гражданское общество и независимые СМИ в Республике Молдова, — заявил он.

А НПО-шники всеми силами пытаются понять, как подать на депутата в суд. За что — не ясно. Информация — из их же официальных отчетов о финансировании.

Напомним, что выборы президента пройдут в Молдавии 1 ноября 2020 года. На пост главы государства претендуют восемь кандидатов: Игорь Додон, Майя Санду, Ренато Усатый, Андрей Нэстасе, Тудор Делиу, Виолетта Иванова, Октавиан Цику и Дорин Киртоакэ.