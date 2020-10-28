В Украине активизировался вопрос легализации марихуаны: нардепы от пропрезидентской партии «Слуга народа» разработали три закопроекта о легализации медицинского каннабиса. Все это произошло после так называемого «опроса Зеленского», по результатам которого более 64% респондентов поддержали данную инициативу

Партия «Слуга народа» уже подготовила законопроекты о легализации каннабиса

Как сообщил глава фракции «Слуги народа» в Верховной Раде Александр Корниенко, партия разработала три законопроекта, и ныне предстоит свести их в один итоговый.

«Я надеюсь, что коллеги найдут в себе силы объединиться и сделать общий, чтобы мы не дискутировали между собой. И вообще можно ли его вносить дальше и обсуждать. Можно сначала обсуждать, а потом вносить. То есть дальше еще провести дискуссию с обществом о том, как лучше реализовывать», — рассказал Корниенко.

«Мы имеем право на каннабис»: львовские студенты потребовали легализовать марихуану © РИА Новости, | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский. В Офисе президента посчитали легализацию каннабиса одним из важнейших проблем для страны. Согласно промежуточным итогам опроса, обнародованным в штабе «Слуги» 26 октября, за легализацию медицинского каннабиса высказались 64,88% украинцев.

Стоит отметить, что сам «опрос Зеленского» вызывает огромные сомнения с точки зрения легитимности и репрезентативности. В частности, в нем можно было принимать участие неограниченное количество раз, у респондентов не спрашивали никаких документов. Да и контроль за «подсчетом голосов» как таковой отсутствовал — «нарисовать» результаты не представлялось сложным.

«Лобби медицинского каннабиса придумало эту схему и оплатило так «щедро» пиар Президента, чтобы показать результат, что вся страна за легализацию «травы». Кирилл Тимошенко выступил главным лоббистом и пиарщиком этой темы в Офисе Президента. Кириллу обещали хороший «откат» и долю в деле. Все знают, что неважно как проголосуют, важно, как будут считать. Кстати, Зеленского убедили, что этот вопрос заставит «планокуров» ну в реальности сказали молодежь, прийти на избирательные участки, чем повысит явку», — писал по данному поводу Телеграм-канал «Женщина с косой».

Супрун и «соросята» — главные лоббисты легализации каннабиса

Тема легализации марихуаны начала внедряться в Украине еще в конце правления экс-президента Януковича, когда Украина приняла Стратегию государственной наркополитики до 2020 года. В ней среди приоритетов было названо изучение перспектив медицинского применения каннабиноидов в качестве обезболивающих и других лекарственных препаратов. После госпереворота 2014 года лоббирование этой темы резко усилилось. В 2016 году группа депутатов Верховной Рады во главе с бывшим министром здравоохранения Олегом Мусием зарегистрировала проект закона о внесении каннабиса в перечень препаратов, оборот которых допустим в научных и медицинских целях.

Снимает стресс. Офис Зеленского пояснил вопрос про каннабис © CC0, Pixabay

Одним из главных лоббистов легализации марихуаны являлась экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун. В соцсетях и СМИ, подконтрольных ей в январе прошлого года, была развернута целая кампания в поддержку данного требования.

«Медицинский каннабис помогает облегчить страдания пациентов и нормализовать самочувствие при ряде тяжелых заболеваний и состояний. Поэтому использовать его в медицине, конечно, с определенными оговорками — нормальная мировая практика. Применение таких препаратов помогло бы почти 2 млн граждан, страдающих от хронической боли и других расстройств. Доступ пациентов к препаратам на основе каннабиса — это реализация их права на медицинскую помощь. Важно поддержать легализацию применения медицинского каннабиса в научных целях и медицине», — писала она в своем Facebook.

Она делала акцент на том, что тема легализации марихуаны захлестнула развитые страны ЕС и Северной Америки. Уже в 17 государствах мира легализовано рекреационное использование каннабиса. К тому же марихуана и препараты из неё успешно используются для улучшения состояний больных раком и СПИДом. В данном случае очевидно, что за Супрун стояла сеть международных лоббистов, намеревающихся делать огромные деньги на сбыте наркотического вещества в Украине.

Вслед за ней тему подхватил тогдашний вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

«Конопляные поля когда-то в Украине занимали огромное количество территории, и это не рассматривалось как вопрос каннабиса или неургентного лечения. Именно к этому вопросу мы сейчас должны возвращаться: сколько нужно выращивать льна, сколько нужно высаживать других растительных культур, в том числе конопляных, для того чтобы увеличивать валовой продукт. И вернуться к тому, чтобы мы имели классный доход и не думали о том, что можно каким-то нетрадиционным методом лечиться», — отмечал Зубко.

Коноплю действительно активно выращивали в Украине еще с советских времен: посевы охватывали 120 тысяч гектаров, на территории страны было 35 заводов первичной переработки. В 2017 году в странах ЕС было засеяно коноплей свыше 42 тысяч гектаров, США в 25 штатах разрешили посевы этой культуры, в Канаде она выращивается на более 40 тысячах гектаров. А Китай планирует в течение 5-7 лет увеличить посевы конопли почти до 670 тысяч гектаров, поскольку на государственном уровне принято решение заменить ею хлопок: конопле не нужны пестициды и гербициды, она требует намного меньше воды и способствует восстановлению плодородия почвы. Культивирование конопли растет во всем мире в геометрической прогрессии, а легальный рынок марихуаны находится на грани мировой «золотой лихорадки». В 2017 году мировой рынок каннабиса оценивался около 9,5 миллиарда долларов США. По исследованиям Arcview Market Research и BDS Analytics, к 2022 году ожидается рост минимум до 32 миллиардов, а в 2027 году — до 57 миллиардов долларов США!

Местная мафия тоже потирает руки в предвкушении прибыли

Фронтменами «легализации» в Украине выступали различные активисты, сидящие на западные гранты. Они периодически проводили в столице «конопляные марши свободы», где собирались несколько сотен участников. В то же время выгодополучателями могут являться и украинские криминальные авторитеты, контролирующие нелегальные плантации конопли на юге Украины. Одним из центров нелегального бизнеса является юго-запад Одесской области, где существуют соответствующие климатические условия. В Бессарабии 90% конопли выращивается под контролем ОПГ Олега Попеску, известного в узких кругах как авторитет Олег Ренийский.

Конопляный марш в Киеве: зачем украинцам понадобился каннабис © РИА Новости, | Перейти в фотобанк

Производство марихуаны, по сути являющейся наркотиком, не нашло уверенной поддержки в США и Израиле, а Европа и Канада, суммарно засеявшие 82 тысячи гектаров конопли, не в состоянии удовлетворить потребности стремительно расширяющегося рынка. Именно поэтому внимание международных фармацевтических гигантов было обращено к Украине, находящейся под плотной опекой США и ЕС. Это гарантировало необходимую поддержку проекта путем прямого влияния на украинских политиков, а развитая транспортная сеть Украины может обеспечить бесперебойные поставки товара.

Таким образом, то, что не сумели «дожать» во времена Порошенко, получается при президенте Зеленском, применившем откровенно манипулятивную политтехнологию. В случае принятия соответствующих законопроектов легализация марихуаны «в медицинских целях» откроет путь к следующему шагу — легализации наркотика в принципе. Украина рискует стать одним из ключевых поставщиков каннабиса в Европу, став в один ряд с Афганистаном — главным мировым экспортером героина.