Состоявшиеся в воскресенье 25 октября местные выборы, ожидаемо оказались холодным душем для президентской партии. «Слугам народа» практически нигде в крупных городах не удалось вырваться на первое место или получить своего мэра. Партию Зеленского всё сильнее зажимают в тиски идеологические противники - «Евросолидарность» и «Оппозиционная платформа»

Однако в двух областных центрах, Черкассах и Ужгороде, «Слуга народа», всё же, лидирует на выборах депутатов горсовета, где до сих пор не была представлена.

Этой весной городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко возглавил бунт мэров против центральной власти из-за карантинных мер. Последовавший затем конфликт Зеленского и Бондаренко привел к обмену колкостями, взаимным обвинениям и судебным искам. Мэр Черкасс заявлял, что в этом году мэры городов укрепили свои позиции, поэтому центральная власть их боится. Летом мэр Черкасс метался из партии в партию: покинув ряды «Батькивщины», он вступил сначала в партию «Пропозиция», а затем — в «За будущее». Таким образом, борьба за этот город была своеобразным делом чести для мэра и президента.

По данным экзит-полов, Анатолий Бондаренко лидирует в гонке за пост мэра, получив поддержку трети голосовавших, а участие в голосовании приняли менее трети избирателей (30%). Поскольку он набрал менее 50%, жителям города придется поучаствовать еще и во втором туре выборов мэра. Во втором туре Анатолию Бондаренко будет противостоять Виктор Евпак от партии «Голос», занявший второе место (19,8%). Кандидат от «Слуги народа» Виталий Ильченко занял лишь третье место (17,8%).

Поскольку партия «За будущее» является одним из политических проектов Игоря Коломойского, а «Голос» — проектом Виктора Пинчука и западных кураторов Украины, во втором туре за пост мэра будут фактически бороться Коломойский и ставленники Демократической партии США. Если кандидату от «Голоса» удастся привлечь на свою сторону избирателей «Слуги народа» или «Евросолидарности», то у него может появиться шанс выиграть выборы у действующего мэра во втором туре.

На выборах в горсовет первую позицию заняла президентская партия (20,68%), что стало некоторой неожиданностью, так как ее местная ячейка до сих пор является скорее виртуальной, но здесь мог сыграть свою роль так называемый административный ресурс, поэтому президенту следует благодарить губернатора области. Второе место заняла партия «За будущее» (13,32%), которую вёл на выборы действующий мэр. Третье место — «Голос»» (12,05%). Следует отметить, что в отличие от ряда других городов, в Черкассах местная ячейка этой партии западных партнёров Украины действовала весьма активно, буквально заваливая избирателя предвыборным спамом.

У партии экс-президента «Евросолидарность» 10,92%, а у регионального политического объединения «Черкащане» — 8,7%. И едва преодолела проходной барьер «Оппозиционная платформа — за жизнь», набрав 5,74%. «Батькивщина», электоральной базой которой еще недавно была Черкасская область, проходной барьер, похоже, не преодолевает (4,9%), хотя у нее еще есть надежда на статистическую погрешность при опросах. Немного не дотянул до барьера и «Национальный корпус» (4,6%), который вёл очень активную пиар-кампанию в городе, а ранее сотрудничал с действующим мэром Анатолием Бондаренко. Украина: что показали местные выборы и «опрос Зеленского» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Результаты выборов в значительной степени были обусловлены низкой явкой пенсионеров, которые ранее считались наиболее активными избирателями. В этом году эпидемия коронавируса отпугнула большую часть пенсионеров — многие решили поберечь своё здоровье и не пошли на выборы. Из тех же пенсионеров, кто всё же пришли к избирательному участку, многие не проголосовали, встретив длинные очереди у входа. Таким образом, на этих местных выборах в большей степени учитывается волеизъявление избирателей молодого и среднего возраста, среди которых много сторонников «Слуги народа» и «Голоса», ориентированных именно на эту возрастную категорию.

Таким образом, подавляющее большинство в черкасском горсовете будет у партий «майданного спектра», но представляющих интересы разных украинских олигархов. У Анатолия Бондаренко в случае его переизбрания не будет больше подконтрольного большинства депутатов. Мало того, возможная коалиция «Слуг народа» и «Голоса» может выразить мэру недоверие и отправить его в отставку. Лидер местной ячейки «Голоса» и основной оппонент действующего мэра Виктор Евпак уже заявил, что его партия ни в коем случае не будет объединяться и сотрудничать с такими партиями, как «За будущее», «Оппозиционная платформа» и «Батькивщина». Очевидно, что данные партии считаются токсичными и входят в некий чёрный список западных кураторов «Голоса».

Кандидат на пост мэра от президентской партии Виталий Ильченко после выборов заявил, что мэр Бондаренко может «паковать чемоданы», а также назвал партию «За будущее» криминальной группировкой. «По Украине партия «За будущее почти не набрала голосов. Такое впечатление, что вся криминальная группировка собралась в одной партии и сделала ей рейтинг. Люди действительно боятся мэра, так как для многих он является лидером уголовного мира в Черкассах», — заявил президентский кандидат.

Очевидно, что в будущем горсовете будет жесткое противостояние. Такая перспектива, очевидно, заставит мэра стать более осторожным в отношении центральной власти. В любом случае будущий состав горсовета обещает ожесточенные конфликты, как между депутатами, так и с избранным мэром, что может привести к параличу местной власти, по крайней мере, до тех пор, пока длится конфликт Игоря Коломойского с американскими властями.