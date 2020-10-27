Недавно в Белоруссии было объявлено о создании первой пророссийской политической партии «Союз». Казалось бы, впервые появилась «точка сборки» для пророссийских активистов республики. Однако многие из них оценили данную инициативу, скорее, негативно

Анонс о регистрации пророссийской партии был объявлен 18 октября. В Оргкомитет вошли пророссийские активисты из ряда организаций, которые, как утверждается, объединились для борьбы за интеграцию Белоруссии с Россией и за Русский мир (читай — за сохранение русского культурного наследия в республике). При этом, в качестве иных целей выступают демократизация общественно-политического строя и сохранение социального характера белорусской экономики.

Внутриполитические и экономические цели можно назвать довольно общими и универсальными. В Белоруссии давно созрел запрос на «ослабление гаек» и реальную конкурентную политику, а экономически население всё еще остается довольно патерналистским (тенденция, правда, со временем слабеет). На этой базе можно было бы объединить довольно внушительное количество граждан, которые хотят видеть Белоруссию вместе с Россией. Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Интересно выглядит инициатива и во время политического кризиса. В настоящее время основная борьба разворачивается между властью и протестующими/бастующими. Последние в качестве символов и лозунгов в основном используют заимствования у «старой», националистической оппозиции, например, бело-красно-белые флаги. Это смущает пророссийски настроенных граждан, равно как и вялотекущий характер интеграции с Россией при нынешней власти, поэтому они сейчас вынуждены либо присоединяться к одной из сторон, закрывая глаза на какой-то из неприятных факторов, либо быть и вовсе «вне игры».

Общая структура с официальным статусом, которая сможет их консолидировать и объединить, была бы весьма кстати. Пока же они разъединены как по разным партиям и движениям, так и вне их.

Обратная реакция

Протопартия «Союз» встретила довольно скептическую реакцию в информационном пространстве. Как со стороны прозападных медиа, что логично, так и со стороны пророссийских активистов и организаций, что может показаться удивительным.

Так, лидер провластной партии, которая в последнее время позиционирует себя тоже как пророссийская — «Республиканской партии труда и справедливости» — Василий

Заднепряный назвал её «удобоприемлемой» для власти.

Известная активистка Эльвира Мирсалимова, частый гость в онлайн-эфирах шоу Владимира Соловьева, выступающая за объединение Белоруссии и России, также довольно негативно оценила инициативу Сергея Луща по созданию "Союза". Она назвала её «спойлером».

Данные тезисы репостнул на своем Telegram-канале и лидер движения «Гражданское согласие», пророссийский политик Артем Агафонов, что может быть свидетельством его также скептического отношения к создаваемой политической силе.

Схожая реакция была и у ряда анонимных пророссийских Telegram-каналов, работающих для белорусской аудитории.

Так или иначе, становится понятно, что у новой, формирующейся политической силы крайне призрачные шансы стать объединительной силой для пророссийского актива республики, а значит, и стать реальной альтернативной прозападным политическим институтам.

Чем «Союз» не угодил?

Если искать логику в столь скептической реакции, казалось бы, идеологических соратников, можно выделить несколько факторов.

О создании пророссийской партии объявили на государственном белорусском телевидении в позитивно-нейтральном ключе. Это абсолютно не характерно для государственных медиа республики — раньше они никогда не освещали события из жизни независимых политических сил. Тем более, если их лидеры причисляют себя к оппозиции, а инициатива «Союз» относится именно к таким силам. Это действительно может наталкивать на подозрения.

В качестве второго фактора можно выделить конкуренцию формирующихся пророссийских сил за лидерство. Пока не ясно, кому удастся объединить вокруг себя наибольшее количество активистов и консолидировать электорат. Позиционирование себя как первой пророссийской партии выдаёт амбициозные планы быть в фарватере у сторонников союза с Россией, что может служить раздражителем у конкурентов, например, у «Республиканской партии труда и справедливости», в которой в последние годы также стали собираться пророссийские активисты, и движения «Гражданское согласие».

В данной борьбе в качестве доказательств собственного лидерства политические силы стремятся продемонстрировать наибольшую независимость от власти. Со всех перечисленных сторон звучат заявления об оппозиционности действующему режиму.

Однако пока объективно сложно судить о том, кто прав, и за кем останется лидерство. В Белоруссии на практике так сложилось, что существуют определенные «красные флажки» для пророссийской риторики, за которые мало кто осмелится заступить. Поэтому, к примеру, ни одна партия, ни одно движение, ни один активист в Белоруссии публично не выступил на стороне Москвы в её многочисленных спорах с Минском.

Что же касается «Союза», инициатива ещё никак не успела проявить себя в политике. Так что, выводы сделать придется позже. «По делам их узнаете их».

«Русские рубят русских?»

Помимо вышеуказанных факторов, раздробленность и взаимное неприятие характерно не только для движений и протопартий, но и для отдельных групп пророссийских активистов.

Дело в том, что выступая за Союзное государство с Россией, белорусы имеют совершенно разные взгляды на его образ. Для кого-то это может быть СССР 2.0, для кого-то собирательство русских земель. Кто-то хочет укрепления связей с Россией сугубо из-за экономических связей, а кто-то хочет видеть Союзное государство сообществом правовых демократических государств наподобие Евросоюза. То есть, единого образа, сплачивающего их, нет.

В то время как прозападные силы, наоборот, сплочены, потому что у сегодняшнего Евросоюза есть чёткая идеология. Он позиционирует себя как интеграция ценностей: демократия, права человека, толерантность. Коллективный Запад находится в фарватере как этих ценностей, так и определенного, связанного с ними пути развития.

Чего не скажешь о белорусско-российской интеграции. Ведь пока в качестве идеологического обоснования Союза используются лишь исторические нарративы. Например, Победа в Великой Отечественной войне или связи народов, существующие с советских времен. Однако с образом будущего полная неопределенность, поэтому каждый пытается внести в него собственное видение, вызывая раздражение и у геополитических союзников, и у идеологических оппонентов.