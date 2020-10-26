Результаты выборов мэра Киева вызвали бурную реакцию в украинском обществе. Ожесточенные споры спровоцировал не столько победитель выборов, сколько политики, занявшие второе и третье места

В воскресенье, 25 октября, стали известны предварительные итоги выборов мэра Киева. Согласно обнародованным вечером экзитполам, во второй тур вышли действующий мэр города Виталий Кличко и бывший глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов. «Сталинград для Слуги»: соцсети о результатах выборов на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Так, согласно экзитполу телеканала «Украина 24», Кличко набрал 45,93%, Попов — 9,62%, а третье место досталось Ирине Верещук от правящей партии «Слуга народа» — 8,53%. А согласно опросу социологической группы «Рейтинг», Кличко набрал 47,8%, Попов — 8,6%, а третье место занял шоумен Сергей Притула от партии «Голос» — ему досталось 8,3%. Верещук же получила 8% голосов избирателей.

Победа Кличко вызвала меньше споров, чем второе место Попова. Национал-патриотическая часть украинского общества почувствовала «зраду» (предательство).

Опасение реванша

Украинский журналист Богдан Буткевич, назвавший 1,5 млн населения Донецкой области «лишними людьми» и призывавший использовать Донбасс как ресурс, убив часть его жителей, результатам выборов не рад.

«Как же страшно ощущать, что ты ходишь рядом по улицам с теми, кто голосует за Шарие-педофила или гауляйтера Яныка Попова», — заявил журналист, который в последнее время стал брать уроки бокса.

Именно во время руководства Киевом Попова в городе открывались новые станции метро (при нём было открыто шесть станций, последняя — «Теремки» — является самой новой из ныне существующих), после реконструкции была открыта линия скоростного трамвая, кольцевая электричка, а также воплощены в жизнь масштабные инфраструктурные проекты. Несмотря на это, национал-патриотическая часть населения Киева, да и всей Украины в целом, его не любит.

Попов возглавлял Киев при президенте Викторе Януковиче. Именно его пытались обвинить в причастности к разгону Евромайдана в ночь на 30 ноября 2013 года. Кроме того, у Попова «плохая биография» для нынешней Украины — он родился в Кривом Роге, а первые шаги в качестве городского главы делал в городе с неприемлемым для национал-патриотов названием Комсомольск. Да и карьера Попова была связана с Партией регионов.

Ныне же он — член «Оппозиционной платформы — За жизнь», что не прибавляет к нему любви на правом фланге украинской политики. Выборы-2020: «Слуга народа» трещит по швам, Украина следует за ней © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Сам Попов уверен: если бы не низкая явка, он мог бы и обойти Кличко.

«Явка очень низкая, абсолютные показатели, если мы посчитаем голоса, отданные за Виталия Кличко как кандидата на городского голову, в сумме это небольшое количество избирателей. То есть, если на второй тур придёт большее количество избирателей, больше, чем сегодня, результат будет совершенно другой.

Ведь мы же понимаем, что в силу сложных санитарно-эпидемической ситуации и проблем, которые есть, в том числе, у нас в Киеве, прежде всего — наши сторонники не пришли на выборы. Они просто побоялись, потому что центральная власть в принципе ничего не создала, чтобы обеспечить меры безопасности. А она должна была это сделать», — заявил Попов вечером 25 октября, отвечая на вопрос журналиста «Украинской правды».

Националистов и сторонников Майдана перспектива «реванша» не радует. Они тоже подбадривают себя низкой явкой и призывают облегчить процедуру голосования.

«Любой, кто возмущён результатами Попова на выборах в Киеве, должен в том же посте уточнять: должна быть максимально облегчена процедура голосования, чтобы любой гражданин мог проголосовать со своего гаджета или компьютера за 3 минуты максимум. Только интернет-голосованием можно перебить выбор телезрителей пенсионного возраста на местных выборах и продвинуть реформаторские силы в местные советы. Никакого другого пути нет, и не будет. Лично знаю с десяток молодых людей, которые подумывали проголосовать, например, за Притулу, но поленились или работали сегодня», — отметил украинский журналист Дмитрий Литвин.

Он подчеркнул, что результаты выборов были бы другими, «если бы голосовать можно было просто с дивана».

«Интернет-голосование это будущее в любом случае. Чем дольше будем откладывать, тем дольше будут живы все эти старые персонажи», — подытожил Литвин.

Примечательно, что, по его словам, молодёжь бы поддержала другого кандидата — шоумена Сергея Притулу от партии «Голос», электоральная база которой находится в Галиции.

Новый Бандерштадт

«Поколением 92-го поезда» называют выросших в Киеве львовян, приехавших в столицу после обретения Украиной независимости. Первый и второй майданы ознаменовались новыми волнами «колонизации» Киева галичанами. При этом после второго майдана эта «колонизация» облегчалась падением цен на столичную недвижимость, что было связано с общим проседанием украинской экономики.

Неудивительно, что третьи места, согласно разным экзитполам, на выборах мэра Киева заняли представители Западной Украины — шоумен из Тернополя Сергей Притула и бывший мэр Рава-Русской, что во Львовской области, Ирина Верещук.

При этом за Притулу голосовали, невзирая на скандал с незнанием им количества линий киевского метрополитена — линий всего три. После того как народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский задал этот вопрос Притуле в эфире одного из шоу, в ответ он услышал оскорбления.

А за Верещук голосовали, невзирая на общее разочарование украинцев в партии «Слуга народа», которую та представляет. Каждый пятый украинец не пришел на выборы по состоянию здоровья © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Киевляне, мы проиграли — надо признать. У нас с вами не оказалось той животной силы, которую, по всей видимости, дают карпатские горы, где новые хозяева нашего города еще совсем недавно пасли овец и растили свиней», — прокомментировал третьи позиции на выборах мэра Киева политик Василий Волга.

Он припомнил интервью Верещук журналисту Дмитрию Гордону, в котором прибывшая в столицу в 2014 году политик заявила, что считает себя киевлянкой и отказалась возвращаться на Западную Украину.

«Никогда. Я киевлянка. Киев нуждается в таких, как я. Я европейка», — подчеркнула Верещук.

Волгу такие результаты не обрадовали.

«Что тут можно сказать?! У меня прямо сейчас пальцы чешутся и руки неестественно напряжены, словно они помимо моей воли хотят кого-то за горло подержать, но не смогу же я подержать за горло сотни тысяч тех, кто наводнил своим жлобством некогда великий древний город и миллионы тех, кто переродился под их влиянием? У меня руки две, а их уже миллионы. Доброе утро бандеровский город Киев. Доброе утро чужой город», — цитирует политика Τelegram-канал издания Украина.ру.

Первый тур выборов мэра Киева показал, что в столице Украины ещё есть «антитела» западноукраинской диаспоре. Однако результаты Попова свидетельствуют: этих «антител» — чрезвычайно мало.

Да и если произойдёт чудо и Попов выиграет на выборах мэра, вряд ли ему дадут проводить ту политику, которую он считает нужной. Политика на Украине сегодня делается на улицах городов, а не в кабинетах администраций. А у националистов навыки уличного насилия отработаны гораздо лучше, чем у кого бы то ни было.