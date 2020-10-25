Вечером 24 октября стало известно о звонке госсекретаря США Майка Помпео президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Помпео позвонил Лукашенко накануне запланированных акций протеста белорусской оппозиции

Утром в воскресенье 25 октября на улицах Минска было необычно малолюдно, сообщило издание Spuntik Беларусь.

«Как сообщают корреспонденты Sputnik, в полдень в Минске было немноголюдно, что непривычно для воскресного дня», — сообщало издание.

Причина — подготовка к акциям протеста, которыми, как заявила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская, действующей власти заявят «Народный ультиматум». Александр Лукашок: Радикализация протестов в Белоруссии - путь к войне © Facebook, Александр Лукашок

В преддверии марша было принято решение отменить митинг сторонников действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко. Кроме того, были закрыты некоторые станции метрополитена: Площадь Ленина, Октябрьская, Площадь Победы, Площадь Якуба Коласа, Академия наук, Парк Челюскинцев, Первомайская, Купаловская, Немига, Фрунзенская, Молодёжная и Пушкинская.

Кроме того, в полдень в центре белорусской столицы правоохранительные органы усилили меры безопасности: ограждением закрыты подходы к центральным площадям. Выезды к проспекту Независимости контролировали сотрудники ГАИ.

«Милиция сегодня работает в усиленном режиме, как и в любой день, когда проходят уличные акции протеста»,- сообщила изданию Sputnik Беларусь пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Она отметила, что для поддержания порядка на улицах города используется милицейская спецтехника, работают усиленные наряды милиции, ОМОН.

Когда начался марш оппозиции координирующий протесты из Польши Telegram-канал Nexta_live, назвал их численность в около 100 тыс. человек.

«Более 100 тысяч человек собралось сегодня у Стелы в Минске. Сейчас колонна протестующих движется по проспекту Машерова в сторону Богдановича. Передайте тем, кто еще идет к Стеле, чтобы шли по Немиге в сторону Богдановича/Белой Вежи навстречу колонне!» — говорилось в публикации канала в три с половиной часа пополудни.

Накануне протестов президенту Белоруссии звонил госсекретарь США Майк Помпео. И этот разговор вызвал обсуждение в экспертной среде.

Судьбоносный звонок

Вечером 24 октября Лукашенко звонили из США. Звонившим был госсекретарь Помпео. «Это не сошествие Христа в ад»: белорусский политик рассказала, зачем Лукашенко приходил в СИЗО © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

«Беседа длилась около получаса. <…> Собеседники обсудили ситуацию в мире. По обоюдному мнению, за время, прошедшее после февральского визита Майкла Помпео в Минск, обстановка изменилась разительно, возникли и возникают все новые вызовы. Также Александр Лукашенко и Майкл Помпео обсудили внутриполитическую обстановку — и в Беларуси, и в Соединенных Штатах Америки. Госсекретарь подчеркнул, что неизменно остается приверженцем суверенитета и независимости нашей страны и сторонником развития сотрудничества с Беларусью», — позже сообщило о звонке государственное информационное агентство БелТА.

Кроме того, Лукашенко проинформировал Помпео «о национальном диалоге, который сейчас активно ведется в Белоруссии».

«Касаясь внешнеполитической повестки, глава государства подчеркнул, что Россия является главным союзником, особо отметив поддержку, оказываемую в настоящий период. Вместе с тем, как было замечено, Россия не вмешивается во внутренние дела Беларуси. При этом страны готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы. В частности, в соответствии с договором в рамках ОДКБ — по защите общего пространства — в случае внешней агрессии со стороны Польши, Литвы или других стран — Беларусь и Россия будут вынуждены реагировать. В то же время Майкл Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы подобной угрозы не стоит опасаться, потому как ее не существует», — сообщило агентство БелТА.

Также Помпео поднял вопрос о задержанном в Белоруссии гражданине США, а Лукашенко пожелал президенту США Дональду Трампу удачного проведения избирательной кампании.

Как считают белорусские эксперты, звонок Помпео Лукашенко предварял протесты не просто так.

«Моя версия звонка Помпео следующая. По время визита Сергея Нарышкина белорусскому руководству была передана информация о том, что в воскресенье очень вероятна провокация с вероятными человеческими жертвами, в которой задействованы спецслужбы Польши и Прибалтики. В связи с этим был отменен большой митинг в поддержку Лукашенко. Для оппозиции это последний шанс повернуть ситуацию в свою пользу. Радикальные действия Польши и Литвы, скорее всего, не находят понимания у администрации Трампа, поэтому Помпео заверил, что США будут настаивать на том, чтобы они воздержались от усиления эскалации с непредсказуемым результатом», — уверен политолог Алексей Дзермант. Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

По его словам, Лукашенко дал понять, что отвечать на это будет вместе с Россией.

«Вероятно, по итогу сегодняшнего дня Тихановскую в Вашингтонском обкоме будут просто сливать. Впрочем, всё окончательно прояснится после выборов в США», — отметил он.

Таким образом, США, по мнению Дзерманта, заверили Лукашенко, что не будут причастны к возможной эскалации противостояния в Белоруссии.

А она вполне возможна.

В ожидании конфликта

Ещё до звонка Помпео Лукашенко посольство США в Белоруссии сделало заявление, в котором призвало своих граждан к осторожности. При этом заявление американского посольства было выдержано в таких тонах, что само по себе могло вызвать обеспокоенность.

«На прошлой неделе был объявлен «Народный ультиматум» с призывом к правительству Белоруссии выполнить определенные требования к крайнему сроку 25 октября. В рамках ультиматума, в случае невыполнения требований, также были объявлены последствия (протесты, забастовки, блокировка трафика и другие меры). Учитывая ультиматум, силы безопасности и протестующие могут активизировать применение силы во время протестов, демонстраций, митингов и других массовых собраний», — отмечалось в сообщении посольства.

Там же указывалось, что в Белоруссии могут произойти те же события, что и 9 августа, а граждан США информировали «о необходимости проявлять повышенную осведомленность и бдительность в отношении потенциальных митингов, собраний, протестов и демонстраций 25 октября» и призвали «избегать публичных демонстраций, проверить свое окружение, понимать, что собрания, заявленные, как мирные, могут быстро перерасти в конфронтацию и насилие».

Более того, американцев предупредили, что возможны перебои в работе общественного транспорта, задержки движения, закрытие улиц, а также усиление присутствия правоохранителей.

«Следует предпринять следующие действия: избегать массовых собраний, мониторить новости местных СМИ, проверить окружение, запастись едой, водой, деньгами, лекарствами минимум на три дня на случай ЧП, постоянно иметь при себе достаточный набор документов для идентификации, включая паспорт США с действующей визой или печатью о ненужности визы», — указывалось в сообщении посольства.

Всё это насторожило наблюдателей.

«Точно знаю одно: такие же призывы озвучивали амбасады США в Баку и Ереване за два дня до начала войны, а также амбасада США в Бишкеке накануне известных событий», — отметил политолог Лев Вершинин. Эльвира Мирсалимова: В Белоруссии появились управляемые, удобные власти политические структуры © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

Он также задался вопросом, случайно ли накануне протестов Лукашенко звонил Помпео, и случайно ли лидер протестующих Светлана Тихановская ушла на самоизоляцию в день протестов, чтобы в случае чего отрицать свою связь с пролитой на улицах белорусской столицы кровью.

Ранее Тихановская ушла на самоизоляцию после встречи с главой МИД Словении Анже Логаром, у которого обнаружили COVID-19. Как заявила Анна Красулина — пресс-секретарь лидера белорусской оппозиции — Тихановская чувствует себя хорошо. Тем не менее, ей, согласно литовским нормам, придётся оставаться на самоизоляции 14 дней.

Тем временем в Минске продолжаются протесты. И ближайшие часы могут показать, на что готова оппозиция для свержения Лукашенко.