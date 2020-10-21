Воскресное шествие Беломайдана в Минске 18 октября может стать последним в истории нынешних протестов. Через два дня после шествия Александр Лукашенко пообещал, что 25 октября «в Минске будет наведен порядок»

Наблюдатели ждут воскресенья. Выполнить обещанное для Лукашенко очень важно. Каким бы мирным ни был Беломайдан, но «Антимайдан» по-белорусски — это очень дорогое удовольствие, которое лежит грузом на сложном бюджете и еще более сложном балансе.

Хитрый план змагаров

Михеев рассказал, к чему приведет тотальная приватизация белорусских предприятий © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Светлана Тихановская, Лукашенко должен уйти. В случае невыполнения обещали общенациональную забастовку.

Еще с середины августа в оппозиционных кругах вертелась несложная в общем-то мысль, что простыми хождениями с флагами ничего добиться нельзя. Родились два параллельных проекта радикализации: переход к горячей фазе на улице либо мирный удар по экономике.

Первое представилось очень опасным. Силовики скрипят портупеями, ждут, чтобы им дали повод сразиться. «Улица» без руководства и опыта проиграет. К тому же война — это дорого.

В итоге решили взять бюджетный вариант и ударить «непротивлением» по экономической основе режима. Пропагандистские площадки из-за границы сообщили сторонникам, какой хитрый план они придумали. Предлагалось не ходить на работу, не платить налоги, не платить штрафы, не покупать белорусское, в частности, отказаться даже от сигарет и спиртного.

Отважные зарубежные подстрекатели всю тяжесть выполнения их хитрых планов возложили на «Ивана да Марью» на территории Белоруссии. Но желающим поиграть с налоговой или милицией власти напомнили, что так нельзя. И показали яркие примеры.

83-летний минский пенсионер Ян Гриб, который не в срок уплатил штраф за участие в протестах (1800 рублей — около 700 долларов) был предупрежден службой принудительного исполнения, что в случае рецидива, неуплаты пени и штрафа у него опишут квартиру и машину. А в Витебске судили 69-летнего Анатолия Матвеева и 79-летнего Александра Никитенко.

Видимо, целевая аудитория должна начать бояться.

Экономика должна быть экономной

Эксперт рассказал, чем чреват для экономики Белоруссии отрыв от России © РИА Новости, Артем Житенев | Перейти в фотобанк

Тогда запрещалось покупать советскую нефть, продавать Советам даже кассетные магнитофоны. В наши дни в подобном положении оказался лично Александр Лукашенко. Санкции против Белоруссии, конечно, не секторальные. Но еще до Беломайдана впервые за много лет правительство РБ вынуждено было принять дефицитный бюджет. Этот факт, а также падение ВВП, сокращение экспорта, ответные санкции против буферных, пограничных государств, а также внушительный внешний долг — это цветочки в сравнении с засекреченными данными по тому удару, который нанес стране Беломайдан. Даже в театральной воскресной форме.

Вот и появляется Лукашенко со своими чиновниками, проводит совещания в стилистике советского лозунга, приведенного выше. Как, например, в среду, 21 октября: Лукашенко говорил обо всем и ни о чем конкретном. Из сказанного понятно только то, что никакой политической реформы до Нового года не будет, никаких выборов — тоже.

А что будет — увидим в ближайшее воскресенье. Но это политика. А как с экономикой?

Дебет-кредит

Начать лучше всего с основы основ — углеводородов. 16 октября Белоруссия получила первый транш 1,5-миллиардного кредита, согласованного Лукашенко с Владимиром Путиным. Минску отправили 500 миллионов долларов от ЕФСР. Этими деньгами Москва заплатит сама себе белорусский газовый долг.

В современном мире, где все страны мира закредитованы, — это нормально. Но есть нюансы.

Болкунец объяснил, что нужно сделать, чтобы спасти белорусскую экономику от краха © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Газпром Трансгаз Беларусь» сообщила, что не считает вопрос о задолженности урегулированным. Российская сторона считает, что акты поставки-приемки природного газа и акты сверки расчетов за февраль-сентябрь 2020 года не подписаны, в платежных документах оплачиваемый период не обозначен, пеня за несвоевременную оплату газа не оплачена.

Ответа от Совмина РБ пока нет, но наблюдатели уже узнали знакомую и доставшую всех безнадёгу последних двух лет Союзного государства. Возможно, Минск ждет второго кредитного транша, обещанного Путиным.

Ясно то, что тупик, в который уперлись российско-белорусские отношения перед выборами 2020 года, никуда не делся — воз и ныне там. Оказывается, Беломайдан — Беломайданом, а табачок по-прежнему врозь.

Кстати, есть информация почище: в Брестской области к зимнему сезону модернизируют три котельные с переводом их на местные виды топлива, сообщил начальник отдела котельного хозяйства и энергетики областного управления жилищно-коммунального хозяйства Сергей Ананьев. Что за этим стоит? Не исключено, что программа газификации малых населенных пунктов. А может, и поиски альтернативы российскому газу.

Ведь контракты с Норвегией никуда не делись.

В долг за долг

Болкунец объяснил, как именно политический кризис бьет по белорусской экономике © РИА Новости, Владимир Трефилов

ЕФСР — это закрома, которые на 90% наполняются взносами России. И значит, уже выданные Минску 2,5 млрд долларов займов прошли одним траншем, источник у них тоже один — Кремль. Срок кредита — 10 лет.

Деньги пройдут по длинной цепочке: со счетов белорусского Минфина они будут распределены между газоснабжающими организациями пропорционально объемам поставок газа. Далее газоснабжающие организации направят средства в дочернюю компанию «Газпрома» — ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь», которая и проведет окончательный расчет с российским поставщиком. За счет этих средств Белоруссия полностью погасит накопленную задолженность за поставки газа перед «Газпромом».

Важно понимать, что это всего лишь одна позиция белорусских проблем, которые усугубляются Беломайданом и неспособностью властей его прекратить. Одна и самая лёгкая, ведь Москва всегда идет навстречу «братским странам», достаточно им протянуть руку.

Но есть проблемы и похуже, где Кремль помочь не сможет, — долги перед третьими странами. За время протестов взаимные неплатежи через границу превысили миллиард с обеих сторон. Естественно, белорусские компании платят хуже. Белоруссия глубоко вовлечена во внешнюю торговлю, ее годовой оборот давно превышает размер ВВП. И постоянным спутником экспорта являются неплатежи.

Даже без майдана это проблема, а с ним отрицательное сальдо стало угрожающе расти. Проблемные долги белорусских предприятий перед иностранными партнерами — это просроченные внешние кредиты, токсичные долги иностранцев перед белорусами.

На 1 сентября крупные и средние предприятия РБ допустили просрочку перед внешним миром на 1,393 млрд белорусских рублей — полмиллиарда долларов. Сумма «мусорных» долгов выросла на 26,7% с начала года. Для сравнения: за весь 2019-й она выросла на 24,8%.

Доля токсичных обязательств белорусов с 1 января по 1 сентября 2020-го выросла с 9,8% до 11,3%. В августе 2020-го размер просрочки увеличился на рекордную сумму за 43 месяца. На 1 сентября размер обязательств белорусов перед россиянами превысил 578,1 млн бел. рублей — 22,5 млн долларов.

Что под прилавком?

Болкунец рассказал, какой из регионов Белоруссии сегодня самый бедный © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

Это, видимо, эхо газовых неплатежей дочке «Газпрома» в Белоруссии. С начала 2020 года объем неплатежей вырос и со стороны РФ — на 11%. Но в России майдана нет, а в Белоруссии есть и очень опасный. Так что хочешь не хочешь, а нужно как-то зарабатывать.

Чем? Белоруссия — столица криптовалютного дела. Да, сейчас много пишут о том, что белорусские айтишники прямо-таки «косяками» потянулись на Украину, где им даже законодательную соломку подстелили. Но этот хайп — прикрытие. Айтишники из РБ, если и попали в Киев, то случайно и ненадолго. Их путь лежит на «аэродром подскока» в Варшаве, а оттуда — куда кривая мечты приведет.

Но рентабельные фирмы-резиденты Парка высоких технологий никуда не делись. Они заняты потоками-транзакциями. Именно поэтому, скорее всего, Минск не торопится перерубить криптовалютные ручейки, которыми снабжают Беломайдан из-за границы.

А еще один путь стар как мир — реэкспорт топлива. Белорусская «Новая нефтяная компания» выставила на продажу один миллион тонн экспортного мазута производства ОАО «Нафтан». Он будет перевозиться латвийской железной дорогой в порт Риги. Перевалку осуществит латвийский морской терминал «BLB». Так что РЖД и порту в Усть-Луге придётся, видимо, немного подождать выполнения обещания перенаправить туда белорусский экспорт.

Что же. Ждём 25 октября.