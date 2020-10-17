Российский юморист и телеведущий Максим Галкин опубликовал пародийный ролик о президенте Украины Владимире Зеленском. В видео Галкин от имени Зеленского озвучил шуточную версию «важных вопросов» украинцам. При этом говорил пародист на украинском языке

Ранее Зеленский обратился к украинцам с призывом голосовать на местных выборах 25 октября, а также ответить на пять важных вопросов. Тропа войны: Зеленский поставил украинцев перед роковым выбором © AFP, Sergei SUPINSKY

Для Галкина это стало поводом для пародии.

«Случайно перед выборами я решил задать тебе 5 вопросов. Первый: нужно ли ставить в угол депутата, который плохо себя ведет? Второй вопрос: нужно ли сократить все население Украины до 300 депутатов?», — голосом Зеленского спрашивает Галкин.

Далее в ролике пародист вышел из кадра и вернулся взбодрившимся, симптоматически шмыгая носом — откровенный намёк на то, что Зеленский принимает наркотики.

Логично, что следующим вопросом прозвучала тема легализации медицинского каннабиса (марихуаны).

В четвёртом вопросе Зеленский от Галкина взялся за физические законы.

«В 1687 году был опубликован закон, первый закон Ньютона, закон всемирного тяготения. Нужно ли поднять на международном уровне вопрос: либо все люди выполняют этот закон, либо никто?», — с серьёзным выражением лица спросил пародист.

После этого Зеленский в исполнении Галкина поблагодарил своих подписчиков и призвал ставить лайки и колокольчики под видео, а за это пообещал бесплатный медицинский каннабис. Он также назвал получение платиновой кнопки YouTube «общей победой ЗЕ-команды и всего украинского народа».

Ролик с пародией на Зеленского набрал за сутки в Instagram 1,3 миллиона просмотров и около 10 тысяч комментариев.

Высказались также известные артисты. Выросшая в Киеве Лолита Милявская оценила произношение украинских слов у Галкина.

«Ты краще розмовляешь, ниж я» (Ты разговариваешь лучше, чем я — Укр.), — написала певица.

Максим Галкин попросил о благословении у Потапа © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк Нателла Крапивина, продюсер украинской певицы Светланы Лободы, предложила Галкину смело выходить на просторы украинской политики.

«Тебя уже в эфирах украинских каналов хотят выдвигать на след. выборах. Говорят, ты владеешь украинским лучше Зеленского! И зона влияния у тебя шире», - написала под роликом Крапивина.

А вот рядовые украинцы юмора Галкина, в основном, не оценили. Даже оскорбились и посоветовали юмористу шутить о российских политиках.

Примечательно, что Галкин и Зеленский давно знакомы, вместе участвовали во многих телевизионных проектах. В частности, были ведущими юмористического шоу «Рассмеши комика».