Коронавирус проник на территорию гражданской войны - в Донбасс, где у пандемии своя, жестокая жатва. С учетом особенностей - войны мятежных Республик со своей бывшей метрополией, пандемия здесь наносит особенно ощутимые удары

Официальные данные по Луганской народной республике таковы: медиками было зарегистрировано 1225 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Республике по состоянию на 9 часов утра 12 октября 2020 года. Выписано полностью выздоровевших и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 872 человека.

К настоящему времени, по данным ВОЗ, количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 37,1 млн человек, из них более 1 млн человек скончались. В ЛНР ранее были подтверждены 1209 случаев заражения коронавирусом. С целью недопущения распространения коронавирусной инфекции власти Республики ввели режим повышенной готовности и приняли ряд мер, в том числе по изменению режима работы госорганов, предприятий, учреждений, транспорта.

Несколько дней назад выступление депутата Верховной Рады Украины V, VI, VII созывов Спиридона Килинкарова на программе «Вечер с Владимиром Соловьёвым» вызвало резонанс. Это выступление прислали мне едва ли не все мои друзья и даже некоторые просто знакомые. Все спрашивали, правда ли то, что сказал Спиридон. Так ли ужасна ситуация в народных республиках, как была она описала эксдепутатом Верховной Рады Украины.

«…где пневмония — приговор»

По заданию редакции я связалась со Спиридоном Килинкаровым, который всё так же, как и в день эфира пылал праведным гневом. «Самое страшное, что они совершенно не понимают, с чем имеют дело, — считает Спиридон, — на мой взгляд, руководители республик весной 2020 года ситуацию с коронавирусом недооценили. Не было проведено серьёзных мероприятий, связанных с вирусом. Ситуация в системе здравоохранения катастрофическая!»

Килинкаров подчеркнул, что имеющиеся проблемы с количеством и квалификацией врачей — это не проблемы врачей. Врачи-то как раз, — по мнению Спиридона, — выполняют свою работу самоотверженно, не щадя себя и своего живота! «Недостаточно только тех врачей, которые остались в здравоохранении республик, местными силами коронавирус не победить, — считает Спиридон, — нужны специалисты, которые могут прописать протоколы, на которые любой врач потом сможет ориентироваться».

Самое главное, что должны сделать власти республик, это обеспечить всех врачей средствами защиты. Если это не будет сделано сегодня, то уже завтра некому будет лечить. Врачи Республик находятся на передовой! Вчера на передовой были воины, а сегодня в условиях пандемии — это врачи. Никакой воин не идёт воевать без обмундирования, так же и врач не может лечить без средств защиты.

«Ради спасения людей в Республиках нужно привлечь сторонних специалистов, которые могли бы внести свою лепту в борьбу с ковидом, — считает Спиридон, — в мире сейчас очень мало специалистов, которые могут дать реальные рекомендации, как бороться если не с самим вирусом, то хотя бы с его последствиями. Такие специалисты должны быть направлены в Республики! Направлены Россией! Россия, в конце концов, отвечает за этих несчастных людей, живучих седьмой год в состоянии войны, а теперь ещё и чумы».

Килинкаров возмущается тем, что в дефиците медикаментов в аптеках мятежных Республик почему-то обвиняют самих жителей Республик. Дескать, это перепуганные пандемией жители смели с прилавков противовирусные средства, антибиотики, витамин Д и прочее. «Большей чуши я не слышал, — негодует Спиридон, — оказывается, в дефиците лекарств виноваты люди, закупившие их впрок! У меня возникает закономерный вопрос: как могли это сделать люди с заработной платой в десять тысяч рулей. Ну, максимум в пятнадцать тысяч! И если видели, что есть ажиотаж, почему не были завезены лекарства? Лекарства — это ведь бизнес. Один из самых прибыльных в Республиках, на минуточку. После ритуального. Чем больше завезёшь препаратов, тем больше прибыли получишь».

«Держи удар, дистанцию и слово…»

По словам Килинкарова, всего в Луганске имеется три аппарата КТ. Один для города и области, два других стоят в стационарах. «Коль уж такая ситуация с ковидом, — предлагает эксдепутат Верховной Рады Украины, — почему бы не использовать и вторые два аппарата для нужд ковид-пациентов? Люди вынуждены записываться на КТ за полтора месяца. Что произойдёт с лёгкими больного за полтора месяца? Выходит, что лечат сейчас в Луганске, если лечат, то вслепую».

Обеспокоен Килинкаров и количеством людей, которые стоят в очередях и заражают друг друга. «Ограничительные меры не продуманы в достаточной степени, — считает мой собеседник, — я понимаю, что люди устали, что многие не боятся ковида так, как боялись войны, но этот вирус ещё страшней войны! Невидимый, как радиация, и такой же опасный!».

По словам Килинкарова в лабораториях Луганска на сегодняшний день нет реагентов для того, чтобы выявлять ковид. «После того эфира у Соловьёва, — сетует Спиридон, — на меня накинулись, начали говорить, что я и провокатор, и предатель, что всё в Луганской народной республике хорошо, а я раздуваю. Что я хочу отметить особенно! Нет ничего стыдного в том, что есть эта проблема. Она сейчас у всех есть. И в Ростове-на-Дону, и в Киеве, и в Москве! Стыдно молчать, стыдно хоронить, стыдно относиться к своему народу как к безмолвному стаду. Надо решать проблему, она сама себя не решит. Можно имитировать процесс, но от этого проблема никуда не денется. Так это мы ещё не вошли в серьёзную фазу. Пик по прикидкам вирусологов случится в феврале, через четыре месяца только. А до февраля ещё надо дожить! Если сегодня не бить в набат, мы потеряем людей. Можно, конечно, по телевизору рассказать, что у нас всё хорошо, но это будет неправда!».

«Сейчас лечить нечем, а скоро будет некому»

«Недавно у меня тесть умер, похоронили мы его на закрытом кладбище, а через девять дней бабушка поехала на кладбище, вернулась и сказала, что деда могилу уже не найти, так много за эти девять дней было похоронено луганчан, — с ужасом говорит Килинкаров, — ритуальные услуги едва справляются. Раза в три у них работы прибавилось! Можно, конечно, сделать запрос, но никто ведь не даст правдивую информацию, получим в ответ отписку, в которой напишут официальные цифры. В общем, проблему нужно решать сейчас! Незамедлительно!». Что будет с республиками Донбасса? Краткая история конфликта и сценарии развития © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Гнев, досада и грусть Спиридона Килинкарова мне понятны, у него сердце болит за луганчан, конечно, ему хочется, чтобы хотя бы эта беда миновала обетованные земли Донбасса. Отмечу важную деталь: так как я в силу жизненных обстоятельств последний год живу на два города, то могу точно сказать, что у москвичей и жителей ДНР отношение к коронавирусу отличается. Нет, в Донецке не больше ковид-диссидентов, чем в Москве, но в шахтёрской столице выше процент усталости. Не той усталости, которая есть у каждого в конце трудового дня, а усталости глобальной. Люди устали от всего: от войны, от борьбы, от высоких цен и низких зарплат, от обречённости, от закрытых границ и информационной травли. Мне кажется, у донбассовцев за шесть с половиной лет войны в некоторой степени притупился инстинкт самосохранения.

Тот карантин, который был в Москве весной, жителям Донбасса не мог и в страшном сне присниться. Заведения общепита не закрывались, единственное, что было сделано, ограничили время их работы. Я знаю, что многие соотечественники, вооружившись девизом про утопающих, старались и маски носить, и дистанцию держать, и в местах скопления людей реже появляться. Впереди нас всех ждут беспокойные месяцы. Мне кажется, донбассовцам в эти смутные времена стоит проявить максимальную сознательность и следовать рекомендациям ВОЗ. Особенно это касается молодого беспечного населения. Я знаю, что школы ДНР ушли на каникулы, а вузы были переведены на дистанционное обучение. Задача родителей сегодня — проконтролировать, чтобы дети действительно находились дома, а не в общественных местах, не стали бессимптомными переносчиками вируса.

Я согласна со Спиридоном в том, что Россия должна обратить внимание на ситуацию с коронавирусом в Донбассе. При всей важности борьбы с коронавирусом внутри страны ситуация в Российской Федерации выглядит намного лучше многих других стран. И уровень заболеваемости ниже. И уровень смертности ниже. И медицина оперативно реагирует. Нельзя допустить, чтобы самая западная часть русского мира оказалась брошенной в медицинском плане. Да ещё такая незащищённая часть, такая героическая!

Медицинская защита сегодня не менее важна, чем защита политическая и военная. Тем паче, что довольно много граждан республик на сегодняшний день являются и гражданами России тоже. Для России все мы тоже свои, нас никак нельзя оставлять наедине с такой страшной бедой, как пандемия.