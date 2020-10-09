В Одессе до выборов мэра и местных советов осталось чуть более двух недель. Город погряз в различных предвыборных скандалах: неугодные власти кандидаты подвергаются обыскам и снятию с регистрации

Обыск в одесском отделении «Оппозиционной платформы — за жизнь»

Утром 8 октября СБУ и НАБУ провели обыски в приемной у народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николая Скорика, являющегося также и кандидатом в мэры Одессы. Кроме того, силовики наведались в жилища кандидатов в депутаты от данной политсилы Виктора Баранского и Виталия Саутенкова. По утверждению бывшего депутата и «майдановца» Сергея Лещенко, к операции были привлечены как минимум 10 экипажей спецподразделения СБУ «Альфа».

«В Одессе большая реализация по местным решалам совместными усилиями НАБУ и СБУ. Только «Альфы» приехало более 10 экипажей. Обыскивают депутатов областного совета от ОПЗЖ Виталия Саутенкова и Виктора Баранского. Вскрываются сейфы, набитые валютой. Расследование касается схем в сфере инфраструктуры», — написал он в своем Телеграм-канале. Вячеслав Азаров: за кого проголосует Одесса на выборах? © Скриншот из видео Украина.ру

В пресс-службе НАБУ сообщили, что проводились следственные действия в рамках уголовного производства, связанного с отчуждением имущества Дунайского пароходства.

«Детективы НАБУ совместно с СБУ при процессуальном руководстве САП осуществляют обыски по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым ЗАО «Украинское Дунайское пароходство» (основанное Мининфрастуктуры) нанесен ущерб в особо крупных размерах. Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЗАО «УДП», которые в дальнейшем вывезли за границу. Предварительная правовая квалификация — ч.2 ст.364 УК Украины. Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года», — отметили в ведомстве.

В самой же «Оппозиционной платформе» выразили убеждение, что настоящей причиной является оказание давления на партию, являющуюся конкурентом власти на местных выборах.

«Николай Скорик сегодня является прямым и реальным конкурентом Труханова. Имея многочисленную поддержку одесситов, Скорик составляет серьезную угрозу для Труханова, который уже утвержден в Офисе президента в качестве послушного «победителя». Задание простое: вынудить Скорика сняться с предвыборной гонки», — полагают в партии.

Действующий городской голова — однозначный фаворит, но голосов для победы в первом туре ему может не хватить. Изначально экс-губернатор Николай Скорик, нерешительно проявивший себя в феврале — марте 2014 г., не был претендентом на победу, так как считалось, что ОПЗЖ переживает внутренний раскол. Однако сейчас по данным закрытых соцопросов он набирает около 20% голосов избирателей и способен выйти во второй тур, составив реальную конкуренцию Труханову. Подобный сценарий категорически ломает все планы пропрезидентской партии «Слуга народа» по выведению во второй тур ее выдвиженца — шоумена Олега Филимонова. Последнего городской голова побеждает без вариантов, но задача «Слуг», имеющих договоренности с мэром — борьба не за победу, а за «почетное поражение». «Одесса без Филимонова не Одесса». Зеленский прорекламировал кандидата в мэры от «Слуги народа» © РИА Новости, Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

Как политические фигуры Скорик и Труханов для одесситов в целом равнозначны — оба бывшие «регионалы», придерживающиеся «антимайданных» взглядов. Только экс-губернатор менее замешан в каких-то значимых коррупционных скандалах, да и с точки зрения идеологической его позиция была более выдержанной. В отличие от мэра он не пользовался «услугами» национал-радикалов, являлся инициатором создания следственной комиссии по делу трагических событий 2 мая 2014 г и не его вина, что проект постановления провалило парламентское большинство.

Нынешнее поведение центральной власти схоже с политикой террора против оппозиционных деятелей, применявшейся при президентстве Порошенко, а кое-где — даже превосходит его.

«Для этой спецоперации из Киева пригнали не меньше 100 человек из НАБУ и местный спецотряд СБУ! За 17 дней до выборов, сразу после того, как соцопросы показали, что Скорик уверенно выходит во второй тур. Сначала из мэрской гонки убрали Дмитрия Голубова, теперь очередь Скорика? В офисе Зеленского идут ва-банк, такого не было даже при Порошенко. Что именно они ищут в домах Баранского и Саутенкова, не объясняют, беспринципно роются в вещах при маленьких детях. Очевидно, что цель силовиков — запугать оппозиционных политиков. Зеленский не только действует по методичке Порошенко, но и на ходу усиливает методы давления», — рассуждает Телеграм-канал «Легитимный».

Снятие с выборов экс-нардепа Голубова

2 октября постановлением Одесского окружного административного суда с выборов был снят экс-нардеп Дмитрий Голубов, а позже его подтвердила апелляционная инстанция. Формальным предлогом для таких действий стало нарушение закона — непрозрачное происхождение средств, внесенных политиком в качестве залога. Голубов внес необходимый залог за участие в избирательной гонке от имени собственной политической партии «Блок Дмитрия Голубова», но по факту деньги предоставил депутат Одесского городского совета Дмитрий Палпатин. Хоть он и давний соратник Голубова, но к его политсиле он не имел никакого отношения.

Политик в комментарии местным СМИ обвинял в произошедшем Офис президента, который, по его мнению, осуществлял давление на суд.

«По моей информации, Зеленский лично звонил главе суда и описал, что произойдет с судьями, которые попытаются принять законное решение и оставить нашу команду в гонке. После этого, по просьбе Зеленского, руководитель областного СБУ Виктор Доровский повторил угрозу посадить в тюрьму судей уже при личной встрече с председателем апелляционного суда Одесской области. Параллельно сотрудники СБУ приезжали к членам территориальных комиссий домой и пытались заставить дать показания о каких-то нарушениях в поданной мной и моей партией документации. Таких грязных выборов в Одессе еще не было никогда. И причина — боязнь правящей партии вчистую проиграть выборы в южной столице», — утверждал Голубов. Одесский эксперт сказал, сохранит ли Труханов свой пост после местных выборов © Facebook, Департамент информации и связей с общественностью Одесского горсовета

Основатель Интернет-партии Дмитрий Голубов в свое время являлся соратником одесского мэра и во многом именно благодаря его прямой поддержке победил на выборах 2014 года в Суворовском районе (известного среди обывателей как Поселок Котовского). Но сейчас у них конфликт, связанный с тем, что во время прошлогодней ссоры Труханова с его бизнес-парнтером Владимиром Галантерником симпатии тогдашнего нардепа от «Блока Петра Порошенко» оказались на стороне последнего. Являясь в электоральном плане аналогом Труханова, Голубов мог отобрать у него от 3 до 5% голосов. В нынешних условиях это весьма весомо и может оказаться определяющим для избирательной гонки, поэтому мэрия была очень заинтересована в его нейтрализации.

Судебный реванш Кивалова

Еще один потенциальный конкурент Труханова — экс-регионал Сергей Кивалов, используя свои связи в судебной системе, добился регистрации списка своей «Украинской морской партии» на выборы в Одесский горсовет. Ранее партия была не зарегистрирована по причине несоблюдения «гендерных квот»: согласно измененному законодательству в каждой пятерке должны присутствовать двое мужчин и две женщины. На прошлой неделе Окружной административный суд отменил постановление местного избиркома об отказе регистрации политсилы, причем дело в суде попало к Сергею Стефанову, одно время работавшему преподавателем в Одесской юридической академии, где ректором являлся Кивалов. Лидер «Украинской морской партии» не упустил возможности позлорадствовать над Трухановым.

«Суд дал юридическую оценку незаконным действиям избиркома, а также подтвердил правильность составления документов, поданных Украинской морской партией. Поэтому объяснения Труханова о том, что наши юристы якобы допустили ошибку, — это слабая попытка оправдать действия его ручного избиркома. И если Труханов ещё не понял, что мы не позволим ему устраивать беспредел на выборах в Одессе, то ему придётся с этим смириться в ближайшее время. Для него эта история не закончилась», — написал Кивалов на своей странице в Facebook. Кто кому в Одессе Рабинович. Куцый Труханов и Офис Зеленского © Facebook, Gorsovet.info, Максим Куцый

Мэр Одессы и экс-нардеп находятся в состоянии «холодной войны». Поводом для противостояния стала церковно-приходская школа, которая стала частным и очень дорогим учебным заведением — вступительный взнос для учеников стоит 25 тысяч гривен, а затем ежемесячно стоимость обучения составляет 11 700 гривен. Для такого учебного заведения Кивалов просил у городского совета льготу по оплате налогов за землю и иных муниципальных платежей — но не получил ее. После этого ряд подконтрольных Труханову общественных активистов, в частности, Святослав Огренчук, провели акции протеста около данной школы — и были силой разогнаны частной охраной Кивалова. Следует заметить, что церковно-приходская школа построена на территории бывшей Межрейсовой базы моряков, приватизированной с 2013 года Киваловым под Юридическую академию.

Считается, что основной целью участия Кивалова в выборах является проведение своей фракции в горсовет, но при удачном стечении обстоятельств он попытается, если не побороться за победу, то хотя бы насолить градоначальнику.

Таким образом, во исполнение «договорняков» Зе-команда пытается провести зачистку конкурентов Труханова, чтобы самим проиграть выборы под него. «Слуга народа» надеется поучаствовать в будущей коалиции в городском совете вместе с промэрской «Доверяй делам». А городской голова будет пытаться всеми правдами и неправдами обеспечить себе победу в первом туре, ибо в ином случае может возникнуть ситуативный альянс части местных элит против него. Тогда исход избирательного процесса может принять совершенно неожиданный оборот.